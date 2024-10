Putin im O-Ton über Trumps angebliche Drohungen, Moskau zu bombardieren

Pressekonferenz

Trump soll Putin in einem Gespräch gedroht haben, Moskau zu bombardieren. Nun wurde Putin auf einer Pressekonferenz nach den Berichten gefragt.

Ein US-Journalist behauptet in einem Buch, dass Trump in seiner Zeit als US-Präsident dem russischen Präsidenten Putin gedroht haben soll, Moskau zu bombardieren. Nun wurde Putin auf der Pressekonferenz nach dem BRICS-Gipfel danach gefragt und ich habe die Frage und Putins Antwort übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Frage: Guten Abend! Pavel Sarubin, Fernsehsender Rossiya .

Darf ich das Thema der Gespräche mit Trump fortsetzen? Der ehemalige US-Präsident und derzeitige Kandidat für die US-Präsidentschaft hat auch gesagt, dass er in einem seiner Telefongespräche mit Ihnen angeblich mit einem Angriff auf das Zentrum von Moskau gedroht hat. Stimmt das?

Und kann man Ihnen überhaupt drohen? Haben Drohungen eine Wirkung auf Sie? Und was halten Sie davon, dass in der großen Politik heutzutage generell sogar die Gespräche von Staatsführern immer häufiger an die Öffentlichkeit gelangen, falls diese Geschichte stimmt?

Und noch eine Frage, wenn ich darf, zum BRICS-Gipfel: Fühlen Sie sich jetzt isoliert? Und vermissen Sie nicht vielleicht die Gespräche mit Ihren westlichen Kollegen?

Vielen Dank.

Putin: Der erste Teil ist die Frage, ob es möglich ist, zu drohen. Man kann jedem drohen. Es macht keinen Sinn, Russland zu drohen, weil uns das nur motiviert. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, ein solches Gespräch mit Herrn Trump geführt zu haben. Wir sind in den UA in der sehr akuten Phase des Wahlkampfes, und ich schlage vor, solche Äußerungen nicht ernst zu nehmen. Aber was Herr Trump kürzlich gesagt hat und was ich von ihm gehört habe – er sprach davon, alles zu tun, um den Konflikt in der Ukraine zu beenden -, scheint mir aufrichtig zu sein. Solche Äußerungen, von wem auch immer sie kommen, begrüßen wir natürlich.

Sie wissen, dass wir von unseren westlichen Partnern verschiedene Signale über mögliche Kontakte erhalten. Wir haben uns diesen Kontakten nicht verschlossen. Aber wenn wir hören, dass wir uns weigern, dass ich mich weigere, irgendwelche Gespräche, Kontakte zu führen, auch mit europäischen Staats- und Regierungschefs, dann möchte ich Ihnen sagen, dass das eine Lüge ist. Wir weigern uns nicht, wir haben uns nie geweigert und wir weigern uns auch jetzt nicht. Wenn jemand die Beziehungen zu uns wieder aufnehmen will, bitte, wir sprechen ständig darüber, aber wir drängen uns nicht auf.

Wie Sie sehen, leben wir ganz normal, arbeiten und entwickeln uns. Unsere Wirtschaft wächst. Letztes Jahr hatten wir 3,4 bis 3,6 Prozent, dieses Jahr werden es etwa 4, vielleicht 3,9, Prozent sein. Die Wirtschaft der Eurozone steht am Rande einer Rezession. In den USA gibt es zwar ein Wachstum, aber es wird bei drei und ein bisschen liegen, ich denke, es wird irgendwo bei 3,1 bis 3,2 Prozent liegen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Aber trotzdem gibt es auch dort genug Probleme. Und es gibt Defizite in drei großen Bereichen gleichzeitig: das Außenhandelsdefizit, das Zahlungsbilanzdefizit und die riesige Verschuldung – ich glaube, es sind 34 Billionen.

Wir haben auch Probleme, aber wir sollten besser nicht miteinander streiten, sondern zu überlegen, wie wir diese Probleme gemeinsam lösen können. Und genau das tun wir im Rahmen der BRICS.

Ende der Übersetzung



