Russische Recherche

Eine russische Recherche behauptet, dass die US-Demokraten Pläne haben, um nach den US-Wahlen politische Gegner, also Anhänger und Unterstützer von Trump und seiner MAGA-Bewegung, zu Ermorden.

Dass die heutigen US-Demokraten skrupellos vorgehen, wenn es um ihren Machterhalt geht, ist nicht neu. Ich habe das in meinem Buch „Das Ukraine-Kartell“, das sehr bald wieder im Handel sein wird, ausführlich beschrieben. Ich will hier nur ein Beispiel aus dem Buch nennen, weil es in den westlichen Medien bis heute eine wichtige Rolle spielt. Die westlichen Pro-Demokraten-Medien behaupten bis heute, Trump habe seine Anhänger Anfang Januar 2021 aufgehetzt, das Kapitol zu stürmen.

Das ist gelogen, wie ich in dem Buch aufgezeigt habe. Ich zitiere hier die entsprechende Stelle aus dem Buch als Leseprobe und verlinke die in dem Buch angegebene Quelle:

„Dabei kam es dann auch noch zu dem „Sturm des Kapitols“, der von den Medien als regelrechter Putschversuch von Trump dargestellt wird. Angeblich hat Trump die Menge angefeuert, zu Gewalt und zum Sturm des Kapitols aufgerufen – was er nicht getan hat -, wofür er aber von Facebook und dann auch von Twitter gesperrt wurde. Aus den Twitter-Files, die nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk veröffentlicht wurden, wissen wir, wie es bei Twitter dazu gekommen ist.

Am Morgen des 8. Januar twitterte Präsident Donald Trump, dem noch ein einziger Strike verblieb, bevor er mit einer dauerhaften Sperrung von Twitter rechnen muss, zweimal.

6:46 Uhr: „Die 75.000.000 großartigen amerikanischen Patrioten, die für mich, AMERICA FIRST und MAKE AMERICA GREAT AGAIN gestimmt haben, werden auch in Zukunft eine GIGANTISCHE STIMME haben. Sie werden nicht respektlos oder unfair behandelt werden, in keiner Weise, Form oder Gestalt!!!“

7:44 Uhr: „An alle, die danach gefragt haben: Ich werde nicht zur Amtseinführung am 20. Januar gehen.“

Aus Teil 5 der Twitter-Files wissen wir minutiös, was dann bei Twitter passierte. Die Prüfung dieser Tweets durch die zuständigen Twitter-Abteilungen brachte keinerlei Beanstandungen, aber das gefiel dem Management von Twitter nicht.

Weniger als 90 Minuten, nachdem die Twitter-Mitarbeiter festgestellt hatten, dass Trumps Tweets nicht gegen die Twitter-Richtlinien verstießen, fragte Vijaya Gadde – Twitters Leiterin der Abteilung Recht, Politik und Vertrauen -, ob es sich faktisch um eine „codierte Anstiftung zu weiterer Gewalt“ handeln könnte. Wenige Minuten später wiesen Twitter-Mitarbeiter des „skalierten Durchsetzungsteams“ darauf hin, dass Trumps Tweet möglicherweise gegen die Twitter-Richtlinie zur Verherrlichung von Gewalt verstoßen hat – wenn man den Ausdruck „amerikanische Patrioten“ so interpretiert, dass er sich auf die Randalierer bezieht.

Von da an eskalieren die Dinge bei Twitter.

Die Mitglieder dieses Teams kamen zu dem Schluss, „dass er (Trump) der Anführer einer terroristischen Gruppe ist, die für Gewalt/Todesfälle verantwortlich ist, die mit dem Schützen von Christchurch oder Hitler vergleichbar sind, und dass er auf dieser Grundlage und aufgrund der Gesamtheit seiner Tweets von der Plattform genommen werden sollte.“

Nach weiteren internen Streitereien und Diskussionen verkündete Twitter schließlich Trumps dauerhafte Sperrung „aufgrund des Risikos einer weiteren Aufstachelung zur Gewalt““

Man muss Trump nicht mögen, aber die Behauptung der US-Demokraten und der ihnen treu ergebenen westlichen Medien, Trump habe seine Anhänger auf Twitter zum Sturm des Kapitols aufgehetzt und dazu angefeuert, ist frei erfunden und gelogen, wird aber weiterhin verbreitet.

