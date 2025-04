Deutschland

In Deutschland wird Krieg mehr und mehr zu etwas alltäglichem gemacht. Werbung für die Bundeswehr auf Straßenbahnen und Bussen, Medien und Politik wollen die Deutschen wieder "kriegstauglich" machen und so weiter. Aus Russland werden die Äußerungen in Richtung Deutschland immer deutlicher.

In dieser Woche begann der Bericht des Deutschland Korrespondenten, den das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat, damit, wie die Deutschen immer mehr an Idee des Krieges gewöhnt werden. Ich habe darüber berichtet, dass die deutschen Mainstream-Medien plötzlich kein Problem mehr damit haben, wenn eine Bäckerei ihre Formen aus der Nazi-Zeit wieder aus dem Keller holt und zu Ostern Zuckerhasen mit Waffen der Wehrmacht verkauft.

Und die Äußerungen des unglücklicherweise baldigen Kanzlers Merz, er wolle Taurus-Raketen an Kiew liefern, damit damit die Krimbrücke zerstört werden kann, wurden aus Russland mit der unzweideutigen Erklärung beantwortet, dann sei Deutschland Kriegspartei „mit allen daraus folgenden Konsequenzen“. In den deutschen Medien hat das nicht dazu geführt, vor dem Kriegskurs von Merz zu warnen.

Offensichtlich scheinen die Redakteure der deutschen Medien wieder an dem Punkt angekommen zu sein, an dem ihre Vorgänger im Frühjahr 1941 waren, als sie einen Krieg gegen Russland gut fanden und glaubten, man könne Russland militärisch besiegen.

Wie jede Woche habe ich den Bericht des russischen Deutschland-Korrespondenten übersetzt, in dem er über die politische Woche in Deutschland und Europa aus russischer Sicht berichtet hat.

Beginn der Übersetzung:

Die Idee des Krieges wird allmählich in das Bewusstsein der Deutschen eingeführt

Zucker, Sahne und Wasser werden in eine Form gegossen und das ergibt einen Osterhasen aus einer Tübinger Konditorei. Ein Hase auf einem Panzer, ein Hase mit einem Mörser, ein Hase mit einer Kanone. Diese Art von Süßigkeiten erfreuten sich im Dritten Reich bei Kindern und Erwachsenen großer Beliebtheit. Die Militarisierung des deutschen Alltags ist längst in vollem Gange: Werbung für die Bundeswehr auf Straßenbahnen und tarnfarbene Popcornbecher im Kino. Der Krieg dringt nicht als Ausnahmezustand ins Bewusstsein, sondern als Unterhaltungsaccessoire.

Doch es gibt noch immer Orte in Deutschland, wo Russen mit Brot und Salz begrüßt werden, etwa in der Stadt Seelow an der deutschen Ostgrenze. Dementsprechend wurden die Höhen, auf denen es liegt, als Seelow Höhen bekannt, das war Berlins letzte natürliche Verteidigungslinie. Am 16. April 1945 begann die sowjetische Armee sie zu zerstören. Zur Erinnerung an diese Kämpfe steht auf der Anhöhe ein bronzener Soldat.

Die deutsche Außenministerin Baerbock wollte auf keinen Fall, dass russische Vertreter diesen Ort besuchten. Sie ordnete an, sie nicht einzuladen und sie, falls sie ohne Erlaubnis auftauchten, nach Möglichkeit rauszuwerfen. Ihr Großvater, ein ideologischer Nazi mit Verdienstkreuz, kämpfte genau hier. Aber das ist ihr Problem.

„Mir ist nicht ganz klar, was das Auswärtige Amt damit erreichen will. Das hat etwas Absurdes“, sagte Hanke Friedemann, Regierungschef des Landkreises Märkisch-Oderland. „Das widerspricht jeder zivilisierten Haltung. Der Botschafter ist der höchste Repräsentant seines Landes hier in Deutschland, und ich kann ihn kaum von einem sowjetischen Soldatenfriedhof vertreiben. Und ich wüsste nicht einmal, warum.“

Für das, was sie als „Instrumentalisierung der Geschichte zur Rechtfertigung von Aggressionen“ bezeichnen, aber in Wirklichkeit dafür, dass die Russen nicht unter dem Nationalsozialismus leben und ihn nicht nebenan dulden wollten. Und wenn es eine russische Schuld gegenüber Deutschen gibt, dann gegenüber diesen Menschen, die noch heute Blumen zu unseren Denkmälern bringen und Kränze mit dem Wort спасибо, dem russischen Wort für „danke“, niederlegen. Aber der gegenwärtigen „Elite“, die aus jenen besteht, die nach 1945 ihre Familiengeschichte ausgelöscht haben, schulden die Russen nichts.

Diese heutige „Elite“ muss ihre Nase jedes Jahr am 9. Mai in die eingetrockneten Fäkalien ihrer Familiengeschichte stecken. Den tiefgründigen Verallgemeinerungen des deutschen Bald-Kanzlers und Enkelsohns eines SS-Scharführers zufolge ist dieser Geruch jedoch nicht mehr so unangenehm, denn er sagte im Interview: „Das russische Volk hat im Laufe seiner Geschichte eine unglaubliche Widerstandskraft gegenüber Leid gezeigt. Die rücksichtslose Bereitschaft, Menschen in den Tod zu schicken, war schon immer Teil der russischen Politik. Insofern sollte man nicht zu sehr darauf hoffen, dass sich der Krieg irgendwann von selbst löst.“

Kaum begannen sich die Konturen der künftigen Regierung abzuzeichnen, begann Deutschland sofort, die während des politischen Übergangs verlorene Zeit aufzuholen, indem es sich als drittes Land der „Koalition der Willigen“ anschloss, die Großbritannien und Frankreich zu bilden begannen. Noch läuft es nicht rund.

Diese Woche besuchten US-Außenminister Rubio und der US-Sondergesandte für die Ukraine Witkoff Paris. Nicht etwa, um herauszufinden, was sich die da drüben in Europa wünschen, sondern um ihnen mitzuteilen, was US-Präsident Donald Trump will. Er will, dass die Europäer seine Verhandlungen mit Moskau nicht durch ihre Sanktionen stören, wie Rubio nach dem Treffen sagte: „Ich erinnere alle immer daran, dass wir einen Teil der Sanktionen gegen Russland, darunter viele europäische, nicht aufheben können, wenn das Teil des Abkommens wird. Europa nimmt also in jedem Fall an den Prozess teil.“

Der französische Präsident Emmanuel Macron holte Selenskys Bürochef Jermak nach Paris und dieser legte zu diesem Anlass sogar eine Krawatte an. Rubio und Witkoff versuchten, ihm die einfache Idee zu vermitteln, dass Kiew die Realität hinsichtlich der Gebietsverluste der Ukraine akzeptieren müsse. Wie im Fall der „Koalition der Willigen“ war das kein Wunsch oder eine Empfehlung, sondern ein Ultimatum, das einfach lautete: „Entweder so, wie wir wollen, oder ihr alle bleibt mit Russland allein, ohne uns.“

Aus Rubios Mund klang das so: „Wenn unsere Bemühungen, den Krieg in der Ukraine zu beenden, innerhalb weniger Tage scheitern, werden wir Präsident Trump mitteilen, dass Verhandlungen keine lebensfähige Möglichkeit mehr sind. Die USA unterstützen die Ukraine seit drei Jahren und haben Milliarden von Dollar ausgegeben. Aber wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir uns auf andere Prioritäten konzentrieren müssen.“

Seine Worte hinterließen Eindruck, zumindest bei Macron. Der französische Präsident, der gern mit strategischer Unsicherheit spielt, ist in einer Situation fast vollständiger Klarheit, und es scheint, als wolle er sich darin einrichten, wie Politico berichtete: „Das Büro des französischen Präsidenten Emmanuel Macron erklärte, jedes Waffenstillstandsabkommen in der Ukraine müsse ‚auf der Realität basieren‘. Diese Aussage dürfte Kiews Befürchtungen, das Land könne gezwungen werden, Gebiete an Russland abzutreten, weiter schüren.“

Kurz gesagt: Die Realitäten könnten letztendlich übereinstimmen. Das wäre der beste Ausweg für Europa, der Schlimmste wäre ein anderer – die Realität einer Niederlage, die sie einfach nicht akzeptieren können, wie der ungarische Ministerpräsident Orban sagte: „Der Westen hat diesen Krieg verloren, der eine enorme Belastung für die gesamte westliche Welt darstellt. Einen Krieg zu verlieren ist etwas Ernstes. Dass es ein Stellvertreterkrieg ist, wird in denkenden Gemeinschaften heute nicht mehr bestritten, und wenn doch, dann sind es keine denkenden Gemeinschaften.“

Die größte Angst der US-Verbündeten besteht darin, dass die Amerikaner die Russen plötzlich an der Elbe oder, noch schlimmer, in Jalta treffen könnten. Und dass da alles ohne sie entschieden wird, und dieses Mal wären nicht einmal die Briten dabei.

Nächste Woche haben sie ein weiteres Treffen in London, bei dem sie wahrscheinlich eine gemeinsame Antwort auf das formulieren werden, was Rubio ihnen mitgeteilt hat. Seine Bedingungen zu akzeptieren, wird offensichtlich übermenschliche Anstrengungen erfordern, denn die Trägheit Europas, mit der es auf einen direkten Konflikt mit Russland zusteuert, ist zu groß, wie die Worte von Friedrich Merz zeigten: „Die Ukraine muss in der Lage sein, beispielsweise die wichtigste Landverbindung zwischen Russland und der Krim zu zerstören, von wo der Großteil des militärischen Nachschubs für die russische Armee kommt.“

„Werden Sie Taurus-Raketen liefern?“, fragte die Journalistin Miosga.

„Die europäischen Partner liefern bereits Marschflugkörper. Die Briten machen es, die Franzosen machen es, die Amerikaner machen es sowieso. Dies muss koordiniert erfolgen, und wenn dies koordiniert geschieht, muss sich Deutschland daran beteiligen“, war seine Antwort.

Die einen sprechen von einem Waffenstillstand, Merz hingegen von den Taurus. Der Mythos von „Wunderwaffen“ ist im militaristischen Bewusstsein der Deutschen immer noch fest verankert.

Aus Sicht der Experten der Zeitung „Die Welt“ ist das Problem nicht, dass ein Angriff mit Taurus auf die Kertsch-Brücke ein kriegerischer Akt Deutschlands gegen Russland wäre, sondern, dass es zu wenige Taurus gibt. Dem schließt sich auch Armin Papperger, der Chef des Rüstungskonzerns Rheinmetall, an. Seiner Meinung nach werden die Taurus den Verlauf des Krieges nicht ändern, klassische Artillerie hingegen schon.

Dabei war das Haupthindernis für die Lieferung deutscher Raketen nach Kiew vor Rubios Europabesuch die Haltung von Merz‘ künftigem Koalitionspartner, der SPD, die sich aus Angst vor den Konsequenzen seit 2022 nicht dazu durchringen konnte, der Ukraine Taurus-Raketen zu liefern. Beim deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius klang das diese Woche so: „Es gibt starke Argumente für die Lieferung und den Einsatz von Taurus-Raketen, aber auch viele starke Argumente dagegen. Über einige davon kann man öffentlich diskutieren, der andere Teil der starken Argumente dagegen kann nicht öffentlich diskutiert werden, weil das eine Frage der Geheimhaltung und der Sicherheit ist.“

Die Lieferung der Taurus ist ein klarer Schritt in Richtung Eskalation, und da sich die Lage in der Ukraine in beide Richtungen entwickeln kann, wird die militärische Hysterie in Europa noch lange anhalten. Wie die Bild-Zeitung schreibt, steht Europa ein Jahrzehnt der Turbo-Aufrüstung bevor, insbesondere wenn sich die Befürchtungen hinsichtlich einer Reduzierung der amerikanischen Militärpräsenz auf dem Kontinent als berechtigt erweisen. Der Berliner Kurier berichtet über das Angebot der Bundeswehr, „in drei Tagen das Schießen und Töten zu erlernen“.

Sie werden nicht aufhören, Russland als Feind zu betrachten, denn diese Tradition ist 500 Jahre älter als der Zweite Weltkrieg.

Gemeinsam mit dem Kriegshistoriker Tobias Voigt erklimmen wir den Reitweinsporn. Hier befand sich das Hauptquartier von Tschuikows 8. Gardearmee, von hier aus gab Marschall Schukow den Truppen der 1. Weißrussischen Front am 16. April um zwei Uhr morgens den Befehl, die Offensive auf Berlin zu beginnen. Zu DDR-Zeiten wurde dieser Beobachtungsposten in gutem Zustand gehalten. Jetzt kümmert sich niemand darum.

„Es besteht weder auf nationaler noch auf regionaler Ebene ein Interesse, diesen Ort zu einem Museum für heutige und zukünftige Generationen zu machen“, sagt der Historiker Tobias Voigt.

Wir waren vor fünf Jahren schon mal hier. Damals war der Blick auf die Seelower Höhen noch durch den Wald versperrt, heute ist er verschwunden, denn der gesamte Berghang direkt unter der Brüstung ist eingestürzt. Der Boden ist instabil und Tobias traut sich schon nicht mehr, größere Gruppen hierher zu führen. Vielleicht wird dieser Ort in zehn Jahren verschwinden, oder vielleicht schon morgen. Die Zeit löscht diese Berge aus. Für das Gedächtnis sind die Menschen verantwortlich.

Zum 80. Jahrestag des Kriegsendes soll gegenüber dem Reichstag ein „Gedenkstein für Polen 1939–1945“ entstehen, mit dessen Angriff Nazi-Deutschland den Zweiten Weltkrieg begann. Der Stein wurden bereits geliefert, aber der Zaun wurde jedoch noch nicht entfernt. Es ist ein absolut richtiges Symbol der Reue, auf das die Völker der Sowjetunion bis heute warten.

Den braucht es auch nicht. Die Russen haben allen beigebracht, dass sie ihre Gedenksteine in Deutschland selbst errichten.

Ende der Übersetzung



