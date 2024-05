Eskalation

Deutschland und die USA haben es Kiew erlaubt, mit von ihnen gelieferten Waffen Ziele in Russland anzugreifen. Hier dokumentiere ich die ersten Reaktionen des russischen Außenministeriums auf diese Entscheidung.

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, hat sich in den letzten Stunden mehrmals auf Telegram über die Eskalationsschritte des Westens geäußert. Ich werde ihre Telegram-Posts, die sie in ihrer Funktion als Sprecherin des russischen Außenministeriums veröffentlicht hat und die daher als offizielle Erklärungen der russischen Regierung gelten, komplett übersetzen.

Am frühen Abend des 30. Mai veröffentlichte sie eine Frage der Zeitschrift „International Life“ und ihre Antwort darauf. Da es sich bei der Zeitschrift um die offizielle Zeitung des russischen Außenministeriums handelt, kann man davon ausgehen, dass die Frage „bestellt“ war, damit Sacharowa ihre Erklärung dazu abgeben konnte.

Frage der Zeitschrift International Life: Der polnische Außenminister Sikorski hat in einem Interview mit der Gazeta Wyborcza eingeräumt, dass die Regierung des Landes in Zukunft Truppen in die Ukraine schicken könnte. „Wir sollten keine Möglichkeit ausschließen“, erklärte er. Wie würden Sie das kommentieren?

Sacharowa: Einige sagen, dass sie dem Kiewer Regime erlauben, zuzuschlagen. Einige westliche Länder sagen, sie würden noch abwarten, ob sie es erlauben oder nicht. Andere sagen, sie würden es noch nicht zulassen.

Das ist alles Blödsinn.

Sie erlauben es nicht nur, sondern sie führen all diese Angriffe auf das Territorium der Russischen Föderation durch die Hände des Kiewer Regimes schon seit langem durch. Wir müssen die Dinge beim Namen nennen <…> Woher sind die Daten von Satelliten? Woher kommt das nachrichtendienstliche Material? Natürlich aus dem Westen. <…>

Das Spiel von „Erlaubnis/Nicht-Erlaubnis“ kommt vom Lügen. Tatsächlich ist es genau das, wovon die russische Führung all die Jahre gesprochen hat – ein hybrider Krieg des „kollektiven Westens“ unter Führung der USA, der Angelsachsen, gegen unser Land durch die Hände des Kiewer Regimes.

Nun zum Interview mit [dem polnischen Außenminister] Sikorski, der die Möglichkeit der Entsendung polnischer Truppen in die Ukraine nicht ausgeschlossen hat. Später sagte der Sprecher des polnischen Außenministeriums Wroński, dass sein Land zwar derzeit keine Truppen in die Ukraine entsende, dies aber für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden könne, da man nicht wisse, wie sich die Lage dort entwickeln werde.

Man weiß es doch!

Gewisse politische Kreise in Warschau „schlafen und sehen“, wann sie denen das erlauben, was sie schon lange wollten – den westlichen Teil der Ukraine besetzen. Der russische Präsident <…> hat gerade erst sehr ausführlich darüber gesprochen.

In der gegenwärtigen internationalen Situation sieht Warschau, und macht keinen Hehl daraus, eine historische Chance, Russland eine „strategische Niederlage“ zuzufügen, wie es heißt. Aber „hinter verschlossenen Türen“ spricht man offener über den Wunsch, sich an Moskau für die früher verlorene geopolitische Konfrontation zu rächen und seine Positionen im Osten zu stärken. Und natürlich, um Phantomschmerzen bezüglich der Westukraine zu befriedigen.

Am Abend des 30.Mai veröffentlichte Sacharowa diese Ergänzung:

Und noch ein paar Worte zur Entscheidung des Westens, Langstreckenraketen einzusetzen.

Schon lange wird im westlichen Informationsbereich eine Diskussion darüber persifliert, ob die NATO einem Regime erlaubt, diese Waffen auf dem sogenannten „alten“ russischen Territorium einzusetzen oder nicht.

Sie spielen mit Worten, erhöhen den Grad der Emotionalität und singen es immer wieder.

Das ist eine ausgedachte Diskussion. Bei der kann man einfach nicht mitmachen.

Die Ukrainer sind nicht in der Lage, ATACMS, Storm Shadows und Scalps selbst einzusetzen. Das ist nur mit Hilfe der Weltraumaufklärung möglich. Die Flugrouten für diese Munition werden in den NATO-Ländern selbst ausgearbeitet.

Im einen Fall werden sie direkt von NATO-Stützpunkten an die Raketensysteme geliefert, im anderen Fall werden sie über Tablets übertragen. Aber in jedem Fall besteht die maximale Beteiligung der ukrainischen Soldaten an diesem Prozess darin, das Ziel auf der Landkarte vorzuschlagen.

Und dann liegt es an den NATO-Leuten. Und auch die Ziele suchen sie in der Regel selbst aus.

Washington, London und Paris müssen sich darüber im Klaren sein, dass Russland die Rolle der NATO bei der Durchführung dieser Angriffe sehr wohl versteht. Und es gibt keinen Grund für den Westen, diese lexikalischen Seifenblasen zu blasen, denn sie müssen der Ukraine dafür keine „Erlaubnis“ oder „Nicht-Erlaubnis“ geben. Das ist das Werk der NATO-Leute. Und sie werden dafür geradestehen müssen.

Gegen Mittag des 31. Mai kommentierte Sacharowa eine Erklärung des NATO-Generalsekretärs über die Erlaubnis zum Angriff von Zielen in Russland mit aus dem Westen gelieferten Waffen:

Stoltenberg: „Großbritannien hat die Storm Shadow Marschflugkörper seit langem ohne jegliche Einschränkungen zur Verfügung gestellt.“ Er fügte hinzu, dass eine Reihe von NATO-Ländern den Einsatz ihrer Waffen auf russischem Territorium nie eingeschränkt hätten.

Das ist genau das, was Russland die ganze Zeit gesagt hat. Es war offensichtlich, dass die NATO-Mitglieder lügen und einen Rauchvorhang aufbauen, indem sie die Geschichte erfinden, dass sie angeblich noch nicht entschieden haben, ob sie dem Kiewer Regime erlauben, Angriffe mit westlichen Waffen auf russischem Gebiet durchzuführen oder nicht.

Genauso führen sie diejenigen in die Irre, die sie zu der Konferenz in der Schweiz zu locken versuchen, indem sie ihnen Märchen über den „Fokus auf eine friedliche Lösung“ erzählen. Klassische Manipulation à la NATO.

