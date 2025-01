Die EU erklärt, Lukaschenko habe keine Legitimität als weißrussischer Präsident

Doppelmoral

EU-Außenpolitikchefin Kallas hat zur Präsidentschaftswahl in Weißrussland erklärt, der weißrussische Präsident Lukaschenko habe keinerlei Legitimität, was außerhalb der westlichen Medienblase für einige Lacher gesorgt hat.

Am Sonntag fanden in Weißrussland Präsidentschaftswahlen statt, die Präsident Lukaschenko bei einer hohen Wahlbeteiligung mit über 80 Prozent Zustimmung gewonnen hat. Der Westen bezeichnet die Wahl als „Farce“, aber wer mal in Weißrussland war, der weiß, wie beliebt Lukaschenko im eigenen Land ist, wo die Menschen ihn oft einfach nur „Batka“ (Papa) nennen.

Das interessiert in der EU jedoch niemanden, denn Demokratie ist aus Sicht der EU nur dann gegeben, wenn die Menschen so wählen, wie es die Funktionäre in Brüssel wünschen.

Am Mittwoch verabschiedete das Europäische Parlament eine Entschließung zu Weißrussland, in der es die EU-Länder aufforderte, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen in Weißrussland nicht anzuerkennen. Darüber hinaus wurde darin über die Notwendigkeit einer Ausweitung der Sanktionen gegen Weißrussland gesprochen, weil die Menschen dort nicht so wählen, wie man es in Brüssel will.

Kaja Kallas, die neue EU-Chefdiplomatin, hat am Tag vor der Wahl in Weißrussland auf X geschrieben:

„Lukaschenko klammert sich seit 30 Jahren an die Macht.

Morgen wird er sich in einer weiteren Scheinwahl selbst wiederernennen.

Das ist ein unverhohlene Affront gegen die Demokratie.

Lukaschenko hat keinerlei Legitimität.“

Wenn man nicht wüsste, dass Kallas das ernst meint, könnte man es für Satire halten, denn Lukaschenko muss ja nicht jedem gefallen, aber er ist gemäß den Gesetzen seines Landes der gewählte – und damit rechtmäßige, also legitime – Präsident Weißrusslands. „Legitim“ bedeutet nämlich „rechtmäßig“.

Was den X-Post von Kallas wie Satire aussehen lässt, ist die Tatsache, dass die EU einige ganz klar nicht rechtmäßige Präsidenten anerkennt.

Oder wie war das mit Selensky, dessen Amtseit schon im Mai 2024 ausgelaufen ist? Gemäß ukrainischer Verfassung hätten die Vollmachten des Präsidenten damals auf den Parlamentspräsidenten übergehen müssen, aber das ist nicht geschehen. Und im Gegensatz zu Weißrussland weigert Selensky sich, Wahlen abzuhalten.

Aber die EU erkennt Selensky, den man in Russland nur noch den „Präsidenten mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum“ oder kurz der „Abgelaufene“ nennt, weiterhin als ukrainischen Präsidenten an, obwohl er ganz objektiv nicht mehr rechtmäßiger Präsident ist.

Oder wie war das in Rumänien, wo bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen kein den USA treu ergebener Kandidat in die Stichwahl gekommen ist? Das rumänische Verfassungsgericht hat danach auf Anweisung der Geheimdienste und ohne Vorlage von Belegen entschieden, dass die Wahl wegen einer angeblichen russischen Kampagne auf TikTok annulliert werden müsse. Daran hat sich auch nichts geändert, als sich herausgestellt hat, dass es eine der pro-europäischen Parteien war, die die Kampagne organisiert hat, dass die Kampagne aber anders gewirkt hat, als gewünscht.

Und was macht die EU? Sie erkennt den eigentlich ebenfalls „abgelaufenen“ rumänischen Präsidenten Johannis weiterhin als Präsidenten an.

Das waren nur zwei Beispiele, man könnte auch noch an Venezuela erinnern, wo die EU lange den Putschisten Guaido als Präsidenten anerkannt hat.

Wenn die EU von „legitimen“ Präsidenten spricht, sollte man genauer hinschauen…



