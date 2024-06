Was das NATO-Projekt zur Koordinierung von Waffenlieferungen an Kiew über die westliche „Demokratie“ aussagt

"Demokratie" im Westen

Das NATO-Projekt zur Koordinierung von Waffenlieferungen an Kiew soll das Ramstein-Format ersetzen, das bisher unter Führung der USA die Waffenlieferungen an Kiew koordiniert. Der Plan sagt sehr viel über die westliche "Demokratie" aus.

Heute machen Äußerungen des ungarischen Ministerpräsidenten Orban Schlagzeilen, allerdings unterscheiden sich die Schlagzeilen in Ost und West. Die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet in drei Kurzmeldungen über Äußerungen des ungarischen Ministerpräsidenten Orban. Die Überschriften der TASS-Meldungen lauten „Orban: Die NATO hat Ungarn Garantien gegeben, dass es an der Mission in der Ukraine nicht teilnehmen kann“, „Orban erklärte, dass Ungarn sich gegen den NATO-Einsatz in der Ukraine ausspricht“ und „Ungarn wird sich nicht an der NATO-Hilfe für Kiew beteiligen“.

Die Meldungen in Ost und West

Die TASS ist eine Nachrichtenagentur, deren Aufgabe es ist, Nachrichten kurz zu melden. Die Medien machen aus diesen Kurzmeldungen dann Artikel und Berichte. Der Spiegel berichtete über die Ereignisse unter der Überschrift „Einigung zwischen Orbán und Stoltenberg – Ungarn will neuen Nato-Plan für die Ukraine nicht mehr blockieren“ und freute sich in dem Artikel darüber, dass die NATO nun die Koordination der Waffenlieferung übernehmen kann, die bisher im Rahmen des Ramstein-Formates von den USA koordiniert wurde.

Nehmen wir das also mal auseinander. Ungarn ist gegen die anti-russische Politik der NATO und gegen alles, was den Krieg in der Ukraine verlängern könnte, vor allem gegen Waffenlieferungen an Kiew. In der NATO werden Entscheidungen einstimmig getroffen, wobei es den USA in der Regel gelingt, dafür zu sorgen, dass die NATO-Mitglieder die Politik der US-Regierung unterstützen. Wenn die NATO die Koordinierung der Waffenlieferungen und Ausbildung ukrainischer Soldaten übernimmt, wäre Ungarn automatisch an den Programmen beteiligt, was die ungarische Regierung auf keinen Fall will.

Daher hat die NATO Ungarn nun angeboten, dass es an diesen Dingen nicht beteiligt ist, wenn Ungarn die Pläne der NATO im Gegenzug nicht per Veto verhindert. Der ungarische Ministerpräsident Orban ist darauf sichtlich schweren Herzens eingegangen, denn er erklärte dazu:

„Es ist bekannt, dass sich Ungarns Position von der der EU und den meisten NATO-Mitgliedstaaten unterscheidet. Ungarn gesteht ein, dass die Zahl der Meinungen, die von seiner eigenen abweichen, erheblich ist, aber wir konnten jedoch jedes Mal unseren Standpunkt äußern. Wir sind dem Generalsekretär daher dankbar, dass er unsere Position allen NATO-Kreisen bekannt gemacht und unsere Lageanalyse dargelegt hat.“

Westliche Medien wie der Spiegel legen in ihren Artikel den Schwerpunkt auf die Freude darüber, dass Ungarn den Weg freimacht für die Pläne der NATO, während nicht-westliche Medien den Fokus darauf legen, dass Orban weiterhin gegen die Pläne der NATO ist und sich ausdrücklich nicht daran beteiligen will.

Was die Pläne der NATO über die westliche „Demokratie“ aussagen

Interessant ist, dass man im Spiegel sogar recht eindeutig lesen kann, was der Sinn der Verlegung der Koordination von Waffenhilfe für die Ukraine ist. Am Ende des Artikels erfahren wir:

„Bei dem neuen Projekt der Nato geht es vor allem um die internationale Koordinierung von Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte. Es soll im Idealfall beim nächsten Bündnisgipfel im Juli in Washington gestartet werden.

Das Projekt gilt auch als Vorkehrung für den Fall einer möglichen Rückkehr von Donald Trump ins US-Präsidentenamt ab Januar 2025. Äußerungen des Republikaners hatten in der Vergangenheit Zweifel daran geweckt, ob die USA die Ukraine unter seiner Führung weiter so wie bisher im Abwehrkrieg gegen Russland unterstützen werden.“

Daran sieht man, was die westliche „Demokratie“ ist, denn wenn die Wähler, die ja in den westlichen „Demokratien“ angeblich über die Politik entscheiden, im November in den USA gegen die Politik der US-Demokraten und für Trump (also für ein Ende der ruinösen Ukrainehilfen) stimmen, dann wird der Wille der Wähler ignoriert, indem man die Ukrainehilfe im Vorwege auf die NATO übertragen hat, die dann ungehindert mit dem weitermachen kann, was die Wähler gar nicht wollen.



