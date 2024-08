Afrika

Die bilateralen Beziehungen zwischen Russland und China sind auf einem nie dagewesenen Niveau, doch der Kampf um Einfluss in strategisch wichtigen Regionen birgt Fallstricke.

China nimmt immer aktiver am politischen Leben verschiedener Regionen teil. So hat Chinas Engagement im Nahen Osten in den letzten Jahren zu mindestens zwei diplomatischen Erfolgen in der Region beigetragen: In diesem Jahr unterzeichneten die palästinensischen Parteien in Peking ein Abkommen zur Überwindung der Spaltung, und im vergangenen Jahr gelang es China, die beiden Erzfeinde Saudi-Arabien und den Iran, die sich lange Zeit auf ideologischer und geopolitischer Ebene bekämpft hatten, miteinander zu versöhnen.

Diesen Prozess hat Russland 2019 begonnen, als Putin zum ersten Mal seit 12 Jahren Saudi-Arabien besuchte und die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran initiierte. Das war natürlich eine Niederlage für die USA, die ihre militärische Präsenz im Persischen Golf vor allem mit dem Schutz der arabischen Staaten vor dem Iran begründen.

Obwohl sowohl Moskau als auch Peking an einem Frieden in den Ländern des Persischen Golfs interessiert sind, sind die beiden Staaten natürlich auch Rivalen um Einfluss in der Region. Als ich an einem Artikel über einen weiteren diplomatischen Sieg Chinas arbeitete, wurde ich auf die Konkurrenz dieser Länder in anderen Regionen, insbesondere in Afrika, aufmerksam.

Der ewige Kampf der Weltmächte um Afrika

Historisch gesehen ist Afrika seit 150 Jahren Schauplatz von Konflikten zwischen den Ländern, die Weltherrschaft beanspruchen. Zuerst waren das im 19. Jahrhundert die europäischen Kolonialmächte im Kalten Krieg kämpften die damaligen Supermächten USA und Sowjetunion um Einfluss in Afrika. Die USA und der Westen setzten dabei auf eine Fortführung der Kolonialpolitik in “neuen Kleidern”, indem sie korrupte Regime, die dem Westen weiter Zugang zu billigen Bodenschätzen gaben, während die Sowjetunion die afrikanischen Staaten ins Lager der sozialistischen Staaten ziehen wollte und dabei vor allem auf den Aufbau sozialer Infrastruktur im Bildungs- und Gesundheitswesen setzte.

Davon profitiert Russland heute, denn viele afrikanische Politiker wurden an russischen Unis ausgebildet und haben ein positives Bild von Russland. Und Russland hilft natürlich, dass es auch in der afrikanischen Öffentlichkeit positiv gesehen wird, weil es sich den verhassten ehemaligen Kolonialmächten, die ihre Macht über Afrika nicht aufgeben wollen, entgegenstellt.

Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts wachsen die afrikanischen Volkswirtschaften stark. Seit 2001 liegen die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten des BIP über dem Weltdurchschnitt, was darauf hindeutet, weshalb die wirtschaftliche Rückständigkeit des Kontinents abnimmt und ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung an Wohlstand gewinnt.

Afrikas wirtschaftliche Bedeutung

Afrika ist heute eine der am schnellsten wachsenden Regionen der Welt mit großem Wachstumspotenzial. Nach Angaben der Afrikanischen Entwicklungsbank wird das Wachstum des afrikanischen BIP im Jahr 2022 bei 3,88 Prozent liegen. Es soll sich in den nächsten zwei Jahren auf 4,1 Prozent beschleunigen.

Die afrikanischen Staaten sind daher heute nicht nur als Rohstofflieferanten wichtig, sondern sie werden wegen der steigenden Kaufkraft auch immer wichtigere Absatzmärkte.

China und die USA sehen in Afrika eine wichtige Möglichkeit, Einfluss auf Europa auszuüben. Für Europa wiederum sind die Beziehungen zu Afrika eines der wenigen Argumente für seinen Einfluss in der Welt geworden, und die wirtschaftlichen Beziehungen zu den ehemaligen Kolonien spielen nach wie vor eine wichtige Rolle für den Wohlstand seiner Mittelschichten. Frankreichs Ambitionen, in Afrika den Neokolonialismus zu erhalten, sind verständlich, denn Paris ist in hohem Maße von den Bodenschätzen seiner ehemaligen Kolonien abhängig, die es seit jeher praktisch umsonst erhält.

Doch über die Jahrzehnte wuchs die Unzufriedenheit in den ehemaligen Kolonien, das Wirtschaftswachstum verlangsamte sich, die Armut nahm zu.

Die russische Strategie in Afrika

Afrika sah in Russland einen Verbündeten im Kampf gegen die westliche Ausbeutung, und das russische außenpolitische Konzept 2023, in dem Russland angesichts des hybriden Krieges des Westens gegen Russland seine Außenpolitik neu aufgestellt hat, sieht vor , dass der schwarze Kontinent beim Aufbau einer multipolaren Welt und bei der Beseitigung sozioökonomischer Ungleichheiten Priorität haben soll. Im Vergleich dazu schlug das vorherige Konzept von 2016 lediglich vor, die Zusammenarbeit in den russisch-afrikanischen Beziehungen zu diversifizieren.

Die Jahre 2022 und 2023 waren in Afrika vom Kampf um die volle Unabhängigkeit geprägt und in einer Reihe von Ländern kam es zu einem Machtwechsel: Im Niger, Mali und Burkina Faso lösten neue Regierungen die prowestlichen Statthalter ab. Die prowestliche Wirtschaftsorganisation afrikanischer Staaten ECOWAS begann daraufhin, massive Sanktionen gegen diese Länder zu verhängen, vor allem gegen den Niger, um das im Sommer 2023 intensiv gerungen wurde. Im März 2023 unterzeichneten der Niger, Mali und Burkina Faso eine Charta zur Gründung der Sahel-Allianz. Wie groß Russlands Einfluss auf die Unterzeichnung dieses strategisch wichtigen Dokuments war, kann man nur raten, aber zuvor fand ein ein Treffens der Verteidigungsminister der Sahelstaaten und Russlands statt.

Demographische und wirtschaftliche Faktoren

Afrika ist eine der wenigen Regionen der Erde, deren Potenzial an Bodenschätzen noch relativ wenig erforscht und genutzt wird. Die Globalisierung und der wissenschaftlich-technische Fortschritt haben die Voraussetzungen geschaffen, dieses Potenzial besser zu erschließen und in bestehende Wertschöpfungsketten zu integrieren.

Dies erfordert nicht nur technische und wirtschaftliche Voraussetzungen wie den Ausbau der Infrastruktur, sondern auch geeignete gesellschaftspolitische Mechanismen, um sicherzustellen, dass die afrikanischen Länder und die Menschen vor Ort, insbesondere die Eliten, ein Interesse daran haben, an den Prozessen zur Gestaltung einer neuen Weltordnung unter den vorgeschlagenen Bedingungen mitzuwirken.

Ein Schlüsselfaktor für Wachstum sind demographische Prozesse, die durch die sogenannte demographische Dividende zur Beschleunigung der Entwicklung des Kontinents beitragen. Das Bevölkerungswachstum Afrikas und damit der wachsende Anteil der Afrikaner an der Weltbevölkerung sind für Afrika Fluch und Segen zugleich.

Nach Angaben der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen verzeichnet Afrika das höchste relative Bevölkerungswachstum. Bis 2024 wird die Bevölkerung auf 1,5 Milliarden Menschen anwachsen (mehr als das Fünffache von1960), und bis 2050 wird ein Anstieg auf 2,5 Milliarden erwartet. Von den acht Ländern, auf die bis 2050 mehr als die Hälfte des weltweiten Bevölkerungswachstums entfallen wird, befinden sich fünf in Afrika. Nach Angaben des Institute for Security Studies wird die Zahl der Armen bis 2043 um 47 Millionen sinken, was zu einem zusätzlichen Anstieg des BIP um 4,3 Prozent oder 368 Milliarden Dollar führen wird.

Es wird erwartet, dass die gegenwärtigen Prozesse zu Veränderungen in der Sozialstruktur der Gesellschaft führen werden. In erster Linie wird dies mit einem Wachstum der städtischen Bevölkerung und einem beschleunigten Anstieg des Anteils der Mittelschicht im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen einhergehen.

Das wiederum wird sich auf den Umfang und die Struktur der Verbrauchernachfrage sowie auf die weltweite Produktion und den Welthandel auswirken. Die Hoover Institution schätzt, dass die reichsten zehn Prozent der Afrikaner (etwa 250 Millionen Menschen) ihre Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen bis 2050 verfünffachen werden.

Dies wird neue Möglichkeiten schaffen und globale Unternehmen zwingen, ihre Strategien, ihre Produktion und ihr Marketing an diese Veränderungen anzupassen.

Afrika ist eine erst teilweise besetzte Nische, um die der Kampf der Großmächte erst in den letzten Jahren an Dynamik gewonnen hat. Doch anders als der Westen, der sich vom seit Jahrhunderten funktionierenden kolonialistischen Prinzip „ausbeuten und die Eliten korrumpieren“ leiten lässt, arbeiten Russland und China mit den afrikanischen Ländern zum gegenseitigen Nutzen zusammen.

Moskau und Peking verfolgen in ihren Beziehungen zu den Ländern des Kontinents ähnliche Prinzipien: Sie unterstützen die Länder in ihrem Bestreben, die staatliche Souveränität und Unabhängigkeit erlangen und zu bewahren, respektieren die Traditionen der Länder und die die gewählten politischen Systeme und die gewählten wirtschaftspolitischen Entwicklungsmodelle. Im Gegensatz zu Russland und China will der Westen den Afrikanern das westliche wirtschaftspolitische System und “westliche Werte” aufzwingen, was in Afrika als Bevormundung angesehen wird.

Russland und China wollen die Zusammenarbeit mit Afrika intensivieren, und beide Länder setzen sich aktiv für die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zu den afrikanischen Ländern ein. Da Russland und China jedoch über unterschiedliche Instrumente der politischen Gestaltung und auch unterschiedliche Interessen in Afrika verfügen, könnte dies letztlich zu einem Stolperstein in den russisch-chinesischen Beziehungen werden.

Russisch-Afrikanische Zusammenarbeit

Der Handel Russlands mit den Ländern Subsahara-Afrikas hat bisher keine nennenswerten Volumina erreicht und belief sich 2022 auf rund 20 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Der Handel Subsahara-Afrikas mit der EU betrug 275 Milliarden US-Dollar, mit China 200 Milliarden US-Dollar, mit Indien 70 Milliarden US-Dollar und mit den USA 53 Milliarden US-Dollar.

Das war nicht immer so. Zu Zeiten der Sowjetunion gab es eine rege wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Ländern des Kontinents. Sowjetische Spezialisten bauten mehr als 600 Unternehmen und andere wichtige Anlagen in Afrika, darunter ein Wasserkraftwerk in Angola und einen Bauxitabbaukomplex in Guinea, ein Bergwerk im Kongo und ein Zementwerk in Mali, ein Hüttenwerk in Nigeria und den Assuan-Staudamm in Ägypten.

Zwischen 1960 und 1984 stieg der Handelsumsatz der UdSSR mit afrikanischen Ländern um das 13-fache.

China in Afrika

Mit ähnlichen Kooperationsinstrumenten gelang es China, die nach dem Zusammenbruch der UdSSR frei gewordene Nische zu besetzen. Dies wird deutlich, wenn man die Zeiträume vergleicht: Der Handelsumsatz Chinas mit Afrika versechsfachte sich zwischen 1991 und 2000 auf 10 Milliarden US-Dollar, während der Handelsumsatz Russlands mit Afrika in diesem Zeitraum zurückging.

Russland hat inzwischen den gleichen Weg eingeschlagen, den China seit dem Jahr 2000 mit dem ersten China-Afrika-Kooperationsforum beschritten hat , was Russland und China zwangsläufig zu Konkurrenten in Afrika machen wird, die zwar das gemeinsame Interesse verfolgen, den Westen aus Afrika zu verdrängen, aber auch um Marktanteile und politischen Einfluss buhlen.

Neue Rahmenbedingungen

Vor der Militäroperation in der Ukraine herrschte unter Experten und Analysten die Meinung vor, Russland sei nur an Afrika interessiert, um die Beziehungen aus der Sowjetzeit wiederherzustellen. Doch jetzt, da sich die geopolitische Landschaft verändert hat, kann man mit Sicherheit sagen, dass Afrika in den kommenden Jahren eine der wichtigsten Kooperationsregionen sein wird, in der sich wahrscheinlich der Ost-West-Konflikt entscheidet.

Gegenwärtig konzentriert sich die Investitionskooperation Russlands mit den Sahelländern auf die Bereiche Gesundheit, Energie und Ernährung, während Infrastruktur, Transport und digitale Technologien die Schlüsselsektoren für die Partner sind.

Für die Entwicklung der russisch-afrikanischen Wirtschaftsbeziehungen gibt es ein breites Regelwerk: Während des Besuchs des chinesischen Staatschefs Xi Jin Ping in Russland wurde die Gemeinsame Erklärung der Russischen Föderation und der Volksrepublik China über die Vertiefung der umfassenden Partnerschaft und strategischen Zusammenarbeit unterzeichnet .

Die Struktur des Handelsumsatzes besteht zu etwa 85 Prozent aus Exporten und zu 15 Prozent aus Importen. Langfristig sollte Russland nach Möglichkeiten suchen, den Import von Waren aus Afrika zu erhöhen, da Lieferungen zu für beide Seiten vorteilhaften Bedingungen die bilateralen Handelsbeziehungen stärken werden. Afrika verfügt über rund 40 Prozent der weltweiten Goldreserven und bis zu 90 Prozent der Chrom- und Platinreserven.

Der Kontinent verfügt auch über die größten Kobalt-, Diamanten- und Uranreserven der Welt. Afrika verfügt über 65 Prozent des weltweiten Ackerlandes und etwa 10 Prozent der weltweiten Süßwasserreserven, was auf ein großes landwirtschaftliches Potenzial hinweist. Afrika dürfte für die weltweite Ernährungssicherheit und Verarbeitung im Agrarsektor (Düngemittel, Pflanzenschutzmittel etc.) entscheidend werden. Hinzu kommen die Bereiche Energiesicherheit, Verkehr (Eisenbahn, Luftfahrt), Gesundheit und Arzneimittel.

Was den Handel anbelangt, so hat sich die Handelsstruktur aufgrund der Veränderungen in der internationalen Politik und Wirtschaft im Jahr 2022 verändert. Früher wurden die wichtigsten Güter von Russland nach Afrika über internationale Händler aus den USA, Japan, Kanada und Europa verschifft, die die gesamte Logistik und die finanziellen Transaktionen abwickelten.

Im vergangenen Jahr haben diese Händler jedoch ihre Zusammenarbeit mit Russland eingestellt, was den Anstoß dazu gab, direkte Beziehungen zu afrikanischen Partnern aufzubauen. Das ist eine schwierige Aufgabe, da Exporteure und Investoren aus dem Westen, China, Indien, der Türkei und anderen Ländern bereits auf dem afrikanischen Markt aktiv sind.

Russlands wichtigstes Exportgut nach Afrika sind Waffen. Seit 2009 gingen russische Waffenlieferungen in 18 Länder der Region, vor allem nach Angola, Nigeria und in den Sudan.

Neben dem Waffenhandel baut Moskau seinen Einfluss in Afrika auch mit Hilfe von Militärspezialisten und Beratern aus. So haben Russland und die Zentralafrikanische Republik, in der seit Jahren ein Bürgerkrieg tobt, ein Abkommen über militärische Zusammenarbeit unterzeichnet .

Chinas Neue Seidenstraße als Eingangstür

Vor dem Start der Neuen Seidenstraße im Jahr 2013 war Chinas Afrikapolitik eher auf ideologische Konfrontation und Kooperation mit dem Westen ausgerichtet. Heute wird Chinas Politik auf dem Kontinent jedoch zunehmend als Kampf um Einfluss wahrgenommen, der Teil der globalen Strategie Chinas ist, seine Führungsrolle zu festigen.

Chinas aktuelle Strategie in Afrika ist eine bewusste Balance zwischen wirtschaftlicher Einflussnahme und strategischer Partnerschaft. Im Rahmen der Seidenstraßen-Initiative strebt China den Bau von Infrastrukturkorridoren an, die afrikanische Länder mit den Weltmärkten verbinden und Chinas Position als globaler Marktführer stärken sollen.

Peking nutzt aktiv finanzielle und technische Instrumente, um seinen Einfluss auszuweiten und langfristige politische und wirtschaftliche Beziehungen zu afrikanischen Ländern aufzubauen. Im Gegenzug erhalten die afrikanischen Staaten Zugang zu den für ihre Entwicklung notwendigen Ressourcen wie Kredite, Subventionen und Investitionen in Schlüsselsektoren.

Auch im militärischen Bereich entwickelt sich die Zusammenarbeit. Im Jahr 2015 verabschiedete China ein Gesetz, das es dem Militär erlaubt, an Anti-Terror-Operationen außerhalb des Landes teilzunehmen. In der Folge begann China mit Ländern der Sahelzone im Rahmen der UN-Friedensmission in Mali zusammenzuarbeiten. Chinas Hauptziel in dieser Region ist es, seine militärischen Fähigkeiten zu verbessern und neue Waffen zu testen. Die chinesische Armee arbeitet mit den militärischen Hauptquartieren der Sahelstaaten zusammen und bietet im Gegenzug für die Möglichkeit, Militärbasen zu errichten, Schutz und Ausrüstung an.

Dies ähnelt dem Vorgehen Russlands, das ebenfalls auf Tauschgeschäfte setzt: China liefert Waffen und erhält im Gegenzug Zugang zu Bodenschätzen. Ähnlich arbeitet das private russische Militärunternehmen Wagner, das sich seine Militärhilfe mit dem Zugang zu Bodenschätzen bezahlen lässt.

Im Jahr 2018 war China nach Russland der größte Lieferant von Rüstungsgütern an die Sahelländer. China investiert seit den 1980er Jahren aktiv in diese Volkswirtschaften und hat deren Entwicklung maßgeblich beeinflusst.

Der Unterschied zum Westen

Der Niger und Tschad haben sich zu wichtigen Partnern Chinas entwickelt. Im Jahr 2007 investierte die China National Nuclear Corporation 300 Millionen US-Dollar in eine Uranmine im Niger und konkurrierte damit mit dem französischen halbstaatlichen Konzern Areva. Ein großes Projekt war eine Ölraffinerie in der Stadt Zinder, die zu 60 Prozent einer chinesischen Firma und zu 40 Prozent dem Niger gehört . Solche Projekte helfen Niger, Arbeitsplätze zu schaffen und die Infrastruktur, einschließlich Straßen und Gesundheitseinrichtungen, auszubauen.

Das ist übrigens einer der Unterschiede zum Westen, der zwar am nigrischen Öl interessiert ist, aber nicht daran, dass Niger daran verdient, indem es daraus selbst Benzin herstellt. Raffinerien hat der Westen in Afrika nicht gebaut, sondern nur das Öl abtransportiert und die Wertschöpfung im Westen belassen.

Der Staatsstreich im Niger im vergangenen Jahr hatte keine Auswirkungen auf Chinas Pläne, weiterhin in das Land zu investieren. China ist an Nigers Bodenschätzen wie Uran und Öl interessiert, so dass politische Veränderungen seine Interessen nicht beeinträchtigen werden.

Im Mai 2023 unterzeichnete Chinas SINOPEC ein Abkommen mit Nigers Regierung über den Bau neuer Ölanlagen. Peking ist an Stabilität im Niger interessiert und bereit, mit jeder Regierung zusammenzuarbeiten, im Gegensatz zu westlichen Ländern, die nur mit pro-westlichen Regierungen kooperieren.

China interessiert sich in Afrika vor allem für Energie und Bodenschätze. Im Gegenzug unterstützt China die afrikanischen Länder beim Ausbau der Infrastruktur durch den Bau von Straßen, Kraftwerken und anderen wichtigen Einrichtungen. Neben der Infrastruktur unterstützt China auch aktiv humanitäre Projekte in den Bereichen Gesundheit, Bildung und technische Zusammenarbeit.

China bleibt führend

China ist heute einer der größten Investoren und Handelspartner Afrikas. Das China-Afrika-Politikpapier von 2015 macht dies deutlich, indem es die chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit in den Kontext einer sich verändernden internationalen Ordnung stellt, die mit den Interessen und Prioritäten der neuen Führung in Einklang gebracht werden muss.

Die Kernprinzipien der chinesischen Afrika-Strategie sind der Aufbau einer für beide Seiten vorteilhaften Beziehung, die wirtschaftliche Zusammenarbeit, politische Unterstützung und kulturellen Austausch umfasst.

China investiert im Rahmen seiner Projekte immer auch in Infrastrukturprojekte wie den Bau von Straßen, Eisenbahnen und Häfen. Darüber hinaus sind chinesische Unternehmen an der Erschließung und Förderung von Bodenschätzen wie Öl, Gas, Kohle und Nichteisenmetallen auf dem Kontinent beteiligt. China, vertreten durch spezialisierte Banken (Exim Bank of China, Development Bank of China) und Fonds (China-Africa Development Fund), stellt Kredite und Subventionen zur Finanzierung verschiedener Projekte in Afrika zur Verfügung, darunter der Bau von Infrastruktur- und Energieanlagen und die Entwicklung der Landwirtschaft.

Eine der wichtigsten Dialogplattformen zwischen China und den afrikanischen Ländern ist das China-Afrika-Kooperationsforum (FOCAC), das seit dem Jahr 2000 alle drei Jahre abwechselnd in China und in einer der afrikanischen Hauptstädte stattfindet.

In Russland fand das erste Forum mit Afrika erst 2019 statt , so dass man erst von einer Anfangsphase der strategischen wirtschaftlichen Interaktion mit den afrikanischen Ländern sprechen kann, obwohl viele russische Unternehmen (Erdöl, Agrarindustrie, Logistik, Automobilindustrie) schon lange auf dem afrikanischen Markt aktiv sind.

Die Intensivierung des kulturellen und akademischen Austauschs ist, ganz nach dem erfolgreichen Vorbild der Sowjetunion, von dessen Früchten Russland heute in Afrika profitiert, ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der chinesischen Afrika-Strategie. Chinesische Wissenschaftler interpretieren das Konzept der „soft power“ zunächst über den kulturellen und ideologischen Rahmen hinaus. Die Quelle der chinesischen „soft power“ sei in Chinas Entwicklungsmodell, seiner Außenpolitik und seinen Institutionen zu sehen, deren Aktivitäten Kulturdiplomatie, multilaterale Diplomatie und Hilfsprogramme umfassen.

China schenkt der Entwicklung des Humankapitals, also der Bildung, große Aufmerksamkeit, und zwar in zwei Richtungen gleichzeitig.

Einerseits stellt die Regierung Chinas Stipendien und Studienmöglichkeiten für afrikanische Studenten in China zur Verfügung, um die kulturellen Beziehungen zu stärken und das gegenseitige Verständnis zwischen dem chinesischen und den afrikanischen Völkern zu verbessern, damit die gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen und die Zusammenarbeit weiter ausgebaut werden können.

Andererseits ist die Praxis der von Peking finanzierten Konfuzius-Institute an afrikanischen Universitäten weit verbreitet, ein wichtiges Mittel im „Wettbewerb um die Köpfe“ der Afrikaner, das dem langfristigen Ziel der Ausbildung afrikanischer Eliten dient.

Für Russland ist die Personalfrage unter den gegenwärtigen Bedingungen besonders akut. Der Personalmangel in der russischen Wirtschaft hat einen historischen Höchststand erreicht, weil die russische Wirtschaft dank der westlichen Sanktionen boomt und viele Fabriken gebaut werden, die bisher aus dem Westen importierte Waren in Russland produzieren werden.

Afrikas Rolle als Barriere und Brücke zugleich

Afrika, das sowohl eine Barriere als auch eine Brücke zwischen dem transatlantischen und dem indo-pazifischen Raum darstellt, ist somit zu einem Schauplatz verschärfter Rivalität geworden. Russland und China verfolgen unterschiedliche Ansätze für ihre Präsenz in Afrika. China ist ein wichtiger Investor und Handelspartner und engagiert sich zunehmend für Konfliktlösung und Stabilität.

Russland hingegen versucht nach einer langen Pause, an seine sowjetische Vergangenheit anzuknüpfen, indem es sich auf Waffenverkäufe und militärische Dienstleistungen in den Regionen konzentriert. Aber Russland kehrt auch zur sowjetischen Tradition der Infrastrukturprojekte zurück, wie die Aktivitäten des staatlichen russischen Konzerns Rosatom zeigen , der aktiv Kernkraftwerke in Afrika bauen will.

Trotz der engen Zusammenarbeit zwischen Russland und China auf der Weltbühne und ihrem gemeinsamen Interesse, die Dominanz des US-geführten Westens zu brechen, ist ihr Vorgehen in Afrika nicht koordiniert. Russlands Einfluss auf dem Kontinent ist noch nicht mit dem Chinas vergleichbar, weshalb von Rivalität (noch) keine Rede sein kann. Da die afrikanische Region für Russland jedoch von strategischer Bedeutung ist, könnte sich die Konkurrenz zwischen Moskau und Peking in den kommenden Jahren verschärfen.



