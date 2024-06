Wie Modis dritter Wahlsieg in Indien die Beziehungen zu Russland und dem Westen beeinflussen könnte

Geopolitik

Am 4. Juni wurden in Indien die Ergebnisse der weltweit größten Parlamentswahlen bekannt gegeben. Die Partei von Premierminister Modi erzielte das schlechteste Ergebnis der letzten drei Wahlen. Dennoch ist es der Regierungspartei gelungen, sich an der Macht zu halten. Allerdings könnte sich der außenpolitische Kurs im Falle einer weiteren Annäherung zwischen Moskau und Peking ändern.