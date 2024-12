Jimmy Carter ist tot

Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter ist im Alter von 100 Jahren verstorben. Ein Rückblick auf sein Leben.

US-Präsident Carter ist als streitbarer US-Präsident in die Geschichte eingegangen, denn einerseits war er wohl ein ziemlicher Idealist, der gegen soziale Probleme und die rassische Diskriminierung in den USA vorgehen wollte, andererseits war er ein Präsident, den viele als außenpolitisch schwach und naiv einschätzen.

Um zu zeigen, wie man in Russland über sein Leben berichtet, habe ich einen Artikel der russischen Nachrichtenagentur TASS über sein Leben übersetzt, zu der ich nur eine Anmerkung habe: Ob es Unwissenheit der Autoren oder der Wunsch war, nicht schlecht über einen Toten zu schreiben, weiß ich nicht, aber die Autoren erwähnen den Afghanistankrieg der Sowjetunion, verschweigen aber, dass es Carter höchstpersönlich war, der diesen Krieg begonnen hat, indem er insgeheim die Islamisten der damaligen Mudschahidin bewaffnete und unterstützte, die gegen die in Afghanistan herrschende kommunistische Regierung kämpfte.

Das erklärte Ziel der USA war es, dadurch die Sowjetunion in den Krieg in Afghanistan zu verwickeln und den Sowjets ihr „Vietnam“ zu bringen. Dieser Plan ging bekanntlich auf, aber trotzdem erfährt man in Geschichtsbüchern nichts über die Rolle der Carter-Regierung bei der Entstehung des Afghanistankrieges, der Ende der 1970er Jahre begann und bis heute nachwirkt.

Die Rolle der Carter-Regierung dabei ist keine russische Propaganda, sondern das hat Carters Nationaler Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski 1998 in einem Interview freimütig erzählt, wie Sie inklusive Zitat und Originalquelle hier nachlesen können.

Aber kommen wir nun zur Übersetzung des TASS-Artikels über Jimmy Carter.

Beginn der Übersetzung:

Die Biografie des 39. US-Präsidenten Jimmy Carter

Der ehemalige amerikanische Präsident starb im Alter von 100 Jahren

Am 29. Dezember 2024 starb der 39. Präsident der Vereinigten Staaten (1977-1981) und Friedensnobelpreisträger Jimmy Carter in seinem 101. Lebensjahr.

Herkunft und Ausbildung

Jimmy Carter (vollständiger Name James Earl Carter Jr.) wurde am 1. Oktober 1924 in der Familie eines wohlhabenden Bauern in der Nähe der kleinen Stadt Plains in Georgia (im Süden der USA) geboren. Er absolvierte das Southwestern College und das Institute of Technology in Atlanta (Georgia) und 1947 die US Naval Academy in Annapolis (Maryland). Von 1947 bis 1953 diente er, zunächst auf Schlachtschiffen, dann in der U-Boot-Flotte, in der Pazifik- und in der Atlantikflotte. Nach seinem Austritt aus der Navy im Jahr 1953 übernahm er das Familienunternehmen.

Politische Karriere in den 1950er bis 1970er Jahren

Seit Mitte der 1950er Jahre war Carter in der Politik Georgias aktiv. Er wurde zunächst zum Vorsitzenden des Sumter County Board of Education und 1963 zum Senator der Demokratischen Partei gewählt. 1966 kandidierte er für das Amt des Gouverneurs, erhielt jedoch nicht genügend Unterstützung, doch bereits 1970 wurde er in das Amt gewählt. In dem Amt gelang es Carter, der liberale Ansichten vertrat, zwischen 1971 und 1975, die Zahl der Plätze in Regierungs- und Sozialeinrichtungen für Afroamerikaner zu erhöhen und eine Reform durchzuführen, die das Ungleichgewicht bei der Finanzierung der Schulbildung beseitigte.

1976 kandidierte er für das Präsidentenamt. Zu Beginn des Wahlkampfs unterstützten nur etwa vier Prozent der Bevölkerung seine Kandidatur (außerhalb von Georgia war er nahezu unbekannt), dennoch gelang es ihm, die Vorwahlen in fast allen Südstaaten (mit Ausnahme von Alabama und Mississippi) zu gewinnen und gewann die Unterstützung prominenter demokratischer Politiker. Er wurde schließlich als Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei nominiert.

Als Präsident

Bei den Wahlen 1976 besiegte Carter den Republikaner Gerald Ford und wurde der 39. Präsident der Vereinigten Staaten (im Amt vom 20. Januar 1977 bis 20. Januar 1981).

Zum Zeitpunkt seiner Amtsübernahme befand sich die Wirtschaft des Landes in einer Rezession, die durch den langwierigen Vietnamkrieg (1964-1975) und die Folgen der ersten Ölkrise (1973) verursacht wurde. Seine Regierung ergriff mehrere Maßnahmen, um die Arbeitslosigkeit und die Inflation zu senken. Dem Präsidenten gelang es, über den Kongress Gesetze zur Deregulierung von Energie und Transport zu verabschieden und die Steuer für Ölunternehmen zu erhöhen. Die Zuweisungen von Mitteln für Bildung wurden erhöht und die Verwaltungskosten gesenkt. Doch bereits 1979 geriet das Land in eine neue Energiekrise, die Energiepreise stiegen, das Wirtschaftswachstum verlangsamte sich, die Arbeitslosigkeit stieg und der Lebensstandard der Bevölkerung sank.

Zu den Errungenschaften seiner Außenpolitik gehört die Vermittlung bei der Beilegung des arabisch-israelischen Konflikts, in dessen Folge Israel und Ägypten einen Friedensvertrag schlossen (vorläufiges Abkommen in Camp David 1978 und Abschlussdokument in Washington 1979), in dem die Länder die Prinzipien der Koexistenz im Nahen Osten formulierten. Der Prozess der diplomatischen Anerkennung Chinas wurde abgeschlossen (1979). 1979 unterzeichnete Washington mit Moskau den Vertrag über die Begrenzung strategischer Waffen (SALT II). Aufgrund des Einmarsches sowjetischer Truppen in Afghanistan beschloss Carter jedoch, dem Senat diesen Vertrag nicht zur Ratifizierung vorzulegen. Gleichzeitig wurde die Lieferung von Weizen aus den USA in die UdSSR verboten und der Boykott der Olympischen Spiele in Moskau (1980) verkündet.

Unter Carters Herrschaft verschlechterten sich die Beziehungen zum Iran. 1979, nach dem Sturz des Schahs und der Machtübernahme von Ayatollah Khomeini infolge des Sieges der Islamischen Revolution, veränderten sich die Beziehungen Washingtons zu Teheran von Alliierten zu Kontrahenten. Der Höhepunkt war die Gefangennahme amerikanischer Diplomaten in Teheran am 4. November 1979 (Freilassung im Januar 1981). Das führte zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen und zur Einführung der ersten amerikanischen Sanktionen gegen Iran. Die Geiselnahme von Amerikanern im Iran war ein entscheidender Faktor für den Rückgang von Carters Umfragewerten. Am Ende seiner Präsidentschaft missbilligten zwei Drittel der Amerikaner seine Leistung. Im Jahr 1980 verlor Jimmy Carter die Wahl gegen den Republikaner Ronald Reagan.

Nach der Amtszeit als Präsident

Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt lehrte er an der Emory University (Atlanta, Georgia). Er gründete das Carter Center, eine Nichtregierungsorganisation, zu deren Aufgaben die Unterstützung bei der Lösung politischer Konflikte, der Schutz der Menschenrechte und Wohltätigkeit gehören.

In den 1990er und 2000er Jahren fungierte er wiederholt als Vermittler oder leitete Friedensdelegationen in Äthiopien, Nordkorea, Haiti, Bosnien, Uganda, Sudan, Venezuela und anderen Ländern. 1999 lehnte er öffentlich die Luftangriffe der NATO auf serbische Gruppen und Ziele im Kosovo ab und 2003 lehnte er US-Militäraktionen gegen den Irak ab. Im Mai 2002 besuchte er auf Einladung Fidels Castros Kuba.

Im Jahr 2007 wurde Carter Mitglied der Elders, einer Gruppe prominenter politischer Persönlichkeiten aus verschiedenen Ländern, deren Ziel es ist, den Frieden zu fördern und die Achtung der Menschenrechte sicherzustellen. Bis 2016 beteiligte er sich aktiv an den Missionen dieser Organisation, insbesondere in der sudanesischen Provinz Darfur und im Nahen Osten. Im Jahr 2015 führte er die Delegation der Elders nach Israel und Palästina, um auf die humanitäre Krise im Gazastreifen aufmerksam zu machen. Seit Juni 2016 ist er Ehrenmitglied der Organisation.

Anerkennung

Die öffentlichen Aktivitäten von Jimmy Carter wurden wiederholt mit amerikanischen und internationalen Preisen gewürdigt. Darunter ist auch der Friedensnobelpreis. Er bekam den Felix Houphouet-Boigny-Preis (UNESCO, 1994) und den Internationalen Sheikh Zayed Preis (VAE) für Verdienste um den Umweltschutz und den globalen sozialen Fortschritt (2001). 1999 erhielt er die höchste zivile Auszeichnung der Vereinigten Staaten, die Presidential Medal of Freedom.

Im Jahr 2002 wurde Jimmy Carter mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Er erhielt die Auszeichnung für seine „unermüdlichen Bemühungen, friedliche Lösungen für internationale Konflikte zu finden, Demokratie und Menschenrechte voranzutreiben und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung anzuregen“ (er war der einzige US-Präsident, der die Auszeichnung nach seinem Ausscheiden aus dem Amt erhielt).

Persönliches

Er war seit 1946 mit Rosalynn Smith Carter verheiratet (sie starb am 19. November 2023 im Alter von 96 Jahren). Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor.

Carter war Autor zahlreicher Bücher. Die bekanntesten sind „Eine Regierung, die ihres Volkes würdig ist“ (1977), „Not Losing Faith: Memoirs of a President“ (1982), „Negotiations: An Alternative to Hostility“ (1984), „The Blood of Abraham“ (1985) über die Geschichte der Konflikte im Nahen Osten), die Gedichtsammlung „Retribution is Coming“ (1995) und „Full Life: Reflections at 90“ (2015). Im Jahr 2006 erschien das Buch „Palestine: Peace, Not Apartheid“, das dem palästinensisch-israelischen Konflikt gewidmet war und bei jüdischen Organisationen scharfe Kritik hervorrief. Für die künstlerische Lesung seiner Bücher wurde Carter dreimal (2007, 2016, 2019) mit einem Grammy Award in der Kategorie „Bestes Album des Genre Gespräch“ ausgezeichnet (insgesamt war er neun Mal nominiert).

Im Jahr 2015 wurde bei Carter ein Melanom diagnostiziert, ein bösartiger Hauttumor, der sich auf seine Leber und sein Gehirn ausgebreitet hatte, er wurde jedoch behandelt und erklärte sich vier Monate später für krebsfrei. In den Folgejahren wurde das ehemalige Staatsoberhaupt jedoch mehrmals ins Krankenhaus eingeliefert. Am 18. Februar 2023 traf Carter die Entscheidung, zu Hause Hospizpflege (für Menschen mit einer schweren Krankheit, die nicht mehr als sechs Monate zu leben haben) zu erhalten und die verbleibenden Tage bei seiner Familie zu verbringen, anstatt eine Behandlung fortzusetzen (die eine konkrete Krankheit wurde nicht genannt).

Im Jahr 2019 wurde Carter der am längsten lebende Präsident in der Geschichte der USA und der einzige US-Präsident, der 95 Jahre alt wurde, und überholte George H. W. Bush, der 94 Jahre und 171 Tage lebte. Carter hielt mehr als 43 Jahren auch den Rekord für die Lebenserwartung nach dem Ausscheiden aus dem Weißen Haus.

Ende der Übersetzung



