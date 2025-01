Trump

Die Frage, wie es nach Trumps Androhung, Grönland notfalls gewaltsam zu annektieren, beschäftigt auch die russischen Medien.

Die Grönland-Frage, die Trump aufgeworfen hat, war auch Thema im Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens und ich habe den Beitrag übersetzt, um zu zeigen, wie in Russland darüber berichtet wird.

Beginn der Übersetzung:

Die Grönländer wollen weder Amerikaner noch Dänen sein

Je näher Donald Trump dem Weißen Haus kommt, desto dringlicher wird die Frage um Grönland, die größte Insel der Welt. Trump erklärte, Grönland sei für die USA lebenswichtig, und hat bereits versprochen, dieses riesige Stück Arktis zu kaufen. Außerdem hat er begonnen, die dortige Bevölkerung zu bearbeiten, indem er seinen Sohn zur politischen Aufklärung schickte. Der rüstete junge Grönländer mit MAGA-Kappen aus und ließ sie in die Kamera sagen, dass sie unbedingt zu den USA gehören wollen.

König Friedrich X. von Dänemark reagierte mit einer heraldischen Maßnahme: Er trennte den Eisbären und den Widder, die Symbole Grönlands und der Färöer-Inseln, im Wappen des Landes, um für beide mehr Platz zu schaffen. Gleichzeitig weigert sich die dänische Regierung, mit den USA zu verhandeln. Grönland gehöre den Grönländern, die Entscheidung liege bei ihnen.

Grönlands Premierminister Mute Egede sagte in einem Interview mit Fox News: „Über die Zukunft Grönlands wird sein Volk entscheiden, und es will weder Däne noch Amerikaner sein. Es will als Grönländer Teil der westlichen Allianz sein. Auf dieser Grundlage streben wir eine engere Zusammenarbeit mit starken Partnern wie den USA an. Sie sind unsere Nachbarn, Ihre Sicherheit ist unsere Sicherheit. Ich habe das schon oft gesagt, aber jetzt möchte ich es besonders betonen.“

Derzeit genießen die Grönländer eine formelle Autonomie innerhalb Dänemarks, haben jedoch das Recht auf ein Referendum über die Unabhängigkeit.

Über die Zukunft ist nichts bekannt, da Trump noch nicht im Amt ist, es keine konkreten Vorschläge gibt und vieles, wie man sagt, von der Intensität des Spiels und den politischen Technologien abhängen wird. Bekanntlich verfügen die USA über ein großes Arsenal an Mitteln, das von Farbrevolutionen und Staatsstreichen bis hin zu politischen Morden und direkter Bestechung reicht.

Grönland hat nicht viele Einwohner, nur etwa 55.000. Sie sind ein typisches Volk des Nordens, hauptsächlich Eskimo-Inuit. Traditionell liefen die einheimischen Männer in eleganten weißen Hosen aus Eisbärfell auf der Insel umher. Sie haben Häuser im Yaranga-Stil bei unseren Tschuktschen. Wenn es die Temperaturen erlaubten und insbesondere, wenn sie Gäste empfingen, warfen die Eskimofrauen alles ab und trugen nur Stringtangas aus Robbenfell mit dem Fell nach außen. Das war die Alltagskleidung und immer ein Akt der Gastfreundschaft.

Eine Skizze des Künstlers Nelson zeigt, wie der berühmte norwegische Entdecker Fridtjof Nansen von einer Eskimofamilie begrüßt wird.

Übrigens sind die Pelztangas der Eskimofrauen keine Unterwäsche, sondern einfach die Hauskleidung. Wenn sie in die Kälte hinausgingen, zogen sie sie aus und tauschten sie gegen Pelzhosen. Reisende nach Grönland brachten diese eleganten, mit Perlen besetzten Tangas nach Europa, wo sich die Damen noch immer in voluminösen Pantalons wärmten. Auf Grönländisch werden sie „Naatsit“ genannt. Sie sind im Nationalmuseum in Kopenhagen ausgestellt.

Die Pelztangas haben sich im modernen Europa nicht durchgesetzt, obwohl es immer noch Versuche kultureller Anleihen bei Modedesignern gab. 1994 war ein Pelztanga Teil der Kollektion der britischen Modedesignerin Vivienne Westwood. Die Idee dazu bekam Westwood von grönländischen Frauen. Auf dem Laufsteg wurde sie vom Topmodel und der späteren First Lady Frankreichs, der heutigen Frau von Sarkozy Carla Bruni vorgeführt.

Doch Pelztangas wurden im Westen nie Teil des alltäglichen Lebens, sie wurden von radikalen Feministinnen angegriffen, denn sie waren zu feminin und aufreizend.

Wie auch immer, das Schicksal der Frauen in Grönland war nicht beneidenswert. Und zwar wegen der dänischen Kolonialpolitik.

Die dänische Regierung prozessiert derzeit gegen Grönländerinnen. 143 grönländische Inuit-Frauen haben Klage eingereicht und fordern Entschädigung für die erzwungene und geheime Empfängnisverhütung, die von den dänischen Behörden in den 1960er und 1970er Jahren praktiziert wurde. Damals wurden den Frauen bei gynäkologischen Routineuntersuchungen, Geburten oder einfachen Operationen ohne ihr Wissen Spiralen eingesetzt, die eine Schwangerschaft verhinderten. Auch Teenagern, für die Zukunft.

Eine Untersuchung des dänischen Rundfunks ergab, dass 35 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter auf Grönland von dem Programm betroffen waren. Ziel der Maßnahme war es, die Bevölkerungszahl in er dänischen Kolonie künstlich zu verringern und die staatlichen Ausgaben für Sozialleistungen für die einheimische Bevölkerung zu reduzieren. Und das sind nicht Andersens Märchen.

Ob Amerika die leichtgläubigen Grönländer glücklich machen wird, bleibt abzuwarten. Versprechen gibt es viele. Der Slogan „Make Greenland Great Again“ ist verdächtig. War Grönland denn jemals großartig?

Jedenfalls sollte man Trumps Absichten und seine Entschlossenheit in Bezug auf Grönland nicht unterschätzen.

Er hat bereits eine neue Karte von Amerika vorgestellt, sehen Sie, wie beeindruckend der Höhengürtel darauf aussieht, von Alaska über Kanada bis einschließlich Grönland.

Er hat zwei Interessen: ein geopolitisches Standbein und Bodenschätze, schließlich wurden in Grönland bereits Vorkommen an Kupfer, Blei, Zink, Silber, Palladium, Uran, Tantal, Niob, Graphit und seltenen Erden entdeckt. Hinzu kommen die unzähligen Reserven an Öl und Gas sowie Fisch und Meeresfrüchten.

An so etwas kann Trump einfach nicht vorbeigehen, wie er selbst sagte: „Wir brauchen Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit. Das wurde mir schon lange gesagt, sogar lange bevor ich meine Absicht bekannt gab, für das Präsidentenamt zu kandidieren. Was ich sagen will, ist, dass die Menschen darüber wird schon sehr lange gesprochen haben. Dort leben etwa 45.000 Menschen. Sie wissen nicht einmal, ob Dänemarks Anspruch auf die Insel legitim ist, aber wenn ja, sollten die Dänen sie aufgeben, weil wir sie aus Gründen der nationalen Sicherheit brauchen. Für die freie Welt. Ich spreche vom Schutz der freien Welt. Sie brauchen hier nicht einmal ein Fernglas. Schauen Sie sich nur um, überall sind chinesische Schiffe. Überall russische Schiffe. Das werden wir nicht zulassen. Und wenn Dänemark diese Angelegenheit abschließen möchte… Aber niemand weiß, ob es irgendwelche Eigentums-, Nutzungs- und Verfügungsrechte hat. Vielleicht wird die Bevölkerung Grönlands für die Unabhängigkeit stimmen oder für den Anschluss an die USA.“

Wie wir sehen, geht der Kampf um die Arktis in eine neue Runde. Die globale Erwärmung gibt den Amerikanern neue Gründe. Und natürlich geht es nicht ohne die Bedrohung durch Russland oder China. Das ist immer das obligatorische Argument.

Trumps Nationaler Sicherheitsberater Waltz sagte auf Fox News: „Wir haben Russland, das versucht, König der Arktis zu werden, mit über 60 Eisbrechern, von denen einige nuklear sind. Wir haben zwei, und einer hat gerade gebrannt. Es geht darum, dass die Chinesen wegen des Abschmelzens der polaren Eiskappen jetzt auch Eisbrecher bauen und sich bewegen hierher bewegen.“

Es besteht kein Zweifel, dass die US-Militärpräsenz in Grönland in jedem Fall ausgebaut wird. Dort befindet sich bereits die Pituffik-Basis, ein Element des Frühwarnsystems für Raketenstarts. Nichts hindert sie daran, dort Raketen zu stationieren, um die Flugzeit zu verkürzen.

Überhaupt wird das scheinbar von Gott vergessene Grönland zu einem globalen Thema. Unter diesen Umständen kann man nur hoffen, dass die Grönländer ihre fragile kulturelle Identität bewahren.

Ende der Übersetzung



