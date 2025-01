Europa

Während Trump in der Ukraine Frieden will, geben sich europäische Politiker weiter als Kriegstreiber. Kein Wunder, denn wie sollen sie ihren Wählern bei einem Frieden in der Ukraine erklären, wozu all das gut gewesen sein soll?

Wie jeden Sonntag war der Bericht des Deutschland-Korrespondenten für mich ein Highlight im wöchentlichen Nachrichtenrückblick, denn das russische Fernsehen am Sonntag gezeigt hat, denn erstens ist der Blick von außen auf den Politzirkus in Europa und Deutschland immer amüsant, weil er sich so sehr von dem unterscheidet, wie deutsche Medien berichten, und zweitens sind die Formulierungen des russischen Korrespondenten immer wieder ausgesprochen treffend. Daher habe ich den Bericht, wie jede Woche, übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Europa zerstört sich mit der Ukraine weiter selbst

Und nun zu Europa. Der amerikanische Milliardär Elon Musk hört mit seinen Angriffen auf die Alte Welt nicht auf. Nachdem er im Januar damit begonnen hatte, den britischen Premierminister Starmer zu beschuldigen, Pakistaner zu decken, die mehr als tausend britische Mädchen vergewaltigt hatten, und den Rücktritt der Regierung zu fordern, beschuldigte Musk Starmer in dieser Woche, sich in die amerikanischen Wahlen eingemischt zu haben. Musk schrieb, der englische Premierminister habe „Agenten nach Amerika geschickt, um die US-Wahlen zu untergraben“.

Starmer hat immer noch keine Argumente gefunden, um dem Amerikaners zu antworten. Dafür kamen Karikaturen. Die Times stellt Musk im Stil alter Zoologiebücher als hässliche Moschusratte dar. Es ist ein Wortspiel: Musk heißt auf Englisch Moschus. Die Karikatur trägt die Unterschrift: „Die Moschusratte. Elonis robinsonis. Ein furchterregend stinkendes, riesiges Wassernagetier, das in Amerika beheimatet ist. Wurde nach Großbritannien und Europa eingeschleppt und vernichtet die einheimischen Arten. Schwimmt mit Haien.“

Auch Donald Trump, den der Spectator auf seiner Titelseite als Wikinger auf dem Weg nach Grönland porträtiert, hat auch etwas abbekommen.

Ist es da ein Wunder, dass der Premierminister Großbritanniens, Amerikas wichtigstem Verbündeten, nicht einmal zu Trumps Amtseinführung eingeladen wurde? Auch Ursula von der Leyen, die Chefin der EU-Kommission, wird nicht an der Feier teilnehmen. Eine klare Missachtung Europas, das unter den dummen Entscheidungen der liberalen Eliten buchstäblich zusammenbricht.

Michail Antonow, unser Korrespondent in Berlin, berichtet, wie Europa sich weiter selbst zerstört.

Keir Starmer läuft Gefahr, den Fluch von Selensky zu erleben. Es ist auffällig, dass britische Premierminister, wenn sie in Kiew auftauchen, nicht lange in der Downing Street bleiben. Höchstens eineinhalb Jahre.

Aber Starmer selbst gibt vor, strategisch zu denken, für die kommenden Generationen. Er hat ein hundertjähriges Partnerschaftsabkommen nach Kiew mitgebracht, das in der gegenwärtigen Situation einem hundertjährigen Krieg mit Russland gleichkommt. In dem Vertrag gibt es geheime Klauseln. Bekannt ist, dass London bis 2030 jährlich drei Milliarden Pfund für die Unterstützung der Ukraine ausgeben, Kiew Zugang zu seinen Entwicklungen im militärisch-industriellen Komplex, insbesondere zu Langstreckenwaffen, gewähren und dafür ein Vorrecht auf die Erschließung von ukrainischen Bodenschätzen erhalten wird. Selensky ist bereit, sein Land für Pennys zu verkaufen. Und im Grunde könnte diese „hundertjährige Partnerschaft“ durchaus eine tausendjährige oder auch ewige sein, denn sie dürfte bereits in einem Jahr zusammenbrechen.

Starmer erklärte in Kiew: „Das wichtigste Ziel ist es, die Ukraine im Jahr 2025 in die stärkstmögliche Position zu bringen.“

Von der „maximal starken Position“ der Ukraine reden sie an jeder Ecke, aber was das ist und wie sie aussieht, weiß tatsächlich niemand. Deshalb werden alle möglichen fantastischen Pläne geboren. Die „Hundertjährige Partnerschaft“ stieß in den westlichen Medien auf deutlich weniger Interesse als die Informationen über die geheimen französisch-britischen Konsultationen über den Einsatz ihrer Truppen in der Ukraine nach oder sogar vor dem Waffenstillstand. Im ersten Fall, so berichtet der Telegraph, besetzen die Alliierten eine Pufferzone entlang der Kontaktlinie, im zweiten Fall könnte es sich um eine Ausbildungsmission in der Westukraine unter Deckung von Luftabwehr durch Polen handeln, oder um etwas noch Schlimmeres.

Der Telegraph schrieb: „Wenn Moskau wieder in der Lage ist, Kiew einzunehmen, könnten die Verbündeten der Ukraine im Westen gezwungen sein, drastischere Maßnahmen zu ergreifen. Es könnte eine Koalition der Willigen gebildet werden, um einen Verteidigungsgürtel um die ukrainische Hauptstadt zu errichten, damit die ukrainischen Streitkräfte nach vorne geschickt werden können, um die russische Offensive zu stoppen.“

Wie der „Telegraph“ jedoch einräumt, wird jede Truppenentsendung, insbesondere wenn sie den Aufgaben angemessen ist, den Haushalt des britischen Verteidigungsministeriums zusätzlich belasten. Aber es geht nicht nur um Geld, denn die Landstreitkräfte Großbritanniens umfassen 70.000 Mann, von denen ein Fünftel medizinisch gesehen nicht kampffähig ist. Und selbst die Tatsache, dass Großbritannien über Atomwaffen verfügt, macht die Äußerungen Starmers, der in Polen schon Ministerpräsident Tusk getroffen hat, nicht weniger anekdotisch.

Bie den Treffen mit Tusk sagte der britische Premierminister: „Wir sind große Militärmächte. Wir, die Briten, haben eine Präsenz an der Ostflanke. Wir haben der Ukraine fest zugesagt, dass wir ihr helfen werden.“

Der Journalist Peter Hitchens kommentierte das so: „Ich fürchte, das passt alles zu dem Größenwahn, der unser Land, das Volk und die Regierung erfasst hat, dass wir immer noch ein politisch, diplomatisch und militärisch bedeutendes Land und unvorstellbar reich sind. Wie können wir also in die Ukraine eilen und ihr unsere volle Unterstützung versprechen, wenn wir eigentlich kein Geld haben, wenn unsere Schiffe nicht auf See können und unsere Armee winzig ist?“

Drei Jahre lang haben sie mit der vollen Unterstützung der USA versucht, die Ukraine in eine starke Position zu bringen. Es hat nicht geklappt, nur die Ukrainer beginnen, ihnen auszugehen. Aber die Aufgabe hat sich nicht geändert, aber ohne die Unterstützung Washingtons ist ihre Umsetzung noch unmöglicher.

Die Eile, mit der Starmer und andere hochrangige Herren nach Kiew eilen, hat genau diesen Grund: Es gilt, Trump davon zu überzeugen, dass ein Frieden mit Russland prinzipiell unmöglich ist. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius sagte beim Aussteigen aus dem Zug auf dem Bahnsteig in Kiew, er sei gekommen, um ein Signal an die neue US-Regierung zu senden. Das Signal war allerdings schwach, denn einerseits schicken die Deutschen eine selbstfahrende Haubitze in die Ukraine, die selbst die Bundeswehr noch nicht hat, um sie an den Russen zu testen, andererseits wird aus Deutschland, so sehr sie sich auch bemühen, kein adäquater Ersatz für die Amerikaner.

Pistorius erklärte in Kiew: „Was das 3-Milliarden-Euro-Paket betrifft, so haben wir alles Notwendige dafür vorbereitet, aber wir haben die Verhandlungen innerhalb der Regierung noch nicht abgeschlossen, denn wir reden über Geld, das es nicht gibt, weil es keinen Haushalt gibt.“

Pistorius hofft, dass die auslaufende Regierung Scholz Kiew noch vor der Wahl drei Milliarden Euro zusätzlich zu den vier Milliarden geben kann, die für 2025 bereits beschlossen wurden. Aber offenbar klappt das nicht, denn alles hängt von der Position des Kanzlers ab, der die Wähler nicht mit neuen Zahlungen verunsichern will. Außenministerin Baerbock, die in Sachen Ukraine kein Geld zählt, wurde so wütend auf ihren Chef, dass sie vor ihm weglief und sich nicht zusammen fotografieren lassen wollte, wie die Bild-Zeitung berichtet. Ist das steigerungsfähig?

Scholz erklärte lapidar: „Wir haben ein Haushaltsloch von 26 Milliarden Euro. Und für diesen Betrag gibt es keine Einnahmen. Auch nicht mit Krediten. Überhaupt nichts.“

Und der will auch noch Kanzler werden.

Tatsache ist, dass Europa keine Mittel für die Ukraine hat, außer geliehenen Mitteln, die diese und die nächste Generation von Steuerzahlern belasten werden, oder von Russland gestohlenen Mitteln, die ebenfalls eines Tages zu einem Bumerang werden. Und Trump fordert auch noch fünf Prozent des BIP für die eigene Verteidigung. Pistorius hat vorgerechnet, dass Deutschland 40 Prozent des Staatshaushalts aufwenden müsste, um dieser Forderung nachzukommen. Das ist unrealistisch.

NATO-Generalsekretär Rutte versucht, mindestens 3,5 Prozent zu erreichen, indem er erklärte: „Wenn wir das nicht tun, werden wir in vier oder fünf Jahren Russischkurse besuchen oder nach Neuseeland gehen müssen. Wenn man sich anschaut, was Russland jetzt in drei Monaten produziert, ist es das, was die gesamte NATO von Los Angeles bis Ankara in einem ganzen Jahr produziert.“

Vor zwei Jahren versicherte von der Leyen, dass den Russen die Waschmaschinen ausgingen, aus denen sie Mikrochips für Raketen rissen, aber jetzt hat es sich gewendet. Es gibt Aufgaben, aber kein Geld. Weder für die Zukunft, noch für die Gegenwart.

Und es ist seit langem bekannt, dass man einen kleinen Staat ruinieren kann, indem man ihm einfach einen Schlachtkreuzer gibt. Großbritannien steht genau vor dieser Situation, lässt die Rentner in ihren Häusern einfrieren, versucht aber, die Flotte über Wasser zu halten. In ihrem kriegerischen Fieberwahn sind sie jedoch nicht in der Lage, ihre Ambitionen in ein angemessenes Verhältnis zu den realen Möglichkeiten zu setzen und die Bedrohungen angemessen zu bewerten.

Die NATO hat beschlossen, die Ostsee für Russland zu sichern. Als Vorwand dienen ganz gewöhnliche Vorfälle mit Beschädigungen von Seekabeln, aber der finnische Präsident Stubb ist ein Politiker, der nicht alles offen sagt: „Wir werden die NATO-Präsenz in der Ostsee erhöhen, den Einsatz moderner Technologien zur Aufdeckung von Infrastrukturaktivitäten in der Ostsee weiter verbessern und die russische Schattenflotte weiterhin aktiv bekämpfen“.

Die NATO hat in dieser Woche mit dem Einlaufen des deutschen Minensuchbootes Datteln und des hydrographischen Schiffes Luymes der niederländischen Marine in den Finnischen Meerbusen die Mission Baltic Guardian gestartet. Ziel ist es, das Seegebiet vorerst zu überwachen und dann möglicherweise verdächtige Schiffe auf dem Weg zu und von russischen Häfen abzufangen und festzuhalten. Ob es zu Piraterie in neutralen Gewässern kommen wird, ist fraglich, aber sie sind äußerst aggressiv, wie die Aussage von Tusk zeigte: „Wenn es in der Ostsee noch einmal zu schlimmen Ereignissen kommt, werden wir sehr hart vorgehen und auch mit Großbritannien zusammenarbeiten, wenn es um die Sicherheit in der Ostsee geht.“

Sie werden die Briten sicherlich brauchen, auch wenn die glorreichen Seiten der Royal Navy der Vergangenheit angehören.

Dabei dürften sich die europäischen Absichten endgültig manifestieren, nachdem die EU das 16. antirussische Sanktionspaket verabschiedet hat, von dem die polnische Präsidentschaft erwartet, dass es ein vollständiges Verbot der Einfuhr von russischem Öl und Flüssiggas beinhaltet. Bis dahin werden sie eine Hysterie über eine weitere beschädigte Infrastruktur schüren, die Tagesordnung damit verstopfen und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von den wirklich wichtigen Themen ablenken, wie zum Beispiel, wie es mit den Ermittlungen zu den Sprengungen der Nord-Streams läuft. Da läuft gar nichts.

Aber es besteht kein Zweifel daran, wer und was hinter dem Angriff auf die Infrastruktur von TurkStream steckt, die den Balkan und Ungarn über das Schwarze Meer mit Gas versorgt: Die Ukraine hat unter Leitung der Amerikaner und Briten versucht, die Kompressorstation in der Region Krasnodar anzugreifen. Das Ergebnis ist das übliche: Die Beziehungen zwischen Kiew und Budapest haben sich weiter verschlechtert.

Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó erklärte dazu: „TurkStream ist für die Gasversorgung Ungarns und Mitteleuropas unverzichtbar. Die Sicherheit der Energieversorgung ist eine Frage der Souveränität, daher muss jede Maßnahme, die die Sicherheit unserer Energieversorgung bedroht, als Angriff auf die Souveränität betrachtet werden.“

Deutschland, vertreten durch die Regierung Scholz, hat den Angriff gegen seine Interessen, der durch den Terroranschlag auf Nord Stream verursacht wurde, stillschweigend hingenommen, aber Ungarn und die Slowakei haben offensichtlich nicht vor, zu schweigen. Und vielleicht werden sie nicht nur reden. Auf den Vorschlag des slowakischen Ministerpräsidenten Fico, sich an der Grenze zu treffen und die Möglichkeit eines weiteren Transits von russischem Gas durch die Ukraine zu erörtern, antwortete Selensky kurz und, wie üblich, dreist: „Gut. Komme am Freitag nach Kiew.“

Natürlich ist Fico nirgendwohin gegangen, er hat eine neue Erklärung geschrieben, in der er der früheren Drohung, die Stromlieferungen an die Ukraine zu unterbrechen, eine neue hinzufügte: „Wenn in naher Zukunft irgendeine EU-Hilfe für die Ukraine auf dem Tisch liegt, werde ich mein Veto einlegen.“

Im Februar wird Fico beim 16. Sanktionspaket die Gelegenheit haben, seine Prinzipientreue zu demonstrieren, während Brüssel im Gegenteil die Gelegenheit haben wird, seine Prinzipienlosigkeit in Bezug auf seine eigenen wichtigsten Leitlinien zu demonstrieren – beim Konsens bei der Entscheidungsfindung. Das wird schwieriger als früher, als man lediglich den ungarischen Ministerpräsidenten Orban dazu überreden musste, während einer Abstimmung einen Kaffee trinken zu gehen.

Jetzt sind es zwei, und sie könnten drinnen bleiben.

Orban sagte dazu: „Alles wird sich ändern. Heute ist Freitag, aber ab Montag, nach der Amtseinführung, sagen wir Dienstagmorgen, wird eine andere Sonne über der westlichen Welt aufgehen. Vier Jahre bitterer, schwieriger Herrschaft der Demokraten gehen zu Ende, vier Jahre voller schmerzhafter Misserfolge. Es war von Anfang an schlecht: Donald Trump wurde die Präsidentschaft durch Betrug genommen. Das Wichtigste für Brüssel ist jetzt, sich an die veränderte Situation anzupassen, da eine neue Periode beginnt. Das gilt insbesondere für Krieg, Frieden und Sanktionen. Es ist Zeit, die EU-Sanktionen über Bord zu werfen und die Beziehungen zu Russland ohne Sanktionen aufzubauen.“

Vielleicht weiß Orban etwas, oder vielleicht malt er sich ein ideales Bild der Welt. Trumps Rückkehr garantiert niemandem irgendwas.

Deutschland beispielsweise bleibt trotz aller Bemühungen Musks, die AfD zu fördern, auch nach den vorgezogenen Wahlen weiter in der Hand der globalistischen Elite, die strikt auf den Konflikt mit Russland orientiert ist. Die AfD wird aller Voraussicht nach wachsen und die zweitstärkste Fraktion im Bundestag werden, die in Opposition zur neuen Regierung der Christdemokraten steht. Und obwohl schon jetzt klar ist, dass das Jahr 2025 für die deutsche Wirtschaft ein sehr schwieriges Jahr wird, bekommt die AfD derzeit keine Chance, ihr Programm umzusetzen.

Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel erklärte: „Wir brauchen eine sichere Energieversorgung, und dazu gehört natürlich auch billiges Erdgas, und deshalb sagen wir als AfD klar: Nord Stream 1 und 2 sind Projekte im nationalen Interesse Deutschlands, und deshalb müssen wir sie wieder in Betrieb nehmen, und mit der AfD wird das geschehen.“

Das Warten auf Trump, das Europa seit dem 5. November letzten Jahres erlebt, geht zu Ende. Einige erwarteten ihn mit Angst, andere mit Hoffnung. Im Ergebnis besteht für alle das Risiko, dass es schlimmer wird.

Natürlich betrifft das in erster Linie die Brüsseler Bürokratie, all diese europäischen Institutionen, die der neue US-Präsident absolut nicht mag. Und zweitens ist dieselbe liberale Elite entsetzt darüber, dass Trump etwas mit Russland ohne ihre Teilnahme vereinbaren könnte. Denn die Ukraine ist schon lange kein Koffer ohne Griff mehr – schwer zu tragen, aber schade, ihn wegzuwerfen –, sie ist deren Rettung: Sie selbst haben sich in einen kollektiven Selensky verwandelt, für den der Krieg der einzige Weg ist, seine Existenz in der Politik verlängern.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen