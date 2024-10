Die „10 Regeln der Kriegspropaganda“ im Praxistest der deutschen Medien

Analyse

Die deutschen Medien betreiben per Definition Kriegspropaganda, denn sie folgen exakt den berühmten 10 Regeln der Kriegspropaganda aus dem Lehrbuch.

Es gibt Hintergrundartikel, die ich alle ein oder zwei Jahre in aktualisierter Form neu veröffentliche, weil ich die Themen so wichtig finde und sie weiterhin aktuell bleiben. Dazu gehört die Kriegspropaganda, die deutsche Medien betreiben, was den meisten Menschen in Deutschland leider nicht einmal auffällt, weil sie immer noch der Meinung sind, die deutschen Mainstream-Medien seien frei, kritisch, objektiv und unabhängig. Daher will ich hier eine aktualisierte Version meines Artikels über die 10 Regeln der Kriegspropaganda veröffentlichen, an die sich die deutschen Medien exakt halten.

Die 10 Regeln der Kriegspropaganda wurden von der Historikerin Anne Morelli in ihrem Buch „Die Prinzipien der Kriegspropaganda“ aufgelistet. Wir sehen uns diese Regeln an und danach kann jeder darüber selbst entscheiden, ob die deutschen Medien, bei dem, was sie „Journalismus“ nennen, diesem Lehrbuch folgen.

Regel 1: Wir wollen den Krieg nicht

Natürlich will der Westen den Krieg, der in der Ukraine tobt, angeblich nicht. Den will nur der böse Putin.

Dass es in Wahrheit anders ist, sieht man erstens an der Vorgeschichte des Konfliktes, denn der Westen hätte den Krieg mit Leichtigkeit verhindern können. Immerhin war seit Dezember 2021, als Russland vom Westen ultimativ Verhandlungen über gegenseitige Sicherheitsgarantien gefordert hat, klar, dass Russland sich bei einer Ablehnung der Verhandlungen gezwungen sehen würde, militärisch zu reagieren.

Die Kernforderung Russlands war, dass die NATO einer Mitgliedschaft der Ukraine eine Absage erteilen und die NATO-Truppen aus der Ukraine abziehen sollte. Der Westen hat Verhandlungen über die gegenseitigen Sicherheitsgarantien abgelehnt, stattdessen haben die westlichen Würdenträger im Februar 2022 auf der Münchner Sicherheitskonferenz applaudiert, als Selensky – explizit gegen Russland – die atomare Aufrüstung der Ukraine angedroht hat.

Wer daran denkt, wie der Westen reagiert, wenn ein Land, das nicht zur westlichen Hemisphäre gehört – zum Beispiel aktuell der Iran oder vor 20 Jahren der Irak-, über den Besitz von Atomwaffen nachdenkt, der muss sich nicht wundern, dass Russland eine atomar bewaffnete Ukraine, die in ihrer Militärdoktrin offen einen Krieg mit Russland geplant hat, für Russland eine inakzeptable Bedrohung seiner Sicherheit darstellt.

Hätte der Westen den Krieg nicht gewollt, hätte er nur zustimmen brauchen, dass die Ukraine ein neutrales Land bleibt und nicht in die NATO kommt. Damit wäre der Krieg, der inzwischen wohl etwa eine Million Menschen das Leben gekostet hat, verhindert worden.

Aber dem Westen war der NATO-Beitritt der Ukraine wichtiger.

Regel 2: Das gegnerische Lager ist der alleinige Verantwortliche des Krieges

Da es Russland war, das am 24. Februar 2022 den Krieg angefangen hat, ist ein leicht zu vermittelndes Narrativ, was es aber nicht wahrer macht. Immerhin herrscht im Donbass schon seit 2014, als die Maidan-Regierung Panzer anstatt eine Verhandlungsdelegation in den Donbass geschickt hat, Krieg.

Hinzu kommt, was in Punkt 1 gesagt wurde: Der Westen wusste, dass er Russland mit einer drohenden NATO-Mitgliedschaft der (zukünftig vielleicht sogar atomar bewaffneten) Ukraine in eine Situation getrieben hatte, in der Russland – zumindest aus seiner Sicht – mit dem Rücken zur Wand stand. Hätte der Westen den Krieg verhindern wollen, hätte er nur einem neutralen Status der Ukraine zustimmen müssen.

Außerdem sprechen sich alle führenden Vertreter des Westens bis heute gegen Verhandlungen mit Russland und für Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Das sind jedoch Maßnahmen, die Kriege verlängern und nicht verkürzen.

Der Westen trägt für die russische Intervention in der Ukraine und auch für die unnötige Verlängerung der Kampfhandlungen (und damit auch für die unzähligen Toten) zumindest eine sehr große Mitverantwortung.

Aber das verschweigen die westlichen Medien ihren Lesern und behaupten, alleine Putin wäre für den Krieg verantwortlich.

Regel 3: Der Führer des gegnerischen Lagers hat das Angesicht des Teufels

Das braucht wahrscheinlich keine weiteren Ausführungen, denn wie die westlichen Medien über den russischen Präsidenten Putin berichten, ist allgemein bekannt.

Regel 4: Wir verteidigen eine gute Sache und keine Sonderinteressen

Natürlich geht es dem Westen nur um Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Das sagen zumindest die westlichen Medien und Politiker.

Leider geht es in der Ukraine um keines dieser Themen, denn der Kriegsgrund ist ganz banal die Tatsache, dass der Westen die Ukraine in die NATO ziehen wollte, um sie als Stachel im Fleisch von Russland zu benutzen. Das war der Hauptgrund für die russische Intervention.

Dem Westen geht es – und das wird ja auch ganz offen gesagt – in der Ukraine darum, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen und am besten einen Regimechange herbeizuführen. Alle führenden Politiker des Westens sagen, dass man mit „Putins Russland“ nicht verhandeln wolle, was wieder zeigt, dass dem Westen eine Kriegsverlängerung lieber ist, als Friedensgespräche.

Das zeigt auch deutlich, dass es dem Westen in der Ukraine gar nicht um die Ukraine geht, es geht um Russland selbst. Russland soll geschwächt werden. Seit 2014 hat der Westen mit allen möglichen einseitigen Wirtschaftssanktionen versucht, die russische Wirtschaft und Währung zu zerstören, damit eine verarmende und unzufriedene russische Bevölkerung endlich gegen den bösen Putin aufsteht, der es westlichen Konzernen nicht mehr erlaubt, sich an Russlands Bodenschätzen so zu bereichern, wie es in den 90er Jahren unter Jelzin möglich war.

Aber von diesen Zusammenhängen erfährt man in den westlichen Medien nichts, stattdessen erzählen sie, der Westen verteidige eine gute Sache.

Regel 5: Der Feind begeht wissentlich Gräueltaten; wenn wir hingegen Grenzen überschreiten, geschieht dies unabsichtlich

Dafür gibt es ohne Ende Beispiele und die westlichen Medien versorgen ihre Leser ständig mit neuen Horrorgeschichten über angebliche russische Gräueltaten und Kriegsverbrechen. Ukrainische Kriegsverbrechen, die es unbestritten gibt (und von denen die westlichen Medien auch seit 2022 wissen), wie zum Beispiel die Tatsache, dass die ukrainische Armee von Beginn an Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht hat, werden hingegen nicht thematisiert.

Besonders eindrücklich wird das, wenn man vergleichbare Vorfälle anschaut. Anfang März 2022 haben die westlichen Medien tagelang berichtet, Russland habe eine Geburtsklinik in Mariupol bombardiert. Die Bilder gingen um die Welt, aber als sich herausstellte, dass die Geschichte anders war, hat niemand darüber berichtet. Andererseits hat die ukrainische Armee wiederholt und gezielt eine Geburtsklinik in Donezk beschossen, was die westlichen Medien einhellig verschwiegen haben.

Besonders eindrücklich wird das bei dem Beispiel Butscha. Der Westen bezeichnet Butscha weiterhin als russisches Kriegsverbrechen, bei dem die russische Armee angeblich über 400 Menschen abgeschlachtet haben soll, obwohl es dazu sehr viele Fragen gibt und die Ukraine bis heute noch nicht einmal eine Liste der Opfer veröffentlicht hat, mit der man leicht überprüfen könnte, ob es in Butscha tatsächlich ein russisches Massaker gab.

Hinzu kommt, dass der Westen seinen Verbündeten für dessen Massaker nicht kritisiert, dabei wären 400 getötete Zivilisten in einer Woche im Gazastreifen wenig, denn im Gazakrieg ermordet die israelische Armee im Durchschnitt etwa 800 Zivilisten pro Woche.

Allein daran kann man sehen, wie die westlichen Medien Kriegspropaganda aus dem Lehrbuch betreiben, indem sie hysterisch über (angebliche und nicht einmal bewiesene) Gräueltaten der russischen Armee berichten, zu den unbestrittenen Massakern, die die israelische Armee verübt, aber weitgehend kritiklos schweigen.

Regel 6: Der Feind benutzt unzulässige Waffen

Das Thema ist besonders beliebt bei den westlichen Medien. Im Falle der Ukraine geht es dabei um nukleare Themen, zum Beispiel um das Kernkraftwerk Saporoschje. Der Westen beschuldigt Russland, das Kernkraftwerk, das unter russischer Kontrolle steht, zu beschießen. Das gleiche haben wir danach auch mit dem Kernkraftwerk in Kursk erlebt.

Es ist geradezu absurd, dass Russland gemäß den westlichen Medien seine eigenen Kernkraftwerke beschießen soll. Wenn Russland schon so verrückt wäre, Kernkraftwerke beschießen zu wollen, dann würde es doch wenigstens die Kernkraftwerke in der Ukraine unter Feuer nehmen, anstatt die Verstrahlung seines eigenen Landes zu riskieren.

Aber aus irgendeinem Grunde ist nie ein unter ukrainischer Kontrolle stehendes Kernkraftwerk beschossen worden.

Regel 7: Wir erleiden nur geringe Verluste; die Verluste des Feindes sind riesig

Das ist der Klassiker der Kriegspropaganda und er findet sich auch in der Ukraine. Objektive Angaben über die Zahl der Opfer sind schwer zu bekommen, aber im Westen wird ständig berichtet, dass die Ukraine nur geringe Verluste erleidet, während Russland massenhaft Soldaten verliert.

Aktuell behauptet die NATO, Russland habe bereits 600.000 Soldaten verloren, während westliche Medien behaupten, die Ukraine habe weitaus weniger Verluste. Warum das Unsinn ist, habe ich hier aufgezeigt.

Regel 8: Die Künstler und Intellektuellen unterstützen unsere Sache

Von diesem psychologischen Trick wird im Westen nach Kräften Gebrauch gemacht, dabei ist es weder für einen Kriegsverlauf, noch für eine politische Lösung von Bedeutung, welche politische Meinung irgendwelche Schauspieler haben. Sie sind keine Experten, deren Wort in der Sache Gewicht haben, aber sie sind Sympathieträger. Ihre Aufgabe ist es, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, mehr nicht.

Daher überrascht es nicht, dass es bei der Prominenz aus Hollywood lange in Mode war, nach Kiew zu fahren, sich dort kamerawirksam in Szene zu setzen und als Krönung ein Gespräch mit dem Schauspielerkollegen Selensky zu führen, der derzeit den ukrainischen Präsidenten spielt. Und natürlich berichten die westlichen Medien jedes Mal ausführlich darüber.

Derzeit erleben wir das vor allem beim israelischen Vernichtungskrieg in Gaza, wenn die Medien berichten, dass dieser oder jener Sänger oder Schauspieler zur Unterstützung Israels aufruft. Das ist Kriegspropaganda, die von dem israelischen Völkermord an den Palästinensern ablenken soll.

Regel 9: Unser Anliegen ist etwas Heiliges

Natürlich, schließlich geht es ja angeblich um die „heiligen“ Werte des Westens, also um Demokratie und Menschenrechte.

Das Thema hatten wir schon und leider geht es in der Ukraine, in der nach dem Maidan viele Regimekritiker ermordet wurden und die demokratisch gewählte Opposition vom Geheimdienst verfolgt wird, ganz und gar nicht um Demokratie und Menschenrechte. Im Gegenteil: In Kiew herrscht eine Regierung, deren Ideologie bei den Nazis ihren Ursprung hat, was in der Ukraine auch ganz offen gezeigt wird.

Und auch im Gazakrieg geht es nicht um die Rettung des Staates Israel, die für Deutschland nach Meinung der Bundesregierung Staatsraison, also etwas Heiliges, ist, sondern darum, dass Netanjahu und seine rechtsextreme Regierung die Palästinenserfrage endgültig lösen will. (Etwaige Ähnlichkeiten dieser Formulierung mit historischen Ereignissen sind reiner Zufall)

Regel 10: Wer unsere Propaganda in Frage stellt, ist ein Verräter

Heute ist das Wort „Verräter“ nicht mehr aktuell. Man sagt heute wahlweise „Putin-Versteher“, „Kreml-Troll“, „Verschwörungstheoretiker“, „Anti-Amerikanismus“, „Rechtsextremer“ und was sonst noch aktuell für Bezeichnungen kursieren. Eins haben alle diese Bezeichnungen gemein: Sie bezeichnen den so bezeichneten Menschen als Gegner der „westlichen Werte“ oder der Demokratie. Ergo: Das ist ein Verräter.

Dass im Westen alle kritischen Stimmen zum Schweigen gebracht werden, dass russische Medien zensiert werden und dass es sogar strafbar ist, öffentlich eine abweichende Meinung zu den Vorgängen in der Ukraine oder Gaza zu vertreten, ist etwas, das wir eigentlich nur in Diktaturen erwarten, dabei findet es im angeblich freien und demokratischen Westen statt.



