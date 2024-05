"Wunderwaffen" in Moskau

In Moskau wird zum Tag des Sieges über die Nazis, der am 9. Mai gefeiert wird, eine Ausstellung mit Beutewaffen aus der Ukraine eröffnet. Zu sehen sind Leopard 2 Panzer und andere vom Westen an Kiew gelieferte "Wunderwaffen".

Der Tag des Sieges über den Nationalsozialismus, der in Russland am 9. Mai gefeiert wird, ist in Russland der wichtigste staatliche Feiertag und wird bekanntlich in ganz groß mit Paraden und Volksfesten gefeiert. Zu diesem Anlass wird in Moskau vor dem Museum des Sieges (das übrigens sehr interessant und auf jeden Fall einen Besuch wert ist) auf einem Platz eine Ausstellung mit Beutewaffen aus der Ukraine eröffnet. Zu sehen sein werden ein moderner Leopard 2, US-amerikanische M777-Artillerie und viele gepanzerte Fahrzeuge aus aller Welt.

Das russische Fernsehen hat am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick über die Vorbereitung der Ausstellung berichtet und ich habe den Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Erbeutete Leoparden in Moskau

Die Parade zum Tag des Sieges auf dem Roten Platz findet in weniger als zwei Wochen statt. Die Einheiten der Parade bereiten sich auf Hochtouren auf die Parade vor. In der Nacht von Freitag auf Samstag fand die erste Probe auf dem Roten Platz in Moskau statt.

Im Siegespark auf dem Poklonnaja-Hügel in der Hauptstadt wird eine Ausstellung westlicher Trophäen vorbereitet, die während der Militäroperation an der Front erbeutet wurden. Die amerikanischen, britischen, deutschen und französischen Panzerkampfwagen sind jetzt Ausstellungsstücke. Insgesamt werden 30 ausländische Fahrzeuge zu sehen sein.

Einer der ersten, der die Trophäen zu sehen bekam, war unser Korrespondent Dmitri Petrow.

Das wohl wichtigste Exponat der Ausstellung, dieser deutsche Panzer Leopard-2A, wird gerade auf den Poklonnaja-Hügel transportiert. Ob es sich dabei um die vierte, fünfte oder sechste Modifikation handelt, wird sich erst später herausstellen. Ein ganzes Team von Spezialisten und mehrere Maschinen, darunter Zugmaschinen und ein starker Kran, sind im Siegespark versammelt, um den Panzer abzuladen.

Am Panzer sind keine größeren Schäden erkennbar. Es gibt nur einige Spuren von Splittertreffern und einen Treffer in den technischen Stauraum. Der Turm ist praktisch unbeschädigt. Lediglich an der Vorderseite gibt es einige Treffer, aber die Rheinmetall-Panzerung hat natürlich standgehalten.

Im Gefecht bei Berditschi fuhr er auf eine Panzermine und verlor seine rechte Antriebskette, wodurch er bewegungsunfähig wurde. Um ihn am Schießen zu hindern, feuerten unsere Kämpfer eine Drohne auf ihn ab. Dieser Moment wurde auf Video festgehalten. Sie trafen den Leopard an seiner schwächsten Stelle, dem Motor, und er fing sofort an zu brennen. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Leopard der Modifikation A6, der bei der 47. mechanisierten Brigade „Magura“ der ukrainischen Armee im Einsatz war.

Für das Verladen kommt ein 200-Tonnen-Spezialkran mit riesigem Ausleger zum Einsatz. Doch auch dessen Tragkraft reicht nicht aus, um den Leopard problemlos umzustellen. Schließlich wiegt er 62,5 Tonnen. Deshalb wurde am Kran ein Gegengewicht aus zwei Stahlplatten mit einem Gesamtgewicht von rund 20 Tonnen angebracht. Erst nachdem diese von hinten an die Winde gehängt werden, wird der Kran versuchen, den Leopard anzuheben und zu bewegen. Doch 20 Tonnen waren offensichtlich nicht genug. Zwei weitere Platten kamen hinzu. Das ergab ein Gegengewicht von 40 Tonnen. Aber das war noch nicht alles.

Der Block wurde durch einen 130 Tonnen-Kran ersetzt und die letzte Etappe begann. Das ist eine sehr kreative Arbeit für das Team. Man muss die richtigen Befestigungspunkte für die Last finden, damit sie nicht umkippt und die Ausrichtung nicht gestört wird.

Die Zugmaschine mit dem Leopard fährt direkt auf das vorbereitete Gelände, damit der Kran nicht unnötig bewegt werden muss. Mehrere Meter lange Ketten werden an den Standardbefestigungsringen eingehängt. Das soll ausreichen, um den Panzer sicher anzuheben.

Alles ist unter Kontrolle: Sobald das gepanzerte Fahrzeug in der Luft ist, fährt die Zugmaschine weg, die Soldaten drehen den Panzer von Hand, und der Kran senkt ihn auf die Plattform. Das war’s.

Insgesamt haben unsere Soldaten schon gelernt, wie man Leoparden bekämpft. Von den 100 deutschen Panzern, die an die Ukraine geliefert wurden, ist nach verschiedenen Angaben bis zum Ende des Winters mehr als ein Viertel ausgeschaltet worden. Deswegen ist es ein Wunder, dass nur ein einziger hier in der Ausstellung zu sehen ist.

Und die Ausstellung wird immer größer. Sie enthält sehr interessante, wenn auch wunderliche Exponate.

Wenn man die Tarnung von diesem Panzerfahrzeug entfernt, sieht man, dass der Turm tatsächlich schief ist. Er ist leicht nach links geneigt und insgesamt asymmetrisch. Das bedeutet, dass dieser Schützenpanzer CV-90 in Schweden gebaut wurde. Mitte des letzten Jahrhunderts schockierten die Schweden die gesamte militaristische Welt mit dem Bau eines turmlosen Panzers.

Seitdem haben alle sich daran gewöhnt, dass die Schweden sehr komische Panzerwagen bauen. Aber trotzdem verkaufen sie sie ins Ausland. Ohne einen einzigen Krieg gewonnen zu haben, gießen sie Öl ins Feuer. So hat dieser Schützenpanzer auch in der Ukraine gekämpft. Offenbar wurde er erbeutet, nachdem er von einem panzerbrechenden Geschoss in die Seite getroffen worden war. Da half auch die Reaktivpanzerung nicht. Dies geschah im Juli vergangenen Jahres in der Region Saporoschje. Seitdem reist der verwundete Schwede nur noch zu Trophäenausstellungen.

Währenddessen versuchen die Besucher, die auf die Eröffnung warten, die beschädigten Fahrzeuge des Gegners hinter dem Zaun zu sehen. Auch Frauen und Kinder zeigen großes Interesse.

„Jeden Tag gibt es etwas Neues, also kommen wir hierher, um zu sehen“, sagt eine Frau mit einem Kind.

Und hier ist das schönste Ausstellungsstück. Ein Gesandter aus dem Land der Kängurus und Schnabeltiere, der australische gepanzerte Truppentransporter Bushmaster. Australien hat 90 dieser gepanzerten Truppentransporter an die Ukraine geliefert, was der Ausrüstung eines ganzen motorisierten Schützenregiments entspricht. Und die haben zwei Jahre lang gekämpft. Aber dieser hier hat seinen Kampfeinsatz in der Nähe des Dorfes Tripolje in der Volksrepublik Donezk beendet. Er ist völlig ausgebrannt, nur das Skelett blieb übrig.

Und hier ist ein T-72 Panzer, eine ukrainische Modifikation. Er wurde bereits im Februar 2022 bei den Kämpfen um den Flughafen Gostomel erbeutet. Dort wurde aber nicht viel gekämpft. Die russische Armee hatte eine Landungstruppe abgesetzt, und die ukrainische Armee ist einfach abgehauen. Deshalb gibt es keine Kampfspuren am Panzer. Er ist so gut wie neu.

Und das ist eine ganze Reihe von Missgeburten, wie ich sie nennen möchte. Der legendäre „Asovets“, ein Kampfunterstützungsfahrzeug. Er ist Beispiel für einen Konstruktionsfehler, der seinen Schöpfern fünf Millionen Dollar einbrachte. Sie klauten das Geld und der Asovets blieb das einzige Exemplar.

Und die völlig lächerliche „Mamba“ , ein gepanzertes Fahrzeug aus Südafrika. Wie der australische Bushmaster wurde er in Tripolje in der Volksrepublik Donezk erbeutet. Auf ihm kämpften Nazis des abscheulichen „Kraken“-Bataillons. Insgesamt verfügte die ukrainische Armee über sieben solcher Panzerfahrzeuge.

Und das ist die berühmte NATO-Schlepphaubitze M777. Eine furchterregende Waffe mit einem gigantischen 155-Millimeter-Geschoss und einem der längsten Rohre, die es in der Artillerie gibt – Kaliber 39. Dies ermöglicht ein sehr präzises Schießen. Sie kann bis zu 40 Kilometer weit treffen. Sie hat viel Böses angerichtet.

Und dies ist ein weiterer Riese. Der Zerstörer, gefangen und neutralisiert. Ein amerikanischer Angriffsbrecher-Fahrzeug M1150 Shredder auf der Basis des Abrams. Er wurde bereits repariert und wird vielleicht auch nach den Feierlichkeiten auf dem Poklonnaja-Hügel ausgestellt.

