Eine Reportage über eine deutsche Familie in Russland

Immer mehr Menschen denken über das Auswandern nach Russland nach. Im russischen Fernsehen wurde eine Reportage über eine deutsche Familie gezeigt, die den Schritt gewagt hat und nun auf einem Dorf am Fluss Don bei Rostow lebt.

Aus Mails Kommentaren weiß ich, dass immer mehr Menschen darüber nachdenken, nach Russland auszuwandern. Für fast alle ist der Grund die verfehlte Politik im Westen, die LGBT- und Gender-Propaganda, die neoliberale Wirtschaftspolitik und all die anderen irrsinnigen Entscheidungen, die zum Verlust traditioneller Werte und der eigenen Wurzeln führen.

Am Sonntag hat das russische Fernsehen in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick einen Bericht über eine deutsche Familie ausgestrahlt, die den Schritt gegangen ist. Ich habe den Bericht übersetzt, weil er für viele deutsche Leser interessant sein dürfte, aber ich empfehle dringend, sich den Bericht auch anzuschauen, denn erst zusammen mit den Bildern wird der Bericht wirklich verständlich. Und zusammen mit meiner Übersetzung ist er auch ohne Russischkenntnisse verständlich.

Beginn der Übersetzung:

Russland wurde für Menschen aus ganzer Welt zur neuen Arche Noah

Diese Woche gab es von der Regierung gute Nachrichten für kinderreiche Familien. Das Programm zur Unterstützung der Hypothekenrückzahlung für Ehepaare mit drei oder mehr Kindern wurde um weitere sieben Jahre verlängert. Das gab Premierminister Michail Mischustin bei einer Kabinettssitzung am Dienstag bekannt.

„Jetzt können Familien mit drei oder mehr Kindern 450.000 Rubel für die Rückzahlung von Hypotheken erhalten. Im vergangenen Jahr wurden rund 190.000 solcher Zuschüsse gewährt. Jetzt verlängern wir die Förderung um weitere sieben Jahre für diejenigen, deren drittes und jedes weitere Kind bis zum 31. Dezember 2030 geboren wird. Das erleichtert es Eltern, die staatliche Förderung für den Kauf von Wohneigentum in Anspruch zu nehmen. Insgesamt werden dafür mehr als 600 Milliarden Rubel zusätzlich benötigt, davon rund 50 Milliarden Rubel in diesem Jahr“, sagte der Regierungschef. (Anm. d. Übers.: Da Immobilien in Russland viel billiger sind als in Deutschland, sind die 450.000 Rubel, also etwa 4.500 Euro, viel Geld. Außerhalb der größten Städte kann man Zwei- oder Dreizimmerwohnungen schon für drei Millionen Rubel, also 30.000 Euro, kaufen.)

Auf der Regierungssitzung wurden auch die Perspektive der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landes für die nächsten drei Jahre diskutiert. Die Zahlen sind gut, wie Mischustin sagte: „Die russische Wirtschaft bewältigt die externen Herausforderungen mit Zuversicht, wandelt sich auf der Grundlage ihrer eigenen nationalen Ziele und steigert die inländische Produktion. Ich erinnere daran, dass sich das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im Februar auf 7,7 Prozent beschleunigt hat. Die Produktion im Bergbau und im verarbeitenden Gewerbe ist gestiegen. Nach den Ergebnissen des ersten Quartals sind die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 50 Prozent gestiegen. Die entwickelte Basisvariante der Prognose geht davon aus, dass das BIP-Wachstum in den nächsten drei Jahren bei etwa 2,3 bis 2,4 Prozent pro Jahr liegen wird. Das wird durch einen Anstieg der Binnennachfrage gewährleistet.“

Die russische Wirtschaft wächst trotz aller Sanktionen stetig und Russland wird nicht nur für ausländische Großinvestoren immer attraktiver, sondern auch für einfache Europäer, die sich immer häufiger für unser Land entscheiden, um die Zukunft ihrer Kinder zu sichern.

Ein anschauliches Beispiel ist der Bericht von Veronika Bogma aus der Region Rostow. Dorthin hat kürzlich eine Familie aus Deutschland umgesiedelt.

Jeanette, gebürtige Deutsche mit französischem Namen, spricht in der Familie am wenigsten Russisch. Die 9-jährige Emily spricht und denkt in beiden Sprachen fließend und hilft ihrer Mutter im Haushalt.

Die Familie Selinger zog vor drei Jahren von Deutschland in den Altai. Dann zogen sie an den Don, wo das Klima dem in ihrer Heimat ähnlicher ist. Jeanette hat zwei Abschlüsse. Sie ist Lehrerin und Buchhalterin. Wladislaw ist ein Ingenieur.

„Wir haben gemerkt, dass wir wie Hamster im Rad leben. Es dreht sich und dreht sich. Wir hatten die Möglichkeit, uns zu befreien und das zu tun, was uns wirklich gefällt“, meint Wladislaw Selinger.

Die Familie hat Ziegen angeschafft und plant, Käse zu machen. In Deutschland lebte die Familie in einem großen Ort und hatte keine solche Erfahrung. Jetzt gibt es jeden Tag etwas Neues. Ihre Tochter geht zur Schule und hat dort viele Freunde. Jeanette führt den Haushalt, hilft den Arbeitern im Gewächshaus, macht Handarbeiten und züchtet ihre eigenen Setzlinge, die alle Fensterbänke und andere passende Stellen füllen.

Ab fünf Uhr morgens ist ihr Tag auf die Minute genau durchgeplant. Aber es gibt keine Aufregung in den Bewegungen, in den Stimmen, in den Handlungen dieser Menschen, die sich in einer völlig neuen Wirklichkeit wiedergefunden haben. Nur Ruhe, Weisheit und Licht.

Starosolotowskij liegt im Bezirk Konstantinowskaja der Region Rostow. Das Haus ist nicht besonders groß, aber die Gegend ist wunderschön. Es hat einen Garten mit Blick auf den Don und die Dorfkirche.

Das Dorf bereitet sich auf das Osterfest vor. Unter der Leitung von Meister Wladimir Machanko wird der Glockenturm restauriert.

„Zuerst schleifen wir die Glocken ab, dann streichen wir sie, dann restaurieren wir alles. Wir nehmen Schmirgelpapier und tsch-tsch-tsch-tsch…“, erklärt Vladimir Machanko.

Den Vorschlag, mich daran zu beteiligen, kann ich nicht ausschlagen. Früher haben die Kosaken die Entscheidung, Neuansiedler aufzunehmen, gemeinsam getroffen, weil sie wussten, dass jeder einzelne etwas Eigenes in das Leben einer kleinen Siedlung einbringen kann, im Guten wie im Schlechten. Für die Familie Selinger gab es in Starosolotowskij keine Sonderversammlung. Aber die Dorfbewohner beobachten sie erstmal.

„Sie haben doch hier diese Deutschen im Dorf. Wie benehmen sie sich?“, frage ich Wladmir scherzhaft.

„Ganz normal! Aber der Deutsche ist listig wie Zigeuner. Seine Frau arbeitet hart und er ruht sich aus.“, scherzt Wladimir Machanko. „Er ist doch Ingenieur!“

Wladislaw ist im Dorf nicht immer zu sehen. Er arbeitet 200 Kilometer entfernt in einer Landmaschinenfabrik.

„Eines Tages kam ein Ingenieur, der Wladislaw, zu uns und schlug vor, Erdbeeren zu pflanzen. Es gab zwar noch keine Ernte, aber Wladislaw, ein Mann mit deutschen Wurzeln, dachte schon daran, wie schwer es in Zukunft sein würde, die Ernte in Eimern vom Feld zu tragen. Also schlug er vor, eine Art spezielle Karre zu bauen. Wir sind realistischere Menschen, wir planen nicht so weit voraus“, sagt Iwan Tschernenko.

Eine weitere „negative“ Charaktereigenschaft der Deutschen ist ihre Pünktlichkeit.

„Wir haben uns um 17 Uhr verabredet. Aber das hindert niemanden daran, nicht um 17 Uhr zu kommen, oder? Und das ärgert ihn. Er kommt pünktlich um fünf“, sagt Iwan Tschernenko ironisch.

Zum Angeln gehen sie ohne große Erwartungen, sondern einfach, um die Natur zu genießen. Und keiner fängt einen einzigen Fisch, außer Wladislaw. Aber er beschließt, den Fisch freizulassen. Er wird ihn fangen, wenn der größer wird.

„Wie immer sind die Dinge am Don sehr schwierig. Aber der Don hat immer alle willkommen geheißen. Auch früher gab es hier Deutsche. Vielleicht kommen noch mehr. Und nicht nur Deutsche. Alle waren hier. Es geht doch nicht darum, wer woher kommt. Es geht darum, wer aus welchem Grund hier ist“, sagt Iwan Tschernenko, Historiker, Blogger und Einwohner von Starosolotowskij.

Die Selingers beobachten das Leben im Dorf auch und erzählen der Welt davon. Sie führen einen Blog, dem mehr als 13.000 Menschen folgen. Einige schließen sich ihrem Beispiel an. Fünf weitere Familien haben sich zum Umzug entschlossen.

Man spricht offen über den Hauptgrund für den Umzug. „Ich kann es Ihnen sagen, es ist diese Gender-Politik. Ich kann sie nicht unterstützen und werde es als Christ auch nie tun“, sagt Wladislaw Selinger.

Starosolotowskij war einst ein vom Aussterben bedrohtes Dorf. Heute steht es auf der Liste der schönsten Dörfer der Welt. Was erhalten blieb, wird restauriert. Neue Häuser werden nach strengen ästhetischen Kriterien gebaut. Auch alte Häuser, die anderswo nicht mehr gebraucht werden, werden hierher versetzt.

„Das Haus ist schön, zweistöckig mit Erdgeschoss, ein Kosakenhaus. Es ist mindestens 130 bis 150 Jahre alt. Es wird schon abgebaut, alle Bretter sind markiert. Es ist ein einzigartiges Haus“, erzählt Wladimir Machanko über eines der Häuser, die hier bald wieder aufgebaut werden.

Nachdem die Kulissen für den Film „Der stille Don“ hier aufgebaut wurden, entstand im Dorf ein ethnografisches Freilichtmuseum und mit ihm kamen die Touristen. Für die einen sind es die Lavendelfelder, für die anderen die Geschichte des Don.

Bald wird hier ein medizinisches Zentrum eröffnet. Auch eine Weinkellerei ist im Bau, in der Weine aus Dontrauben hergestellt werden sollen. Die berühmteste russische Traubensorte der Welt, Krasnostop Solotowskij, stammt von hier.

Es gibt viele Möglichkeiten, sich künstlerisch zu betätigen. Im Gemeindehaus unterrichtet Janette die Kinder des Dorfes in Musik und Noten.

Im Haus nebenan steht das Essen schon bereit. Auf dem Tisch stehen Hering aus dem Don, Pfannkuchen mit Brennnesseln und Kartoffeln. Jetzt wird geplaudert, Neuigkeiten und Rezepte werden ausgetauscht.

„Salat, Pilze… Und das ist einfach ein Strudel“, sagte eine Bewohnerin.

“Das ist doch ein deutsches Wort”, wirft jemand ein und alle lachen.

„Wir sind nicht umsonst Nachbarn“, scherzt Tatjana Tschernenko. (Anm. d. Übers.: Das Wort Strudel wurde in die russische Sprache übernommen)

Zu den neuen Freunden der Selingers gehören noch zwei Familien, IT-Fachleute und Historiker. Sie sind ehemalige Stadtbewohner, die mit ihren Kindern ins Dorf gezogen sind. Für sie ist Starosolotowskij kein Museum oder eine Datscha, sondern ein blühendes und lebendiges Zuhause.

Ende der Übersetzung