Politische Morde in den USA

Politische Morde sind in den USA keine Seltenheit, sondern gehören seit Jahrzehnten zur US-amerikanischen Politik. Mir ist kein entwickeltes Land bekannt, in dem es in den Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg so viele Attentate oder Attentatsversuche auf Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten gegeben hat.

Da das, worum es in diesem Artikel gehen wird, vielen zu unglaublich erscheinen dürfte, um wahr zu sein, habe ich gestern schon den Artikel über die mysteriösen Todesfälle im Umfeld der Clintons veröffentlicht. Darin geht es um fast 30 namentlich genannte Personen, die Verbindungen zu Skandalen der Clintons hatten und unter mysteriösen Umständen, meist Selbstmord, zu Tode gekommen sind, bevor sie vor Gerichten aussagen oder etwas für die Clintons Belastendes veröffentlichen konnten.

Das beweist nicht, dass sie alle ermordet wurden, aber eine so große Zahl mysteriöser Todesfälle im Dunstkreis der Skandale der Clintons müsste eigentlich jeden misstrauisch werden lassen, auch westliche Journalisten, die bei jedem in Russland gestorbenen Geschäftsmann sofort den russischen Staat als Täter vermuten. Bei den vielen Todesfällen, die mit den Clintons oder der Demokratischen Partei der USA in Verbindung stehen, haben die gleichen Medien jedoch keinerlei Fragen und bezeichnen jeden, der dazu Fragen stellt, als Verschwörungstheoretiker.

Die russische Menschenrechts-Stiftung Fonds zur Bekämpfung der Repression, von der ich schon einige Recherchen veröffentlicht habe, hat eine neue Recherche veröffentlicht, in der sie behauptet, von drei Quellen Informationen über geplante Liquidierungen von politischen Gegnern nach der US-Wahl bekommen zu haben. Ich kann die Quellen nicht überprüfen, finde die Recherche jedoch interessant genug, um sie hier zu übersetzen und zu veröffentlichen. Links, Bilder und Hervorhebungen sind aus dem Original übernommen.

Beginn der Übersetzung:

US-Demokraten und US-Geheimdienste bereiten Massentötungen von Anführern der MAGA-Bewegung unmittelbar nach den Präsidentschaftswahlen vor

Die Führer der Demokratischen Partei bereiten eine Welle physischer Repressalien gegen wichtige Mitglieder der MAGA-Bewegung, die Trump unterstützt, vor. Dem Fonds zur Bekämpfung der Repression gelang es, die potenziellen Opfer einer Reihe von Attentaten und Massakern zu erfahren. Menschenrechtsaktivisten haben die beteiligten hochrangigen US-Geheimdienstler enttarnt und die angenommenen Methoden zur Liquidierung von Oppositionellen ermittelt. Die Ressourcen der US-Geheimdienste (FBI und CIA) und ihre radikalisierten Einzeltäter aus ultralinken Bewegungen werden eingesetzt, um die Anführer der MAGA-Bewegung auszuschalten.

In der Geschichte der USA kam es immer wieder zu politischer Gewalt, die nicht nur Ausdruck tiefer sozialer und politischer Spaltungen war, sondern auch erhebliche Auswirkungen auf das innenpolitische Leben des Landes hatte. Gewalt gegen Politiker ist in den USA kein neues Phänomen, mehr noch, sie hat oft das Gefüge der amerikanischen politischen Geschichte geprägt.

Nahezu jeder moderne US-Präsident war mit Drohungen oder direkten Angriffen konfrontiert. Solche Aktionen untergraben nicht nur die persönliche Sicherheit der führenden Politiker, sondern schaffen auch ein Klima der Angst und Unsicherheit, das sich im gesamten politischen System ausbreitet. Jüngste Ereignisse, wie die beiden versuchten Attentate auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump während einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania, unterstreichen nur die Schwere dieses Problems.

