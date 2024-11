Biden scheint sich über die Niederlage von Harris regelrecht zu freuen

USA

Die US-Demokraten lecken sich die Wunden, aber zur großen Überraschung der US-Bürger ist US-Präsident Biden nach der Wahl wie ein neuer Menschen aufgetreten. Er wirkte frisch und fit und schien sich über die Niederlage von Harris sogar zu freuen.

Es war ein überraschender Auftritt von Joe Biden nach der Niederlage seine Partei. Vor dem Weißen Haus stehend gratulierte der Trump öffentlich zum Wahlsieg und wirkte dabei wie ein neuer Mensch, denn er war fit und er leistete sich – wohl zum ersten Mal seit langem – keine Versprecher. Sogar seine Aussprache war ungewohnt deutlich.

Das ist nur eines der interessanten Details der politischen Woche in den USA, über die der USA-Korrespondent des russischen Fernsehens am Sonntag im wöchentlichen Nachrichtenrückblick berichtet hat. Ich habe seinen Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Bidens freudiger Blick nach Harris‘ Scheitern erstaunt die Amerikaner

Noch einmal zurück zum Thema der amerikanischen Wahl. Die USA bekommen ihre eigenen Aussiedler, das sind die, die nicht im selben Land wie Präsident Trump leben wollen. Unter dem Motto „Skip forward“, also „vorspulen“, startet Amerika sogar eine vierjährige Sonderkreuzfahrt auf dem Linienschiff „Villa Vie Odissey“, quasi als Alternative zum Umzug ins Ausland, um Trumps Amtszeit abzuwarten.

Der Preis für eine Einzelkabine zum All-inclusive-Tarif beginnt bei 250.000 Dollar, aber das ist wahrscheinlich so etwas wie eine „Hundebox“ unterhalb der Wasserlinie und ohne Fenster. Dasselbe beginnt für zwei Personen bei 319.000 Dollar. In den vier Jahren ohne Trump werden die Seereisenden 140 Länder besuchen. Für zwischendurch gibt es an Bord einen Pool und Spa. Zum Mittag- und Abendessen ist der Alkohol umsonst. Aber zu beneiden ist das nicht, denn die Atmosphäre an Bord wird etwas seltsam: viele werden bedrückt sein, denn das sind diejenigen, die Trump am meisten verabscheuen.

Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Die Demokraten haben sich fast 24 Stunden lang nicht getraut, über ihren Schatten zu springen und ihre Niederlage einzugestehen. In sozialen Netzwerken herrschte Grabesstille. Erst am nächsten Tag, als man es nicht weiter herauszögern konnte, trat Harris in der Howard University vor ihre Unterstützer und sang zum letzten Mal Beyoncés Song „Freedom“, die Hymne ihrer Kampagne.

Viele hatten Tränen in den Augen, denn Trumps Rückkehr zu akzeptieren ist für die Hälfte der Amerikaner unmöglich, und der Schritt aus der Welt der Illusion in die reale Welt ist wie eine kalte Dusche.

Kamala Harris sagte in ihrer Rede: „Ich weiß, dass die Menschen im Moment ein ganzes Spektrum von Emotionen erleben und fühlen. Ich verstehe das. Aber wir müssen die Ergebnisse dieser Wahl akzeptieren. Ich habe heute mit dem gewählten Präsidenten Trump gesprochen und ihm zu seinem Sieg gratuliert. Ich habe ihm auch gesagt, dass wir ihm und seinem Team helfen und dass wir uns für einen friedlichen Machtwechsel einsetzen werden.“

Es ist die Aufgabe von Joe Biden, die Machtübergabe vom amtierenden an den künftigen Präsidenten sicherzustellen. Er rief Donald Trump unverzüglich an, um ihm zu gratulieren. Und dem Lächeln nach zu urteilen, mit dem Biden am nächsten Tag im Weißen Haus erschien, hatte er alle Garantien, die er brauchte: das Eingeständnis der Niederlage im Austausch für Immunität, vielleicht sogar für seinen Sohn Hunter.

Biden war ungewöhnlich fit und er wirkte der fröhlichste aller Demokraten. Er stand die ganze Zeit da und rächte sich an denen, die ihn aus dem Rennen geworfen hatten. Nun kann er in Rente gehen.

Aber die Amerikaner wollten in diesem starken alten Mann nicht ihren gebrechlichen Präsidenten erkennen. Er sprach ohne Fehler und ohne seine typischen Patzer. Das gab sofort Anlass zu einer neuen Verschwörungstheorie: Hat Biden all die Jahre nur so getan? In sozialen Netzwerken hieß es „Verdammt, er hat nicht ein einziges Mal gestottert, genuschelt oder gemuht. War sein ganzes Auftreten als gebrechlicher alter Mann nur gespielt, weil er raus wollte, als ihm die Arme verdreht wurden?“, oder „Vielleicht haben sie ihm nicht mehr das gegeben, was sie ihm gegeben haben?“, oder „Entweder hat er ein Mittel gegen Demenz gefunden oder er hat uns die ganze Zeit getäuscht.“

Dieses „Mysterium Biden“ wie auch der gesamte verworrene Wahlkampf der Demokraten, der mit der Nominierung des amtierenden Präsidenten für eine zweite Amtszeit begann, werden Forscher der Abgründe des amerikanischen „Deep State“ noch untersuchen. In der Demokratischen Partei selbst hat das Hauen und Stechen zwischen den Fraktionen über das Ergebnis der gescheiterten Wahlen bereits begonnen. Sie schieben alles auf Biden: Er ist alt, ihm war es egal.

Bei NBC hieß es: „Das bedeutet falsches Timing. Ich denke, die Entscheidung von Präsident Biden, nach der Debatte zurückzutreten, wenn er sie verliert, wird unter dem Mikroskop betrachtet werden. Denn im Sommer wurde viel über mögliche offene Vorwahlen und die Tatsache gesprochen, dass dieser Kampf innerhalb der Demokratischen Partei ausgetragen werden wird. Ich denke also, das ist eine der großen Fragen für die Zukunft.“

Die Ideologin, die hinter der Nominierung von Harris steht, ist Nancy Pelosi, die Biden durch Drohungen und Überredungskunst davon überzeugt hat, sich nach seinem gescheiterten Auftritt in der Debatte mit Trump aus dem Rennen zurückzuziehen. Unterstützt wurde Harris‘ Kandidatur von der Clinton-Familie und dem demokratischen Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer. Daher gehen sowohl die Niederlagen gegen Trump im Jahr 2016 als auch die jetzige auf das Konto dieser Gruppe.

Barack Obama hielt Harris für eine schwache Kandidatin und wehrte sich bis zuletzt, weil er glaubte, dass Biden eine bessere Chance hatte, Trump vom Weißen Haus fernzuhalten. Und es gab ja Grund zur Sorge. Bei den Vorwahlen der Demokraten vor vier Jahren scheiterte Harris kläglich. Doch daran erinnert man sich erst. Bei CNN wurde beispielsweise ein Karte der USA gezeigt und die Moderatoren sagten: „Es wird behauptet, dass die Vizepräsidentin Joe Biden in den Vorwahlen 2020 geschlagen hat. Wir zeigen Ihnen jetzt, wo sie gewonnen hat. Hier ist ein Blick auf die Karte.“

Sie hat in keinem einzigen Staat gewonnen.

Und bei dieser Wahl ist Harris ohne Vorwahlen, ohne überhaupt zu kandidieren, angetreten, sondern sie hat die Nominierung von Biden geerbt, was unter dem Jubel des Parteitags bestätigt wurde. Das war eine der vielen Betrügereien, von denen der Wähler während des gesamten Wahlkampfs durch leuchtende Bilder und fröhliche Geschichten abgelenkt wurde, was anfangs sogar funktionierte. Aber das Ergebnis war, dass 2024 15 Millionen weniger demokratische Wähler für Harris gestimmt haben als 2020 für Biden.

Das wurde im US-Fernsehen so kommentiert: „Das ist eine klare Absage an Kamala Harris und die Demokratische Partei. Das Harris-Lager hat eine Menge Arbeit vor sich, um herauszufinden, was schief gelaufen ist. Ich vermute, dass ein Teil davon damit zu tun hat, dass die Menschen es satt haben, dass Politiker sie ignorieren. Von den Lügen im Zusammenhang mit Joe Bidens schwindenden geistigen Fähigkeiten bis hin zum Imagewandel von Kamala Harris, die über Nacht von einer durch und durch unbeliebten Vizepräsidentin zum Superstar wurde.“

Das Selbstvertrauen und die Arroganz derjenigen, die sich hinter dem Schirm der Demokratischen Partei verstecken, sind, wie es heißt, der Grund für Donald Trumps Ambitionen auf die Präsidentschaft. Das sind Bilder von vor 13 Jahren. Auf dem Höhepunkt seines Ruhms, bei einem Empfang im Weißen Haus, demütigte ein aufbrausender Obama Trump öffentlich. Dieser ertrug die Sticheleien unbewegt und mit steinerner Miene. „Das war der Moment, in dem Trump beschloss, Präsident zu werden“, erinnern sich jetzt Zeugen der Szene.

Obama sagte damals: „Natürlich wissen wir alle um seine Verdienste und seine große Erfahrung. In der Fernsehshow ‚Celebrity Apprentice‘ zum Beispiel konnte das rein männliche Team von Köchen die Jury nicht beeindrucken. Und nur Sie, Herr Trump, haben zugegeben, dass das eigentliche Problem der Köche ein Mangel an Führung war. Und das hat mich nachts wachgehalten.“

Die Harris-Kampagne war der Gipfel der Unwahrheit und Heuchelei. Die von den Demokraten kontrollierten Medien übertönten den in der jüngeren Geschichte beispiellosen Anstieg der Lebensmittelpreise mit Geschichten über die Erfolge der „Bidenomics“ und dubiose Statistiken zum Beschäftigungswachstum, wie beispielsweise in diesem Bericht: „Die Wirtschaft der USA wird von der ganzen Welt beneidet, die Inflationszahlen, das Wirtschaftswachstum, die Steuern, alles ist so gut wie nie zuvor, sogar der verdammte Aktienmarkt ist gestiegen.“

Im Vergleich zu Biden wirkte Harris frisch, und in den ersten „Flitterwochen“ ihres Wahlkampfs überholte sie Trump souverän. Alles ging bergab, als klar wurde, dass es hinter dem „Wortsalat“, der sorgfältig verborgen wurde, indem Gespräche mit der Presse vermieden wurden, nichts gab, was Harris von Biden unterscheiden würde. Sie selbst wiederholte mehrmals, dass sie mit dem Chef in allem übereinstimme.

Sie hat zwar Energie ausgestrahlt, aber die Fundamentaldaten waren von Anfang an gegen sie, denn Bidens Unbeliebtheit stand ihr im Weg. Sich davon zu distanzieren, hat nicht funktioniert. In der Biden-Regierung war Harris persönlich für die Situation an der Südgrenze verantwortlich. Sie hatte Trumps Vorwürfen eines Zustroms von Millionen von Illegalen nichts entgegenzusetzen. Und wenn die Demokraten sich zu Beginn des Wahlkampfs auf Trumps Vorstrafen konzentriert haben, begannen sie auf der Zielgeraden, als die Umfragewerte sanken, ihren Gegner direkt als Faschisten zu bezeichnen und ihn mit Hitler zu vergleichen.

„Sie argumentieren, dass Harris diese Wahl verloren hat, indem er sich ausschließlich auf die Angriffe gegen Donald Trump konzentrierte, insbesondere in den letzten Wochen“, fragte man den Politikexperten Frank Luntz bei ABC.

Der antwortete: „Es war fesselnd, weil sie immer mehr an Schwung gewann, aber das änderte sich in den letzten sechs Wochen. Als sie schließlich anfing, ihn als Faschisten zu bezeichnen und die bösartigsten Ausdrücke gegen ihn zu verwenden, begann es bergab zu gehen.“

Und nachdem Biden die Trump-Anhänger als „Müll“ bezeichnet hatte, hatten die Demokraten die Amerikaner endgültig in ihre eigenen Anhänger und die Gegner gespalten. Es war, als ob man zwei verschiedene biologische Spezies im selben Staat hätte.

Die Demokraten verstehen immer noch nicht, warum einst treue Wähler für Trump gestimmt haben. Bei Sky fragte ein schockierter Moderator: „Wer sind diese Leute, woher kommen sie, und wie hat Donald Trump ihre Ansichten in neun Jahren so sehr verändert?“

Auch die Umfragen, die die Demokraten während des gesamten Rennens manipuliert haben, haben nicht funktioniert. Sie schürten die Erwartungen und erzeugten Spannungen, als sie versicherten, dass Trump und Harris in den Umfragen Kopf an Kopf lagen. Offenbar glaubten sie selbst daran. Der große Schlag kam, als die tatsächlichen Ergebnisse bekannt wurden.

In einer Sendung wurde ein Experte gefragt: „Trump hat gewonnen, aber Sie waren fassungslos, wie vernichtend das Ergebnis war. Warum, glauben Sie, haben die meisten Menschen nicht damit gerechnet?“

„Weil die Meinungsforscher uns versicherten, dass das Rennen knapp werden würde. Und wir haben ihnen geglaubt.“

Ein weiterer Fehlschlag war die Nominierung des Gouverneurs von Minnesota, Tim Walz, als Harris‘ Kandidat. Der lächerliche und zappelige Walz blieb nur durch seine seltsamen Gesten in Erinnerung. Aber er war es, der für die Förderung der sogenannten Woke-Agenda verantwortlich war, die zur ideologischen Grundlage der Demokraten wurde. Als Befürworter der Normalisierung von Abweichung und Devianz machte der Gouverneur seinen Staat zu einem „Zufluchtsort für Transgender-Personen“ und förderte nicht-binäre Neigungen bei Kindern. Von Leuten wie Walz sagte Elon Musk: „Sie haben mir meinen Sohn genommen.“

Xavier Alexander Musk erlag vor zwei Jahren der Regenbogenpropaganda, änderte sein Geschlecht und bezeichnete sich fortan als Frau. Das ist auch der Grund, warum Musk auf die Seite von Trump gewechselt ist und schließlich mit Trump gewonnen hat.

Fox erklärte das Phänomen so: „Sie arbeiten gegen das, was sie für die extreme Linke halten. Als sie auf das Thema Transgender zu sprechen kamen, fingen sie an, über Toiletten zu reden, über Männer, die ihr Geschlecht ändern, mit Mädchen im Sport konkurrieren und solche Dinge“.

Nach dem Sieg von Trump, der verspricht, die unkontrollierten Geschlechtsumwandlungen bei Kindern zu verbieten und Transgender-Operationen nicht mehr aus dem Haushalt zu finanzieren, waren das die ersten Charaktere, die ihre Absicht bekannt gaben, aus Amerika umzuziehen. In sozialen Netzwerken gehen solche Erklärungen von Trans-Leuten herum: „Ich kann nicht in einem Land leben, das für Trump stimmt. Ich kann nicht weitere vier Jahre unter der Führung dieses Mannes verbringen. Wir haben beschlossen, dass wir gehen!“

Auch Prominente bereiten einen großen Umzug aus dem Land des siegreichen Trump vor. Unermüdlich arbeitete die allmächtige Maschinerie Hollywoods und des Showbusiness für Harris‘ Sieg. Von der Unterstützung des Idols von Millionen Taylor Swift bis hin zur Rede der erstklassige Pop-Diva, die Beyoncé auf Kundgebungen weinte, als sie über das Recht amerikanischer Frauen auf Abtreibung sprach. Auch die merkwürdigen Auftritte von DiCaprio und dem Rapper Eminem über „Bedrohungen für die Demokratie“ konnten die Situation nicht retten. Deren Autorität hat nicht funktioniert und Dutzende Stars haben bereits ihren Wunsch bekundet, das Land zu verlassen. Von der Sängerin Madonna bis hin zu Lady Gaga, George Clooney, Tom Hanks und vielen anderen, deren bezahlter Einsatz im Kampf gegen Trump nutzlos war.

Trumps Anhänger haben für diese Flüchtlinge nichts übrig und wünschen ihnen eine gute Reise, wie zum Beispiel ein Fox-Moderator: „Richard Gere verkauft sein Haus in Connecticut für elf Millionen US-Dollar, nachdem er angekündigt hat, die USA zu verlassen. Gut! Auf das dich die Tür nicht am Hintern trifft, wenn du gehst!“

Die beiden Küsten haben sich zu Eindämmungszentren gegen Trump erklärt. Im Bundesstaat New York stimmten 44 Prozent der Wähler für den Republikaner, aber die demokratische Gouverneurin Kathy Hochul hat bereits erklärt, dass sie die liberale Agenda nicht aufgeben wird. Sie werden sich wie in einer belagerten Festung gegen Trump verteidigen, wie sie sagte: „Dies war der Geburtsort der Bewegung für Frauenrechte, der Bewegung für Umweltgerechtigkeit, der Bewegung für LGBTQ-Rechte und der amerikanischen Arbeiterbewegung. Als Teil unserer Geschichte wird New York eine Bastion der Freiheit und der Herrschaft des Gesetzes bleiben.“

Dort in New York versprach Generalstaatsanwältin Letitia James, nicht von der Strafverfolgung gegen Trump abzuweichen, obwohl der gewählte Präsident rechtlich immun gegen Strafverfolgung ist. Und in Kalifornien verspricht Gouverneur Gavin Newsom, in seinem Staat die Ausbreitung des Trumpismus zu verhindern. Der Demokrat sagte, dass der „goldene Staat“ gegen die, wie er es nannte, illegalen Handlungen der neuen Regierung kämpfen werde.

Was Kamala Harris selbst tun wird, ist noch nicht bekannt. Es heißt, dass die gescheiterte Präsidentin in Zukunft Gouverneurin von Kalifornien wird oder nach dem Vorbild von Hillary Clinton eine Stiftung mit ihrem Namen gründet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Harris einen Sitz am Obersten Gerichtshof einnehmen könnte, wo sechs der neun Richter von Trump ernannt wurden. Dort könnte die ehemalige Staatsanwältin den Widerstand der Demokraten anführen.

Doch vorerst erholen sich die Demokraten vom Schock und lecken ihre Wunden. Die überwältigende Niederlage in allen Swing States und bei allen gesellschaftlichen Gruppen ist Anlass für eine tiefe Selbstanalyse. Zwei Tage vor seiner Amtseinführung werden sie sich am 18. Januar zum ersten Mal gegen Trump wehren. Sie bereiten einen Volksmarsch nach Washington vor, der Zehntausende verärgerte und wütende Aktivisten zusammenbringen wird.

Ende der Übersetzung



