Scholz ruft Putin zum ersten Mal seit Dezember 2022 an

Wozu eigentlich?

Bundeskanzler Scholz hat den russischen Präsidenten Putin zum ersten Mal seit Dezember 2022 angerufen. Die Presseerklärungen beider Seiten zeigen, dass es schwieriges Gespräch gewesen sein dürfte, dessen Sinn sich eigentlich nicht erschließt.

Olaf Scholz gehört seit seinem Amtsantritt als Bundeskanzler zu den Treibern der anti-russischen Politik und hat schon im Februar 2022 bei seinem Antrittsbesuch im Weißen Haus gezeigt, dass er ein bedingungsloser Vasall der US-Regierung von Präsident Biden sein würde. Damals hatte Biden in Anwesenheit von Scholz öffentlich versprochen, Nord Stream „ein Ende zu setzen“, wenn der Konflikt in der Ukraine eskalieren würde. Scholz stand daneben und widersprach der offenen Drohung gegen die deutsche Wirtschaft mit keinem Wort.

Und als die Nord Streams dann etwa ein halbes Jahr später tatsächlich gesprengt wurden, gab es von der Scholz-Regierung deswegen keinen Protest – die Grünen haben die Sprengung sogar gefeiert – und echte Anstrengungen der deutschen Regierung und Sicherheitsbehörden, diesen gegen Deutschland begangenen Kriegsakt aufzuklären, um die Verantwortlichen zu ermitteln und zur Verantwortung zu ziehen, gab es nicht. Die Bundesregierung hat im Gegenteil kurz nach der Sprengung erklärt, die Erkenntnisse über die Sprengungen der Pipelines geheim halten zu wollen. Und das tut sie bis heute.

Wozu sollte Putin mit Scholz sprechen?

Die russisch-deutschen Beziehungen sind wegen der offen anti-russischen Politik der Scholz-Regierung auf dem absoluten Nullpunkt angelangt. Als Bloomberg heute meldete, dass Scholz noch am heutigen Tage mit Putin sprechen wolle, sagte Kremlsprecher Peskow vor Journalisten, dass Putin immer offen für Gespräche sei, dass die russisch-deutschen Beziehungen aber in einem Zustand seien, in dem es eigentlich nichts zu besprechen gäbe.

Und da Scholz selbst nichts entscheidet, sondern, wie er zu sagen pflegt, alles immer „eng mit den amerikanischen Freunden“ koordiniert, also ausschließlich auf deren Anweisungen handelt, gibt es tatsächlich nicht viel, was Putin mit Scholz zu besprechen haben könnte. Hinzu kommt, dass Scholz nun einer Regierung vorsteht, die im Bundestag keine Mehrheit mehr hat und dass Scholz aus den anstehenden Wahlen kaum erneut als Bundeskanzler hervorgehen dürfte.

Trotzdem meldeten sowohl das Bundeskanzleramt als auch der Kreml etwas später am gleichen Tag, dass das Gespräch stattgefunden habe. Daher gehe ich davon aus, dass es hinter den Kulissen in irgendeinem Punkt Bewegung gibt und dass Scholz quasi als Abgesandter des Westens (oder nur der EU) vorgeschickt wurde, um mit Putin zu reden.

Was wurde besprochen?

Die Presseerklärungen von Bundeskanzleramt und Kreml stimmen inhaltlich weitgehend überein. Die Formulierungen legen nahe, dass man beim Thema Ukraine weiterhin entgegengesetzter Meinung ist, denn laut dem Bundeskanzleramt „verurteilte“ Scholz „den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine“ erneut, während Putin laut Kreml darauf hinwies, dass „die derzeitige Krise eine direkte Folge der langjährigen aggressiven Politik der NATO“ sei.

Und während Scholz laut Bundeskanzleramt auf russische Verhandlungsbereitschaft in der Ukraine-Krise drängte, erklärte Putin laut Kreml, dass Russland „die Wiederaufnahme der vom Kiewer Regime unterbrochenen Verhandlungen nie abgelehnt“ habe. Außerdem wies Putin laut Kreml auf die russischen Vorschläge zur Aufnahme von Verhandlungen hin.

Wenn diese Zusammenfassungen, die man in den beiden Presseerklärungen lesen kann, wirklich den vollständigen Inhalt des Telefonates wiedergeben, dann war das ein sinnloses Gespräch, das man sich auch hätte sparen können. Man fragt sich, wozu Scholz überhaupt mit Putin reden wollte. Etwa, um ihm direkt zu sagen, was Putin aus den öffentlichen Erklärungen von Scholz ohnehin schon lange weiß?

