Propaganda

Gabor Steingart hat einen Artikel für den Focus darüber geschrieben, wie die westlichen Medien sich selbst und ihre Leser täuschen, der von russischen Medien aufgegriffen wurde.

Dass die westlichen Medien ihre Leser selbst bewusst belügen, um für sie eine Scheinwelt zu erschaffen, ist für Leser des Anti-Spiegel nicht neu. Neu ist, dass man das nun auch im deutschen Magazin Focus erfahren konnte, das selbst Teil dieser Scheinwelt und ihrer Erschaffung und Erhaltung ist.

Gabor Steingart hat darüber einen Artikel im Focus geschrieben, über den das russische Fernsehen in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick ausführlich berichtet hat und ich habe den russischen Beitrag übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Im Westen wurde plötzlich entdeckt, dass man in Selbsttäuschung lebt

Der Eigentümer der amerikanischen Zeitung Los Angeles Times, der an der Wahrhaftigkeit seiner eigenen Zeitung zweifelt, plant, unter die Artikel der elektronischen Version einen Klick mit der Möglichkeit der Überprüfung des Inhalts durch künstliche Intelligenz zu setzen. Ein Klick und man bekommt den Grad der Voreingenommenheit in dem Artikel und eine Überprüfung von Fakten und Quellen.

Aber das ist, wie man sagt, als mache man den Bock zum Gärtner. Erstens wird jeder zehnte Artikel in den weltweiten Medien von einer künstlichen Intelligenz geschrieben. Und wenn das so ist, dann wird, wie man so schön sagt, eine Krähe der anderen kein Auge aushacken.

Zweitens spiegelt die künstliche Intelligenz das Denken und die Irrtümer derer wider, die sie erschaffen haben. Wenn es sich um den westlichen Chat-GPT handelt, ist klar, wie er die Frage „Wem gehört die Krim?“ beantwortet. Er wird dieselben Narrative, dieselben konstruierten Beweise und dieselben Quellen wiedergeben, mit denen er im Westen ausgebildet wurde.

Und hier wird es interessant: Wie hat man im Westen selbst plötzlich entdeckt, dass man in einer Selbsttäuschung lebt? Das hat nicht die künstliche Intelligenz entdeckt, sondern die natürliche Intelligenz. Gabor Steingart, ein einflussreicher deutscher Journalist und Autor von Bestsellern, veröffentlichte einen Artikel in der deutschen Wochenzeitschrift Focus, einer der drei beliebtesten des Landes, in dem er die gängigen westlichen Mythen benannte.

Steingart schreibt: „Fassen wir also ein Jahr voller Irrtümer zusammen, die wir aus Höflichkeit als Irrtümer bezeichnen, obwohl viele von ihnen absichtlich erfunden wurden. Irrtum Nummer eins ist der Taylor-Swift-Effekt. Fast alle Medien waren davon überzeugt, dass Taylor Swift mit ihren fast 300 Millionen Followern auf Instagram einen entscheidenden Einfluss auf die US-Wahl haben würde. Ihre Unterstützung für Kamala Harris werde junge Menschen anregen, argumentierten Medien vom Spiegel bis zur New York Times. Dieser Einfluss der Popkultur lässt sich bis heute nicht nachweisen.“

Es geht um die sehr populäre US-Sängerin Taylor Swift, die für Kamala Harris getrommelt hat. Ganz Hollywood hat sich auf die Seite von Harris gestellt, und Trump wurde von Jennifer Lopez und Julia Roberts, Robert De Niro und Leonardo DiCaprio beschimpft. Dazu kommt die berühmteste Fernsehmoderatorin der Welt, Oprah Winfrey, und dazu noch die Sängerinnen Madonna und Lady Gaga.

Es hat nicht geklappt, obwohl die liberale amerikanische Presse die Illusionen von einem knappen und fast garantierten Sieg von Kamala Harris in der öffentlichen Meinung stark verstärkt hat. Im Ergebnis wurde der Mythos, dass das Showbiz in der Politik irgendwas erreichen kann, zerstreut.

Gehen wir weiter und nehmen wir die Top-5-Beispiele aus dem Focus.

An zweiter Stelle steht der öffentliche Irrtum, dass das US-Präsidentschaftsrennen mit einem minimalen Unterschied in der Anzahl der Stimmen ausgehen werde. Am Ende hat Trump mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Aber bis zur letzten Minute hatten die Presse und die bekanntesten Meinungsforschungsinstitute, darunter Ipsos und YouGov, einen Sieg von Harris vorhergesagt. Infolgedessen waren 72 Prozent der Deutschen davon überzeugt, dass so kommen würde. Und es zeigte sich, dass der Wunsch der Vater des Gedanken war.

