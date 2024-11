Ist die europäische Gasversorgung nun in Gefahr?

US-Sanktionen gegen Gazprombank

Die USA haben die Gazprombank, über die bisher europäische Gasimporte bezahlt wurden, auf die Sanktionsliste gesetzt. Auch wenn die meisten russischen Pipelines heute außer Betrieb sind, bezieht die EU immer noch viel Gas aus Russland. Ist das nun vorbei?

Offiziell verkünden EU-Politiker, die EU sei nun unabhängig von russischem Gas und die EU wolle auch kein russisches Gas importieren, damit Russland daraus keine Einnahmen generiert.

In der Praxis sieht es allerdings anders aus, denn die Energieaufsichtsbehörde der EU meldete in ihrem Vierteljahresbericht im Oktober, dass der Anteil des russischen Flüssigerdgases (LNG) am EU-Markt sich in 2024 auf 20 Prozent erhöht hat, während er 2023 noch bei 14 Prozent lag. Etwa ein Drittel aller EU-Gasimporte erfolgt dem Bericht zufolge in Form von LNG, der Rest wird über Pipelines geliefert.

Insgesamt ist der Anteil russischen Gases in der EU von 45 Prozent 2019 auf 12 Prozent im 3. Quartal 2023 gesunken, dann aber wieder angestiegen und lag im zweiten Quartal 2024 bei 18 Prozent. Einer der Gründe dafür dürfte sein, dass beispielsweise Qatar seine LNG-Exporte nach Asien umorientiert hat, seit sich Lieferungen nach Europa wegen der Lage im Roten Meer deutlich verteuert haben.

Russland liefert also immer noch etwa ein Fünftel des Erdgases, das die EU verbraucht.

Bisher haben die EU-Länder, die Gas in Russland kaufen, das entweder per Pipeline oder als LNG nach Europa kommt, ihre Rechnungen an die Gazprombank bezahlt. Sollten die USA, wie sie es normalerweise tun, Druck auf europäische Banken machen, sich den Sanktionen anzuschließen, könnte es für europäische Importeure unmöglich werden, russisches Gas zu bezahlen.

Im schlimmsten Fall könnte so über Nacht ein Fünftel des Gas in Europa fehlen – und das unmittelbar zu Beginn der Heizsiason.

Sollte es so kommen, würden die Preise für Strom und Heizung in Europa explodieren und es würde sich wieder einmal die alte Weisheit bewahrheiten: Wer solche Freunde wie die USA hat, der braucht keine Feinde mehr.



