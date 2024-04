Russland schießt sechs ATACMS-Raketen ab, die USA suchen Patriot-Systeme

US-Waffen

Anscheinend sind die ATACMS-Raketen auch nicht die "Wunderwaffe", mit der Kiew eine Wende auf dem Schlachtfeld erreichen kann. Außerdem ist es interessant, dass die USA offenbar keine weiteren Patriot-Systeme an Kiew liefern, sondern andere Länder dazu überreden wollen.

Die heimliche Lieferung der ATACMS-Raketen durch die USA an Kiew vom März scheint keinen durchschlagenden Erfolge gebracht zu haben. Die Raketen werden von HIMARS-Mehrfachraketenwerfern abgefeuert und haben eine Reichweite von etwa 320 Kilometern, was Kiew den Beschuss von Zielen weit im russischen Hinterland erlaubt. Daher war die Lieferung lange umstritten, denn sie birgt die Gefahr, dass Russland im Falle von massivem Beschuss des russischen Kernlandes die USA als Kriegspartei ansehen könnte.

Diese Gefahr ist nicht gering, denn die USA scheinen die Augen zudrücken zu wollen, sollte Kiew die ATACMS gegen Ziele in Russland einsetzen wollen. Jedenfalls erklärte US-Verteidigungsminister Austin vor einigen Tagen, dass Kiew selbst entscheide, wie und wann ATACMS-Raketen eingesetzt werden.

Dass die ATACMS keine „Wunderwaffe“ sind, war zu erwarten. Im Gegensatz zu Marschflugkörpern wie der deutschen Taurus, die ihre Ziele gelenkt und im absoluten Tiefflug ansteuern, sind die ATACMS ballistische Raketen, die auf ihrer Flugbahn hoch in den Himmel aufsteigen und daher relativ gut zu orten sind. Da die russische Armee bereits sehr erfolgreich darin ist, andere von HIMARS-Mehrfachraketenwerfern abgefeuerte Raketen abzuschießen, ist es nicht überraschend, dass Russland auch viele der ATACMS vom Himmel holt, bevor sie ihr Ziel erreichen können.

Das scheint nun zu bestätigen, denn das russische Verteidigungsministerium hat heute berichtet, die russische Luftabwehr in den letzten 24 Stunden neben zehn ukrainischen Drohnen und zwei Hammer-Lenkbomben auch sechs ATACMS-Raketen abgeschossen habe.

In den USA wird diese Nachricht keine Freude ausgelöst haben, denn das Weiße Haus hat sich auf Nachfrage nicht dazu geäußert. John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, antwortete bei einer Pressekonferenz auf eine Frage nach dem Abschuss von ATACMS durch die russische Luftabwehr:

„Ich kann Berichte nicht bestätigen, dass eine von irgendeine davon abgeschossen wurde. Ich werde auch keine spezifischen Daten über die Anzahl der an die Ukraine übergebenen ATACMS nennen. Ich sage nur, dass sie beträchtlich ist.“

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte parallel dazu bei einer Anhörung des Ausschusses für Streitkräfte des US-Repräsentantenhauses zur Frage der Lieferung von ATACMS-Raketen an Kiew, die USA würden beabsichtigen, so viele ATACMS-Raketen an die Ukraine zu liefern, wie sie können.

Außerdem äußerte er sich auch zu den von Kiew geforderten Patriot Luftabwehrsystemen. Demnach drängen die USA die Länder des kollektiven Westens weiter, ihre vorhandenen Patriot-Flugabwehrraketensysteme an die Ukraine zu liefern:

„Es gibt Länder, die Patriot-Komplexe haben. Und was wir tun, ist, dass wir weiterhin Gespräche mit den Führern einiger Länder führen. Ich habe sie in den letzten zwei Wochen überredet, zuzugestehen, dass sie mehr Anlagen zur Verfügung stellen.“

Diese Aussage ist deshalb interessant, weil die USA mit Abstand die meisten Patriots haben, aber offenbar nicht erwägen, ihre eigenen Systeme an Kiew abzugeben. Auch die Patriots sind keine „Wunderwaffe“ und es wurden schon einige davon in der Ukraine zerstört. Also wollen die USA ihre teuren Patriots nicht an Kiew liefern, das sollen offensichtlich die europäischen Vasallen übernehmen.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen