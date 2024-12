Ukrainischer Staatsterror

In Russland häufen sich von der Ukraine organisierte Terroranschläge, wobei die Täter ahnungslose und naive Russen sind, die von ukrainischen Geheimdiensten zu den Taten angestiftet werden. Da ich über dieses Phänomen noch nie berichtet habe, wird es Zeit, das nachzuholen.

Telefonterror aus der Ukraine ist in Russland schon lange zu einem normalen Phänomen geworden. In der Ukraine sind ganze Callcenter aktiv, deren Aufgabe es ist, Russen zu terrorisieren. Unter falschen Namen und Vorwänden rufen sie Menschen in Russland an. Was als Psychoterror begann, bei dem im Jahr 2022 Frauenrussischer Frontsoldaten angerufen wurden und ihnen Horrorgeschichten über das Schicksal ihres Mannes erzählt wurde, ist inzwischen zu einer lukrativen Betrugsmasche und zur Anwerbung von Ahnungslosen für Terroranschläge geworden.

Bei den Betrugsmaschen wird jemand angerufen, dem vorgegaukelt wird, er spreche mit einer russischen Behörde und der mit Tricks dazu gebracht wird, Geld zu überweisen oder seine Zugangsdaten für sein Online-Banking mitzuteilen. Das so ergaunerte Geld landet dann in der Ukraine.

Seit einiger Zeit ist die Methode „weiterentwickelt“ worden, denn nun sind die ukrainischen Betrüger im Auftrag der ukrainischen Geheimdienste dazu übergegangen, denn Bestohlenen anzubieten, dass sie ihr Geld wieder bekommen können, indem sie einen Brand- oder Sprengstoffanschlag in Russland verüben. Eine andere Masche ist es, sie als angebliche Vertreter der russischen Polizei anzurufen und um Mithilfe bei eine Operation zu bitten, in deren Verlauf ebenfalls etwas angezündet oder gesprengt werden soll.

Leider unterscheiden sich Russen hier nicht von beispielsweise Deutschen, von denen auch täglich welche auf Telefonbetrüger reinfallen, und auch Russen fallen auf solche Betrüger rein. Der Unterschied ist, dass das in Russland inzwischen so häufig vorkommt, dass wohl jeder in Russland mehrere Menschen kennt, bei denen Betrüger aus der Ukraine mit der einen oder anderen Masche angerufen haben. Auch ich habe schon mal so einen Anruf bekommen.

Aufgrund der in letzter Zeit stark gestiegenen Zahl von Terroranschlägen in Russland, zu deren Ausführung vor allem Rentner und Teenager überredet werden können, war das Thema eines Beitrages im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens und ich habe den Beitrag übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Eine verabscheuungswürdige Taktik des Kiewer Regimes: Brandanschläge in Russland nehmen zu

Nach Angaben der Polizei wurde in den letzten Tagen in mehreren russischen Regionen eine Zunahme von Straftaten festgestellt, bei denen versucht wurde, Verwaltungsgebäude und Polizeifahrzeuge in Brand zu setzen und in die Luft zu sprengen.

Die Ermittlungen haben ergeben, dass die Verdächtigen auf Anweisung anonymer Auftraggeber handeln, die sie per Telefon oder über Messengerdienste erhalten. Oftmals verleiten die Telefonbetrüger die Bürger zunächst betrügerisch dazu, Geld zu überweisen, und bieten dann an, das gestohlene Geld unter der Bedingung zurückzugeben, dass sie Infrastruktur oder Polizeifahrzeuge in Brand setzen oder in die Luft jagen.

Wie die Praxis zeigt, so betont das Innenministerium, stecken ukrainische Geheimdienste hinter der Organisation dieser Verbrechen. Alle Fakten werden derzeit untersucht. Gegen die Täter wurden Strafverfahren eingeleitet. Das Innenministerium ruft die Bürger zur Wachsamkeit auf.

Ein Bericht unserer Reporter.

Es ist eine verabscheuungswürdige Taktik des Kiewer Regimes: Telefonbetrüger ergaunern sich erst Geld und drängen die Opfer dann zu Sabotageakten. Sie zünden Feuerwerkskörper auf öffentlichen Plätzen oder werfen Flaschen mit Brandsätzen. Die Anrufer geben sich als Mitarbeiter des Innenministeriums und des FSB aus und bitten um Hilfe bei der Verhaftung von Kriminellen. De facto quälen sie offen ältere Menschen und machen sie zu Kriminellen, wie ein Opfer, eine alte Dame, bei der Vernehmung angab.

Sie erklärte, ihr wurde gesagt: „Legen Sie ein Feuer, sie werden mit dem Hubschrauber kommen und landen.“

„Spezialeinheiten werden landen?“, fragt der Beamte.

„Ja.“

Die 70-jährige Einwohnerin von Kursk versuchte, das örtliche Wehrersatzamt in Brand zu setzen, um den Ordnungskräften bei der Festnahme von Betrügern zu helfen. Jetzt ist sie wegen Terrorismus angeklagt.

Die Straftaten kommen wie am Fließband, es waren mehr als fünfzig Fälle in einer Woche.

Ein Rentner kam mit Feuerwerkskörpern in eine Bankfiliale im Norden von Moskau. Er sagt, er sei von ukrainischen Betrügern dazu gezwungen worden, nachdem sie ihn um sein Geld betrogen hatten. Jetzt erinnert, außer dem Brandgeruch, in der Filiale nichts mehr an den Vorfall. Die Filiale funktioniert ganz normal, die Kunden heben Geld ab.

In der Regel sind die Opfer ältere Menschen und Teenager. Die ukrainischen Geheimdienste verleiten Menschen dazu, terroristische Handlungen zu begehen. Sie suchen nach Opfern, die bereit sind, Autos, Häuser und Banken in die Luft zu sprengen und Schaltkästen in Bahnhöfen in Brand zu setzen. Das Kiewer Regime braucht will spektakuläre Bilder.

Mehr als tausend Callcenter von Betrügern sind inzwischen in der Ukraine tätig. Öffentlich zugänglichen Quellen zufolge haben die meisten von ihnen ein Kooperationsabkommen mit dem SBU unterzeichnet. Die Telefonbetrüger finanzieren ukrainische Strafbataillone, nehmen wehrlose Menschen aus und drängen sie dann, Straftaten zu begehen.

Ein anderes Opfer, eine alte Dame aus St. Petersburg, sagte aus: „Ich sagte: ‚Ich kann nicht mehr, ich kann nicht.‘ Sie sagten mir: ‚Gut, fahren Sie nach Hause, und morgen machen wir weiter.‘ Es hat einfach nicht aufgehört.“

Die Bewohnerin von St. Petersburg wurde ebenfalls davon ´überzeugt, Geld zu überweisen und dann gezwungen, fünf Autos in Brand zu setzen. Die Frau willigte ein und ist nun Angeklagte in einem Strafverfahren. Ihr Geld bekommt sie natürlich nie zurück.

Im Verkaufsraum eines Geschäfts in der Stadt Schachty in der Region Rostow, zündete ein Rentner Feuerwerkskörper. Die Polizei hat ihn festgenommen. Auch er wird sich für das Verbrechen verantworten müssen.

Und in der Region Wladimir hat ein Einwohner von Gus-Chrustalny das Gebäude des Wehrersatzamtes verwüstet. Wie unter Hypnose stieg er in seinen Geländewagen, rammte zunächst das Tor, fuhr dann in die Türen des Haupteingangs und setzte das Auto anschließend in Brand. Der ältere Brandstifter wurde vom Gericht in Untersuchungshaft genommen. Die Höchststrafe für solche Straftaten beträgt je nach Schaden und möglichen Opfern bis zu 20 Jahre Gefängnis oder lebenslange Haft.

Der Anwalt Iwan Solowjew erklärt: „Es ist sehr wichtig zu wissen, dass in diesem Fall der Verlust, der vorherige Diebstahl von Geld und die anschließende Begehung eines Terrorakts keine Rechtfertigung sind. Es gilt der Paragraf für die Begehung einer terroristischen Handlung.“

Die Ermittlungsabteilung des russischen Innenministeriums ruft zur Wachsamkeit auf und erinnert regelmäßig daran, dass Polizeibeamte Bürger niemals auffordern, Geld zu überweisen und Sabotage zu begehen. Ilnur Jakupow, der Leiter der Abteilung zur Untersuchung von Ferndiebstählen der Ermittlungsabteilung des russischen Innenministeriums, erklärt: „Niemals bitten Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden, des Föderalen Sicherheitsdienstes, des Innenministeriums, der russischen Finanzaufsicht oder Staatsanwälte Sie, insbesondere per Telefon, an der Untersuchung von Verbrechen teilzunehmen oder Betrüger zu fangen. Sie werden selbst zu Tätern von Verbrechen, wenn Sie sich darauf einlassen.“

Die Polizei erinnert daran, dass die beste Art, sich gegen Telefonterroristen zu wehren, darin besteht, überhaupt nicht mit ihnen zu sprechen, egal, als wer sie sich vorstellen. Legen Sie den Hörer auf und wählen Sie den Notruf.

Ende der Übersetzung