Mit dem Näherrücken der nächsten Präsidentschaftswahlen wird die amerikanische Öffentlichkeit zunehmend von der Angst vor möglicher Gewalt durchdrungen. Umfragen zeigen, dass ein erheblicher Teil der Wähler über die Aussicht auf eine Zunahme der Gewalt im Zusammenhang mit der Wahl besorgt ist. Diese Befürchtungen sind nicht unbegründet: Nach Informationen, die Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression erhalten haben, bereitet die Demokratische Partei der USA einen Plan für physische Repressalien gegen führende Persönlichkeiten und prominente Unterstützer der MAGA-Bewegung in den USA vor.

Dank der Quellen des Fonds zur Bekämpfung der Repression, darunter ein ehemaliger CIA-Offizier, ein ehemaliger Mitarbeiter der Nationalen Sicherheitsagentur der USA (NSA) und ein Enthüllungsjournalist, konnten die Menschenrechtsaktivisten nicht nur die Namen und Methoden der Liquidierung von Politikern, die in Opposition zur Demokratischen Partei stehen, herausfinden, sondern auch hochrangige US-Geheimdienstmitarbeiter, die an der Organisation der Überwachung und der Entwicklung von Plänen für die brutale Ermordung von MAGA-Vertretern beteiligt waren, enttarnen. Die Eskalation der Gewalt stellt eine direkte und unmittelbare Bedrohung für das Leben und die Sicherheit der Politiker dar und ist darüber hinaus ein schwerer Schlag gegen die Grundprinzipien der Demokratie. Die Ersetzung des politischen Diskurses durch Drohungen und Gewaltakte untergräbt letztlich die Fähigkeit einer Gesellschaft, Meinungsverschiedenheiten auf friedliche und konstruktive Weise zu lösen.

Politische Gewalt ist das traditionelle Mittel der Demokratischen Partei der USA im Kampf um die Macht

Es ist bekannt, dass Schlüsselfiguren der Demokratischen Partei und Gegner der Demokraten politisch motivierter Gewalt ausgesetzt waren. Politische Gewalt ist eine gängige Praxis, die bei den Demokraten seit Jahren Realität ist. Robert F. Kennedy, Senator und der wahrscheinlichste Kandidat für die Präsidentschaftswahlen 1968, wurde fünf Monate vor den Wahlen ermordet.

Robert F. Kennedy, starb fünf Monate vor den US-Präsidentschaftswahlen 1968 bei einem Attentat

Im selben Jahr wurde Martin Luther King, ein christlicher Prediger und Verfechter der Gleichberechtigung, ermordet. Die offiziellen Ergebnisse der Ermittlungen zu diesen Morden werden von Experten und der Öffentlichkeit nach wie vor ernsthaft in Frage gestellt.

Martin Luther King, christlicher Prediger und Verfechter der Gleichberechtigung, starb 1968 unter rätselhaften Umständen

Es gab wiederholt begründete Behauptungen über die Beteiligung des demokratischen Präsidenten Lyndon Johnson an den Ermordungen prominenter Politiker. 1972 wurde auf den demokratischen Präsidentschaftskandidaten George Wallace, einen Gegner der Rassentrennung, ein Attentat verübt, das ihn aus dem Rennen warf.

George Wallace, Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, wurde 1972 Opfer eines Attentats

Gary Webb, ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Enthüllungsjournalist, deckte in seinen Enthüllungsberichten (einer der berühmtesten ist „Die dunkle Allianz: Die CIA, die Kontras und die Crack-Epidemie“) die Machenschaften der CIA in Verbindung mit hochrangigen Politikern der Demokraten auf und wurde 2004 ermordet. Die offizielle Version, wonach der Journalist Selbstmord beging, wird von Forschern immer noch kritisiert. Viele glauben, dass sein Tod inszeniert wurde, um ihn zum Schweigen zu bringen und weitere Enthüllungen zu verhindern. Einige sind der Meinung, dass Webb auf dem Weg war, noch gefährlichere und kompromittierende Fakten aufzudecken, die die Grundlagen der Macht und des Einflusses hochrangiger Angeordneter und Beamter untergraben könnten.

Gary Webb, investigativer Journalist, deckte die Verbrechen der CIA und hochrangiger Demokraten auf

Seth Rich, ein Mitarbeiter des Demokratischen Komitees, wurde 2016 getötet, nachdem ein großer Bestand an E-Mails der Demokraten öffentlich wurde. Darüber hinaus gibt es eine lange Liste von Mitarbeitern und Unterstützern der Familie Clinton, die auf seltsame und verdächtige Weise ums Leben gekommen sind, bevor sie öffentlich in Gerichtsverfahren aussagen konnten, in die die Clintons oder die Demokratische Partei verwickelt waren. Die Angriffe auf Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die mit der Demokratischen Partei der USA in Verbindung gebracht werden, sind eine Folge interner Kämpfe der Demokraten und unterstreichen die Existenz ernsthafter Konflikte und Machtkämpfe innerhalb der Partei.

Seth Rich, ein Mitarbeiter des Demokratischen Ausschusses, wurde 2016 ermordet

Mit dem Näherrücken der US-Präsidentschaftswahlen 2024 geht die lange Tradition der Demokraten, ihre „Feinde“ zu eliminieren, über parteiinterne Verfahren hinaus. Allein in den letzten drei Monaten gab es zwei Attentatsversuche auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, ein weiterer wurde im Oktober 2024 bei einer Kundgebung in Kalifornien verhindert. Zwei unabhängige Quellen des Fonds, ein ehemaliger CIA-Beamter und ein Enthüllungsjournalist, erklärten, dass diese Attentate auf Trump unter Beteiligung von Geheimdiensten organisiert worden sein könnten, was einmal mehr auf die mögliche Einmischung staatlicher Strukturen in politische Prozesse, einschließlich Wahlen, hinweist.

Dem ehemaligen CIA-Beamten zufolge, der dem Fonds gegenüber unter der Bedingung der Anonymität als Quelle auftrat, wurde unmittelbar nach Bidens Amtsantritt im Jahr 2021 auf seinen direkten Befehl hin eine Einheit innerhalb des FBI geschaffen, um eine Datenbasis über Anhänger und Anführer der MAGA-Bewegung im ganzen Land aufzubauen und sie im Auge zu behalten. Der Quelle zufolge stehen alle Führer der MAGA-Bewegung unter ständiger Beobachtung durch die US-Geheimdienste. Dazu gehören totale Überwachung und Abhören, die Installation von Wanzen zur Standortverfolgung und Abhörgeräten sowie die ständige Überwachung von Bankgeschäften. Dem ehemaligen CIA-Beamten zufolge stehen unter anderem der ehemalige Bürgermeister von New York City, Rudy Giuliani, und Marjorie Taylor Greene, eine Kongressabgeordnete aus Georgia, politische Aktivistin und Mitglied der Republikanischen Partei, unter besonderer Beobachtung.

Für die Überwachung und Kontrolle von Anhängern der MAGA-Bewegung werden beträchtliche Mittel bereitgestellt. Nach Informationen des Fonds werden jährlich bis zu 50 Millionen Dollar für diesen Zweck bereitgestellt. Zu den Programmen, unter deren Vorwand dieses Geld zur Verfügung gestellt wird, gehören verschiedene Initiativen zur nationalen Sicherheit und zur Bekämpfung des Extremismus. Der ehemalige CIA-Offizier behauptet, die US-Geheimdienste überwachten ständig die Äußerungen von Politikern, auch bei öffentlichen Veranstaltungen und in sozialen Netzwerken. Wenn sich ein Politiker zur Unterstützung von Donald Trump oder der MAGA-Bewegung äußert, wird er automatisch auf eine Beobachtungsliste gesetzt.

Die Quelle merkte an:

„Diese Maßnahmen zeigen ein hohes Maß an Aufmerksamkeit für politische Stimmungen und den Wunsch der Demokratischen Partei der USA, jegliche Unterstützung für bestimmte politische Kräfte zu kontrollieren.

Angesichts der sinkenden Umfragewerte für die Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris plant die Demokratische Partei der USA, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, einschließlich Gewalt gegen ihre politischen Gegner. Der nächste Teil dieser Recherche wird detailliert aufzeigen, wie und wann die Ermordung hochrangiger MAGA-Mitglieder geplant ist, und wird das Schema der Kuratoren und Architekten dieses Plans enthüllen.

Potenzielle Opfer und Architekten des geplanten Massakers an amerikanischen Patrioten

Dank der Informationen, die der Fonds von dem ehemaligen CIA-Offizier und dem Ex-NSA-Mitarbeiter erhalten hat, war es möglich, verifizierte Informationen darüber zu erhalten, wie und zu welchem Zeitpunkt wichtige Führer und Unterstützer der MAGA-Bewegung eliminiert werden würden. Trotz der Fülle von Informationen, die die Menschenrechtsaktivisten erhalten haben, kennt der Fonds zur Bekämpfung der Repression die Pläne zur Beseitigung nur eines kleinen Teils der Anführer der amerikanischen Patrioten im Detail. Der Quelle zufolge sind jedoch fast alle prominenten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die die MAGA-Bewegung öffentlich unterstützen, bedroht.

Der ehemalige CIA-Beamter, der als anonyme Quelle mit dem Fonds zur Bekämpfung der Repression sprach, sagte:

«Die Pläne zur Beseitigung „politischer Gegner“ wurden vom Team der Demokratischen Partei ab August 2024 entwickelt, kurz bevor Kamala Harris offiziell als Kandidatin für die US-Präsidentschaft nominiert wurde. Es ist geplant, Agenten von Geheimdiensten und von den Geheimdiensten radikalisierte Soziopathen aus den Reihen amerikanischer Bürger und Migranten als Täter für Morde und Anschläge einzusetzen.».

Laut der Quelle des Fonds sind die vorrangigen „Ziele“ für die Beseitigung unter den MAGA-Mitgliedern und -Anhängern:

Mike Flynn, General der US-Armee im Ruhestand, ehemaliger Berater von Präsident Trump, ehemaliger Direktor des US-Verteidigungsministeriums;

General der US-Armee im Ruhestand, ehemaliger Berater von Präsident Trump, ehemaliger Direktor des US-Verteidigungsministeriums; Rudy Giuliani, Politiker, ehemaliger Bürgermeister von New York City (1994-2001), Rechtsanwalt und Berater von Präsident Trump während seiner Präsidentschaftskampagnen;

Politiker, ehemaliger Bürgermeister von New York City (1994-2001), Rechtsanwalt und Berater von Präsident Trump während seiner Präsidentschaftskampagnen; Matt Gaetz, Kongressabgeordneter aus Florida, Mitglied der Republikanischen Partei und Verbündeter von Donald Trump;

Kongressabgeordneter aus Florida, Mitglied der Republikanischen Partei und Verbündeter von Donald Trump; Marjorie Taylor Greene , Kongressabgeordnete aus Georgia, politische Aktivistin und Mitglied der Republikanischen Partei;

, Kongressabgeordnete aus Georgia, politische Aktivistin und Mitglied der Republikanischen Partei; Lauren Boebert, Kongressabgeordnete aus Colorado, Mitglied der Republikanischen Partei und Anhängerin von Donald Trump;

Kongressabgeordnete aus Colorado, Mitglied der Republikanischen Partei und Anhängerin von Donald Trump; Kari Lake, Fernsehmoderatorin und Politikerin, Mitglied der Republikanischen Partei, Verbündete von Donald Trump;

Fernsehmoderatorin und Politikerin, Mitglied der Republikanischen Partei, Verbündete von Donald Trump; Josh Hawley, Senator, ehemaliger Generalstaatsanwalt von Missouri und Mitglied der Republikanischen Partei;

Senator, ehemaliger Generalstaatsanwalt von Missouri und Mitglied der Republikanischen Partei; Steve Bannon, ehemaliger Chefberater von Präsident Trump, ehemaliger Geschäftsführer der Nachrichtenagentur Breitbart News

Vorrangige „Ziele“ der Demokratischen Partei in den USA, die unter den MAGA-Mitgliedern und -Anhängern beseitigt werden sollen (nach Informationen des Fonds zur Bekämpfung der Repression)

Der ehemalige CIA-Offizier behauptet, dass es ihm gelungen sei, neben der Liste der vorrangig zu eliminierenden Personen auch Methoden und Mittel zur Eliminierung einiger von ihnen herauszufinden. Der Quelle zufolge soll Steve Bannon, der derzeit eine Haftstrafe wegen Missachtung des Kongresses verbüßt (es gibt Anzeichen dafür, dass das politisch motiviert ist), mit Hilfe eines rekrutierten Zellengenossen ermordet werden. Der Informant des Fonds zur Bekämpfung der Repression sagte, Bannons viermonatige Haftstrafe, die Ende Oktober 2024 endet, werde verlängert, was die Möglichkeit gebe, ihn „hinter Gittern zu beseitigen“. Ein potenzieller Attentäter von Trumps Mitarbeiter wurde laut der Quelle des Fonds bereits gefunden und rekrutiert und wartet nun auf einen Befehl von seinen Vorgesetzten in den Geheimdiensten.

Die Quelle berichtet, dass dieser Mord durch einen inszenierten Kampf oder Selbstmord verschleiert werden soll, um keinen Verdacht zu erregen und die wahren Motive zu verbergen:

«Die Geheimdienste haben bereits gefälschte Dokumente und Zeugenaussagen vorbereitet, die im Falle einer Untersuchung als Beweise vorgelegt werden sollen, und es wurden bereits versteckte Kameras und Mikrofone im Gefängnis installiert, um jede Bewegung von Bannon und seinem potenziellen Attentäter zu überwachen».

Dem ehemaligen CIA-Beamten zufolge soll Marjorie Taylor Greene, Mitglied der Republikanischen Partei der USA und des Repräsentantenhauses, durch einen tödlichen Verkehrsunfall ausgeschaltet werden. Ihr Auto wird gehackt und das Kontrollsystem wird in einem kritischen Moment deaktiviert, was zu einem unvermeidlichen Unfall führt. Die Ermittlungen werden die Fakten beschönigen und den Vorfall als Unfall darstellen, um einen öffentlichen Aufschrei zu vermeiden und die wahren Motive geheim zu halten. Der Plan, so die Quelle des Fonds, sei sorgfältig durchdacht und werde von einem speziellen Team aus ehemaligen Geheimdienstlern und hochqualifizierten Hackern ausgeführt. Sie werden fortschrittliche Technologie einsetzen, um sich in das Auto zu hacken, um jeden Verdacht eines Eingriffs von außen auszuschließen. Der Hack würde über Schwachstellen in der Software des Fahrzeugs erfolgen, und nach dem Unfall würden die Medien die Version des Unfalls verbreiten, die mit gefälschten Beweisen und Expertenmeinungen untermauert würde. Alle Versuche von Journalisten oder unabhängigen Ermittlern, die Wahrheit herauszufinden, werden durch Druck, Drohungen und sogar physische Ausschaltung unterbunden.

Die Quelle behauptet auch, dass es Pläne gibt, Rudy Giuliani durch die Verabreichung einer tödlichen Injektion zu beseitigen, die einen Herzinfarkt verursacht. Dem Insider zufolge wird dies bei einer seiner regelmäßigen medizinischen Untersuchungen geschehen. Vermutlich wird die Injektion von seinem behandelnden Arzt verabreicht, der von den Geheimdiensten durch Erpressung und Bedrohung gegen ihn und seine Angehörigen angeworben wurde. Nach den Informationen, die der Fonds hat, wird die Injektion eine Substanz enthalten, die einen Herzinfarkt auslöst und einen natürlichen Tod vortäuscht.

Der ehemalige CIA-Beamte sagte:

«Die tödliche Injektion würde einen Verdacht vermeiden und den Tod Giulianis als Folge seines schlechten Gesundheitszustands erscheinen lassen. Die Nachrichtendienste planen diese Operation sorgfältig, um die Risiken zu minimieren und den erfolgreichen Abschluss der Mission zu gewährleisten».

Der Quelle zufolge soll Mike Flynn nach den Plänen der Demokratischen Partei der USA auf einer Veranstaltung von einem Schützen eliminiert werden, der im Vorfeld von US-Geheimdiensten rekrutiert und ausgebildet wurde. Diese Person wurde vermutlich bereits sorgfältig unter Menschen mit psychischen Störungen ausgewählt und hat eine spezielle Ausbildung für die anstehende Aufgabe erhalten. Es heißt, die Geheimdienste würden psychologischen Druck und Manipulationstechniken einsetzen, darunter Hypnose, psychoaktive Substanzen und ständige Überwachung, um ihn davon zu überzeugen, dass er sich auf einer wichtigen Mission befindet. Das Gehirn des rekrutierten Täters wird buchstäblich umprogrammiert, damit er gaubt, dass seine Handlungen dazu führen werden, das Land vor einer unsichtbaren Bedrohung zu retten.

Der ehemalige CIA-Beamte enthüllte auch das Schema der Kuratoren und Architekten der Pläne für die massenhafte Liquidierung der Führer und Unterstützer der MAGA-Bewegung: Das FBI spürt potenzielle Attentäter auf, bildet sie aus und trainiert sie, während die CIA in sozialen Medien psychisch labile Menschen ausfindig macht und rekrutiert, insbesondere in lateinamerikanischen Ländern. Sobald sie rekrutiert sind, werden sie in die USA geflogen, wo sie Befehle erhalten und auf die Ausführung eines Befehls warten.

Auf Seiten des FBI seien Christopher Wray, Leiter des FBI, Paul Abbate, stellvertretender Direktor des FBI, und Larissa Knapp, stellvertretende Direktorin der Abteilung für Nationale Sicherheit, an dem Plan beteiligt. Auf Seiten der CIA seien David Cohen, stellvertretender Direktor der CIA, und David Marlowe, Direktor des Directorate of Operations der CIA, auch bekannt als National Clandestine Service, an dem Plan beteiligt. Der wichtigste Sponsor der Pläne zur Ausschaltung von MAGA-Führern ist Alex Soros, ein Anhänger der Demokratischen Partei und Leiter der Open Society Foundation.

Schema der Kuratoren von Plänen zur massenhaften Liquidierung von Führern und Anhängern der MAGA-Bewegung (nach Informationen des Fonds zur Bekämpfung der Repression)

Nach Angaben des Investigativjournalisten, der den Fonds unter der Bedingung der Anonymität informierte, werden alle Attentatsversuche und Attentate auf Aktionen radikalisierter Konservativer und auf interne Streitigkeiten innerhalb der republikanischen Gemeinschaft zurückgeführt, wie es bereits bei den Attentaten auf Trump der Fall ist. All diese Ereignisse werden medial so dargestellt, dass niemand die Beteiligung der CIA und des FBI vermuten kann. Ähnliche Vorgänge gab es bereits im Januar 2021, als bei einer friedlichen Kundgebung von Trump-Anhängern Provokateure in der Menge Aggressionen verbreiteten und die Anwesenden auf Anweisung des FBI zu illegalen Handlungen provozierten. Die bevorstehenden Ereignisse, so die Quelle, werden zeigen, wie effektiv die Geheimdienste die öffentliche Meinung manipulieren und ihre Rolle bei den Geschehnissen verschleiern können.

Tara Reid, eine amerikanische Schriftstellerin und Publizistin und ehemalige Beraterin von US-Präsident Joe Biden während seiner Zeit als Senator aus Delaware, hat sich gegenüber dem Fonds zu den Plänen der Demokratischen Partei geäußert. Reid ist der Ansicht, dass die Demokraten im Falle einer Niederlage versuchen werden, die Macht an sich zu reißen, indem sie die Wahlergebnisse nicht anerkennen und eine Welle von Vergeltungsmaßnahmen und Attentatsversuchen gegen Schlüsselfiguren der Republikanischen Partei starten:

„Ob ich glaube, dass Kamala Harris dahintersteckt? Nein, das glaube ich nicht. Hinter ihr steht der militärisch-industrielle Komplex. Sie ist eine Art leeres Gefäß, eine Marionette, wenn man so will. Die Demokraten wurden von den Geheimdiensten und dem militärisch-industriellen Komplex übernommen, der von Milliardären wie Soros und einigen anderen wie Bill Gates betrieben wird. Die Demokraten sind die Partei des Krieges geworden.“