In der Presseerklärung des Kreml steht noch zu lesen, dass die beiden auch über den Nahost-Konflikt gesprochen hätten, was in der Presseerklärung des Bundeskanzleramtes nicht erwähnt wird.

Natürlich sind solche Pressemeldungen allgemein gehalten und gerade in Krisenzeiten werden darin gerne Themen verschwiegen, die in einem Telefonat besprochen wurden. Das lässt Raum für Spekulationen. Ich will nur ein Beispiel nennen: Die Tatsache, dass in keiner der beiden Presseerklärungen das Thema des von der Bundesregierung gebrochenen 2+4-Vertrages erwähnt wird, ist merkwürdig, denn in Russland ist das ein großes Thema und es wird erwartet, dass die russische Regierung darauf noch reagieren wird. Dass Putin das Thema nicht wenigstens angesprochen hat, scheint mir unwahrscheinlich.

Wir werden also wohl erst mit einiger Verzögerung erfahren, was Putin und Scholz noch besprochen haben, was aber nicht in den Presseerklärungen erwähnt wurde. Damit Sie sich selbst ein Bild machen können, zitiere ich hier beide Presseerklärungen komplett.

Die Presseerklärung des Bundeskanzleramtes

Das Bundeskanzleramt schrieb über das Telefonat zwischen Scholz und Putin:

„Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute Nachmittag mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert.

Der Bundeskanzler verurteilte den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und forderte Präsident Putin auf, diesen zu beenden und Truppen zurückzuziehen.

Der Bundeskanzler drängte auf eine Bereitschaft Russlands zu Verhandlungen mit der Ukraine mit dem Ziel eines gerechten und dauerhaften Friedens und betonte die unverbrüchliche Entschlossenheit Deutschlands, die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Aggression so lange wie nötig zu unterstützen.

Der Bundeskanzler hat im Vorfeld mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert und wird es auch im Nachgang zu dem Gespräch mit dem russischen Präsidenten tun.“

Die Presseerklärung des Kreml

Der Kreml schrieb über das Telefonat zwischen Putin und Scholz:

„Auf Initiative der deutschen Seite führten der Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin und Bundeskanzler Olaf Scholz ihr erstes Telefongespräch seit Dezember 2022.

Es fand ein ausführlicher und offener Meinungsaustausch über die Lage in der Ukraine statt. Wladimir Putin erinnerte daran, dass die derzeitige Krise eine direkte Folge der langjährigen aggressiven Politik der NATO ist, die darauf abzielt, auf dem ukrainischem Territorium einen anti-russischen Brückenkopf zu schaffen und dabei die Sicherheitsinteressen unseres Landes zu ignorieren und die Rechte der russischsprachigen Einwohner zu verletzen.

Was die Aussichten auf eine politische und diplomatische Beilegung des Konflikts betrifft, so stellte der russische Präsident fest, dass die russische Seite die Wiederaufnahme der vom Kiewer Regime unterbrochenen Verhandlungen nie abgelehnt hat und weiterhin offen dafür ist. Die Vorschläge Russlands seien bekannt und wurden unter anderem in der Rede vor dem russischen Außenministerium im Juni dargelegt. Mögliche Vereinbarungen sollten den Sicherheitsinteressen der Russischen Föderation Rechnung tragen, von den neuen territorialen Realitäten ausgehen und vor allem die eigentlichen Ursachen des Konflikts angehen.

Auch die Lage in den russisch-deutschen Beziehungen wurde angesprochen. Wladimir Putin wies auf die beispiellose Verschlechterung der Beziehungen in allen Bereichen hin, die auf den unfreundlichen Kurs der deutschen Regierung zurückzuführen sei. Es wurde betont, dass Russland seine vertraglichen und vertragsgemäßen Verpflichtungen im Energiesektor stets strikt erfüllt hat und zu einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit bereit ist, wenn von deutscher Seite Interesse besteht.

Die verschärfte Lage im Nahen Osten wurde erörtert. Wladimir Putin informierte über die Bemühungen Russlands, die Krise in der Region zu deeskalieren und friedliche Lösungen zu finden.

Es wurde vereinbart, dass die Berater der beiden Staatsoberhäupter im Anschluss an das Gespräch in Verbindung bleiben werden.“



