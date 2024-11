Da lag ich anscheinend mal richtig falsch… (oder kommt da noch was?)

Trump hat die Wahl gewonnen

Trump hat die US-Wahlen offenbar gewonnen, was bedeutet, dass ich offenbar daneben lag, als ich in den letzten Monaten prognostiziert habe, dass man Trumps Wahlsieg nicht zulassen würde. Aber ist die Sache schon gegessen?

Ich habe kein Problem damit, wenn mal ich mal mit einer meiner Prognosen daneben liege. Niemand kann in die Zukunft schauen, weshalb jeder, der sich zu Prognosen hinreißen lässt, zwangsläufig irgendwann mal falsch liegt. Das scheint mit bei meiner Prognose, dass man in den USA einen Wahlsieg von Trump nicht zulassen würde, so gegangen zu sein.

Aber warum sage ich immer noch, dass so scheint, als wäre meine Prognose falsch gewesen?

Die Demokraten haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie sehr hartnäckig um die Macht kämpfen, und auch wenn das Wahlergebnis nun zeigt, dass Trump die Wahl gewonnen hat und wenn ihm bereits Staats- und Regierungschefs aus aller Welt zum Wahlsieg gratulieren, kann sich alles nochmal ändern.

Der Grund dafür ist das US-Wahlsystem. Auch wenn es heute üblich ist, dass die Wahlmänner für den Kandidaten stimmen, für den sie aufgestellt wurden, sind sie dazu keineswegs verpflichtet. Das System der Wahlmänner kommt aus einer Zeit, als viele US-Bürger irgendwo in der Provinz lebten und nicht lesen konnten oder bestenfalls ein paar Mal im Jahr eine Zeitung in der Hand hatten.

Da die meisten US-Bürger damals von Politik keine Ahnung hatten (und auch nicht haben wollten, weil sie mit anderem beschäftigt waren) sollten sie als Wahlmänner Menschen wählen, denen sie das nötige Wissen über Politik zutrauen, damit diese dann in Washington für den Kandidaten stimmen, den sie für den besten hielten. Das gilt juristisch in den meisten US-Bundesstaaten bis heute und wurde nie geändert, was bedeutet, dass die Wahlmänner das Recht haben, ihre Meinung bei der Abstimmung im Dezember, bei der der nächste US-Präsident tatsächlich gewählt wird, ändern können.

Aktuell sehen nur fünf US-Bundesstaaten (Kalifornien, Oklahoma, New Mexico sowie North und South Carolina) Geldbußen vor, wenn Wahlmänner anders abstimmen als „vorgesehen“. In 14 US-Bundesstaaten ist vorgesehen, dass abweichende Stimmen ungültig sind. Daher kommt es immer wieder vor, dass einzelne Wahlmänner entgegen dem Wählerauftrag stimmen. Allerdings haben solche „faithless electors“ (untreue Wahlmänner) noch nie dazu geführt, dass der andere Kandidat gewählt oder die Wahl mangels einer absoluten Mehrheit der Wahlmännerstimmen auf das Repräsentantenhaus verlagert wurde, das in so einem Fall den US-Präsidenten wählen würde.

Übrigens gab es bei der Wahl von 2016 außergewöhnlich viele „faithless electors“. Damals verwendeten fünf Wahlmänner, die Hillary Clinton, und zwei, die Trump verpflichtet waren, ihre Stimmen für fünf verschiedene Personen, die bei der Wahl gar nicht angetreten waren. Hinzu kamen zwei weitere abweichende Stimmen, die aber ungültig waren.

Daher schließe ich nicht aus, dass wir im Dezember, wenn die Wahlmänner zusammenkommen, noch eine Überraschung erleben könnten, wenn einzelne Wahlmänner (es muss ja nur eine Handvoll sein) anstatt für Trump plötzlich für Harris stimmen.

Ich sage nicht, dass es so kommen wird, ich sage nur, dass die Möglichkeit besteht und dass ich angesichts der Methoden, die die US-Demokraten bei den Wahlen 2016 und 2020 angewendet haben, nicht ausschließe, dass sie die Macht nicht so einfach abgeben.

Während ich dies schreibe haben übrigens weder Kamala Harris noch die US-Demokraten Trumps Wahlsieg anerkannt oder ihm, wie es sich für überzeugte Demokraten gehören würde, gratuliert, was zumindest vermuten lässt, dass man bei den Demokraten noch darüber nachdenkt, ob man das Wahlergebnis anerkennen wird oder nicht.

Vermutlich laufen bei den US-Demokraten gerade Krisensitzungen, denn angesichts der Tatsache, dass die Republikaner nach der Wahl wohl beide Kammern des US-Parlaments kontrollieren werden, dürfte eine Präsidentin Harris ziemlich machtlos regieren, wenn die Demokraten erfolgreich versuchen sollten, den Trick mit den Wahlmännern durchzuziehen.

Ich könnte mir vorstellen, dass man bei den Demokraten gerade durchspielt, was besser ist: Die Wahl anzuerkennen und eine Präsidentschaft Trump zuzulassen und seine Präsidentschaft, wie schon beim letzten Mal, nach Kräften zu sabotieren, oder zu versuchen, eine Handvoll Wahlmänner davon zu überzeugen, anstatt für Trump für Harris zu stimmen, und dann gegen das US-Parlament zu regieren.

Ich bin daher noch nicht sicher, dass Trumps Präsidentschaft schon feststeht. Aber vielleicht irre mich dieses Mal auch und Trump wird tatsächlich Präsident. Warten wir also ab, ob Harris erstens das Wahlergebnis anerkennt und zweitens, wie die Wahlmänner im Dezember abstimmen werden.



