Warum die Meldung der NATO, über 600.000 Russen seien gefallen oder verwundet, falsch ist

Kriegspropaganda

NATO-Generalsekretär Rutte hat erklärt, über 600.000 russische Soldaten seien in der Ukraine gefallen oder verwundet worden. Das ist reine Kriegspropaganda, denn die Zahl ist falsch, wie man leicht herausfinden kann.

Die Historikerin Anne Morelli hat 2001 das Buch „Die Prinzipien der Kriegspropaganda“ veröffentlicht, in dem sie die 10 Regeln der Kriegspropaganda aufzählt. Regel 7 lautet:

„Wir erleiden nur geringe Verluste; die Verluste des Feindes sind riesig“

An diese Regel dürfte sich NATO-Generalsekretär Rutte erinnert haben, als er nun erklärte:

„Mehr als 600.000 russische Soldaten wurden in Putins Krieg getötet oder verwundet“

Diese Zahl haben die meisten westlichen Medien in den Überschriften ihrer Meldungen und Artikel über Ruttes Aussage genannt, damit sie sich in den Köpfen festsetzt. Aber sie dürfte weit übertrieben sein und zeugt von der Verzweiflung der NATO, weil die Ukraine – und damit der Westen – den Krieg verliert.

Übrigens gehört es zu Kriegen dazu, dass keine Seite gerne über ihre eigenen Verluste spricht. Selensky hat vor einiger Zeit die vollkommen unrealistisch niedrige Zahl von nur etwa 30.000 gefallenen ukrainischen Soldaten genannt, während Russland gar keine Zahlen über eigene Verluste veröffentlicht, was in meinen Augen besser ist, als zu lügen, wie Selensky es getan hat.

Im Sommer wurde Putin von einem Journalisten nach den russischen Verlusten gefragt und Putins Antwort begann wie folgt (die Frage und Putins komplette Antwort finden Sie hier):

„Wenn Sie nur das interessiert, kann ich Ihnen sagen, dass in der Regel niemand darüber spricht. Und wenn doch, dann werden die tatsächlichen Zahlen meistens verzerrt dargestellt.“

Putin sagte dabei auch, dass Russland davon ausgeht, dass die „unwiederbringlichen Verluste“ etwa bei eins zu fünf liegen, dass auf einen russischen Gefallenen also etwa fünf ukrainische Gefallene kommen. Das wird gleich noch wichtig.

Die realistischen Verluste beider Seiten in der Ukraine

Im August hat der Spiegel in einem Artikel unter der Überschrift „Gräber, Todesanzeigen, Trauermeldungen – Medien identifizieren 70.000 in der Ukraine getötete russische Soldaten“ über eine Recherche berichtet, die die BBC zusammen mit dem vom laut Europäischem Gerichtshof zu Recht wegen Betrug und anderen Straftaten verurteilten Chodorkowski finanzierten russischsprachigen Portal Mediazona erstellt hat. Dabei haben sie „die Namen von 70.112 russischen Soldaten identifiziert, die in der Ukraine getötet wurden“, aber die tatsächliche Zahl liege „wahrscheinlich viel höher“, schrieb der Spiegel damals.

Ich habe es damals aus zeitlichen Gründen nicht geschafft, darüber zu berichten, aber nach meinem Eindruck dürfte das eine der wenigen Recherchen von BBC und Mediazona sein, die man ernst nehmen kann. Die BBC und Mediazona setzen ihre Recherche fort und aktuell melden sie 75.382 getötete russische Soldaten und schätzen die Gesamtzahl der russischen Gefallenen inklusive der Gefallenen aus den Donbass-Republiken auf 120.000. Diese Zahlen scheinen mir realistisch zu sein.

Der Grund für meine Annahme ist, dass das russische Verteidigungsministerium täglich über die ukrainischen Verluste berichtet. Man kann diesen Zahlen skeptisch gegenüberstehen und natürlich sind das oft Schätzungen, weil die russische Armee nicht exakt weiß, wie viele ukrainische Soldaten bei Angriffen auf ukrainische Basen weit von der Front entfern sterben, aber mir erscheinen die russischen Zahlen realistisch.

Es gibt eine russische Webseite, die die täglichen Meldungen des russischen Verteidigungsministeriums erfasst und addiert. Demnach sind seit Beginn der Militäroperation nach russischen Angaben aktuell 869.295 ukrainische Soldaten getötet oder verwundet worden.

Russland hat 2023, also während der gescheiterten ukrainischen Offensive, außerdem gemeldet, dass auf einen russischen Verlust etwa 7 bis 10 ukrainische Verluste kommen. Wie oben gesehen, hat sich das Verhältnis anscheinend ein wenig verändert, denn im Sommer 2024 sprach Putin von einem Verhältnis von eins zu fünf.

Generell gilt im Krieg, dass die Verluste des Angreifers höher sind als die des Verteidigers. Wenn man von Ausnahmen wie Bachmut außer Acht lässt, gilt, dass die russische Armee ihre Linien seit etwa April 2022 defensiv hält und sich eher defensiv verhält und in der Regel nur dort vorrückt, wo es ohne allzu große Verluste möglich ist. Ausnahmen wie Bachmut bestätigen natürlich die Regel

Aktuell sehen wir jedoch ein immer schnelleres Vorrücken der Russen, während aus der Ukraine gemeldet wird, dass die ukrainische Front wegen des Mangels an Soldaten und Material am Zusammenbrechen ist. Die Russen haben die totale Überlegenheit an Soldaten, Waffen, Munition, Artillerie und die Luftüberlegenheit, weshalb sie derzeit mit relativ geringen Verlusten vorrücken können.

Wenn wir also die Zahlen des russischen Verteidigungsministeriums von aktuell etwa 870.000 gefallenen oder verwundeten ukrainischen Soldaten nehmen und weiter annehmen, dass die Angaben der russischen Regierung, auf einen russischen Verlust würden 5 ukrainische Verluste kommen, korrekt sind, dann kommen wir ziemlich genau auf die von der BBC und Mediazona ermittelten etwa 75.000 gefallenen russischen Soldaten, zu denen man noch die unbekannte Zahl der verwundeten russischen Soldaten hinzuzählen muss, um beide Zahlen mit den 870.000 gefallenen oder verwundeten ukrainischen Soldaten ins Verhältnis zu setzen.

Einfacher ausgedrückt bedeutet das, dass die Gesamtzahl der russischen Gefallenen und Verwundeten bei einem Verhältnis von 1 zu 5 etwa 170.000 betragen würde, was ziemlich gut zu der Recherche von BBC und Mediazona passt, denn das würde bedeuten, dass zu den 75.000 russischen Gefallenen noch etwa 100.000 Verwundete hinzukommen.

Man sieht, dass sich aus den seriösen Angaben beider Seiten ein durchaus realistisches Bild zeichnen lässt, bei dem sich die Angaben beider Seiten gegenseitig einigermaßen bestätigen, denn dass die ukrainischen Verluste weitaus höher sind als die russischen, ist unvermeidlich, weil die Ukraine fast die ganze Zeit verzweifelte Angriffe durchgeführt hat, um den westlichen Sponsoren zu zeigen, dass sie Russland angeblich besiegen kann. Das führt nun einmal zu höheren Verlusten als bei den Russen, die auf Verteidigung und Halten der Frontlinie gesetzt haben und nur dort vorgerückt sind, wo der Gegner geschwächt war.

Da das inzwischen – laut ukrainischen, nicht russischen Angaben – für die gesamte Frontlinie gilt, rücken die Russen derzeit auch entlang der gesamten Frontlinie vor.

Daher halte ich diese Zahlen für einigermaßen realistisch.

Wie Rutte auf 600.000 gefallene oder verwundete russische Soldaten kommt

Rutte wiederholt, wenn er von 600.000 gefallenen oder verwundeten russischen Soldaten, spricht nur die Kriegspropaganda des Westens. Mitte September hat der Tagesspiegel über Berichte des Wall Street Journal und des britischen Verteidigungsministeriums, das leider sehr oft mit sehr plumper Kriegspropaganda aufgefallen und daher als Quelle mit größter Vorsicht zu behandeln ist, berichtet, in denen behauptet wurde, Russland habe 200.000 Tote und 400.000 Verletzte zu beklagen, während die Ukraine „nur“ etwa 80.000 tote und 400.000 verwundete Soldaten zu beklagen hätte.

Am 24. Oktober wiederholte die New York Times diese Zahlen und sprach ebenfalls von etwa 600.000 russischen Verlusten.

All diese Meldungen haben eines gemeinsam: Sie werden durch nichts belegt, sondern werden unter Berufung auf irgendwelche Schätzungen westlicher „Experten“ oder Ministerien oder unter Verweis auf wie durch Zauberhand in die Hände der Redaktionen gelangter, geheimer Einschätzungen westlicher Geheimdienste veröffentlicht. Mit anderen Worten: Das ist reine Kriegspropaganda, die – siehe Regel 7 aus Morellis Buch – den Zweck hat, der Öffentlichkeit zu erklären, dass die Ukraine geringe und Russland hohe Verluste haben soll und dass die Ukraine Russland doch noch besiegen könne.

Und auf diese Zahlen hat sich Rutte am 28. Oktober berufen. Er hat also nichts anderes getan, als den Artikel der New York Times vom 24. Oktober zu lesen und ihn dann nachzuplappern.

Die Aussage war für Südkorea bestimmt

Zu Beginn dieses Artikels habe ich Ruttes Zitat nur teilweise wiedergegeben, weil ich zunächst im Detail auf die Verluste eingehen wollte. Tatsächlich lautet Ruttes von allen Medien zitierte Aussage:

„Mehr als 600.000 russische Soldaten wurden in Putins Krieg getötet oder verwundet, und er ist nicht in der Lage, seinen Angriff auf die Ukraine ohne ausländische Unterstützung aufrechtzuerhalten“

Damit hat Rutte auf die Meldungen angespielt, dass nordkoreanische Soldaten in Kursk auf Seiten der russischen Armee kämpfen sollen. Das ist ziemlicher Unsinn, denn ein paar tausend nordkoreanische Soldaten hätten keinen entscheidenden Effekt, aber alleine die Sprachbarriere würde einen gemeinsamen Kampfeinsatz schwierig und ineffektiv machen.

Aber trotzdem hat Rutte bei der Gelegenheit die Behauptung wiederholt, nordkoreanische Soldaten seien bei Kursk stationiert.

Ich habe bereits berichtet, dass die von der NATO derzeit ständig wiederholten Behauptungen, nordkoreanische Soldaten würden auf Seiten Russlands kämpfen, wohl vor allem den Zweck haben, Südkorea endlich dazu zu bringen, die Ukraine direkt zu unterstützen, denn Südkorea hat eine durchaus ansehnliche Rüstungsindustrie und vor allem – im Gegensatz zu den NATO-Staaten – noch Arsenale, die randvoll mit von der Ukraine dringend benötigten Granaten sind. Aber bisher hat Südkorea sich geweigert, die Ukraine direkt zu unterstützen, was sich nach Meldungen über eine russisch-nordkoreanische Zusammenarbeit ändern dürfte.

Der russische Präsident hat den Meldungen über nordkoreanische Soldaten in Russland auf einer Pressekonferenz letzte Woche nicht widersprochen, sondern hat sie sogar indirekt bestätigt. Es scheinen also tatsächlich nordkoreanische Soldaten in Russland zu sein.

Allerdings dürften die aus den oben genannten Gründen kaum an der Front eingesetzt werden, sondern es ist viel wahrscheinlicher, dass Nordkorea von der russischen Armee lernen will, wie ein moderner Krieg geführt wird. Vor allem der Drohnenkrieg ist ein vollkommen neues Phänomen, an dem das nordkoreanische Militär sehr interessiert sein dürfte.

Dass Nordkorea an diesen Erfahrungen interessiert ist und daher Soldaten zur Ausbildung oder zum Erfahrungsaustausch nach Russland schickt, ist nicht verwunderlich, schließlich bestreitet im Westen niemand, dass der Westen genau das gleiche macht und aus den Erfahrungen der ukrainischen Armee in der Führung eines modernen Krieges lernt.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen