Trump im Amt

Auch in Russland wird beobachtet, was Trump in den ersten Tagen seiner Amtszeit tut. Daher zeige ich hier auf, wie man das Russland beurteilt.

Die ganze Welt blickte letzte Woche darauf, was Trump in den ersten Tagen seiner zweiten Amtszeit tat und anordnete. Das war am Sonntag auch Thema im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens und ich habe den Beitrag übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Trumps Maßnahmen deuten auf revolutionäre Veränderungen in den USA hin

Es ist wichtig, die Akzente zu spüren, die US-Präsident Donald Trump schon in den ersten Stunden seiner zweiten Amtszeit setzt. Er spricht mit noch mehr Pathos als im Wahlkampf und nimmt dabei wahrlich kein Blatt vor den Mund, so sagte er bei der Amtseinführung: „Amerikas goldenes Zeitalter beginnt genau jetzt. Von diesem Tag an wird das Land florieren und auf der ganzen Welt respektiert werden. Jeder wird es beneiden.“

Wenn der ehemalige US-Präsident Barack Obama gerne vom „Exzeptionalismus“, also von Amerikas Sonderstellung sprach, dann muss Trumps Amerika noch „exzeptioneller“ werden, wie er sagte: „Amerika wird größer, stärker und weitaus exzeptioneller werden als jemals zuvor.“

Trump sieht sich als den Auserwählten Gottes, dem der Schöpfer eine große Mission vorherbestimmt hat, wie er sagte: „Gott selbst hat mich gerettet, damit ich Amerika zu seiner früheren Größe zurückführen kann.“

Trumps erklärtes Ziel ist die Weltherrschaft der USA. Und das ist nicht nur ein Traum, sondern um ein konkretes Projekt, an dem er bereits arbeitet. Und die Abfolge der Schritte ist hier wie folgt: Zunächst einmal wären das die entschiedene Abkehr von der „Grünen“ Agenda und ein Ausnahmezustand im Energiesektor. Trump hat den bereits ausgerufen und davon in seiner Videoansprache vor Teilnehmern des Weltwirtschaftsforums in Davos berichtet: „Die USA verfügen über die größten Öl- und Gasreserven aller Länder der Erde, und wir werden sie nutzen. Das wird nicht nur die Kosten für praktisch alle Waren und Dienstleistungen senken, sondern die USA auch in eine industrielle Supermacht und die weltweite Hauptstadt der künstlichen Intelligenz und Kryptowährung verwandeln.“

Und, wie Trump sagt: „Wir werden bohren, Baby, bohren.“

Alle zuvor von den Demokraten beschlossenen Beschränkungen werden aufgehoben. Trump braucht Energie, um eine gigantische Infrastruktur für künstliche Intelligenz aufzubauen, zur Digitalisierung der gesamten Welt zu digitalisieren und um sie damit zu kontrollieren.

Das amerikanische Zentrum für künstliche Intelligenz wird in Texas angesiedelt. Das ist ein Projekt namens Stargate, in das zu Beginn eine riesige Summe Geld investiert wird: eine halbe Billion Dollar über vier Jahre. Was das Geld betrifft, so sind die erwähnte halbe Billion Dollar private Investitionen. OpenAI, Softbank und Oracle bündeln sozusagen ihre Ressourcen und gründen das Joint Venture Stargate.

Die ersten 10 Rechenzentren sind in Texas bereits im Bau. Es ist geplant, 100.000 Arbeitsplätze zu schaffen. Sam Altman, der CEO von OpenAI sagt zu den Aussichten: „Wir müssen in der Lage sein, über die beste KI-Infrastruktur der Welt zu verfügen, um bei Technologie und Fähigkeiten führend zu sein.“

Das heißt, wenn vor Trump die „goldene Milliarde“ die Welt mit Hilfe der liberalen Idee regieren sollte, dann stellt Trump die Frage anders: Die Welt wird ganz und gar nicht vom Westen beherrscht, sondern von Amerika, und nicht mit Hilfe der liberalen Idee, sondern durch künstliche Intelligenz.

Trump erwähnte auch, dass die USA zur Welthauptstadt der künstlichen Intelligenz und der Kryptowährung werden würden. Trumps Schwäche für Kryptowährungen ist bekannt, und der Plan könnte folgendermaßen aussehen: Kryptowährungen werden von eben dieser künstlichen Intelligenz in unbegrenzten Mengen geschürft, die gigantische US-Staatsverschuldung von 36 Billionen Dollar wird in himmelhohe Bitcoins denominiert, und alles wird mit Kryptowährung „abgezahlt“.

Trumps Leidenschaft für Kryptowährungen hat ihn offenbar dazu motiviert, Ross Ulbricht zu begnadigen, der zu zwei lebenslangen Haftstrafen verurteilt wurde. Ross Ulbricht ist vor allem für die Schaffung eines Darknet-Marktplatzes bekannt, auf dem Drogen, Hackerausrüstung und gestohlene Pässe gegen Kryptowährungen gehandelt wurden. Ross selbst sagt, er habe lediglich einen anonymen Marktplatz geschaffen und wer dort was gehandelt habe, gehe ihn nichts an.

Jedenfalls besaß Ross Ulbricht am Ende ein großes Paket Bitcoins, was bei Trump offensichtlich Sympathie hervorgerufen hat. Als Preis erhielt er die Freiheit „zu Ehren der libertären Bewegung“. So erklärte Trump der Mutter des Verurteilten seine Entscheidung, ihn zu begnadigen.

Darüber hinaus begnadigte Trump 1.500 Menschen, die wegen des Sturms auf das Kapitol im Januar 2021 verurteilt worden waren. Sie wurden von Biden-Anhängern gerichtlich verfolgt. Biden selbst begnadigte in den letzten Stunden seiner Präsidentschaft zahlreiche Mitglieder seiner Familie, obwohl es keine Strafverfahren gegen sie gibt.

Aber der Champion, wenn es um politische Strafverfolgung geht, ist nun mal Trump, der über Biden wie folgt scherzte: „Wissen Sie, das Lustigste und vielleicht auch Traurigste ist, dass er sich nicht selbst begnadigt hat. Denn wenn man darüber nachdenkt, sind alle anderen mit ihm verbunden.“

Insgesamt zeugen viele von Trumps Schritten von wahrhaft revolutionären Veränderungen in den USA: die Abschaffung der staatlichen Zensur, das Verbot, das Rechtssystem als politische Waffe einzusetzen, es wird in den USA nur noch zwei Geschlechter geben, es wird keine Männer im Frauensport mehr geben, illegale Einwanderer werden rausgeschmissen.

Ende der Übersetzung



