Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 30. Mai, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 30. Mai.

„Bestrafung“ des ungarischen Ministerpräsidenten und Unstimmigkeiten zwischen Kiew und dem Westen: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Die Staats- und Regierungschefs einiger EU-Mitgliedstaaten wollen den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban wegen seiner Haltung zur Ukraine „bestrafen“, indem sie Ungarn weniger einflussreiche Positionen in der künftigen Zusammensetzung der EU-Kommission zugestehen, berichtet die europäische Ausgabe von Politico unter Berufung auf Quellen.

Zwischen Kiew und seinen westlichen Verbündeten gebe es angesichts der Erfolge der russischen Armee ernsthafte Meinungsverschiedenheiten über die Verteidigung der Ukraine, berichtete die Washington Post unter Berufung auf europäische, ukrainische und amerikanische Politiker.

Verlauf der Operation

Einheiten der Gruppe Dnjepr haben der 23. Brigade der Nationalgarde in der Region Dnjeprpetrowsk eine Niederlage zugefügt, die ukrainischen Verluste beliefen sich auf bis zu 65 Militärangehörige, berichtet das russische Verteidigungsministerium.

Nach Angaben des Ministeriums verlor Kiew im Verantwortungsbereich der Gruppe „Zentrum“ im Laufe des Tages bis zu 335 Soldaten und einen amerikanischen Bradley Schützenpanzer.

Die Einheiten der Gruppe „Ost“ besetzten günstigere Linien und fügten den ukrainischen Streitkräften in der Nähe von Urozhaynoye in der DNR eine Niederlage zu, der Gegner verlor bis zu 145 Soldaten. Im Bereich der russischen Gruppe „West“ verlor Kiew im Laufe des Tages bis zu 445 Soldaten.

Die Einheiten der Gruppe „Nord“ dringen tief in die ukrainische Verteidigung vor, der Gegner verlor im Laufe des Tages bis zu 225 Soldaten. Im Bereich der Gruppe „Süd“ verlor Kiew mehr als 305 Militärangehörige.

Unstimmigkeiten zwischen Kiew und dem Westen

Wie die Washington Post unter Berufung auf europäische, ukrainische und US-amerikanische Politiker berichtet, gibt es angesichts der Erfolge der russischen Armee zwischen Kiew und seinen westlichen Verbündeten ernsthafte Meinungsverschiedenheiten in Fragen der Verteidigung der Ukraine. Der Zeitung zufolge bestehen die schärfsten Meinungsverschiedenheiten in der Frage, ob die Ukraine vom Westen gelieferte Waffen für Angriffe auf russisches Territorium einsetzen darf. Die USA fürchten einen direkten Konflikt mit Russland und haben die Erlaubnis bisher nicht erteilt, sie wurden von Deutschland und Italien unterstützt. Gleichzeitig haben einige andere Länder, darunter Finnland und Kanada, der Ukraine nicht verboten, Russland mit von ihnen gelieferten Waffen anzugreifen, so die Zeitung.

Die Financial Times zitierte einen ungenannten Diplomaten eines NATO-Mitgliedstaates mit den Worten, Kiew sei unzufrieden mit der Aussicht, die Kontrolle der Kontaktgruppe für militärische Unterstützung der Ukraine (Ramstein-Format) von den USA auf das Bündnis zu übertragen.

Bestrafung für Orban

Die Staats- und Regierungschefs einiger EU-Mitgliedstaaten wollen den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban wegen seiner Haltung zur Ukraine „bestrafen“, indem sie den Ungarn weniger einflussreiche Positionen in der künftigen Zusammensetzung der EU-Kommission zugestehen, berichtete die europäische Ausgabe von Politico unter Berufung auf Quellen. Zu den europäischen Politikern, die eine Verringerung der ungarischen Vertretung in der EU-Kommission befürworten, gehört die derzeitige Kommissionsvorsitzende Ursula von der Leyen, die von Orban wiederholt kritisiert wurde.

Konferenz in China

Die chinesische Regierung ist bereit, alle Bemühungen zu unterstützen, die zu einer politischen Lösung des Ukraine-Konflikts beitragen, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Mao Ning. Sie schloss auch nicht aus, dass eine Friedenskonferenz mit Beteiligung Russlands und der Ukraine in China stattfinden könnte.

Fonds zur Unterstützung der Ukraine

Einige NATO-Länder lehnen die Idee ab, einen 100-Milliarden-Euro-Fonds zur langfristigen Unterstützung der Ukraine einzurichten, sagte der tschechische Außenminister Jan Lipavsky dem Portal Euractiv.

Entsendung von Ausbildern

Frankreich hält es für möglich, gemeinsam mit anderen europäischen Ländern Militärausbilder in die Ukraine zu entsenden; es handelt sich um mehrere hundert Soldaten, berichtet die Zeitung Le Monde. Nach Angaben der Zeitung will Paris die Konsultationen in den kommenden Tagen intensivieren, damit der ukrainische Präsident Wladimir Selensky während seines Besuchs in Frankreich am 6. und 7. Juni in Gesprächen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron den Umfang dieser Initiative genauer umreißen kann.

Probleme mit Granaten

Das tschechische Unternehmen Czechoslovak Group (CSG), einer der größten Munitionslieferanten Mitteleuropas, hat gewarnt, dass es aufgrund von Qualitätsproblemen nicht in der Lage sein wird, etwa die Hälfte seiner Granaten wie geplant an die Ukraine zu liefern. Das berichtet die Financial Times unter Berufung auf den Chef von CSG, Michal Strnad. Ihm zufolge können etwa 50 Prozent der Granaten, die das Unternehmen im Auftrag der Regierung in Asien und Afrika kauft, nicht ohne Nachbearbeitung in die Ukraine geliefert werden. Insbesondere fehlen bei einem Teil der Munition erforderliche Komponenten, so dass das Unternehmen gezwungen ist, sie mit Teilen aus eigener Produktion zu reparieren.

