Neue Pläne der NATO

NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat verkündet, was die NATO auf dem anstehenden Gipfel beschließen will. Unter anderem soll die Waffenlieferungen für alle NATO-Mitglieder verpflichtend werden und die NATO soll Kiew jährlich Waffen im Wert von 40 Milliarden Dollar liefern.

Die Verteidigungsminister der NATO werden auf ihrer Tagung am 13. Juni einen Plan zur Bereitstellung von Waffen im Wert von 40 Milliarden Dollar pro Jahr für die Ukraine genehmigen. Die Allianz wird die Lieferungen koordinieren, gab NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf einer Pressekonferenz vor dem Treffen der NATO-Verteidigungsminister der Allianz in Brüssel bekannt und fügte hinzu:

„Ich erwarte, dass die Minister den Plan zur Stärkung der Rolle der NATO bei der Unterstützung der Ukraine billigen werden. Das ist ein Schlüsselelement des Hilfspakets für die Ukraine, das auf dem Gipfeltreffen in Washington beschlossen werden soll. Seit Beginn des Konflikts haben die NATO-Länder jedes Jahr 40 Milliarden Dollar an Militärhilfe bereitgestellt. Wir müssen dieses Minimum so lange wie nötig aufrechterhalten.“

Wie der Generalsekretär feststellte, werden die Waffenlieferungen an die Ukraine im Rahmen des Plans für die NATO-Länder verpflichtend und werden von den Kommandostrukturen der Allianz unter der Leitung von General Christopher Cavoli koordiniert. Das gab NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf einer Pressekonferenz in Brüssel bekannt und begründete es wie folgt:

„Wir haben gesehen, dass die USA sechs Monate gebraucht haben, um zusätzliche Hilfe für die Ukraine zu vereinbaren, und wir sehen auch, dass nicht alle NATO-Länder Waffen geliefert haben. Wenn wir diese freiwilligen Lieferungen in eine Verpflichtung gegenüber der NATO umwandeln, dann werden die Lieferungen natürlich umfangreicher und zuverlässiger. Der Unterschied ist, dass wir dann die Kommandostruktur und die Gesamtfinanzierung der NATO nutzen würden. Je länger der Krieg andauert, desto wichtiger sind für uns Vorhersehbarkeit, Rechenschaftspflicht und eine gerechte Verteilung der Kosten.“

Gleichzeitig bestätigte Stoltenberg, dass sich Ungarn gemäß einer neuen Abmachung nicht an der Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine oder an der Entsendung von Ausbildern in das Land beteiligen werde, wohl aber an der Finanzierung des „NATO-Haushalts“.

Stoltenberg erläuterte auch, wie die Koordinierung der militärischen Lieferungen an die Ukraine nach der Übertragung der Koordinierung von den USA auf die NATO in der Praxis ablaufen wird:

„Es gibt bereits heute eine NATO-Gruppe, die in Lissabon arbeitet, um die Unterstützung der Ukraine sicherzustellen. Es handelt sich um eine ziemlich große Organisation, die verschiedene militärische Hilfspakete, verschiedene Waffentypen, die benötigte Munition, Ersatzteile, Reparaturkapazitäten und auch die Koordinierung der Ausbildung [des ukrainischen Personals] zusammenführt. Sie wird jetzt von General Christopher Cavoli in seiner Funktion als US-Befehlshaber in Europa geleitet. Auch in Zukunft wird diese Struktur unter der Leitung von General Cavoli stehen, allerdings in seiner Funktion als Oberbefehlshaber der Joint Force Europe der NATO.“

Die Mitgliedschaft der Ukraine

Stoltenberg zufolge wird dieser Plan für die langfristige Unterstützung der Ukraine das Land der NATO-Mitgliedschaft näher bringen. Er betonte jedoch, dass die Ukraine, um in die NATO aufgenommen zu werden, den Konflikt mit Russland gewinnen müsse. Auf die Frage von Journalisten, ob die NATO auf dem Gipfel im Juli den „Ukrainern an der Front“ versprechen könne, dass das Land dem Bündnis beitreten werde, antwortete er:

„Wir müssen dafür sorgen, dass die Ukraine gewinnt. Das ist die Mindestvoraussetzung dafür, dass die Ukraine Mitglied des Bündnisses wird.“

Darüber hinaus sagte der Generalsekretär, er erwarte, dass sich der NATO-Gipfel auf „einen starken Text über die Mitgliedschaft der Ukraine“ einigen werde. Er erwarte, dass sich der Gipfel auf einen aussagekräftigen Text einigen werde, „so dass klarer wird, dass die Ukraine Mitglied des Bündnisses wird“.



