Wie in Russland über den Mord an Versicherungschef Brian Thompson berichtet wird

USA

Letzte Woche wurde der Chef des größten US-amerikanischen Krankenversicherers auf offener Straße erschossen und die Solidarität der Menschen in den USA gilt dem Mörder, nicht dem Opfer.

Der Mord an Brian Thompson, dem Chef des größten US-amerikanischen Krankenversicherers, hat weltweit Schlagzeilen gemacht, weil er die ganze Verkommenheit des US-amerikanischen Systems des Kapitalismus im Endstadium zeigt. Die US-Krankenversicherer sind bekannt dafür, sogar die Bezahlung lebensnotwendiger Behandlungen zu verweigern, dafür aber riesige Gewinne einzufahren. Dass die Solidarität der amerikanischen Öffentlichkeit dem Mörder und nicht dem Opfer gilt, spricht Bände.

Der Fall war am Sonntag Thema eines kurzen Beitrages im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Der Mörder des Chefs des Versicherungsriesen UnitedHealthcare ist in den USA zu einem neuen Helden geworden

Amerika hat einen neuen Helden: Luigi Mangione, ein weißer, gut aussehender junger Mann, 26 Jahre, mit guter Ausbildung und aus einer guten Familie. Am 5. Dezember erschoss er den Chef des Versicherungsriesen UnitedHealthcare.

Die Haupteinnahmequelle des Unternehmens ist der Verkauf von Krankenversicherungen. UnitedHealthcare hat mehr als 100 Millionen Kunden und erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von mehr als 370 Milliarden Dollar.

Die Versicherer sind in Amerika verhasst. Luigi Mangione hat sich, wie viele dort meinen, für das gemeine Volk eingesetzt, denn 6 von 10 Amerikanern sind mit der Absagen für die Bezahlung einer medizinische Behandlung konfrontiert, selbst wenn es um Leben und Tod geht. Wir in Russland sind an kostenlose medizinische Versorgung gewöhnt, aber für Amerikaner ist der Zugang zu einem Arzt kein Recht, sondern ein Privileg.

Vor Obamas Reform, vor 15 Jahren, hatten mehr als 50 Millionen Menschen in Amerika keine Krankenversicherung. Heute ist die Zahl zwar gesunken, aber immer noch leben 27 bis 30 Millionen US-Bürger ohne Zugang zu medizinischer Versorgung.

Auch die Zahl der Opfer der Coronavirus-Pandemie spricht für das Desaster in der amerikanischen Gesundheitsversorgung. Die USA sind hier mit mehr als einer Million Toten Weltmeister. Und die meisten Opfer waren arme farbige Menschen. Viele haben gar keine medizinische Hilfe in Anspruch genommen und sind ohne Versicherung zu Hause gestorben.

Die medizinische Versorgung in den USA ist wohl die teuerste der Welt. Deshalb gilt: Je reicher ein Amerikaner ist, desto länger lebt er. Vor nicht allzu langer Zeit führte die American Medical Association eine groß angelegte Studie durch und fand heraus, dass das eine Prozent der reichsten amerikanischen Männer im Durchschnitt 15 Jahre länger lebt als das eine Prozent der Männer mit dem niedrigsten Einkommen. Bei Frauen beträgt der Unterschied 10 Jahre.

Die Kindersterblichkeit war in den USA Ende letzten Jahres mit 5,2 pro 1.000 Geburten höher als in Russland. In Russland lag sie im gleichen Zeitraum bei 4,2.

Das amerikanische Gesundheitssystem ist krank und beschämend ungerecht. Es ist nicht schnell zu reparieren.

Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Es geschah alles am 4. Dezember im Herzen des Big Apple. Um 6.44 Uhr morgens verließ Brian Thompson, CEO von Amerikas größter Versicherungsgesellschaft mit einer Kapitalisierung von einer halben Billion Dollar und 49 Millionen Kunden das Hilton Hotel an der 6th Avenue. Direkt auf dem Bürgersteig wurde er von einem jungen Mann in einer Kapuzenjacke kaltblütig erschossen.

Der Angreifer flüchtete in den Central Park, wo er auf einem Elektrofahrrad davon fuhr. Er verwischte sorgfältig seine Spuren, bezahlte in bar, reiste mit dem Bus und trug in New York ständig eine Maske, die er nur einmal abnahm, als er mit einem Angestellten eines Hostels sprechen wollte. Ein Kunde von McDonald’s erkannte ihn an diesem Lächeln. „Meine Freunde und ich gehen jeden Tag hierher, und als er reinkam, haben wir zuerst gescherzt, Mensch, der sieht ja aus wie der Schütze. Als wir dann merkten, dass er es wirklich sein könnte, ging ich zu einem Mitarbeiter und sagte es ihm“, erzählte der Mann.

Mangione hatte gleich mehrere gefälschte Ausweise bei sich und unter den Waffen befand sich eine geladene selbstgebaute Pistole mit einem Schalldämpfer, die mit einem 3D-Drucker hergestellt worden war.

Das handschriftliche Manifest, das in seinem Besitz gefunden wurde, gibt Aufschluss über das Glaubenssystem des Schützen und zeigt das Motiv, das ihn zum Mord trieb. Es beginnt mit den Worten „Die Parasiten haben es verdient“. Hier ist ein Zitat: „Diese Parasiten haben es sich selbst zuzuschreiben. Zur Erinnerung: Die USA haben das teuerste Gesundheitssystem der Welt, aber wir liegen bei der Lebenserwartung auf Platz 42. UnitedHealthcare ist eines der größten Unternehmen in den USA und steht in der Marktkapitalisierung gleich hinter Apple, Google und Walmart. Es ist gewachsen und gewachsen, aber hat sich unsere Lebenserwartung erhöht? Nein. Diese *** sind einfach zu mächtig geworden und sie quälen unser Land, weil das Volkes ihnen erlaubt.“

In sozialen Medien werden Bilder von Mangione zu Britney Spears‘ Song „Mum, I fell in love with a criminal“ gepostet.

Luigi Mangione wird von denen, die auf verschiedenen Plattformen aktiv ihre Empörung darüber zum Ausdruck bringen, wie teuer die medizinische Versorgung in den USA ist und wie oft sich Versicherungsgesellschaften weigern, für notwendige Behandlungen zu zahlen, nicht als Krimineller, sondern als edler Rächer betrachtet.

Eine Frau sagte: „Mein behinderter Sohn brauchte ein spezielles Bett, und wir versuchten, eines über die Versicherung zu bekommen, woraufhin mir gesagt wurde, dass er keine Behinderung habe, und dies abgelehnt wurde. Und das, obwohl der einzige Grund, warum wir diese Versicherung abgeschlossen haben, der ist, dass mein Sohn eine Behinderung hat.“

„Ich arbeite als Krankenschwester auf der Intensivstation und wenn ich sehe, wie Versicherungen sterbenden Patienten die Behandlung verweigern, wird mir körperlich schlecht. Ich kann einfach kein Mitgefühl empfinden, wegen all dieser Patienten und ihrer Familien“, sagte eine andere Frau.

„Und ich erinnere mich sehr lebhaft daran, wie ich tagelang in der Hotline der Versicherungsgesellschaft hing. Ich kann diesen Mord nicht gutheißen. Aber ich zweifle nicht eine Sekunde an dem Motiv des Täters“, sagte eine weitere Frau.

Dutzende Millionen Amerikaner haben negative Erfahrungen mit Versicherungsgesellschaften gemacht. Und Luigi selbst, so vermuten diejenigen, die ihn kannten, könnte auch eine solche Erfahrung gemacht haben.

Der junge Mann wollte sich vielleicht für das Leid seiner Mutter rächen. Das ist die Behauptung in einem Dokument, das angeblich Mangiones vollständiges Manifest ist, das die Autoren des Podcasts Hidden True Crime erhalten und im Detail veröffentlicht haben. Kathleen Mangione, 60, bei der eine Nervenkrankheit diagnostiziert wurde, die starke Schmerzen verursacht, durchlief alle Kreise der amerikanischen medizinischen Hölle – sie verlangten 800 Dollar für einen einzigen Bluttest – und sah sich mit der Aussicht auf eine Operation für satte 180.000 Dollar konfrontiert. Ohne klare Aussichten auf Heilung. Wie unschwer zu erraten ist, war Luigis Mutter eine Kundin eben dieser UnitedHealthcare.

Ob das die wahre oder eine sehr plausible Version ist, spielt keine Rolle, schließlich ist alles Gesagte Standard für US-Versicherer. In den USA, wo viel mehr für die Gesundheitsversorgung ausgegeben wird als in Ländern mit einer vergleichbar großen Volkswirtschaft, ist die Verfügbarkeit von medizinischer Versorgung viel geringer. Die Amerikaner gehen seltener zum Arzt, warten länger auf Termine und zahlen mehr für eine schlechtere Gesundheitsversorgung. Die sich daraus ergebende Differenz fließt in die Taschen der Versicherer, die sich alle möglichen neuen Wege einfallen lassen, um die Gewinne am Fließen zu halten.

Brian Thompson stand an der Spitze dieses gegenüber den Patienten rücksichtslosen Systems. In seinem Büro in Minnesota suchten die Verzweifelten bei Protesten schreiend nach qualifizierter medizinischer Versorgung.

Die weniger erfolgreichen Konkurrenten von UnitedHealthcare arbeiten jedoch ganz genauso. Die Haie des amerikanischen Versicherungsgeschäfts leben nach den Regeln, die ihr Umfeld ihnen vorgibt. Die Republikaner zum Beispiel machen Obamas Gesundheitsreform für alles verantwortlich.

Was Luigi Mangione betrifft, so ist er keine Gefahr mehr für die amerikanischen Konzerne. Er wurde in fünf Fällen angeklagt, die von Mord bis zu illegalem Waffenbesitz reichen. Die härteste Strafe ist lebenslange Haft ohne Bewährung. Das bedeutet, dass er für den Rest seines Lebens hinter Gittern bleiben könnte.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen