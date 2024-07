Die USA wollen bei Friedensverhandlungen eine „dominante Rolle“ spielen

Erfrischend ehrlich

In einer Anhörung im US-Senat wurde ein stellvertretender US-Außenminister erfrischend ehrlich, als er sagte, dass die USA bei Friedensverhandlungen über die Ukraine eine „dominante Rolle“ spielen wollen. Wie war das noch mit dem Mantra, "Kiew entscheidet selbst, ob, wann und worüber es verhandelt"?

In den USA wurde mal wieder eingestanden, worum Washington im Ukraine-Konflikt wirklich geht. Der der Erste Stellvertretende US-Außenminister Kurt Campbell war bei einer Befragung im US-Senat sehr ehrlich und hat letztlich eingestanden, dass es den USA in der Ukraine am Ende des Tages um ihren Machtkampf gegen China geht. Man muss nur genau zuhören, denn solche Anhörungen sind oft ausgesprochen interessant.

Die „dominante Rolle“ der USA

Dass die Ukraine nur ein Vasallenstaat ist, der den Befehlen aus den USA gehorchen muss, wird im Westen als „russische Propaganda“ bezeichnet. Das ist schon deshalb Unsinn, weil die Ukraine vollkommen abhängig von den USA und ihren Entscheidungen ist, weil die Ukraine weder die Waffen noch das Geld hat, um ohne US-Unterstützung auch nur einen Tag zu überleben. Ich lasse die EU, die den Vorgaben der USA in Fragen der Ukraine blind folgen mal beiseite.

Nun wurde der Erste Stellvertretende US-Außenminister Kurt Campbell bei einer Befragung im US-Senat erfrischend ehrlich, als er dort erklärte, die USA und die EU würden versuchen, sich eine „dominante Rolle“ bei der Beilegung des Konflikts in der Ukraine zu sichern, aber Washington meine, dass die Zeit für Friedensgespräche noch nicht gekommen sei. Ihm zufolge seien die USA und ihre europäischen Verbündeten der Ansicht, dass sie eine „dominante Rolle“ spielen sollten, wenn sich eine Situation abzeichnet, in der ein „gerechter Frieden der Ukraine mit Russland“ in Sicht sei.

Wie passt das zu dem im Westen immer wiederholten Mantra, Kiew entscheide selbst, ob, wann und worüber es mit Russland verhandelt? Wie passt dazu die „dominante Rolle“, die der US-geführte Westen bei etwaigen Verhandlungen spielen will? Daraus ergibt sich die rhetorische Frage, ob Kiew oder Washington über etwaige Friedensverhandlungen mit Russland entscheidet.

Vielsagend ist auch seine Formulierung, dass aus Washingtons Sicht die Zeit für Friedensgespräche noch nicht gekommen sei. Wie passt das zu dem Mantra, Kiew entscheide selbst, wann es die Zeit für Friedensgespräche gekommen sieht und die US-Regierung würde Kiew dabei dann natürlich unterstützen?

Ein „Signal der Schwäche“

Campbell sagte auch, dass seiner Ansicht nach in der Ukraine „die dominierende Arena des Engagements das Schlachtfeld“ sei. Unausgesprochen ließ er den Zusatz, dass er in Verhandlungen keine „dominierende Arena“ sieht. Weiter sagte er er sehe „keine Anzeichen dafür, dass Russland seine offensiven Operationen in der Ukraine in irgendeiner Weise abschwächt“, was ja auch logisch ist, weil Russland gerade am Gewinnen ist, was er damit indirekt bestätigt hat. Daraus folgt für ihn:

„Ein zu frühes Signal, dass man daran interessiert ist, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, wäre das falsche Signal. Und das ist generell ein Signal der Schwäche.“

Die Ukraine soll, wenn es nach der US-Regierung geht, also weiter bluten, um kein „Signal der Schwäche“ zu senden?

Ja, das meint er so, und er gab auch ehrlich zu, worum es den USA tatsächlich geht, denn er sagte auch, Washington sei über das Vorgehen Pekings im Ukraine-Konflikt beunruhigt. China unternehme in seinen Beziehungen zu Russland Schritte, die „das Gleichgewicht der militärischen Macht nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Europa für die nächsten Jahrzehnte verändern könnten“, so Campbell.

Auch das war erfrischend ehrlich, denn er bestätigt damit, dass es in der Ukraine nie um die Ukraine oder die Ukrainer ging, es ging auch nie um Demokratie oder Menschenrechte. In der Ukraine ging es immer um Geopolitik. Das hat kürzlich auch die RAND-Corporation sehr offen und detailliert mitgeteilt.

Worum es in der Ukraine wirklich geht

Jeder Geostratege weiß, dass es im Ukraine-Konflikt nie um die Ukraine ging. Stattdessen geht es um das Ziel der US-Regierung, den Weltmachtanspruch der USA durchzusetzen, der in Washington recht offen als „worldwide dominance“ („weltweite Dominanz“) bezeichnet wird. Und jeder Geostratege weiß, dass dieser Weltmachtanspruch der USA nur dann durchgesetzt werden kann, wenn die USA den eurasischen Kontinent, also Europa, Asien und den Nahen Osten, kontrollieren.

Das Problem dabei sind Russland und China, die die Frechheit besitzen, sich nicht dem Willen der USA unterordnen zu wollen, einen eigenen Kopf haben und für ihre eigenen nationalen Interessen einstehen.

Aus diesem Grund gab es vor einigen Jahren einen heftigen Richtungsstreit in den USA, bei dem es um die Frage ging, ob Russland oder China der Hauptgegner der USA sei. Ich habe darüber 2021 an einem konkreten Beispiel berichtet.

Inzwischen sind sich die Experten in den USA weitgehend einig: Der Hauptgegner für die USA ist China, weil China wirtschaftlich viel mächtiger ist als Russland und für die USA eine echte Konkurrenz darstellt. Aber um China besiegen zu können, also um es wirtschaftlich zu besiegen, denn die US-Regierung will keinen direkten (Atom-)Krieg mit China oder Russland, muss die US-Regierung zuerst Russland ausschalten, weil sie es als den schwächeren Partner in der Verbindung Russland-China ansieht.

Russland muss aus Sicht der USA als erstes ausgeschaltet werden, weil China ohne russische Rohstoffe verwundbar wird, wenn die USA beispielsweise die Öltransporte aus dem Persischen Golf nach China unterbinden. Ohne Russland wäre China, und vor allem seine Wirtschaft, eine vergleichsweise leichte Beute für die USA.

Und hier kommt der Ukraine-Konflikt ins Spiel, dessen Eskalation die USA Ende 2021 und Anfang 2022 mit aller Kraft betrieben haben, bis Russland keine andere Wahl mehr gesehen hat, als seine durch den damals drohenden NATO-Beitritt der Ukraine bedrohte Sicherheit gewaltsam zu garantieren.

Damals haben alle Politiker und Experten im Westen unisono verkündet, Russland werde innerhalb von Monaten unter der Last der Sanktionen zusammenbrechen. Das haben die wirklich geglaubt und das war das Ziel, denn wäre Russlands Wirtschaft zusammengebrochen, hätte es in Russland zu Unruhen und einem Regimechange oder sogar zum Auseinanderbrechen des russischen Staates kommen können.

Darauf haben die USA damals gesetzt, denn dann hätten sie eine neue, pro-westliche russische Regierung (oder leicht kontrollierbare, kleine Nachfolgestaaten in Sibirien) dazu bringen können, sich von China anzuwenden. Danach wäre der Weg für die USA frei gewesen, China in einem totalen Wirtschaftskrieg anzugreifen und seine Wirtschaft zu schwächen oder zu zerschlagen. Außerdem hätten die USA China dazu zwingen können, einen verlustreichen Krieg mit Taiwan anzufangen, indem die USA einfach, wie 2022 beim angekündigten NATO-Beitritt der Ukraine, alle roten Linien der chinesischen Regierung überschritten hätten.

Der Plan ist bekanntlich nicht aufgegangen.

Wer diese Geschichte im Westen erzählt, der wird als „Verschwörungstheoretiker“ oder „russischer Propagandist“ bezeichnet. Tatsächlich ist es jedoch genau so, wie wir kürzlich von der RAND-Corporation und nun vom Stellvertretenden US-Außenminister erfahren konnten.