Irrtum Nummer drei: Biden rettet den Rechtsstaat. Steingart schreibt: „Entgegen seinem Versprechen, den Rechtsstaat über die Familie zu stellen, begnadigte er seinen Sohn, dem eine Gefängnisstrafe drohte. Als er auf einer Pressekonferenz nach der Begnadigung von Familienmitgliedern gefragt wurde, antwortete Biden zynisch: ‚Willkommen in Amerika’“

Irrtum Nummer vier ist, dass die deutsche Wirtschaft boomt. Steingart schreibt: „Das Gegenteil von dem, was vorhergesagt wurde, ist eingetreten: Die Wirtschaft des Landes ist eher geschrumpft als gewachsen. Deutschland ist nicht das Land des Wirtschaftswunders von Olaf Scholz, sondern der wichtigste Kranke in Europa.“

Die Top-5 der größten absichtlich konstruierten Irrtümer des Jahres ist, dass „Putin isoliert ist“. Steingart schreibt: „Es ist genau umgekehrt: Immer mehr Staaten, darunter China, Iran, Indien und viele afrikanische Länder, möchten sich von der Vorherrschaft der USA befreien. Sie billigen Putins Gewaltanwendung aus eigenem Interesse und vertiefen ihre Beziehungen zu Russland.“

Wir verstehen natürlich, dass die öffentliche Meinung nicht aus sich selbst heraus entsteht, sondern ein Produkt der bewussten Einflussnahme derer ist, die unter dem Deckmantel der Demokratie – auch das ist ein westlicher Mythos – mit dem Ergebnis Geld verdienen und es zu ihrem Vorteil nutzen. De facto ist das eine Technologie zur Ausbeutung.

Die Liste der selbstgemachten westlichen Mythen, auch Fakes genannt, lässt sich leicht fortsetzen. Angela Merkel zum Beispiel schrieb in ihren Memoiren, dass sie Angst vor Hunden habe. 2007 empfing der grausame Wladimir Putin die Bundeskanzlerin in seinem Haus und machte ihr mit seinem Labrador Koni so sehr Angst, dass Frau Merkel gezwungen war, aus Angst mit angezogenen Beinen zu sitzen. Aber Moment mal, hier ist dieselbe Merkel im Jahr 2016, die mit genau so einem Labrador spielt und ihn freundlich Pfötchen geben lässt. Oder war es Putin, der sie von ihrer Angst vor Hunden kuriert hat? Wie auch immer, warum musste Merkel Putin rückwirkend dämonisieren, zumindest irgendwie, durch einen Hund? Es war also Absicht.

Aber das Kleinkram. Zählen wir an den Fingern absichtlich genährte Irrtümer im Westen auf:

Russland hat den Krieg in der Ukraine 2022 begonnen. Niemand im Westen erwähnt den vom Westen organisierten Staatsstreich von 2014, die georgischen Scharfschützen, den militärischen Einmarsch in den Donbass, um Russen zu töten.

Die demokratische und freiheitsliebende Ukraine kämpft für die Freiheit ganz Europas, weil Russland schließlich bereit steht, um weiter nach Westen zu ziehen.

Russland selbst beschießt das Atomkraftwerk Saporoschje, das unter seiner Kontrolle steht.

Russland mischt sich in die Wahlen in den USA, Moldawien, Georgien und Rumänien ein. In Rumänien wurden die Wahlergebnisse unter diesem Vorwand sogar annulliert.

Die Nord-Streams wurden von ukrainischen Saboteuren in die Luft gesprengt. Niedlich…

Es sind die Ukrainer, die mit Genehmigung der USA und Englands Langstreckenraketen vom Typ ATACMS und Storm Shadow auf Russland abfeuern. Dumm nur, dass die Amerikaner und Briten die ganze Kette von der Verarbeitung ihrer eigenen Geheimdienstinformationen bis zur Zielauwahl, dem Flugplan und dem „Start“-Knopf haben.

Ursula von der Leyen erklärte: „Amerikanisches Gas ist billiger als russisches Gas.“ Das sagte sie – und in den Medien ist nichts passiert.

Anstelle des Konzepts der Geschlechter, männlich und weiblich, haben sie das Konzept „Gender“ eingeführt. Jetzt gibt es Dutzende Geschlechter und jeder kann sich nach seinem Geschmack eins aussuchen.

Und das Neueste: Die russische Hyperschallrakete „Oreschnik“ kann vom amerikanischen Luftabwehrsystem THAAD abgeschossen werden. Das ist nicht so. Es ist bekannt, dass die USA keine Hyperschall-Raketen im Dienst haben. Wer keine Hyperschallraketen hat, kann auch keine Hyperschallraketen abschießen. Und selbst wenn sie sie hätten, wie könnte sie sie treffen, wenn die Gefechstköpfe der „Oreschnik“ auf einer zufälligen, verschnörkelten Flugbahn fliegen, jeder für sich und unvorhersehbar?

Der bewusste Mythos über die wundersamen Fähigkeiten von THAAD soll, nun ja, die Angst nehmen und das Vertrauen in amerikanische Waffen stärken. Die muss man schließlich immer noch verkaufen und damit Geld verdienen.

Also, wenn man darüber nachdenkt, fragt man sich, was in den Köpfen des Westens ist, womit sie sie gefüllt haben? Sie kultivieren Angst und gleichzeitig Sorglosigkeit, Konsumvorlieben, Geschmäcker und Vorstellungen von Gut und Böse. Das schafft eine kulturelle Barriere zwischen uns, einen Zwiespalt. Und weiter heißt es, bitte zahlen Sie jetzt. So einfach ist das.

Und warum sollte ihre künstliche Intelligenz dann anders sein?

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen