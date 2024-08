Die EU zeigt Ungarn und der Slowakei den Mittelfinger

Von Kiew gestoppter Öltransit

Kiew hat einen Teil des Öltransits, der Ungarn und die Slowakei mit Öl aus Russland versorgt, eingestellt. Daraufhin haben die beiden Länder sich um Hilfe an die EU gewandt, die ihnen nun den Mittelfinger gezeigt und sogar bestritten hat, dass es überhaupt eine Reduzierung der Öllieferungen gebe.

Interessanterweise haben deutsche Medien immer noch praktisch nicht berichtet, dass Kiew die Lieferungen des russischen Ölproduzenten Lukoil durch die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei am 15. Juli eingestellt hat, nachdem Kiew entsprechende Sanktionen verhängt hatte, die es Lukoil verbieten, die Ukraine als Transitland für sein Öl zu nutzen.

Die EU hat Lieferungen von russischem Öl über Pipelines nach Europa schon lange per Sanktionen verboten, was seinerzeit auch Probleme in der ostdeutschen Raffinerie Schwedt verursacht hat, die ebenfalls russisches Öl verarbeitet hat. Ungarn hat für seine Raffinerien allerdings eine Ausnahme durchgesetzt und bezieht bis heute russisches Öl über die Druschba-Pipeline, die russisches Öl durch die Ukraine pumpt.

Wer solche Freunde hat…

Ungarn und die Slowakei haben sich daraufhin am 22. Juli mit der Bitte um Konsultationen an die EU-Kommission gewandt. Am 25. Juli hat die EU-Kommission die Bitte um Konsultationen abgelehnt. Wie der EU-Kommissar für Handel Valdis Dombrovskis erklärte, brauche Brüssel mehr Zeit, um Informationen zu sammeln und die rechtliche Situation zu bewerten. Elf EU-Staaten haben Dombrovskis Haltung bei einem Treffen der Handelsbeauftragten der EU-Länder unterstützt, während niemand sich für Ungarn und die Slowakei eingesetzt hat

Da die ukrainischen Sanktionen gegen den Öltransit kurz nach Orbans Friedensinitiative eingeführt wurden, kann man aus der Reaktion der EU-Kommission schließen, dass Kiew den Schritt mit ihr abgesprochen hat. Die EU-Kommission und die anderen EU-Staaten sind offenbar fest entschlossen, Ungarn und die Slowakei für ihre Haltung im Ukraine-Konflikt zu bestrafen und sie bei den Öllieferungen am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen.

… braucht keine Feinde mehr

Das hat die EU-Kommission dann auch de facto bestätigt, denn wie die Financial Times berichtet, hatte der kroatische Präsident Plenkovic sich am 31. Juli an die EU-Kommission gewandt, um darauf hinzuweisen, dass seine Ölpipeline, die an adriatische Häfen angebunden ist und per Tanker importiertes Öl in das europäische Netz einspeisen kann, „nicht ausgelastet“ sei. Die Importinfrastruktur übersteige den nationalen Bedarf, schrieb er in dem Brief, auf den sich die Financial Times beruft. Er fügte hinzu, dass die kroatische Öltransitgesellschaft Janaf, die die Pipeline betreibt, „bereit ist, langfristige Verträge über größere Mengen auszuhandeln, um die Energiesicherheit zu gewährleisten und die Abhängigkeit zu verringern“.

Der ungarische Außenminister Szijjártó reagierte auf den Brief und warf dem kroatischen Präsidenten vor, der sei mit der EU-Kommission abgestimmt gewesen, um Ungarn unter Druck zu setzen. Und er fügte hinzu:

„Kroatien ist einfach kein zuverlässiges Transitland. Seit Ausbruch des Krieges haben sie die Transitgebühren auf das Fünffache des Marktdurchschnitts angehoben. Sie haben es für MOL unmöglich gemacht, sich langfristige Transportkapazitäten zu sichern. Außerdem haben sie nicht in notwendige Kapazitätserweiterungen investiert und die von ihnen angegebenen Daten über die maximale Kapazität wurden nie überprüft. Die Aussetzung der Öllieferungen aus dem Osten würde Ungarn und die Slowakei völlig verwundbar gegenüber einem unzuverlässigen Transitland machen.“

EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis ermutigte Budapest und Bratislava trotzdem am 1. August, die Adria-Pipeline zu nutzen, und forderte Beweise dafür, dass die Sanktionierung von Lukoil durch die Ukraine zu einer Verringerung der Öllieferungen geführt hat. Außerdem sagte, es bestehe noch keine Notwendigkeit, das Thema mit Kiew anzusprechen.

Am 2. August hat EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis Ungarn und der Slowakei dann den freundlichen Tipp gegeben, sich nach Alternativen zum russischen Öl umzuschauen, und damit demonstriert, dass die EU ihren Mitgliedsländern Ungarn und Slowakei nicht helfen werde.

Übrigens zeigt die Geschichte auch, wie egal der EU-Kommission die Menschen in der EU sind. Sollten die Raffinerien in Ungarn und der Slowakei die Produktion nennenswert drosseln müssen, würde das die Benzinpreise in der ganzen EU in die Höhe treiben, worunter wieder mal die ärmsten Menschen in der EU am meisten leiden würden. Nur seit wann interessiert sich die EU-Kommission für so etwas?

Wer hat den längeren Atem?

Andrej Danko, der stellvertretende Vorsitzende des slowakischen Parlaments und Vorsitzende der Slowakischen Nationalpartei, die Teil der slowakischen Regierung ist, meint, dass der Slowakei wegen des teilweise gestoppten Öltransits eine Krise droht. Er schrieb auf Facebook:

„Ich denke, dass bereits viele Menschen in der Slowakei verstehen, dass wir vor einer wirklich großen Ölkrise stehen. Was Selensky getan hat – Lukoil auf die Sanktionsliste zu setzen – hat nichts mit normalen Beziehungen zwischen Staaten zu tun.“

Danko kritisierte Selensky scharf. Der diene, so schrieb Danko, nicht den Interessen der Ukraine und er sei nur Präsident geworden, weil „Hunderte von Millionen Dollar in ihn gepumpt wurden.“ Und er fügte hinzu:

„Ich denke, dass die Ukraine in der EU und der NATO nichts zu suchen hat, solange sie ihre eigenen Problemen nicht löst.“

Danko fügte hinzu, er werde Russland besuchen und habe bereits eine Einladung, wobei er über das Datum der Reise selbst entscheiden könne.

Die Frage ist nun, wer den längeren Atem hat. Die EU will Ungarn und die Slowakei am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Dazu fördert sie Maßnahmen, die den beiden Ländern schaden, weil die EU-Kommission offensichtlich hofft, dass wirtschaftliche Probleme in der Bevölkerung Unzufriedenheit und Proteste auslösen.

Dass die EU-Kommission Orban loswerden will, ist kein Geheimnis und die Reaktionen aus Brüssel und anderen Hauptstädten der EU-Staaten auf das Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Fico, der ähnliche Positionen wie Orban vertritt, haben gezeigt, dass man Brüssel nicht allzu traurig gewesen wäre, wenn Fico bei dem Attentat erschossen worden wäre.

Die EU-Kommission scheint also am längeren Hebel zu sitzen, allerdings haben auch Ungarn und die Slowakei Möglichkeiten, zu reagieren. Sie könnten beispielsweise weitere Ukraine-Hilfen der EU blockieren. Je nachdem, wie sehr der Streit eskaliert und sich in die Länge zieht, könnten die beiden Länder alles blockieren, was man in der EU mit Veto blockieren kann. Das betrifft sogar die Verlängerung der Russland-Sanktionen, die jährlich einstimmig verlängert werden müssen. Würden Ungarn und Slowakei eine Verlängerung der Sanktionen blockieren (was ich allerdings für unwahrscheinlich halte), würde sich in der EU ein nie dagewesener Streit entwickeln.



