Wie deutsche Medien die Verherrlichung der Wehrmacht wieder salonfähig machen

"Kriegshasen"

Eine deutsche Bäckerei hat die Produktion von Osterhasen aus Zucker wieder aufgenommen, die in Nazi-Deutschland zur Verherrlichung der Wehrmacht produziert wurden. Die staatlichen deutschen Medien haben daran nichts auszusetzen.

Am 15. April meldete der staatliche deutsche Fernsehsender SWR unter der Überschrift „Osterhase auf Panzer oder mit Kanone – Ostern mit Kriegsmotiven: Diese Zuckerhasen verkauft eine Tübinger Bäckerei“ etwas, was noch vor ganz kurzer Zeit im gesamten deutschen Mainstream für einen Aufschrei der Entrüstung gesorgt hätte: Eine deutsche Bäckerei hat die Formen aus der Nazizeit wieder aus dem Keller geholt und produziert damit Osterhasen, die mit Panzern und Artillerie der Wehrmacht dargestellt werden.

Diese offene Verherrlichung von Krieg und Wehrmacht – und damit der Nazizeit selbst – sorgt beim SWR aber nicht etwa für Protest, sondern sogar für Verständnis. Die Worte „Nazi“, „Drittes Reich“, „Wehrmacht“ und so weiter sucht man in dem Artikel vergebens. Stattdessen heißt es in der Einleitung zu dem Artikel verharmlosend:

„Die Tübinger Bäckerei Café Lieb verkauft Zuckerhasen zu Ostern. Rezept und Motive stammen aus vergangenen Zeiten, auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Das gefällt nicht allen.“

Zuckerhasen waren früher, als Schokolade Mangelware und teuer war, eine normale Süßigkeit zu Ostern. Der SWR stellt das entsprechend nostalgisch dar, wenn er schreibt:

„Zum anstehenden Osterfest bringt die Bäckerei Café Lieb aus Tübingen ihre Zuckerhasen wieder auf die Verkaufstheken. An zwei Aktionstagen hat sie in diesem Jahr auch gezeigt, wie die Hasen entstehen. Und dabei wurden alle Formen aus den vergangenen neunzig Jahren aus dem Keller geholt – auch die mit Kriegsmotiven.“

Der SWR zitiert immerhin auch kurz Kritik an der Aktion der Bäckerei:

„Der Verein IMI hat in der Zeitung „Schwäbisches Tagblatt“ von der Aktion mitbekommen und ist entsetzt. Im SWR-Interview sagt Vereinsmitglied Reza Schwarz, solche Aktionen würden zur Banalisierung und Normalisierung von Militär und Militarismus beitragen. „Da wird jetzt irgendwie so den guten alten Kriegszeiten nachgetrauert. Das ist eine Verhöhnung, finde ich, von Menschen, die davon betroffen sind“, so Schwarz.“

Ich wüsste wirklich gerne, ob der SWR diese Aussage gekürzt hat, denn auch hier fehlt jeder Hinweis darauf, dass die Bäckerei damit Süßigkeiten verkauft, die nicht nur „zur Banalisierung und Normalisierung von Militär und Militarismus beitragen“, sondern die aus den Originalformen gegossen werden, die zur Nazizeit benutzt wurden, um Propaganda für den Krieg der Nazis und die Wehrmacht zu machen.

Der SWR lässt den Inhaber der Bäckerei auf diese eher schwache Kritik antworten:

„Für den Inhaber der Bäckerei, Hermann Leimgruber, gehören die Zuckerhasen zur Tradition – und zwar in all ihren Formen. Diese seien seit 90 Jahren über Generationen hinweg weitergegeben worden. Er versteht die Aufregung nicht. „Mein Gott, es ist doch ein Teil unserer Geschichte. Die Kinder haben damals den Hasen im Panzer bekommen zu Ostern. Man muss doch nicht immer die Welt verdrehen“, rechtfertigt er die Aktion.“

Ob der SWR auch so betont entspannt reagieren würde, wenn beispielsweise die AfD auf einem Parteitag Süßigkeiten anbieten würde, die aus den Formen hergestellt werden, die schon zur Nazizeit Teil der deutschen Kriegspropaganda waren?

Der Artikel des SWR zeigt einmal mehr, dass Russland mit seiner Behauptung, in Europa – und auch in Deutschland selbst – würde die Nazi-Ideologie wieder hoffähig gemacht, nicht allzu falsch liegt, denn dass nun schon Originalmotive der Wehrmacht als Süßigkeiten kritiklos möglich sind – noch dazu zu Ostern, einem religiösen Fest des Friedens – zeigt, dass der Blick der deutschen Medien auf Nazizeit und Zweiten Weltkrieg sich tatsächlich sehr schnell verändert hat.

Im SWR-Artikel findet sich keinerlei Kritik der Redaktion daran. Und da die Meldung vom 15. April, also bereits zwei Tage alt ist, und der deutsche mediale Mainstream sich bisher nicht berufen fühlt, das zu thematisieren, scheint man diese „Kriegshasen“ aus der Nazizeit auch in den anderen Redaktionen der deutschen Medien in Ordnung zu finden.

Und das übrigens nur etwa zwei Wochen vor dem 80. Jahrestag des Kriegsendes.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen