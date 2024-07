Vermittelt Putin ein Treffen zwischen Erdogan und Assad?

Normalisierung der Beziehungen?

Offenbar rückt durch Putins Vermittlung ein Treffen zwischen den Präsidenten der Türkei und Syriens in greifbare Nähe. Damit wäre ein weiterer Schritt zur Stabilisierung des Nahen Ostens getan, nachdem Putin und der chinesische Präsident bereits die Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien vermittelt haben.

Als der Syrienkrieg begann, war der türkische Präsident Erdogan daran nicht ganz unschuldig. Die USA wollten Assad stürzen, weil er sich gegen den Bau einer Gaspipeline von Katar nach Europa ausgesprochen hatte, die Gazprom Konkurrenz machen sollte. Die Pipeline hätte durch Syrien und die Türkei führen sollen.

Die Vorgeschichte und die heutigen Probleme

Daher haben die USA die CIA-Operation „Timber Sycamore“ gestartet, über die deutsche Medien nie berichtet haben, um radikale Islamisten zu bewaffnen, die Assad stürzen sollten. Erdogan, der seine Rolle als Schutzherr der Moslems im Nahen Osten ausbauen wollte, die er derzeit auch im Gazakrieg spielt, hoffte offenbar auf eine Ausweitung seines Einflusses, wenn in Syrien Islamisten den säkularen Assad stürzen und die Macht übernehmen würden.

Es folgte der Krieg in Syrien mit hunderttausenden Toten, der erst beendet werden konnte, nachdem Russland 2015 eingriff und den IS wegbombte. Heute kontrollieren die Nachfolgeorganisationen des IS unter türkischem Schutz noch einen Teil Syriens, nämlich die nordwestsyrische Region Idlib.

Außerdem halten die USA einen Teil Ostsyriens besetzt und plündern dort die syrischen Ölquellen. Die USA arbeiten dabei mit kurdischen Rebellen zusammen, die zu einer Untergruppe der in der Türkei verbotenen PKK gehören. Um deren Terror gegen die Türkei zu stoppen, hat die Türkei einen Grenzstreifen Syriens militärisch besetzt und dabei sogar eine Konfrontation mit den USA riskiert, deren Truppen damals beinahe in die Schusslinie geraten wären.

Syrien und die Türkei haben daher wenig überraschend derzeit keine diplomatischen Beziehungen. Die Verhandlungen über eine Lösung der Syrienkrise werden in trilateralen Gesprächen zwischen der Türkei, dem Iran und Russland geführt, bei denen Russland seit Jahren versucht, die verfeindeten Staaten wieder aneinander anzunähern.

Steht ein Treffen zwischen Erdogan und Assad bevor?

Nun kommt anscheinend Bewegung in die Sache, denn es wurde gemeldet, dass demnächst ein von Putin vermitteltes Treffen zwischen Erdogan und Assad stattfinden könnte. Nach türkischen Angaben würden dazu türkisch-syrische Kommissionen zu militärischen, politischen, wirtschaftlichen, Terrorismusbekämpfungs- und Flüchtlingsfragen eingerichtet. Die wichtigsten Themen der Gespräche zwischen dem türkischen und dem syrischen Präsidenten sollen demnach Fragen der Souveränität Syriens (also der Abzug der türkischen Truppen), der Rückkehr der Flüchtlinge aus der Türkei in ihre Heimat sowie der Bekämpfung der in der Türkei verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und ihres syrischen Ablegers sein.

Das sind die Kernprobleme zwischen den beiden Ländern. Wenn die Türkei ihre Soldaten aus Syrien abzieht, weil Assad glaubhaft versichern kann, die Kurden unter Kontrolle halten und so die Terrorgefahr für die Türkei zu unterbinden, könnten die beiden Länder wieder zu den guten Beziehungen zurückfinden, die sie vor 2010 hatten, als Erdogan und Assad sich zusammen mit den Ehefrauen gegenseitig wie gute Freunde besucht hatten.

Der syrische Präsident Assad, der am 26. Juni vom Sonderbeauftragten des russischen Präsidenten für die Beilegung des Syrien-Konflikts besucht wurde, erklärte, er sei „offen für alle Initiativen zur Verbesserung der Beziehungen mit der Türkei, wenn dieser Prozess auf der Achtung der Souveränität und dem Wunsch des syrischen Staates beruht, sie auf dem gesamten Territorium des Landes wiederherzustellen“.

Am 28. Juni signalisierte Erdogan seine Bereitschaft, die diplomatischen Beziehungen zu Damaskus wieder aufzunehmen. Medien und Beobachter schlossen in diesem Zusammenhang die Möglichkeit eines persönlichen Treffens zwischen Erdogan und Assad in naher Zukunft nicht aus. Wo dieses Treffen stattfinden könnte, darüber gab es allerdings sehr unterschiedliche Meldungen.

Treffen ja oder nein, und wenn ja, wo?

Das erste Treffen zwischen den Präsidenten der Türkei und Syriens seit 13 Jahren könnte in Russland stattfinden, schrieb die Zeitung „Turkiye“ am 5. Juli und zitierte Quellen in Ankara mit der Aussage, die Gespräche könnten im September stattfinden. Nach Angaben der Zeitung würden neben Russland auch Länder des Persischen Golfs und der Irak als Ort des Treffens in Betracht gezogen.

Die Zeitung berichtete, dass die syrische Regierung den Irak vorziehen könnte. Weiter schrieb die Zeitung, in welchem Land die Gespräche stattfinden, werde „sich nach dem Besuch des russischen Präsidenten Putin in der Türkei zeigen“.

Über den Zeitpunkt von Putins Türkeibesuch gibt es allerdings bisher keine Informationen. Kremlsrecher Peskow erklärte am 4. Juli beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Kasachstan gegenüber Reportern, dass Putins Türkeibesuch auf der Tagesordnung stehe, aber die Termine noch nicht festgelegt seien.

Die regierungsnahe Zeitung Hürriyet wiederum berichtete unter Berufung auf Quellen, dass mit Verhandlungen zwischen Erdogan und Assad in naher Zukunft nicht zu rechnen sei. Die Quellen von Hürriyet rechnen demnach nicht mit einem kurzfristigen Treffen.

Der türkische Präsident Erdogan erklärte ebenfalls am 5. Juli, er erwäge die Möglichkeit, die Präsidenten Russlands und Syriens in die Türkei einzuladen, um über die Normalisierung der Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien und eine Lösung für Syrien insgesamt zu sprechen. Demnach erklärte Erdogan:

„Wir können einen neuen Prozess mit Syrien beginnen. Wir können Herrn Putin und Bashar al-Assad einladen. Wenn Herr Putin die Türkei besuchen kann, kann das der Beginn eines neuen Prozesses sein. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass ein ständiger Regelungsmechanismus für Syrien notwendig ist. Es ist wichtig, dass Syrien, dessen Infrastruktur zerstört und dessen Bevölkerung verstreut ist, wieder auf die Beine kommt, es ist wichtig, der Instabilität ein Ende zu setzen.“

Am 7. Juli sagte der türkische Präsident, dass Putin die Möglichkeit in Betracht ziehe, in der Türkei Gespräche über die Normalisierung der Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien zu führen:

„Sobald Baschar al-Assad einen Schritt zur Verbesserung der Beziehungen mit der Türkei macht, werden wir dasselbe tun. Da wir mit Syrien vorher nicht verfeindet waren, haben wir uns mit Assad wie eine Familie getroffen. Wir können unsere Einladungen jederzeit abschicken. Wir hoffen, dass wir auf diese Weise die türkisch-syrischen Beziehungen auf das gleiche Niveau wie in der Vergangenheit bringen können. Putin denkt über ein Treffen in der Türkei nach.“



