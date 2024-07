Polens Pläne, sich Kohlestrom für die Ukraine von der EU bezahlen zu lassen

Klimawandel, war da was?

Polen plant, der Ukraine im Winter mehr Strom zu liefern. Dafür will Polen mit Erlaubnis der EU seine Kohlestromproduktion erhöhen und sich das auch noch von Brüssel bezahlen lassen. Wie war das noch mit Green Deal, Energiewende und Klimawandel?

Manchmal stößt man auf Artikel, die klingen so absurd, dass man es nicht glauben kann. Das ging mir heute so, als ich zufällig auf einen russischen Artikel gestoßen bin, in dem berichtet wurde, dass Polen seine Kohleförderung (die es nach dem Willen Brüssels eigentlich reduzieren soll) hochfahren und auch seine Kohlekraftwerke mit Volllast laufen lassen will, um den Kohlestrom in die Ukraine zu exportieren, die aufgrund der russischen Bombardierungen einen eklatanten Mangel an Strom hat. Und da Strom in der Ukraine wesentlich billiger ist als in der EU, soll Brüssel die Differenz bezahlen, weil die ukrainischen Verbraucher Strom zu europäischen Preisen nicht bezahlen können.

Das klang für mich zwar nicht völlig unglaubwürdig, denn von der polnischen Regierung und der EU sind wir ja einiges gewöhnt, aber es klang schon sehr absurd. Also habe ich ein wenig recherchiert, weil der russische Kollege in seinem Artikel keine Links oder Quellen gesetzt hat, und was soll ich sagen? Die Geschichte stimmt tatsächlich.

Schauen wir uns das einmal näher an

Polen und seine Kohleförderung

Die EU-Kommission fordert von Polen, dass es seinen Kohleabbau stark zurückfahren soll, aber die polnische Regierung hat trotz aller Beschwerden aus Brüssel weder den Kohleabbau beendet, noch die Kohlekraftwerke abgeschaltet. Polen war 2021 zur Zahlung von 500.000 Euro pro Tag verurteilt worden, weil Warschau den Braunkohleabbau nicht gestoppt hatte und insgesamt hat die EU-Kommission aus diesem Grund 68 Millionen Euro einbehalten, die Warschau aus Brüssel hätte bekommen sollen.

Nun aber hat Polen einen Trick gefunden, nicht nur seine Kohleförderung beizubehalten, sondern auch seine Kohlekraftwerke voll auszulasten. Der Trick lautet „Ukraine“, denn zur Unterstützung der Ukraine ist in der EU bekanntlich alles möglich, das ist sogar wichtiger, als der Kampf gegen den angeblich menschengemachten Klimawandel, der laut der westlichen Propaganda demnächst das Ende der Welt bedeutet, wenn in der EU nicht ganz schnell alle Kohlekraftwerke abgeschaltet werden.

Am 8. Juli haben sich der inzwischen illegitime ukrainische Präsident Selensky und der polnische Premierminister Tusk getroffen. Ein Thema ihrer Gespräche war die Stromversorgung der Ukraine, da die russische Armee so viele Stromkraftwerke in der Ukraine zerstört hat, dass die Ukraine ein massives Problem bei der Stromversorgung hat. Auch Stromabschaltungen sind dort heute keine Seltenheit.

Polens Win-Win-Win-Plan

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Selensky sagte Tusk:

„Unsere Leute diskutieren darüber, wie wir die Ukraine noch vor dem Winter direkt mit Strom versorgen können. Wir arbeiten derzeit daran, polnische Kohle, von der wir im Moment sehr viel haben, so zu verbrennen, dass wir für die Verbrennung dieser Kohle und für die Emissionen nicht bezahlen müssen, und den von polnischen Kraftwerken aus polnischer Kohle erzeugten Strom für europäisches Geld über die bestehende Energiebrücke in die Ukraine zu schicken.“

Diese Erklärung hat es in sich. Tusk hat im Klartext gesagt, dass er mit der EU-Kommission darüber verhandelt, dass die Verbrennung polnischer Kohle für Strom für die Ukraine von den Abgaben ausgenommen werden soll, die es in der EU für die Erzeugung von CO2-Emissionen gibt. Die Ukraine ist eben wichtiger als der Kampf gegen den angeblich menschengemachten Klimawandel.

Bloomberg hat explizit bestätigt, dass das der Plan der Polen ist:

„Der Vorschlag sieht vor, dass Polen von den Emissionszahlungen der Europäischen Union für den in die Ukraine gelieferten Strom befreit wird, obwohl die Einzelheiten noch ausgearbeitet werden.“

Aber Tusk sagte noch etwas ausgesprochen Interessantes, denn er sagte, dass der „aus polnischer Kohle erzeugte Strom für europäisches Geld“ in die Ukraine geliefert werden soll. Im Klartext: Die EU soll die Rechnung zahlen.

Der Grund dafür sind die im Vergleich zur EU niedrigen ukrainischen Strompreise, die ab 1. Juni zwar um 80 Prozent erhöht wurden, aber trotzdem bei für europäische Verhältnisse lächerlichen knapp 10 Euro-Cent pro Kilowattstunde liegen. Ukrainische Verbraucher können sich die europäischen Strompreise, zu denen Polen seinen Strom an die Ukraine liefern will, einfach nicht leisten.

Tusk sagte auf der Pressekonferenz auch, er werde seine europäischen Partner auffordern, „nach kreativen Ideen“ zu suchen, um den ukrainischen Energiesektor zu unterstützen. Im Klartext heißt das, dass die EU die Rechnung übernehmen soll, weshalb Tusk zuversichtlich davon gesprochen hat, dass der „von polnischen Kraftwerken aus polnischer Kohle erzeugte Strom für europäisches Geld“ in die Ukraine geht.

Und Polen hat dafür schon vorgebaut, denn vor einem halben Jahr hat Polen eine neue Stromtrasse in die Ukraine gebaut. Die reicht zwar nicht aus, um in der Ukraine alle Probleme mit der Stromversorgung zu lösen, aber in jedem Fall hat Polen einen kreativen Weg gefunden, alle seine Probleme mit der Kohle zu lösen. Wenn Tusks Rechnung aufgeht, darf Polen weiterhin Kohle abbauen, muss nichts für die Emissionen der verfeuerten Kohle zahlen und bekommt den produzierten Kohlestrom noch von Brüssel bezahlt.

Eine echte Win-Win-Win-Situation für Polen.

Was sagen die Grünen dazu?

Es sei daran erinnert, dass die deutsche Regierung (und hier vor allem die Grünen) und die EU-Kommission fordern, aus fossilen Energieträgern auszusteigen, weil wir alle sonst bald an den Folgen des angeblich menschengemachten Klimawandels zu Grunde gehen werden. Diese Legende erzählen die westlichen Medien ununterbrochen.

Da müsste es doch nun eigentlich einen Aufschrei bei den Grünen und den deutschen Medien geben, wenn Polen sich gerade nicht nur die Verbrennung von Kohle genehmigen lässt, sondern auch noch von den Strafzahlungen für die CO2-Emissionen ausgenommen werden will. Und die Krönung ist, dass die EU für diesen Strom bezahlen soll.

Wo ist also der Aufschrei all jener, die an die Legende vom menschengemachten Klimawandel glauben? Die müssten jetzt eigentlich laut protestieren, aber stattdessen schweigen alle. Ich habe diese Nachricht ja nicht etwa in einem westlichen Medienbericht gefunden, sondern bei einem russischen Blogger.

Polens Macht im Bereich Energie

Polen hat außerdem vor, am Wiederaufbau der ukrainischen Energieinfrastruktur zu verdienen, wenn der Krieg vorbei ist. Darüber haben Polen und die Ukraine schon Anfang April einen Vertrag geschlossen. Das Geld für den Wiederaufbau der Ukraine soll nach dem Willen des Westens aus den eingefrorenen russischen Vermögenswerten kommen und den Aufbau der Ukraine sollen dann westliche Konzerne übernehmen, die sich dabei eine goldene Nase verdienen werden. Polen hat sich nun einen sehr guten Startplatz im Kampf um die Gelder gesichert.

Aber Polen will nicht nur den ukrainischen Energiemarkt kontrollieren, sondern auch die seiner Nachbarn. Darüber habe ich schon letztes Jahr berichtet. Deutschland braucht Polen, weil nur der Hafen in Danzig genug Öl annehmen kann, um die deutsche Raffinerie in Schwedt auszulasten. Und auch beim Gas wurde Polen zum Hub, denn nach der Sprengung der Nord Streams ist es Polen, das über die Baltic Pipe aus Norwegen und über sein Flüssiggasterminal das Gas importiert, das seine Nachbarn brauchen.

Die von Deutschland mit viel Tam-Tam aufgestellten Flüssiggasterminals können den deutschen Bedarf nicht decken, weshalb Deutschland nun Gas aus Belgien und wahrscheinlich auch Polen importiert, das mit Flüssiggastankern geliefert wird.



