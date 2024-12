USA

Der gewählte US-Präsident Trump hat Weihnachten für Aufsehen gesorgt, als de facto territoriale Interessen der USA auf Grönland, Kanada und Panama angemeldet hat.

Zu Weihnachten hat Trump die Welt mit über 40 Posts in sozialen Netzwerken überrascht, in denen er Ansprüche auf das zu Dänemark gehörende Grönland und den Panamakanal angemeldet und Kanada gleich als US-Bundesstaat bezeichnet hat. Das waren sicher keine Scherze, sondern wohl Ausdruck dessen, was Trump in seiner zweiten Amtszeit vorhat: Es geht zum einen um die Ansprüche der USA im Nordmeer, weshalb er Kanada und Grönland einverleiben will, um die US-Ansprüche auf die dort liegenden Bodenschätzen zu vergrößern, und es geht um die Kontrolle des Panamakanals, der im Kriegsfall entscheidend ist, weil die USA ihre Flotte über den Kanal schnell zwischen Atlantik und Pazifik verlegen können.

Daher waren Trumps Forderungen nach Erweiterung der USA beherrschende, aber nicht das einzige Thema im Bericht des USA-Korrespondenten, den das russische Fernsehen am Sonntagabend gezeigt hat und den, wie fast jede Woche, übersetzt habe.

Der designierte US-Präsident Donald Trump träumt davon, die gigantische, in dänischem Besitz befindliche Insel Grönland zu erobern. Trump hat nicht dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau, sondern Trudeau als Gouverneur von Kanada, „dem großen amerikanischen Staat“, ein frohes Weihnachtsfest gewünscht. Auch über den Panamakanal spricht Trump. Alle halten sich vor Lachen über Trump den Bauch, aber er macht keine Witze. Er ist entschlossen, die amerikanischen Besitztümer zu erweitern. Lustig wird es, wenn jemand versucht, als Reaktion auf die territoriale Expansion Sanktionen gegen die USA zu verhängen.

Das Bombardement an Posts auf Twitter war ein unerwartetes Geschenk an das Land und die Welt, das Donald Trump in der Nacht vor Weihnachten innerhalb von nur einer Stunde absetzte.

„Während sich die meisten von uns über die Feiertage im Kreise ihrer Lieben entspannten, verbrachte der designierte US-Präsident Donald Trump den Tag etwas anders: Er postete mehr als 40 Nachrichten auf seinen Social-Media-Konten“, hieß es bei MSNCB.

Von Witzen über Obama bis hin zu einem skandalösen Weihnachtsgruß, der auf zwei Seiten gleichzeitig zu lesen war, war zu erkennen, dass Trumps Ambitionen, die Kontrolle über Kanada, Grönland und den Panamakanal zu übernehmen, kein Scherz waren.

Nachdem er gedroht hatte, vernichtende Zölle auf Waren aus Kanada zu erheben, eilten die kanadischen Außen- und Finanzminister nach Mar-a-Lago und umgingen Washington.

Die liberale Regierung in Ottawa auszuwechseln, ist ebenfalls Teil der kolonialen Strategie. Und das Schlimmste an diesen Aussagen ist der „kanadische Gouverneur“, wie Trump Premierminister Trudeau jetzt nennt, dessen Zustimmungswerte auf 28 Prozent gesunken sind und dessen Rücktritt fast unvermeidlich ist.

Befürworter der Aufgabe der Souveränität fanden sich schnell in Kanada selbst, so sagte der kanadische Investor und Tycoon Kevin O’Leary beispielsweise: „Denken Sie an die Kraft, die in der Zusammenlegung der beiden Volkswirtschaften liegt, an die Aufhebung der Grenzen zwischen Kanada und den USA, an die Nutzung all dieser Ressourcen zur Stärkung der nördlichen Grenzen, wo China und Russland bereits an die Tür klopfen. Mir gefällt diese Idee und mindestens die Hälfte der Kanadier finden das interessant.“

Auch in Bezug auf Grönland ist Trump konsequent. Während seiner ersten Amtszeit schlug er vor, die größte Insel der Welt an die USA anzugliedern, und einigte sich mit dem US-Finanzministerium sogar auf die dafür erforderlichen Mittel in Höhe von 1,5 Billionen Dollar. Dieser Betrag entspricht dem 600-fachen des jährlichen grönländischen BIP. Potenziell ist das der teuerste Kauf in der Geschichte der USA.

„Präsident Trump ist ein Meister im Aushandeln von Deals“, sagte Alexander Gray, ehemaliger Stabschef des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus. „Und hier bietet sich eine außergewöhnliche Gelegenheit, den Deal des Jahrhunderts abzuschließen, um Grönland einer sogenannten freien Assoziierung mit den USA näher zu bringen.“

Wie die New York Post versichert, meint der künftige US-Präsident es mit seinen Gebietsansprüchen mehr als ernst und hält die Grenzen anderer Länder nicht für heilig. Unter dem Slogan „America First“ will Trump auch den Panamakanal bekommen, wie er in einer Rede sagte: „Die Vereinigten Staaten haben ein großes Interesse an einem sicheren, effizienten und zuverlässigen Betrieb des Panamakanals.“

Ob Panama diese Erklärungen gefallen, darüber macht sich Trump wenig Sorgen. Und eine mögliche Intervention hat im Umfeld des designierten Präsidenten hat bereits Fürsprecher gefunden, so sagte sagt CNN-Kommentator Scott Jennings zum Beispiel: „Ich möchte, dass die verstehen, und Donald Trump möchte, dass die verstehen: Wir sind die dominierende Supermacht in dieser Welt. Dass Panama unser Verbündeter ist, bedeutet nichts. Wir brauchen diese lebenswichtige Sache.“

Dabei stößt Trumps angekündigte Expansion nicht einmal bei den liberalen amerikanischen Medien auf Ablehnung, die ihn als ein Inferno aus der Hölle dargestellt haben. Auf dem liberalen CNN wird allen Ernstes über das Konzept von Frieden durch Stärke diskutiert, wenn dieser Frieden amerikanisch ist. Neil Chatterjee, ein Parteistratege der Republikaner, sagte dort: „Das amerikanische Volk wird davon profitieren, und genau damit hat Trump den Wahlkampf geführt.“

„Wir sind sicher wieder da“, heißt es in der Bildunterschrift über einem Foto von Trump, auf dem er in einem Online-Shop Weihnachtsgeschenke aussucht. Im Einkaufskorb sind genau die drei Artikel: Kanada, Grönland und Panama. Das ist eine nie dagewesene Einheit und die Sehnsucht nach Größe inmitten der historischen Spaltung der Nation.

Im Fernsehen wurde die Spaltung anhand aktuelle Umfragen aufgezeigt: „Die Umfrage zeigt, wie grundlegend gespalten wir als Land sind. Es geht um Grundwerte. Auf die Frage, ob wir Ihrer Meinung nach geeint oder tief gespalten sind, sagen acht von zehn Amerikanern, dass es in unserem Land Uneinigkeit über Werte gibt.“

Donald Trump verspricht, vom ersten Tag seiner Präsidentschaft an für die Werte innerhalb der USA zu kämpfen. Die Erklärungen des künftigen Präsidenten über die Anerkennung von nur zwei Geschlechtern werden von der konservativen Öffentlichkeit immer mit stehenden Ovationen bedacht. So sagte Trump in einer Rede: „Wir werden diesen Transgender-Wahnsinn stoppen. Und ich werde Dekrete unterzeichnen, die eine Geschlechtsumwandlung für Kinder verbieten. Ich werde Transgender-Personen aus dem Militär, aus den Grundschulen, aus den Mittelschulen und aus den High Schools werfen. Und wir werden keine Männer in Frauensportarten haben! Und das wird gleich am ersten Tag geschehen.“

Aktiver Widerstand gegen diese radikale Initiative Trumps hat sich überraschenderweise noch nicht geregt. Die normalerweise lautstarke Minderheit hat sich in vorsichtiges Schweigen gehüllt. Eine Untersuchung von Transgender-Personen in den USA hat gezeigt, dass die Zahl der Geschlechtsumwandler viel geringer ist, als die Demokraten die ganze Zeit weismachen wollten. Im US-Fernsehen hieß es dazu: „Laut einer Studie der Washington Post bezeichnen sich etwa zwei Millionen US-Bürger als transgender, das ist weniger als ein Prozent aller Erwachsenen.“

Doch die Ausgaben für „Regenbogen“-Propaganda und andere liberale Initiativen im US-Haushalt überstiegen allein im vergangenen Jahr eine Billion Dollar, errechneten die Autoren des jährlichen Festivus-Berichts, in dem die verrücktesten Ausgaben der US-Regierung zusammengestellt sind. Rand Paul, Senator aus Kentucky und Mitglied der Republikanischen Partei, sagte dazu: „Die 760 Millionen Dollar, die an die National Institutes of Health für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion gingen. Ich dachte, die machen dort Wissenschaft. Nein, das hat etwas mit Rassen zu tun. Das ist Wahnsinn! 600.000 Dollar, um die Ursachen von Mikroaggressionen unter fettleibigen Latinos zu untersuchen. Was ist das überhaupt?“

Auf die Ukraine wartet nach dem 20. Januar eine große und umfassende Buchprüfung. Elon Musk und der künftige Leiter des FBI, Cash Patel, sind bereits auf der Spur der Haushaltsgelder, die in den Taschen der Komplizen aus Kiew und Washington geflossen sind. Die Ermittlungen sind nicht öffentlich, aber ihre Ergebnisse können von Trump genutzt werden, um bei einem künftigen Abkommen Druck auf Selensky auszuüben. Sein Wunsch, den Konflikt in der Ukraine zu beenden, war das Thema, über das der gewählte Präsident in den letzten zwei Jahren am meisten gesprochen hat. Axios zählte 33 Mal.

In sozialen Medien postet Trump einen Link zu einem CNN-Artikel über die Jahrespressekonferenz des russischen Präsidenten, und er zitiert: „Putin sagt, er sei bereit für mögliche Gespräche mit Trump“.

Das Team arbeitet auch hart an dem Wahlkampfversprechen, den Konflikt innerhalb von 24 Stunden zu beenden. „Der Trump-Effekt“ nennt der künftige nationale Sicherheitsberater Mike Waltz die Änderung der Rhetorik zur Unterstützung für Kiew: „Wir sehen, wie sich das allgemeine Narrativ von Aussagen wie ‚wir sind bereit, so viel zu helfen, wie nötig‘ zu der Frage ‚wie bekommen wir ein Abkommen‘ verändert. Trump hat sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass der Krieg beendet werden muss. Es gehört also zu meinen Aufgaben und zu den Aufgaben des Teams, das Trump zusammengestellt hat, zu verstehen, wer am Tisch sitzt, wie wir die Leute an den Tisch bringen und wie die Bedingungen für einen Deal aussehen, der in unserem besten Interesse ist.“

Auch Keith Kellogg, Trumps Sonderbeauftragter für die Ukraine, sendet unmissverständliche Signale. Die Option, den Konflikt einzufrieren, passt Russland nicht, und Trump ist sich dessen bewusst: „Frühere Friedensgespräche über die Ukraine, einschließlich des Minsk-Prozesses, sind kläglich gescheitert, und Trump wird diesen Weg nicht einschlagen. Der Präsident ist in seinen Wünschen sehr konsequent – er will einen fairen Frieden. Er weiß, wie wichtig die Beziehungen zu seinen Verbündeten und auch zu Wladimir Putin sind“, sagte Keith Kellogg.

Aber bis Trump sein Amt antritt, sind das alles nur Aufsehen erregende Erklärungen, denn in den verbleibenden drei Wochen liefert die Regierung Biden mit Volldampf Waffen an die Ukraine, wie beispielsweise Fox meldete: „Präsident Biden hat das Pentagon angewiesen, die im September angekündigten Militärlieferungen an die Ukraine fortzusetzen.“

Ein weiteres milliardenschweres Militärhilfepaket, das unter anderem Flugabwehrmunition, Stinger-Raketen und Artilleriegranaten enthält, wird am Montag in die Ukraine geschickt, schließlich ist im US-Haushalt für das nächste Jahr kein Geld für die Aufrüstung Kiews vorgesehen.

Die US-Kongressabgeordnete Marjorie Taylor-Green geht davon aus, dass dieses Paket das letzte sein wird: „Wie viel von diesem Geld wird gewaschen und auf den Konten der Demokraten landen? Ich bin so froh, dass ich gegen die Finanzierung all dieser sinnlosen ausländischen Kriege gestimmt habe.“

Auch Elon Musk ist für eine Kürzung der ausländischen Militärhilfe. In sozialen Netzwerken ärgert sich der künftige Minister für Regierungseffizienz über die exorbitanten Ausgaben für die europäische Sicherheit. Nach seinen Tweets zu urteilen, könnte das Ausmaß der US-Beteiligung am NATO-Block einer ernsthaften Überprüfung unterzogen werden.

Die Financial Times malt in Erwartung von Trump sogar vollkommen unglaubliche Bilder: „Trumps Natur als Geschäftsmann, seine Absicht, Kriege zu vermeiden, und seine Verachtung für demokratische Verbündete werden die USA dazu bringen, große Deals mit Russland und China zu schließen. Amerika wird sich darauf konzentrieren, seine Vorherrschaft in der eigenen Region zu behaupten, Mexiko und Kanada umzupolen und den Panamakanal und Grönland übernehmen. Trump wird die Ukraine zu einem Friedensabkommen zwingen, ohne es mit Sicherheitsgarantien zu untermauern. Er wird die Sanktionen gegen Russland aufweichen und sich freuen, Putin beim Thanksgiving-Dinner in Mar-a-Lago zu sehen.“

Ob dies alles nur ein journalistisches Hirngespinst bleibt, wird sich in den ersten Tagen nach der Amtseinführung zeigen. Ein Test für Trumps Absichten, seine Wahlkampfversprechen zu erfüllen, könnte die Anordnung der Begnadigung aller Verhafteten im Fall des sogenannten Sturms des Kapitols vom 6. Januar sein. Die Freilassung derer, die Trump als Opfer politischer Unterdrückung durch die Demokraten bezeichnet, wird ein Zeichen dafür sein, dass er sein Wort halten will, und es wäre gut für die USA selbst, die in diesem Präsidentschaftswahljahr eine historische Spaltung erlebt haben.

