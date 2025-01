Was hinter Musks Angriffen auf den britischen Premier Starmer steckt

Musk (und Trump) vs. Starmer

Elon Musk hat seinen Angriff auf den britischen Premierminister begonnen und wirft ihm vor, als britischer Generalstaatsanwalt systematischen Kindesmissbrauch, bei dem tausende Minderjährige vergewaltigt wurden, gedeckt zu haben. Was steckt wirklich hinter der Geschichte?

Elon Musk schrieb auf X, die USA sollten das „britische Volk von der Tyrannei der Regierung“ des britischen Premierministers Keir Starmer befreien. Zuvor hatte Musk erklärt, Starmer solle zurücktreten und sich vor Gericht verantworten, da der britische Premierminister an Sexualstraftaten mitschuldig sei, die jahrzehntelang im Norden Englands an minderjährigen Mädchen begangen wurden. Bei dem Vorwurf geht es um einen Skandal mit Vergewaltigungen und sexueller Ausbeutung junger Mädchen und Minderjähriger in Oldham, Rotherham, Rochdale, Telford und anderen Städten. Die Verbrechen begannen in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren und dauerten bis in die Mitte der 2010er Jahre an.

Der Skandal

Damals haben Einwanderer vor allem aus Pakistan sich systematisch an „weiße britische Mädchen“ (Zitat aus dem späteren Untersuchungsbericht) herangemacht, sie mit Alkohol und Drogen gefügig gemacht und dann Massenvergewaltigungen ausgesetzt oder zur Prostitution gezwungen. Insgesamt sind in den diversen Städten etwa 3.000 Jugendliche Opfer dieser Verbrechen geworden, etwa 100 Kinder sind bei den Vergewaltigungen gezeugt worden und die Täter haben ihren Opfern die Kinder oft abgenommen.

Der Skandal an der Geschichte ist, dass die britische Staatsanwaltschaft, der Crown Prosecution Service (CPS), und die Polizei von den Vorgängen wussten, sie aber lange deckten, oder zumindest ignorierten. In dem Untersuchungsbericht erfährt man dazu:

„Seminare für ausgewählte Mitglieder und leitende Beamte in den Jahren 2004 und 2005 stellten den Missbrauch ausgesprochen deutlich dar. Nach diesen Ereignissen konnte niemand mehr sagen: „Wir wussten es nicht.“ Im Jahr 2005 leitete der jetzige Ratsvorsitzende eine Gruppe, die sich mit den Themen befassen sollte, es gibt jedoch bis auf eine Notiz keine Aufzeichnungen über deren Sitzungen oder Schlussfolgerungen.“

Und an anderer Stelle steht in dem Bericht:

„Mehrere Mitarbeiter beschrieben ihre Nervosität bei der Identifizierung der ethnischen Herkunft der Täter, mit der Angst, als rassistisch angesehen zu werden; andere erinnerten sich an die klare Anweisung ihrer Vorgesetzten, dies nicht zu tun.“

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es darüber im deutschen Wikipedia einen durchaus brauchbaren Artikel, aber sollte der Streit zwischen Musk und Starmer eskalieren, ist es möglich, dass Wikipedia den Artikel umschreibt, was ja nicht das erste Mal wäre.

Der heutige britische Premierminister Keir Starmer war von 2008 bis 2013 Direktor des Crown Prosecution Service, also der Generalstaatsanwalt von England und Wales. Damit trägt er die Verantwortung für die Zeit, als der massenhafte Missbrauch in der Behörde bekannt war, aber praktisch nicht verfolgt wurde.

Elon Musk hat nun begonnen, in Tweets an diese Geschichte zu erinnern und den britischen Premierminister Starmer deswegen anzugreifen. So schrieb er beispielsweise, die USA sollten „Großbritannien von der tyrannischen Regierung befreien“. Zuvor hatte Musk erklärt, Starmer solle zurücktreten und sich vor Gericht verantworten, da er an den Sexualstraftaten mitschuldig sei, die im Norden Englands jahrzehntelang an minderjährigen Mädchen begangen wurden.

Der Spiegel schützt Starmer

Der Spiegel hat darüber zunächst nur einen recht kurzen Artikel mit der Überschrift „Britischer Premier – Starmer wehrt sich nach Musk-Attacke gegen »Lügen und Falschinformationen«“ veröffentlicht, inzwischen aber mit einem längeren Artikel mit der Überschrift „Musks Angriffe auf britischen Premier – Alarmstufe Elon“ nachgelegt, in dessen Einleitung es heißt:

„Nächtliche Tweets, Beschimpfungen, Umsturzfantasien: Elon Musk attackiert den britischen Regierungschef Keir Starmer beinahe im Stundentakt. Was diese Obsession des Milliardärs mit Großbritanniens bekanntestem Rechtsextremen zu tun hat.“

Über den Skandal erfährt der Spiegel-Leser nur folgendes:

„Aktuell instrumentalisiert Musk vor allem einen Skandal, der Jahrzehnte zurückliegt. Im Norden Englands, in Städten wie Rotherham oder Rochdale, wurden zwischen 1997 und 2013 Hunderte Kinder von vor allem pakistanischstämmigen Männern missbraucht. Diese sogenannten »grooming gangs« konnten lange ungestört operieren, die Behörden gingen den Hinweisen kaum nach, taten Aussagen von Opfern als unglaubwürdig ab – laut Untersuchungen auch, weil einige Beamte Angst hatten, als rassistisch zu gelten. Die Taten kamen erst in den Zehnerjahren ans Licht, als ein Journalist der »Times« sie in mühsamen Recherchen aufdeckte.“

Danach bezeichnet der Spiegel die Vorwürfe von Musk, Starmer habe die Taten in seiner Zeit als Generalstaatsanwalt vertuscht, als „ziemlich weit hergeholt“, weil Starmer – so der Spiegel – „wichtige Reformen umgesetzt“ habe, „um Opfer besser zu schützen“. Starmer werde in dem Untersuchungsbericht „ausdrücklich gelobt“, schreibt der Spiegel.

Tatsächlich wird Starmer in dem 159-seitigen Bericht nur ein Mal erwähnt, dort heißt es über ihn:

„Im Oktober 2013 überarbeitete der damalige Leiter der Staatsanwaltschaft, Keir Starmer, die Leitlinien des CPS zur sexuellen Ausbeutung von Kindern, um einen klaren, vereinbarten Ansatz festzulegen, den Staatsanwälte bei der Bekämpfung von Fällen sexuellen Kindesmissbrauchs verfolgen würden. Um die damit verbundenen Mythen bei der Strafverfolgung zu zerstreuen, wurde eine Liste stereotyper Verhaltensweisen aufgenommen, von denen früher angenommen wurde, dass sie die Glaubwürdigkeit junger Opfer untergraben.“

Das ändert jedoch nichts daran, dass die Taten während der Amtszeit von Starmer als Leiter der Staatsanwaltschaft vertuscht wurden. Das ging so weit, dass Väter, die ihre Töchter aus den Fängen der Täter retten wollten, wegen Hausfriedensbruch angeklagt wurden, während niemand die Vergewaltiger angeklagt hat. Das geht aus Gerichtsakten hervor, aus denen Musk in seinen Tweets zitiert.

Laut Spiegel sind mal wieder die Rechten Schuld

Spiegel-Leser erfahren von all dem nichts, stattdessen erklärt der Spiegel seinen Lesern, dass an allem mal wieder die bösen Rechten Schuld seien, wenn es in dem Spiegel-Artikel beispielsweise heißt:

„Dass Musk nun ausgerechnet den Skandal um die »grooming gangs« aufwärmt, ist kein Zufall. Bis heute ranken sich im rechtsradikalen Milieu Verschwörungstheorien, der Attentäter von Christchurch schrieb 2019 »for Rotherham« auf seine Tatwaffe. Auch Tommy Robinson, einst Mitbegründer der islamfeindlichen English Defence League und Großbritanniens bekanntester Rechtsextremer, macht mit dem Thema immer wieder Stimmung. Muslimische Männer, die weiße Kinder vergewaltigen – das Empörungspotenzial ist gewaltig.“

Musk vs. Starmer

Allerdings enthält der Spiegel-Artikel auch einen sehr guten Hinweis, denn der Spiegel schreibt einen sehr interessanten Satz:

„So hat Starmers Labour-Partei Verbindungen zum »Center for Countering Digital Hate«, eine Antidesinformationsorganisation, die in Washington gegen X lobbyiert“

Über das Center for Countering Digital Hate CCDH habe ich im August 2024 schon mal einen Artikel geschrieben, denn dass das CCDH offensiv gegen X (ehemals Twitter) und auch Musk ganz persönlich vorgeht, ist nicht neu. Allerdings sind auf der Internetseite des CCDH keinerlei Informationen darüber zu finden, wer das 2018 gegründete CCDH finanziert. Daher hat mich der Hinweis des Spiegel, Starmers Partei habe Verbindungen zum CCDH, neugierig gemacht.

Der Spiegel verweist dazu auf einen Spiegel-Artikel vom Oktober 2024, in dem wir erfahren:

„Mit Starmers Stabschef, Morgan McSweeney, liegt Musk schon lange im Clinch. (…) McSweeney hat das CCDH einst mitgegründet, nach Starmers Aufstieg zum Labour-Chef verließ er es wieder, noch heute wird es von einem Labour-nahen Strategen geleitet .“

Starmers Probleme

Dass ausgerechnet enge Vertraute von Starmer hinter dem CCDH stehen, dass Musk zu seinem Lieblingsfeind erklärt hat, erklärt, warum Musk sich nun auf Starmer einschießt. Aber das ist nur ein Teil von Starmers Problemen.

Während des US-Wahlkampfes haben sich Starmer und seine Regierung eindeutig auf die Seite der US-Demokraten gestellt und führende Mitarbeiter von Starmers Labour-Partei haben in den USA am Wahlkampf der US-Demokraten mitgearbeitet.

Hinzu kommt, dass der heutige britische Außenminister David Lammy früher heftig gegen Trump gepöbelt hat. Vor ein paar Jahren bezeichnete Lammy Trump als einen „frauenhassenden, mit Neonazis sympathisierenden Soziopathen“, als „Tyrannen mit Toupé“ und als »gefährlichen Clown«.

Daher dürften die Angriffe von Musk auf Starmer keineswegs nur eine Marotte von Musk sein, sondern sie dürften eng mit Trump abgesprochen sein, der die Starmer-Regierung offensichtlich loswerden will, weil sie gegen Trump ist, auch wenn Starmer sich seit Trumps Wahlsieg nach Kräften bei Trump einzuschmeicheln versucht.

Die Liste von Politikern, die derzeit allen Grund haben, sich vor Trumps Rache zu fürchten, ist länger als man denkt.



