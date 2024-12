Europa

Donald Trump hat die Welt mit seiner Ankündigung, Grönland, Kanada und Panama annektieren zu wollen, in Aufregung versetzt. Vor allem für die Europäer naht die Stunde der Wahrheit, wenn Trump ernst macht, denn wie soll man darauf reagieren, wenn die angebliche Schutzmacht plötzlich Gebietsforderungen gegen einen selbst stellt?

Deutsche Medien haben Trumps Erklärungen, er wolle Grönland von Dänemark erwerben, Kanada als 51. US-Bundesstaat einverleiben und Panama besetzen, um den Panamakanal wieder unter Kontrolle zu bringen, regelrecht lächerlich gemacht. Aber das ist ganz und gar nicht lächerlich, sondern wohl Ausdruck dessen, was Trump in seiner zweiten Amtszeit vorhat: Es geht zum einen um die Ansprüche der USA im Nordmeer, weshalb er Kanada und Grönland einverleiben will, um die US-Ansprüche auf die dort liegenden Bodenschätzen zu vergrößern, und es geht um die Kontrolle des Panamakanals, der im Kriegsfall entscheidend ist, weil die USA ihre Flotte über den Kanal schnell zwischen Atlantik und Pazifik verlegen können.

Daher sollte man davon ausgehen, dass Trump das ernst meint und dass er es auch umsetzen kann. Wirklich schwierig wäre das nämlich nicht.

In Kanada gibt es durchaus viele, die einen Anschluss an den mächtigen Nachbarn befürworten und eine geschickt koordinierte Medienkampagne kann bekanntlich Wunder wirken. In Grönland mit seinen kaum 60.000 Einwohnern ließe sich über die einschlägigen amerikanischen NGOs problemlos eine Kampagne organisieren, die für eine Vereinigung mit den verwandten Volksstämmen in Nordamerika trommelt. Hinzu kommt, dass Grönland geografisch ohnehin zu Amerika und nicht zu Europa gehört.

Und Panama sollte sich warm anziehen, denn es wäre nicht das erste Mal, dass die USA in dem Land einmarschieren. Kriege gegen die lateinamerikanischen Nachbarn gehören bekanntlich zur Tradition der US-Außenpolitik.

Die möglichen Folgen von Trumps Politik waren auch das Thema im Bericht über die politische Woche in Europa, den der Deutschland-Korrespondent für den wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens abgeliefert hat und den ich, wie jede Woche, übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Dänemark sucht im Osten nach einer Bedrohung bemerkt nicht, wie Trump sich aus dem Westen anschleicht

In Europa hat die Enttäuschung über die linke Agenda eingesetzt und jetzt kommt die Zeit der Rechten. Das zeigen die Ergebnisse der Wahlen in mehreren europäischen Ländern im vergangenen Jahr.

In Frankreich zum Beispiel schlug Marine Le Pens Rassemblement Nationale bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Sommer Macrons Partei und erhielt doppelt so viele Stimmen. In Österreich gewann die rechtsgerichtete Freiheitliche Partei Österreichs im September die Parlamentswahlen.

Bei den Wahlen in drei deutschen Bundesländern erhielt die AfD 30 Prozent oder mehr. Die rumänischen Präsidentschaftswahlen endeten mit einer Annullierung der Ergebnisse der ersten Runde, weil der unabhängige Kandidat Calin Georgescu, der verdächtigt wird, mit Russland zu sympathisieren, gewonnen hat.

In Georgien hat die Partei Georgischer Traum die Parlamentswahlen gewonnen, die die Annäherung des Landes an die EU ausgesetzt hat und sich nicht mit Russland streiten will.

Und am Freitag löste der deutsche Bundespräsident Steinmeier den Bundestag auf. Das ist die Folge des Scheiterns der Regierungskoalition. Für den 23. Februar sind vorgezogene Parlamentswahlen geplant.

Aus Deutschland berichtet unser Korrespondent.

Steinmeier erklärte: „Ich erwarte, dass der Wahlkampf fair und transparent verläuft. Einflussnahme von außen ist eine Bedrohung für die Demokratie, sei es verdeckt, wie jüngst bei den rumänischen Wahlen, oder offen, wie es jetzt auf der Internetplattform X in besonders großem Umfang praktiziert wird. Ich wehre mich entschieden gegen jeden Versuch, von außen Einfluss auf die deutschen Wahlen zu nehmen.“

Klar war das ein Hinweis auf Rumänien, wo die Ergebnisse der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen deshalb einfach annulliert wurden, weil der für Brüssel unerwünschte rechte Kandidat Calin Georgescu gewonnen hat. Sein Erfolg wurde mit der russischen Einmischung erklärt, und obwohl keine Beweise vorgelegt wurden, blieb die Entscheidung unverändert.

Aber die Erwähnung des sozialen Netzwerks X ist etwas völlig Neues: Steinmeier weist ganz offen den Druck von Trumps Team in Person des Milliardärs Elon Musk hin, der Kanzler Scholz erst einen „inkompetenten Idioten“ nannte und dann sagte, die einzige Partei, die Deutschland retten könne, sei die AfD, deren Co-Vorsitzende Weidel im Fernsehen sagte: „Der Wähler will, dass seine Kinder einfach eine gute Ausbildung bekommen, dass sie sicher durch die Straßen gehen können, dass sie sicher die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen können, dass sie in Sicherheit leben und nicht im Chaos. Angela Merkel hat das Land vor die Hunde gehen lassen. Wir wollen die Situation ändern, und Friedrich Merz will das offensichtlich nicht. Sonst hätte er gesagt, er wäre bereit, mit Alice Weidel oder Tino Chrupalla zu reden. Lasst uns verhandeln. Aber nein. Mehr noch, Merz grüßt mich nicht, wenn wir uns sehen.“

Laut einer Umfrage, die vor dem Magdeburger Anschlag durchgeführt wurde, würden die Deutschen für Weidel stimmen, wenn es eine Direktwahl des Bundeskanzlers gäbe. Aber die Deutschen wählen Parteien, und in dieser Rangliste steht die AfD an zweiter Stelle, während die Christdemokraten deutlich in Führung liegen.

Es ist derselbe Friedrich Merz, der Kiew Langstreckenraketen vom Typ Taurus versprochen hat. Sobald eine Regierung gebildet ist, was an sich schon eine schwierige Aufgabe wird, wird er das gleiche Problem lösen müssen, das Scholz und seine Koalition nicht lösen konnten.

Sollte er die Wahl gewinnen, wird Merz mit vielen der gleichen Herausforderungen konfrontiert sein wie sein Vorgänger. Dazu gehört die verfassungsrechtlich verankerte Schuldenbremse, die die Möglichkeiten der deutschen Regierung einschränkt, mehr für die Verteidigung auszugeben, ohne die Ausgaben in anderen Bereichen zu kürzen.

Die berüchtigte „Schuldenbremse“ ist eine 2009 unter Merkel eingeführte Verfassungsvorschrift, wonach der Staat nicht mehr ausgeben darf, als er an Steuern einnimmt. Scholz hat versucht, diese Bremsklötze loszuwerden, indem er sich parallel dazu verschiedene Tricks in Form von außerbudgetären Mitteln zur Finanzierung der Ukraine und der Bundeswehr einfallen ließ.

Was Merz tun wird, ist unklar, aber er wird zumindest das Niveau halten müssen. Und das dürfte noch schwieriger werden als jetzt, denn Trump ist mit der negativen Handelsbilanz zwischen den USA und Europa in Höhe von mehr als 200 Milliarden Euro unzufrieden und plant, die Wettbewerbsfähigkeit Europas mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln – von Zöllen und -abgaben bis hin zu Energiepreisen – zu zerstören.

Die Deindustrialisierung Europas, die Biden eingeleitet hat, wird 2025 weitergehen, mit voller Unterstützung aus Brüssel, meint der Wirtschaftswissenschaftler David Bavre: „Sie verschwören sich, um Europa auszurauben. Wir kaufen verflüssigtes Erdgas zum 5- bis 10-fachen des Preises, den wir Putin gezahlt haben. Es findet eine noch nie dagewesene Verschiebung von Kapital statt, aber dafür brauchen wir nicht die USA verantwortlich zu machen, das haben wir uns selbst zuzuschreiben.“

In den letzten beiden Dezemberwochen stieg der Preis der Gas-Futures auf der wichtigsten europäischen Handelsplattform TTF um 15 Prozent. Der Markt reagiert auf einen starken Rückgang der Speicherstände auf 75 Prozent, die einen Monat früher stattfand als erwartet, und vor allem auf die bevorstehende Unterbrechung der russischen Gaslieferungen durch die Ukraine am 1. Januar. Kiew weigert sich, seinen Vertrag mit Gazprom zu verlängern.

Aber das ist der EU-Kommission offensichtlich egal. Dort tut man so, als würde nichts passieren, obwohl das ein offensichtliches Beispiel für den Einsatz von Energie als Waffe gegen äußere Feinde ist. Auch die EU-Partner der Slowakei, mit Ausnahme von Ungarn, ignorieren diese Tatsache völlig. Dabei tun sie, wenn es nötig ist, genau das Gegenteil.

Der finnische Präsident, die Ministerpräsidenten von Estland und Lettland sind in einem Interview mit dem britischen Independent kollektiv hysterisch geworden und sagten, dass Europa ohne die USA keinen Krieg gegen Russland führen könne. Nach dem Sieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen forderten die Staats- und Regierungschefs von Lettland, Estland und Finnland die Allianz auf, die „endlose Debatte“ über den Umgang mit der drohenden Bedrohung durch Russland zu beenden und die europäische Verteidigung zu stärken: „Wir sind nicht bereit. Das ist völlig klar“, sagte der lettische Präsident Edgars Rinkevics. „Wir können uns nicht weiterhin darauf verlassen, dass die USA in Europa aktiv bleiben.“

Das Ziel der NATO für das Jahr 2025 ist, die Verteidigungsausgaben auf mindestens 2,5 Prozent des BIP anzuheben, obwohl manche angesichts der Bedürfnisse Kiews 5,5 Prozent für nötig halten. Aber es gibt ein Problem: Umfragen zeigen, dass die Zahl der Europäer, die die die Ukraine um jedem Preis unterstützen wollen, abnimmt. Ende dieses Jahres waren es in Schweden nur noch 50 Prozent, in Großbritannien 36 Prozent, in Deutschland 28 Prozent, in Frankreich 23 Prozent und in Italien 15 Prozent.

Gründe dafür gibt es viele. Dies ist die Version des ungarischen Premierministers Orban: „Es gibt in bestimmten Gebieten an der Front eine neue Realität, jeder kann es hören, es wird nicht verborgen. Russland ist auf dem Vormarsch. Langsam schreitet es mühsam voran. Die EU hat diesen Krieg verloren.“

Die neue Realität, die darin besteht, dass selbst die europäischen Armeen, die immer als die fähigsten in der NATO galten, diese Fähigkeit verlieren, kühlt den Kampfgeist ab. Die Times berichtet, dass ein Fünftel der britischen Armee, also alle Land-, See- und Luftstreitkräfte, aus gesundheitlichen Gründen bestenfalls bedingt kampffähig ist, was ganz und gar nicht die Mindestanforderungen erfüllt.

Nun, und natürlich hat „Oreschnik“ Eindruck gemacht. Man versuchte, es lächerlich zu machen, aber selbst die russophobe Bild-Zeitung sieht den Ausgang des „technologischen Duells“ mit den Russen als vorbestimmt an: „Eine bittere Erkenntnis: Deutschland ist dem Abschuss einer ‚Oreschnik‘-Rakete schutzlos ausgeliefert. Die Bundeswehr mit ihren Patriot-Luftabwehrsystemen verfügt derzeit über keine wirksamen Mittel zur Abwehr ballistischer Raketen dieses Typs.“

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen erklärte: „Ich folge den Empfehlungen der Behörden, und ich denke, die Dänen sollten das auch tun. Nicht weil wir einen Angriffskrieg gegen Dänemark erwarten, wie wir ihn in der Ukraine erlebt haben, sondern weil die Gefahr eines solchen Angriffs besteht.“

Die dänische Ministerpräsidentin hat für den Fall eines russischen Angriffs zu Hause sogar, wie von den dänischen Behörden empfohlen, einen Drei-Tages-Vorrat an Wasser und Konserven angelegt.

Das letzte Mal, als Dänemark einen Angriff erleben musste, das war der Angriff der Wehrmacht, dauerte sechs Stunden, danach wurde die dänische Armee aufgelöst, nach Hause geschickt und das Leben ging normal weiter. Die Verluste des Königreichs im Zweiten Weltkrieg betrugen, wenn man diejenigen nicht mitzählt, die zur Waffen-SS gegangen sind, 16 Gefallene und 20 Verwundete.

Drei Tage sind für dänische Verhältnisse also sehr viel. Allerdings hat Frau Frederiksen auf der Suche nach einer Bedrohung zu sehr nach Osten geschaut und nicht bemerkt, dass sich von Westen her Trump anschleicht. Donald Trump kündigt eine mögliche Übernahme von Grönland an, doch Grönlands Premierminister Mute Egede sagte in einer schriftlichen Erklärung: „Grönland gehört uns. Wir verkaufen es nicht.“

Die 56.000 Einwohner Grönlands betrachten die Insel als ihr Eigentum, doch rechtlich gesehen ist sie ein autonomes Gebiet Dänemarks. Und wieder ist die historische Wahrheit nun mal, dass Kopenhagen – von der Zeit der Wikinger-Entdecker bis zum heutigen Tag – nie wusste, was es damit anfangen sollte, wie der dänische Verteidigungsminister Poulsen eingestand: „Der Plan zur Stärkung der Arktis soll die Tatsache zum Ausdruck bringen, dass wir als Königreich Dänemark viele Jahre lang nicht genug in Grönland präsent waren. Wir können viel mehr tun.“

Aber als ob es für die dänischen Pläne zur Stärkung der Arktis nicht schon zu spät wäre. Die USA hatten schon in den Nullerjahren ein Auge auf Grönland geworfen – es gibt US-Militärbasen auf der Insel – und 2019 schlug Trump erstmals vor, Kopenhagen solle die Insel für 1,5 Billionen verkaufen.

Frederiksen nannte die Idee damals absurd. Jetzt hat sie sich nicht einmal dazu geäußert, aber dänische Experten glauben, dass Trump nicht versucht, irgendwen zu trollen, das ist ein reelles Angebot. Im dänischen Fernsehen hieß es: „Es gibt keinen Grund, Trumps Aussage auf die leichte Schulter zu nehmen. Weder Dänemark noch Grönland können sich einen derartigen Konflikt mit dem US-Präsidenten leisten, schon gar nicht so oft. Wir müssen immer daran denken, dass Grönland zu Nordamerika gehört und wie eine Art Schutzhelm, der die Amerikaner vor russischen Raketen schützt, vor dem amerikanischen Kontinent liegt.“

Alaska ist Washington nicht genug, Trump will auch Kanada als 51. Bundesstaat anschließen, denn die wachsende strategische Bedeutung der Arktis erfordert eine Ausweitung der amerikanischen Kontrollzone. Oder muss gar nicht erklärt werden, denn Trump ist kein Troll, er ist ein König. Die Times nennt ihn Donald der Erste.

Die Ambitionen des designierten US-Präsidenten sind eindeutig imperial, und Europa scheint nicht die Macht zu haben, ihn an der Verwirklichung dieser Ziele zu hindern.

Der Umgang Washingtons mit seinen europäischen Verbündeten gleicht seit langem dem einer Kolonialmacht mit ihren Provinzen, und nun wird dieser Umgang mit Sicherheit noch offener und gnadenloser werden. Genau aus diesem Grund lässt sich der bevorstehende Wahlkampf in Deutschland im Voraus in zwei Hälften teilen: In „vor“ und „nach“ Trumps Amtsantritt, an den sowohl „unfähige Idioten“ als auch „Retter“ ihre Wahlprogramme anpassen werden.

Ende der Übersetzung



