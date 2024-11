Tacheles gibt’s heute im Doppelpack

Tacheles

Da die aktuellen Entwicklungen uns dieses Mal überrannt haben, mussten Robert Stein und ich noch eine kurze zweite Tacheles-Sendung machen, sodass es Tacheles heute im Doppelpack gibt.

Zwei Stunden nachdem Robert Stein und ich die aktuelle Tacheles-Folge am Donnerstag aufgenommen hatten, hat Putin seine Ansprache gehalten, in der er den Westen gewarnt hat, dass weiterer Beschuss russischen Territoriums mit westlichen Waffen Krieg zwischen Russland und den Ländern bedeutet, die diese Waffen an die Ukraine geliefert haben.

Damit war unsere Sendung, in der es etwa die Hälfte der Zeit um das Thema Ukraine und Beschuss von russischem Gebiet mit westlichen Raketen ging, natürlich etwas veraltet. Daher haben wir heute noch eine kurze zweite Sendung aufgenommen, in der wir auf die Rede Putins und was sie bedeutet eingegangen sind.

Diese Sendung ist bereits online

Tacheles SONDERSENDUNG!

Dies ist die eigentliche Tacheles-Sendung, die wie gewohnt am Freitagabend um 20.00 Uhr Premiere hat.

Tacheles # 149

