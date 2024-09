Russische Prankster legen den polnischen Außenminister Sikorski rein

Kriegsbeteiligung und Nord Stream

Den russischen Prankstern ist ein neue Coup gelungen. Sie haben den polnischen Außenminister und Hardliner Sikorski reingelegt. Der glaubte, mit ES-Präsident Poroschenko zu sprechen und machte einige interessante Aussagen.

Die beiden russischen Prankster Vovan und Lexus haben sich darauf spezialisiert, westliche Politiker und andere Berühmtheiten unter falschem Namen anzurufen und oft gelingt es ihnen dabei, ihren Gesprächspartnern dabei, einiges Interessantes zu entlocken. Ich kenne die beiden persönlich, war schon einige Male als Experte in ihrer Fernsehshow und habe mit ihnen bei Anti-Spiegel-TV auch ein interessantes Interview geführt, dass Sie hier anschauen können.

Sollten Sie von den beiden noch nie gehört haben, finden Sie hier, hier, hier, hier und hier Beispiele dafür, was die Jungs machen. Mein Favorit war übrigens diese Geschichte, über die wir auch in dem Interview gesprochen haben.

Nun ist ihnen der polnische Außenminister Sikorski auf den Leim gegangen, der glaubte, mit dem ukrainischen Ex-Präsidenten Poroschenko zu sprechen. Hier finden Sie das gesamte, auf Englisch geführte Gespräch, dessen wichtigste Aussagen ich in diesem Artikel zusammenfassen werde.

Schickt Polen Ukrainer in den Krieg?

Zu der Frage, ob Polen Ukrainer nach Hause in den Krieg schicken wird, sagte Sikorski, Polen sei „bereit, bei der Einberufung von Ukrainern in Polen zu helfen“. Wer sich der Wehrpflicht entziehe, sollen keine Sozialleistungen erhalten. Allerdings sagte er auch, dass es dafür eine europäische Lösung brauche, denn ansonsten würden die Ukrainer in der EU umherreisen und sich „den besten Deal suchen“.

Vor diesem Hintergrund sind die Forderungen deutscher Politiker interessant, die das gleiche fordern. Allerdings widerspricht das dem internationalen Recht, denn das humanitäre Völkerrecht verbietet es, Menschen zurück in einen Krieg zu schicken.

Das wird deutlich, wenn man es mit den Aussagen deutscher Politiker zu Syrern vergleicht, die vor dem Krieg nach Deutschland geflohen sind. Die zurück nach Syrien zu schicken, war für deutsche Politiker undenkbar, weil deren Leben im Krieg in Gefahr sei.

Für Ukrainer gilt diese Regelung aber anscheinend nicht, meinen die deutschen Kriegstreiber, die offenbar nichts lieber sehen, als wenn sich Russen und Ukrainer gegenseitig umbringen.

Die Energiekrise in der Ukraine

Sikorski sagte zu „Petro Poroschenko“, dass die Energiekrise in der Ukraine das wichtigste Problem nicht nur für Kiew, sondern auch für die EU sei, denn jetzt seien 70 Prozent der ukrainischen Stromerzeugungskapazität zerstört. Wenn sich die Situation verschlimmert, würde der größte Teil der Ukraine unbewohnbar werden und man würde „eine weitere große Flüchtlingswelle erleben“.

Das ist wahrscheinlich auch die Karte, die der polnische Premierminister Tusk spielen will, denn er will die polnische Kohleförderung und die polnische Kohlestromerzeugung erhöhen, um der Ukraine Strom zu liefern. Die Rechnung soll seiner Meinung nach Brüssel bezahlen, weil die Ukraine sich Strom zu europäischen Preisen gar nicht leisten kann. Mit dem Argument, das würde im Winter eine Flüchtlingswelle aus der Ukraine verhindern, könnte Tusks Rechnung aufgehen.

Korruption in der Ukraine

Über die Korruption in der Ukraine sagte Sikorski:

„Korruption ist der kürzeste und schnellste Weg für die Ukraine, die Unterstützung des Westens zu verlieren. Wenn es wahr ist – wir hören immer die gleichen Geschichten, wenn die sich bestätigen -, dann wird die Bereitschaft, europäisches Geld für die Ukraine auszugeben, sehr schnell schwinden. Und das könnte sehr schlecht für Ihr Land sein.“

Dass die Geschichten über Korruption der Wahrheit entsprechen, ist kein Geheimnis. Im Grunde war das daher eher eine Drohung, denn wenn man die westlichen Medien von der Leine lassen und im großen Stil über die Korruption in der Ukraine berichten lassen würde, wäre das das Ende der westlichen Unterstützung. Letztlich hat Sikorski mit der Aussage nur deutlich gemacht, dass Kiew gehorsam bleiben muss, wenn es dieses Szenario verhindern will.

Eine mögliche polnische Kriegsbeteiligung

Polen könne „ein paar ukrainische Brigaden“ im eigenen Land ausbilden, „aber polnische Soldaten in der Ukraine, das ist unmöglich“, sagte Sikorski. Das ist deshalb interessant, weil Sikorski öffentlich oft Macrons Idee der Entsendung westlicher Soldaten in die Ukraine unterstützt. Darauf ging Sikorski später auch ein, nannte das aber einen Bluff, mit dem man Russland verunsichern wolle. Tatsächlich sei die Bereitschaft im Westen, (kämpfende) Truppen in die Ukraine zu schicken, „gleich Null“.

Aber er sagte auch, dass sich das ändern könne, „wenn die Front zusammenbricht“ oder wenn Russland Odessa einnimmt. Oder wenn es ein Friedensabkommen gibt, in dessen Rahmen beispielsweise UN-Friedenstruppen in die Ukraine geschickt werden, dann könnten polnische Soldaten dabei sein.

Sikorski betonte, dass es „in Westeuropa keinerlei Wunsch gibt, Krieg mit Russland zu führen“. Und er fügte hinzu:

„Mein Premierminister würde das nicht tun wollen. Sie wissen, dass wir jetzt darüber diskutieren, ob wir von unserem Luftraum aus russische Marschflugkörper über Ihrem Luftraum abschießen sollen. Und selbst das ist in diesem Stadium sehr, sehr umstritten. Und es gibt keine Einigung darüber, denn das würde bedeuten, in den Krieg einzutreten.“

Das bedeutet, dass Sikorskis öffentliche Forderungen, russische Raketen von Polen aus über der Ukraine abzuschießen, (zumindest im Moment) ebenfalls ein Bluff sind, mit dem man Russland verunsichern will.

Wenn Trump die Wahl gewinnt…

Sikorski äußerte sich auch dazu, was passieren würde, wenn Trump die US-Wahl gewinnt:

„Die Interessen der USA und Ihre stimmen nicht überein, aber die wissen, dass ihre Glaubwürdigkeit auf dem Spiel steht. Weder diese noch die nächste Regierung kann die Sache den Bach runtergehen lassen, da das ihre Glaubwürdigkeit in den Augen aller Verbündeten beeinträchtigen wird.“

Sikorski sagte auch, er habe mit Leuten aus dem Trump-Team gesprochen, und die ihm gesagt hätten, dass sie nicht wüssten, was Trump tatsächlich tun wird, aber dass sie meinen, Trump werde Putin „mit einer Eskalation drohen, um einen besseren Deal zu machen“. Sikorski betonte, dass er das nicht sicher wisse.

Wenn das allerdings Trumps angeblicher Plan sein sollte, den Ukraine-Konflikt schnell zu beenden, dürfte er damit eher das Gegenteil erreichen, denn Russland zu drohen, funktioniert offensichtlich nicht, wie die letzten drei Jahre gezeigt haben.

Der ukrainische Beitritt zu EU und NATO

Auf die Frage nach dem EU-Beitritt der Ukraine antwortete Außenminister Sikorski, dass dieser Prozess ein Jahrzehnt dauern könne, zumal es für die Europäer ungünstig sei, ein Land mit einer „wettbewerbsfähigen Landwirtschaft“ und einer großen Bevölkerung aufzunehmen, während die EU selbst eine „wettbewerbsfähige“ Landwirtschaft und interne Machtkämpfe fürchte:

„Sie sind nicht auf halbem Weg in die EU. Alles, worauf man sich einigen kann, ist die Länge der Übergangszeit. Und wenn man Ihnen etwas anderes sagt, dann sind das Leute, die den Prozess in die Länge ziehen wollen. Denn Ihre Landwirtschaft ist zu gut. Sie ist zu wettbewerbsfähig. Ihr Beitritt wird zu einer vollständigen Überarbeitung der allgemeinen Agrarpolitik führen.“

Auch der Machtkampf innerhalb der EU würde eine wichtige Rolle spielen:

„Und vergessen Sie nicht, dass es eine Frage der Macht sein wird. Sie sind ein großes Land, daher wird Ihre Mitgliedschaft das Machtgleichgewicht innerhalb der EU verändern. Die Ukraine und Polen werden zusammen mehr Stimmen im Rat und mehr Abgeordnete haben als Deutschland.“

Es ist nett von Sikorski, dass er damit exakt das bestätigt, was ich und andere „russische Propagandisten“ schon lange sagen: Die EU und ihre Mitgliedsstaaten haben kein Interesse daran, die Ukraine aufzunehmen, denn erstens würde das Land die gesamten EU-Landwirtschaftssubventionen bekommen, woran die anderen EU-Staaten kein Interesse haben, zweitens könnte die Ukraine im Bereich der Landwirtschaft zu einem Konkurrenten innerhalb der EU werden, den niemand will, drittens würde die Ukraine zum größten Nehmerland der EU-Hilfen werden und damit den anderen osteuropäischen Staaten ihre Zahlungen aus Brüssel nehmen. Und die osteuropäischen Staaten sind schließlich nicht in die EU eingetreten, um Geberländer zu werden, sondern um Gelder aus Brüssel zu erhalten. Und viertens würde ein EU-Beitritt der Ukraine das Machtgleichgewicht innerhalb der EU von West- nach Osteuropa verschieben, woran Länder wie Frankreich, Deutschland und andere keinerlei Interesse haben.

Sikorski hält auch einen NATO-Beitritt der Ukraine für unwahrscheinlich:

„Die Position der NATO ist etwas heuchlerisch. Die NATO sagt: Ihr könnt Mitglied der NATO werden, wenn ihr den Krieg gewinnt, aber dann braucht Ihr das nicht mehr. Einige unserer westeuropäischen Freunde benutzen die Idee eines NATO-Beitritts der Ukraine als Druckmittel gegenüber Russland: ‚Verlasst die Ukraine, und wir versprechen euch, dass die Ukraine dann nicht in die NATO kommt.‘ Es gibt in Westeuropa keinen Wunsch, einen Krieg mit Russland zu führen. Wissen Sie, das ist eine absolut rote Linie.“

Deshalb unterstütze Sikorski öffentlich Macrons Idee, Truppen in die Ukraine zu schicken, was ein Bluff sei. Mit solchen Äußerungen sollte man sich im Westen nicht zurückhalten, denn Putin solle sich „Gedanken darüber machen, was wir tun werden.“

Die Nord Streams

Wie gesagt, hat Sikorski offen eingestanden, dass die Interessen der USA und der Ukraine unterschiedliche seien. Als „Poroschenko“ ihn fragte, wer die Nord Streams gesprengt hat, lachte Sikorski fröhlich:

„Das war hervorragende Arbeit. Jetzt wissen wir, dass die Amerikaner im Voraus davon wussten und es nicht verhindert haben.“

Zu deutlichen Aussagen ließ sich Sikorski, der nach der Sprengung der Pipelines den berühmten Tweet „Thank you, USA!“ abgesetzt hat, nicht verleiten. „Poroschenko“ fragte ihn, wer seiner Meinung die Täter waren, aber dazu sagte Sikorski nichts. Daraufhin sagte „Poroschenko“, er kenne die Identität wenigstens eines Täters, er sei Ukrainer. Dazu sagte Sikorski nur:

„Das schreiben die deutschen Zeitungen, dann wird es schon stimmen…“

Das verstehe ich als recht offene Andeutung, dass Sikorski die Geschichte, die die deutschen Medien erzählen, für Unsinn hält. Offenbar war ihm das Thema der Nord Streams, nach dem „Poroschenko“ recht aufdringlich fragte, unangenehm, denn er beendete das Gespräch an dieser Stelle recht schnell und verabschiedete sich von „Poroschenko“.



