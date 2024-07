Warum der Besuch des indischen Premierministers in Moskau für die USA so ärgerlich war

Geopolitik

Der wiedergewählte indische Premierminister Modi hat Moskau besucht. Für die Versuche der USA, Russland zu isolieren und Indien auf ihre Seite zu ziehen, war der Besuch eine schallende Ohrfeige.

Der indische Premierminister Narendra Modi hat am Montag und Dienstag Moskau besucht. Das war seine erste Auslandsreise seit seiner erneuten Vereidigung als Premierminister nach der Wahl, was aus diplomatischer Sicht sehr ein wichtiges Signal war, denn traditionell besucht der indische Premierminister nach seiner Vereidigung zuerst seine Nachbarn in Südasien, aber Modi hat die Spielregeln geändert.

Die indischen Parlamentswahlen fanden im Frühjahr/Sommer dieses Jahres statt. Über den Ablauf der weltweit größten Wahlen und ihre Ergebnisse habe ich berichtet.

Modis Besuch in Moskau dauerte zwei Tage. Der erste Tag stand im Zeichen eines informellen Treffens in „familiärer Atmosphäre“ auf Putins Landsitz in der Nähe von Moskau. Während des Gesprächs gratulierten sich die Politiker gegenseitig zu ihren Siegen bei den diesjährigen Wahlen und betonten ihren Willen, eine Politik im Interesse ihrer beiden Völker zu verfolgen.

Der Handel wächst Dank der Sanktionen

Der offizielle Teil des Treffens fand am Dienstag im Kreml statt. Im Anschluss an die Gespräche wurde eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet , die eine Reihe wichtiger Entscheidungen enthält. Die Politiker betonten die Notwendigkeit einer friedlichen Lösung des Ukrainekonfliktes, in dem Indien sich neutral verhält, und vereinbarten, den Handelsumsatz bis 2030 auf 100 Milliarden US-Dollar zu steigern. In den Bereichen Handel und Wirtschaf betonten Putin und Modi das Wachstum des bilateralen Handels im vergangenen Jahr, denn das früher gesetzte Ziel von 30 Milliarden US-Dollar bis 2025 wurde fast verdoppelt. 2023 wuchs der Handelsumsatz um das 1,8-fache auf 65 Milliarden Dollar, wobei Russland Waren im Wert von 60 Milliarden nach Indien exportiert, während der indische Export nach Russland nur knapp fünf Milliarden ausmacht.

Der Grund dafür ist, dass Indien einer der größten Profiteure der westlichen Sanktionen ist, denn nachdem der Westen kein russisches Öl mehr kaufen will, ist Indien zum größten Abnehmer russischen Öl geworden und verdient blendend daran, das Öl zu verarbeiten und als Benzin nach Europa zu verkaufen.

Ein weiteres Thema war der Ausbau des internationalen Zahlungsverkehrs in Landeswährungen und die Entdollarisierung des zwischenstaatlichen Handels, was auch in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), in der beide Staaten Mitglieder sind, ein wichtiges Thema ist, wie dort am gleichen Tag erklärt wurde. Die SOZ plant die Einführung einer eigenen Verrechnungsplattform, um sich von SWIFT und den westlichen Währungen unabhängig zu machen.

Russland ist der führende Waffenlieferant für Indien

Auch die militärtechnische Zusammenarbeit war ein wichtiges Thema. Die hat eine lange Tradition, denn die Sowjetunion war der erste Staat der Welt, der Indien nach seiner Unabhängigkeit vom Britischen Kolonialreich anerkannt hat. Indien war damals aufgrund seiner Erfahrungen als Kolonie misstrauisch gegenüber dem Westen und hat auch wirtschaftlich eng mit der Sowjetunion zusammengearbeitet. Außerdem hat Indien viele Jahrzehnte ausschließlich sowjetische oder russische Waffen gekauft.

Der Spiegel berichtet, dass laut dem Stockholmer Institut für Internationale Friedensforschung in den letzten 20 Jahren rund zwei Drittel der Ausrüstung für die indischen Streitkräfte aus russischer Produktion stammen. Allerdings drängen die USA in letzter Zeit verstärkt auf den indischen Markt vor, was den Spiegel natürlich freut.

Da in Indien auch russische Waffen in Lizenz produziert werden und es auch gemeinsam entwickelte russisch-indische Waffensysteme gibt, haben Putin und Modi beschlossen, die gemeinsame Produktion von Ersatzteilen und Komponenten in Indien weiter zu fördern, um russische Ausrüstung und Waffen instand zu halten. Russland dürfte sich über die, wenn auch bisher noch kleinen, Erfolge der US-Rüstungsindustrie nicht freuen, aber diese Diversifizierung bestätigt das indische Streben nach Neutralität und souveräner Unabhängigkeit von anderen Großmächten.

Warum das Treffen so wichtig war

Trotz allen Drucks aus dem US-geführten Westen hat sich die Zusammenarbeit zwischen Russland und Indien weiter verbessert. So, wie Russland dabei geholfen hat, die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran zu verbessern und derzeit die Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien zu verbessern versucht, so könnte Russland auf lange Sicht auch eine Lösung des Konfliktes zwischen Indien und China vermitteln, weil sowohl Modi als Xi Jingping Putin vertrauen.

Das allerdings würde die Bemühungen der USA konterkarieren, weil die USA versuchen, den Streit zwischen Indien und China zu befeuern, um Indien im Kampf gegen Russland und China auf ihre Seite zu ziehen.

Daher war die Tatsache, dass Modi entgegen aller Traditionen nach seiner erneuten Vereidigung nicht zuerst ein Nachbarland, sondern Russland besucht hat, ein so wichtiges Signal, denn das zeigte den USA, dass all ihre Bemühungen nichts am engen indisch-russischen Verhältnis geändert haben.

Für die USA war das Treffen daher ein doppelter Schlag, denn erschwerend kam hinzu, dass das Treffen praktisch gleichzeitig mit dem NATO-Gipfel stattfand, was in der Welt der internationalen Diplomatie auch ein wichtiges Signal war.

Jedenfalls zeigte dieses Treffen, dass alle Versuche, Russland zu isolieren, gescheitert sind.



