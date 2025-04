Kriegspartei Deutschland

Das russische Außenministerium hat klar gemacht, dass Angriffe mit Taurus-Raketen aus Deutschland als Kriegsbeteiligung "mit allen sich daraus für Deutschland ergebenden Konsequenzen" gewertet werden.

Ich habe bereits in einer Eilmeldung berichtet, dass Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, am Donnerstag während ihrer regulären Pressekonferenz nach den jüngsten Erklärungen von Friedrich Merz zu Taurus-Lieferungen gefragt wurde. Hier übersetze ich die Frage und die Antwort von Maria Sacharowa komplett.

Beginn der Übersetzung:

Frage: Der voraussichtliche künftige deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz forderte das Kiewer Regime auf, seine Strategie im Konflikt mit Russland zu ändern und in die Offensive zu gehen. Er bezeichnete die Krim als eines der Hauptziele der Angriffe der ukrainischen Streitkräfte. Wie bewertet das russische Außenministerium derartige Erklärungen und die Anstiftung zu Angriffen auf die Krim durch Vertreter Deutschlands?

Sacharowa: Es ist verrückt, solche Erklärungen zu hören.

Wie kann man von den Bürgern der Ukraine irgendwelche Offensiven verlangen? Alle haben schon verstanden, in welcher schlimmen Lage sich die ukrainischen Streitkräfte befinden. Deshalb bombardieren sie Bürger, die zivile Infrastruktur und die Zivilbevölkerung so hart, weil alle Möglichkeiten einer „Gegenoffensive“ ausgeschöpft wurden und das zum massenhaften Sterben von Ukrainern geführt hat, die Selensky gewaltsam in diesen Fleischwolf getrieben hat.

Und vor diesem Hintergrund kommt Deutschland, einer der wichtigste Sponsoren der Massaker und der Vernichtung der Slawen in unserer Region, übrigens einer der wichtigsten Sponsoren in der Geschichte. Wenn solche Verrückten an die Macht kommen, beginnen sie erneut, dieses halbtote Pferd zu reiten und zwingen es, irgendwo aufzustehen und anzugreifen. Was für ein Angriff? Welche Offensive?

Schauen Sie sich die gefangenen Vertreter der ukrainischen Streitkräfte an. Zuerst werden sie von unseren Leuten versorgt und gefüttert, und dann erzählen sie selbst, wie sie in ihren eigenen ukrainischen Streitkräften wie Vieh behandelt wurden. Welche Offensive?

Ich denke, es wäre für den CDU-Vorsitzenden hilfreich, Folgendes zu berücksichtigen: Ohne die direkte Hilfe von Bundeswehrsoldaten ist ein Kriegseinsatz dieser Marschflugkörper nicht möglich. Ein Angriff mit ihnen auf jedwede russischen Einrichtungen oder lebenswichtige Verkehrsinfrastruktur – und Merz nannte selbstbewusst die Krimbrücke als Ziel – wird als direkte Beteiligung der BRD an den Kampfhandlungen auf Seiten des Kiewer Regimes gewertet, mit allen sich daraus für Deutschland ergebenden Konsequenzen.

Allerdings sprechen wir bedingt vom Kiewer Regime als Partei, denn das Kiewer Regime ist keine Partei, sondern ein Instrument dieser westlichen Manipulation.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen