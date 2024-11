Das russische Fernsehen über die Boxerin, die ein Boxer ist

Olympia und LGBT

Beim Valdai-Club wurde der russische Präsident nach der Olympiade gefragt, bei der ein Boxer bei den Frauen angetreten ist und gewonnen hat. Nun wurde bekannt, dass der Boxer tatsächlich ein biologischer Mann ist.

Ich habe bereits Putins Antwort auf die Frage nach dem algerischen Boxer übersetzt, die er auf dem Valdai-Forum auf eine Frage eines Teilnehmers gegeben hat. Am Sonntag war das auch Thema im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens, denn inzwischen wurde bekannt, dass dort tatsächlich ein Mann beim Frauenboxen angetreten ist. Ich habe den russischen Beitrag übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Betrug bei den Olympischen Spielen in Paris: Die Boxerin ist ein Mann

Ein weiteres Thema vom Valdai-Club: Ein Historiker aus Serbien fragte Wladimir Putin nach den skandalösen Olympischen Spielen in Paris und fragte, wie man den gesunden Sport vor der Gender-Gesetzlosigkeit schützen könne.

Wladimir Putin antwortete: „Ich weiß nicht, was die sich erhofft haben, warum die Organisatoren das getan haben, warum das IOC das zugelassen hat. Das war auf jeden Fall eine Beleidigung für Millionen von gläubigen Christen. Die Menschen spüren keine Grenzen, sie sehen keine Grenzen, wie man bei uns manchmal sagt. Das ist übrigens genauso, wie die Zulassung von Männern zum Frauensport, das tötet einfach den Frauensport. Aber wenn Frauen an diesen Sportarten teilnehmen, an Gewichtheben, Boxen, ich weiß nicht, Ringen, nun, dann sollen die Frauen sich untereinander messen. Es ist ganz einfach: Ein Mann, der sich zur Frau erklärt hat, geht los und besiegt alle, hat einer Frau die Nase gebrochen, das ist das Ende des Frauensports. Es wird für Frauen bald unmöglich, irgendwo zu anzutreten. Das ist Blödsinn. Sollen die Leute doch untereinander kämpfen. Wenn sich einer zur Frau erklärt, dann sollen die, die sich zu Frauen erklären, bei den Olympischen Spielen antreten und untereinander kämpfen.“

Tatsächlich waren die Spiele in Paris die ersten, bei denen das Internationale Olympische Komitee zwei Männern die Teilnahme am Frauenboxen erlaubte. Nach dem Motto, warum nicht? Ist doch egal, was da zwischen ihren Beinen ist, sie betrachten sich als Frauen. Und wie kann man die Freiheit verletzen?

Kurz gesagt, Iman Khelif aus Algerien wurde Olympiasiegerin im Frauenboxen. Zunächst fiel die Italienerin Angela Carney unter den muskulösen Armen von Iman Khelif. Der Kampf dauerte 46 Sekunden, danach verließ das echte Mädchen unter Tränen mit den Worten „Das ist unfair! Ich kann nicht weitermachen!“ den Ring.

Dann nahm sich der Algerier eine Sportlerin aus Ungarn vor. Auch das ging schnell und sie verließ den Ring mit den Worten „Ich kann nicht gewinnen, er ist ein Mann!“

Im Halbfinale dann der Sieg über eine Athletin aus Taiwan. Im Finale kam der Triumph über die Chinesin Yang Liu und er bekam das begehrte Gold. Das war wahrscheinlich das Unfairste und Abscheulichste in der gesamten Geschichte der olympischen Bewegung.

Diese Woche kam die Wahrheit ans Licht. Die französische Online-Publikation Le Correpondant veröffentlicht Auszüge aus der Krankenakte des algerischen Boxers, aus denen hervorgeht, dass Iman Khelif doch ein Boxer ist. Ein MRT zeigte, dass der Champion überhaupt keine Gebärmutter hatte. Aber es gibt einen Hodensack mit Hoden von 4,5 Zentimetern Durchmesser und etwas, das die Franzosen als „Mikropenis“ bezeichnen. Aus medizinischer Sicht ist Khelif ein Mann. Und auch die hormonellen Werte sind männlich.

„Unser Portal hat einen Blick auf die Gesundheitskarte des Boxers geworfen, dasselbe Dokument, das der algerische Boxverband und Iman Khelif wie ihr Augapfel schützen. Es liegt in den Akten zweier berühmter Krankenhäuser: des Pariser Kreml-Bicetre und des algerischen Mohamed Lamin Debaghiin. Dort wird die Siegerin von den besten Endokrinologen beobachtet: den Professoren und Abteilungsleiter Sumaya Fedala und Jacques Young. Die Hormonuntersuchung ergab, dass „der männliche Testosteronspiegel bei 14,7 nmol/l liegt“. Bei Frauen liegt dieser Wert normalerweise nicht über 3 nmol/l. Offensichtlich ist Iman Khelif ein Mann in Gestalt einer Frau.“

Auch das Skelett und die Muskelmasse sind männlich.

Die Reaktion des IOC auf die Veröffentlichung ist lächerlich: „Das IOC äußert sich nicht zu Medienberichten, die auf ungeprüften Dokumenten basieren, deren Herkunft nicht bestätigt werden kann. Alle am Boxturnier bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 teilnehmenden Athleten haben sich an die Regeln der Zulassung und Anmeldung zu Wettkämpfen sowie alle von der Pariser Boxunion im Jahr 2024 verabschiedeten medizinischen Regeln gehalten. Das Geschlecht und das Alter der Athleten wurden anhand ihrer Passdaten ermittelt.“

Die Pariser Boxunion ist eine vom IOC im Dezember 2022 speziell für die Olympischen Spiele in Frankreich geschaffene Hülle, um die International Boxing Association von der Auswahl der Athleten für die Spiele auszuschließen. An der Spitze der International Boxing Association steht übrigens der Russe Umar Kremlew. Auf Wunsch der Vereinigung wurde bei Iman Khelif ein medizinischer Test durchgeführt, der ergab, dass „sie“ den männlichen Chromosomensatz XY hatte.

Aber die Pariser Boxunion vernachlässigte diesen Test und begann, die Athleten anhand ihrer Pässe auszuwählen, ohne auch nur einen Blick in ihre Höschen zu werfen.

IOC-Präsident Thomas Bach glaubt, dass niemand eine Frau von einem Mann unterscheiden kann, nicht einmal die Wissenschaft, wie er erklärte: „Wir hatten bis 1999 Geschlechtstests, dann haben Wissenschaftler bestätigt, dass sie nichts beweisen, weder in Bezug auf die Chromosomen noch in Bezug auf irgendetwas anderes, und außerdem verletzen sie die Menschenrechte. Sie behaupten, dass der Unterschied zwischen XX und XY-Chromosomen mache den Unterschied zwischen Männern und Frauen aus, aber aus wissenschaftlicher Sicht stimmt das überhaupt nicht.“

Da sind wir nun…

Mittlerweile dreht Iman Khelif als Frau Videos. Fairerweise muss man sagen, dass es zwar Stimmen gibt, die fordern, der Dame mit dem Mikropenis das olympische Gold zu entziehen, doch die mediale Unterstützung ist deutlich stärker. Beispielsweise veröffentlicht Vogue, die wohl beliebteste Zeitung der Modewelt, in ihrer arabischen Version Iman Khelif auf dem Cover. Wie gefällt Ihnen das?

Ende der Übersetzung