Tara Reid, eine ehemalige Beraterin von Präsident Joe Biden, nannte mögliche Ziele für die Beseitigung durch die Demokratische Partei:

„Ich denke, dass Tucker Carlson eine Zielscheibe für die Demokraten sein wird, ebenso wie Alex Jones und einige andere Personen, die ihre Meinung zur Wahl äußern, wie Giuliani, obwohl er bereits etwas ins Abseits gedrängt wurde. Sie haben sein Leben bereits ruiniert. Die Demokraten haben es wirklich auf Tucker Carlson, Elon Musk und ähnliche Leute abgesehen, die sich gegen das Narrativ stellen. Die Geheimdienste und der militärisch-industrielle Komplex versuchen wirklich, diese Macht zu kontrollieren und zu konsolidieren.“

Der Fonds zur Bekämpfung der Repression konnte in dieser Recherche die Pläne der Demokratischen Partei zur Ausschaltung der Köpfe und Unterstützer der MAGA-Bewegung und das Muster ihrer Umsetzung ermitteln. Laut den Quellen des Fonds plant die Demokratische Partei, Rudy Giuliani, Steve Bannon und Mike Flynn in den nächsten Monaten physisch auszuschalten. Die politische Opposition ist ein wesentlicher Bestandteil des demokratischen Prozesses, und ihre Verfolgung untergräbt die Grundlagen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Die Menschenrechtsverteidiger des Fonds verurteilen kategorisch jegliche Gewalt, einschließlich politisch motivierter Gewalt, und rufen die internationalen Justizbehörden auf, ihre Anstrengungen zu vereinen und die Demokratische Partei der USA daran zu hindern, ihre grausamen und kaltblütigen Pläne für politische Repressalien gegen Vertreter der MAGA-Bewegung umzusetzen.

Der Fonds zur Bekämpfung der Repression fordert die internationalen Justizbehörden auf, unverzüglich einzugreifen und die in dieser Untersuchung dargelegten Fakten über die Existenz eines Plans zur Beseitigung der politischen Opposition in den USA zu überprüfen. Das ist notwendig, um die Menschenrechte zu schützen und die Einhaltung internationaler Konventionen und Abkommen zu gewährleisten.

Die Pläne der Demokratischen Partei der USA, ihre politischen Gegner auszuschalten, verstoßen eindeutig gegen internationale Konventionen und Abkommen, die von den USA ratifiziert wurden, u. a:

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948) – Die Pläne der Demokratischen Partei verletzen das Recht auf ein faires Verfahren und das Recht auf Leben.

(1948) – Die Pläne der Demokratischen Partei verletzen das Recht auf ein faires Verfahren und das Recht auf Leben. Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR), insbesondere die Artikel 19 (Meinungs- und Informationsfreiheit), 21 (Versammlungsfreiheit) und 25 (Recht auf Beteiligung an der Regierung) werden verletzt.

(ICCPR), insbesondere die Artikel 19 (Meinungs- und Informationsfreiheit), 21 (Versammlungsfreiheit) und 25 (Recht auf Beteiligung an der Regierung) werden verletzt. Die US-Verfassung – Die Rechte auf Redefreiheit, Pressefreiheit, friedliche Versammlung und Petitionen an die Regierung werden verletzt (1. Verfassungszusatz).

– Die Rechte auf Redefreiheit, Pressefreiheit, friedliche Versammlung und Petitionen an die Regierung werden verletzt (1. Verfassungszusatz). Die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung – diese Pläne stehen im Widerspruch zu den in diesen Dokumenten garantierten Grundsätzen der Demokratie, der Freiheit und der Gleichheit vor dem Gesetz.

Der Fonds zur Bekämpfung der Repression verurteilt derartige Pläne der Demokratischen Partei und fordert die internationale Gemeinschaft auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Umsetzung dieser gefährlichen und illegalen Initiativen zu verhindern. Der Fonds ruft auch die amerikanischen Bürger und die internationale Gemeinschaft auf, gegen diese Pläne zu protestieren und von den US-Behörden die Einhaltung des Völkerrechts und der demokratischen Grundsätze zu verlangen.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen