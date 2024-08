Der Westen ist als Kriegspartei am ukrainischen Angriff auf Kursk beteiligt, was sind die möglichen Folgen?

Meldungen der letzten Tage bestätigen

Der Westen verkündet immer noch, keine Kriegspartei im Ukraine-Konflikt zu sein, aber die Meldungen der letzten Tage über die Beteiligung des Westens am ukrainischen Angriff auf die russische Region Kursk sprechen eine andere Sprache.

Die Belege dafür, dass der US-geführte Westen Kriegspartei im Ukraine-Konflikt ist, sind so zahlreich und ich habe darüber schon so oft berichtet, dass es schon lächerlich wird, die Erklärungen westlicher Politiker zu wiederholen, der Westen insgesamt und ihre Länder im Speziellen seien natürlich keine Kriegspartei im Krieg gegen Russland. Aber man muss, wenn man über das Thema berichtet, natürlich auf diese Erklärungen hinweisen.

In den letzten Tagen gab es eine ganze Reihe von Meldungen und Erklärungen, die erneut belegen, dass die Vertreter des Westens lügen, wenn sie behaupten, ihre Länder und der Westen insgesamt wären keine Konfliktparteien im Krieg gegen Russland. Diese Meldungen schauen wir uns einmal an.

Mit westlichen Waffen auf Russland schießen

Zum Verständnis muss ich mit einem beliebigen Beispiel beginnen. Nehmen wir das Beispiel Libyen, das der Westen vor über zehn Jahren bombardiert und als Staat zerstört hat. Stellen wir uns einmal vor, damals hätten andere Länder, beispielsweise der Iran, Libyen Raketen geliefert, damit die libysche Armee damit nicht nur Kampfflugzeuge westlicher Staaten, die über Libyen operiert haben, abschießen kann, sondern auch Langstreckenraketen, mit denen Libyen französische Städte am Mittelmeer bombardiert hätte. Und der Iran hätte Libyen auch Wasserdrohnen geliefert, die westliche Kriegsschiffe vor der libyschen Küste versenkt hätten.

Wie hätte der Westen wohl reagiert? Hätte der Westen das schulterzuckend akzeptiert? Oder hätte der Westen den Iran als Kriegspartei bezeichnet und wäre eventuell sogar gegen den Iran vorgegangen?

Man muss nicht einmal spekulieren, um diese Frage zu beantworten. Man erinnere sich beispielsweise an den Aufschrei im Westen, als in den USA im Sommer 2020 die Meldung verbreitet wurde, Russland habe den Taliban Kopfgelder für die Tötung von US-Soldaten in Afghanistan bezahlt. Die Meldung war frei erfunden und hatte nur den Zweck, dem angeblichen Russland-Freund Trump im Wahlkampf gegen Biden zu schaden, aber westliche Politiker und Medien haben sich tagelang darüber aufgeregt und erklärt, dass das ein Ding der Unmöglichkeit sei und Konsequenzen haben müsse.

Die Erfinder dieser Falschmeldung wollten wegen des US-Wahlkampfes natürlich keinen Krieg mit Russland riskieren, daher verschwand die Meldung schnell wieder und öffentliche Diskussionen darüber, wie Russland dafür bestraft werden könnte, wurden abgewürgt.

Umgekehrt tut der Westen aber genau das, was er Russland damals vorgeworfen hat: Er liefert Kiew Waffen, das damit ganz offiziell so viele Russen wie möglich töten soll, und der Westen erlaubt Kiew seit Ende Mai sogar ausdrücklich, diese Waffen nicht nur gegen Ziele in Gebieten einzusetzen, von denen der Westen meint, sie würden noch zur Ukraine gehören, sondern auch gegen Ziele auf unbestritten russischem Staatsgebiet. Zuerst wurde das, wohl um die westliche Öffentlichkeit zu beruhigen, offiziell auf militärische Ziele an der Front bei Charkow und im russischen Gebiet Belgorod begrenzt, aber nach dem ukrainischen Angriff auf Kursk haben die westlichen Staaten schnell erklärt, Kiew habe die Erlaubnis, westliche Waffen auch bei der Offensive in Kursk einzusetzen.

Dass der Westen damit Konfliktpartei geworden ist, kann man nun wirklich nicht bestreiten. Aber damit nicht genug.

Immer tiefer nach Russland schießen

Kiew fordert schon seit einiger Zeit die Erlaubnis, mit weitreichenden Raketen tiefer ins russische Hinterland feuern zu dürfen. Die Rede ist dabei vor allem von aus den USA gelieferten ATACMS-Raketen mit einer Reichweite von 320 Kilometern und den baugleichen Marschflugkörpern Storm Shadow (Großbritannien) und SCALP (Frankreich), von denen an Kiew nach offiziellen Angaben die Exportversion mit 300 Kilometer Reichweite geliefert wurde, während die Waffe eigentlich eine Reichweite von 500 Kilometern hat. Und Kiew fordert aus dem gleichen Grund, wenn auch bisher erfolglos, die Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 Kilometern, deren Reichweite sich nicht auf beispielsweise 300 Kilometer reduzieren lässt.

Am 21. August hat EU-Chefdiplomat und EU-Gärtnermeister Josep Borrell in einem Telefonat mit dem ukrainischen Außenminister Dmitri Kuleba erklärt, dass er die Aufhebung der Beschränkungen für Angriffe auf russisches Territorium befürwortet, da er glaubt, dass das die Ukraine schützen und Friedensgespräche voranbringen würde. Borrell sagte auch, die EU unterstütze den Einmarsch der ukrainischen Streitkräfte in die Region Kursk.

Man stelle sich einmal vor, Russland würde Syrien, wo ein Teil des Landes seit 2019 völkerrechtswidrig von US-Truppen besetzt ist, Waffen zum Kampf gegen diese US-Truppen liefern und dann nachlegen und Syrien Langstreckenwaffen liefern und erlauben, damit beispielsweise auf US-Truppenbasen in der EU zu schießen. Würde Borrell sich dann vor die Presse stellen und behaupten, Russland sie keine Kriegspartei?

Hinzu kommt, dass es schlicht Unsinn ist, wenn irgendjemand meint, nach Angriffen auf russisches Gebiet würde die russische Bevölkerung Druck auf die Regierung ausüben, Kompromisse einzugehen. Das hat in der Geschichte noch nie funktioniert. Auch die Kriegsverbrechen der Alliierten im Zweiten Weltkrieg, so ziemlich alle deutschen Städte mit Flächenbombardements dem Erdboden gleichzumachen, hatte den offiziellen Zweck, die deutsche Bevölkerung gegen ihre Regierung aufzubringen. Bekanntlich hat das nicht geklappt und es klappt erst recht nicht bei den leidensfähigen und patriotischen Russen. Bei denen rufen solche Angriffe eher eine „jetzt erste recht“-Haltung hervor, aber sicher keine „OK, dann kapitulieren wir eben“-Haltung.

Übrigens hat die US-Regierung zwei Tage nach Borrells Forderung bestätigt, dass sie mit der Ukraine über die Möglichkeit spricht, die Reichweite der Angriffe mit US-Waffen auf russisches Territorium zu erhöhen. Diese Taktik der Öffentlichkeitsarbeit westlicher Regierungen, etwas zunächst auszuschließen, dann darüber „nachzudenken“ oder darüber „zu sprechen“, und kurz darauf zu tun, was eben noch „ausgeschlossen“ oder „undenkbar“ war, weil es eine Kriegsbeteiligung des Westens bedeuten würde, haben wir schon oft erlebt. Als Beispiel sei nur an die Lieferung schwerer Panzer an die Ukraine Anfang 2023 erinnert, daher ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Länder des Westens auch Angriffe mit westlichen Waffen auf russische Ziele hunderte Kilometer hinter der Front erlauben.

NATO-Soldaten programmieren die Zieldaten

Man darf nicht vergessen, dass NATO-Soldaten die Zielkoordinaten in diese komplexen westlichen Waffen einprogrammieren. Das behauptet die russische Seite und das wird vom Westen natürlich bestritten, aber auch hier lügt der Westen, wie wir aus dem abgehörten Telefonat der deutschen Luftwaffengeneräle wissen. Das hat Generalleutnant Ingo Gerhartz, der Chef der deutschen Luftwaffe (und damit übrigens Nachfolger von Herrmann Göring, aber das nur nebenbei) deutlich gesagt, als er über die britischen Storm Shadows gesprochen hat:

„Also wenn’s zum Beispiel darum geht, die Missionsplanung zu machen, ich weiß, wie es die Engländer machen, die machen es ja komplett im Reachback. Die haben auch paar Leute vor Ort“

Wenn der Westen es Kiew erlaubt, Ziele tief im russischen Hinterland mit britischen Storm Shadow Raketen anzugreifen, dann würden britische Soldaten die Missionsplanung machen, also die Zieldaten für die Marschflugkörper programmieren, die dann Ziele in Russland angreifen würden.

Aber Großbritannien wäre keine Kriegspartei?

Borrell unterstützt mit seiner Forderung, die Beschränkungen für Angriffe auf russisches Territorium mit westlichen Waffen aufzuheben, die Forderungen aus Kiew. In der Ukraine wird gefordert, mit den britischen und französischen Marschflugkörpern tief ins russische Hinterland feuern zu dürfen. Der Guardian schrieb am 24. August:

„Die Ukraine will vom Westen die Erlaubnis, Langstreckenraketen des Typs „Storm Shadow“ zur Zerstörung von Zielen tief in Russland einzusetzen, weil sie glaubt, dass dies Moskau zu Verhandlungen über ein Ende der Kämpfe zwingen könnte. Hochrangige Persönlichkeiten in Kiew haben vorgeschlagen, dass der Einsatz der anglo-französischen Waffen dem Kreml in einem „Demonstrationsangriff“ zeigen wird, dass militärische Einrichtungen in der Nähe der Hauptstadt selbst durch direkte Angriffe verwundbar sein könnten. Einem hochrangigen Regierungsvertreter zufolge wird Russland nur dann Verhandlungen in Betracht ziehen, wenn es glaubt, dass die Ukraine in der Lage ist, „Moskau und St. Petersburg zu bedrohen“. Das ist jedoch eine Strategie mit hohem Risiko, die bisher von den USA nicht unterstützt wird.“

Lieferung von Aufklärungsdaten an Kiew

Dass die NATO-Staaten der Ukraine Aufklärungsdaten für den Kampf gegen Russland liefern, wurde ganz offiziell bestätigt. Übrigens auch von Deutschland. Und die Versorgung einer Kriegspartei mit aktuellen Aufklärungsdaten ist laut Völkerrecht eine zweifelsfreie Kriegsbeteiligung, wie der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages deutlich gesagt hat.

Nun wurde bekannt, dass mindestens die USA und Großbritannien Aufklärungsdaten auch für die ukrainische Offensive bei Kursk liefern. Man beachte dabei, wie die westlichen Politiker und Medien das formulieren. Am 23. August berichtete die Washington Post beispielsweise:

„US-Beamte haben erklärt, dass sie keine nachrichtendienstlichen Erkenntnisse zur Unterstützung der Kursk-Operation bereitgestellt haben. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die USA bei der Weitergabe von Informationen, die eine weitere Einnahme souveränen russischen Territoriums ermöglichen würden, helfen oder Unterstützung leisten“, sagte ein zweiter US-Beamter.“

Vorstellen kann er es sich angeblich nicht, aber das bedeutet nicht, dass es nicht passiert. Am gleichen Tag berichtete die New York Times nämlich:

„In den Tagen nach der Offensive haben die USA und Großbritannien der Ukraine Satellitenbilder und andere Informationen über die Region Kursk zur Verfügung gestellt – nicht, um der Ukraine zu helfen, tiefer nach Russland vorzudringen, sondern um ihren Befehlshabern zu ermöglichen, russische Verstärkungen besser zu verfolgen, die sie angreifen oder ihren eventuellen Rückzug in die Ukraine verhindern könnten, so zwei Beamte.“

Das ist hübsch formuliert, aber es ist natürlich Unsinn. Wenn „die USA und Großbritannien der Ukraine Satellitenbilder und andere Informationen“ über russischen Truppen und Truppenbewegungen in der Region Kursk „zur Verfügung“ stellen, dann würde der Ukraine das sehr wohl helfen, „russische Verstärkungen besser zu verfolgen, die sie angreifen“, um „tiefer nach Russland vorzudringen“.

Reguläre europäische Truppen in die Ukraine schicken

In den Medien ist es um die vom französischen Präsidenten Macron Ende Februar angestoßene Debatte, reguläre westliche Soldaten in die Ukraine zu schicken, ein wenig still geworden. Dieser offensichtliche Kriegseintritt wird von der westlichen Öffentlichkeit so heftig abgelehnt, dass nun die Rede davon ist, man wolle natürlich nur Ausbilder und keine kämpfenden Truppen in die Ukraine schicken.

Auch das ist eine Lüge, denn schon im Dezember 2022 hat ein hochrangiger britischer General die Entsendung von Spezialeinheiten in die Ukraine eingeräumt, die dort an „hochriskanten Operationen“ teilnehmen. Darüber hat die britische Times berichtet, deren Artikel ich damals übersetzt habe. Und im April 2023 wurden Unterlagen aus dem Pentagon geleakt, aus denen hervorging, dass die NATO mit mindestens 97 Soldaten aus Spezialeinheiten, 50 davon aus Großbritannien, in der Ukraine aktiv war. Den Unterlagen zufolge kamen die Soldaten neben Großbritannien aus Lettland, Frankreich, den Niederlanden und den USA.

Aber diese Staaten sind keine Kriegspartei? Würden die USA behaupten, Russland sei keine Kriegspartei, wenn russische Soldaten an Operationen gegen US-Soldaten in Syrien oder dem Irak teilnehmen würden?

Daher kann man die Aussage westlicher Politiker, es sollen angeblich nur Ausbilder in die Ukraine entsandt werden, getrost als weitere Lüge westlicher Politiker einordnen, die damit die westliche Öffentlichkeit beruhigen wollen.

RT-DE berichtete am 24. August über einen Artikel der Welt am Sonntag, laut dem die EU den Plan, militärische Ausbilder in die Ukraine zu entsenden forciere und auf baldige Beschlussfassung dränge. Die Idee, dass Soldaten aus NATO-Staaten ukrainisches Militär direkt in der Ukraine ausbilden sollen, wird demnach von Frankreich, Polen, Dänemark, Schweden und den baltischen Staaten unterstützt, während Deutschland bremse, weil es eine Ausweitung des Konflikts befürchtet. Diese Einschätzung teilen demnach Ungarn, Slowenien, Malta und Österreich.

Die Diskussion dürfte hinter den Kulissen aktiver werden, weil das Mandat für die Ausbildung ukrainischer Soldaten in EU-Staaten im November verlängert werden muss. Im Rahmen der Mandatsverlängerung könnte quasi nebenbei und vergleichsweise unauffällig beschlossen werden, die Ausbildung künftig (auch) in der Ukraine durchführen zu lassen.

Bis zum letzten Europäer?

Das Problem dabei ist, dass ukrainische Ausbildungszentren natürlich legitime Ziele für die russische Armee sind, weshalb wir danach wohl nicht lange werden warten müssen, bis es erste Meldungen über in der Ukraine getötete europäische Soldaten gibt. Das würde die EU-Führung sicherlich als „russische Eskalation“ bezeichnen und die westlichen Medien würden das bereitwillig nachplappern.

Dramatische Berichte über in der Ukraine gefallene europäische Soldaten, die dort doch nur ukrainische Soldaten ausbilden, damit die für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie gegen das bestialische Russland kämpfen können, könnten den Sinn haben, die europäischen Gesellschaften endlich kriegsbereit zu machen, denn dieses Ziel haben die westlichen Politiker und Medien trotz aller Bemühungen bisher nicht erreicht. Immerhin sagt Bundesverteidigungsminister Pistorius ganz offen, dass es sein Ziel ist, Deutschland endlich wieder „kriegstüchtig“ zu machen.

Übrigens ist bei all den Meldungen über die offizielle Entsendung europäischer Soldaten in die Ukraine nie die Rede davon, dass auch amerikanische Soldaten dahin geschickt werden sollen. Kein Wunder, ich erinnere nur an den Artikel mit der unzweideutigen Überschrift „Europa – aber nicht die NATO – sollte Truppen in die Ukraine schicken“, der im April bei Foreign Affairs, der Zeitung des mächtigen US-Thinktanks Council on Foreign Relations, erschienen ist und den ich damals übersetzt habe.

Die USA lassen die Ukraine für ihre geopolitischen Ziele bis zum letzten Ukrainer gegen Russland kämpfen. Und da die Ukrainer langsam zur Neige gehen, soll nun die EU bis zum letzten Europäer für die geopolitischen Ziele der USA kämpfen. Zumindest deutet alles in diese Richtung, wenn die EU im November tatsächlich beschließt, europäische Soldaten in die Ukraine zu schicken.



