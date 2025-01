Sind Trumps Ansprüche auf Kanada und Grönland wirklich so außergewöhnlich?

Tabubruch, oder nichts Neues?

Vor allem in Europa ist die Aufregung groß, nachdem Trump Ansprüche auf Kanada und erst recht auf Grönland angemeldet hat, denn Grönland gehört zu Dänemark, und Trump droht damit einem "Verbündeten". Aber ist das wirklich so etwas Neues, oder ist das für die USA ganz normal?

Mit seiner Ankündigung, Ansprüche auf Grönland erheben zu wollen und dabei auch ausdrücklich nicht auszuschließen, militärische Mittel gegen Dänemark einzusetzen, hat Trump die europäischen Regierungen aufgeschreckt. Es ist von einem Tabubruch die Rede und europäische Politiker erklären überall, dass Grenzen nicht gewaltsam verschoben werden dürften. Es ist auffällig, wie viel entspannter die Reaktionen außerhalb des Westens sind.

Trump tut nichts Ungewöhnliches

Der Grund liegt auf der Hand, denn was Trump getan hat, ist für die USA und auch Europa keineswegs ungewöhnlich. Trump sagt es nur viel direkter als frühere US-Präsidenten.

Wie war das denn mit all den militärischen Interventionen der USA in der Karibik und in Lateinamerika, wenn dort das eine oder andere Land den USA gegenüber ungehorsam wurde? Wie war das denn mit dem Irak, den die USA überfallen haben, um ihren Konzernen nach der Eroberung des Landes als erstes die Förderlizenzen für irakisches Öl zu übergeben? Wie war das denn mit Libyen, das der Westen zerbombt hat, um das libysche Öl nun billiger bei Warlords zu kaufen? Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.

Es ist seit Jahrhunderten, seit der Kolonialzeit, die Politik des Westens, sich im Rest der Welt gewaltsam zu nehmen, was man haben will. Und das hat mit der Kolonialzeit keineswegs ein Ende gefunden, wie die Beispiele des Irak, Libyens und anderer Länder zeigen. Der einzige Unterschied ist, dass Trump die Dinge ehrlich beim Namen nennt, während andere westliche Politiker ihre Ambitionen immer hinter leeren Phrasen von Menschenrechten und Demokratie versteckt haben.

Mit diesen Phrasen wurden die Menschen im Westen, vor allem auch in Europa, geblendet. Ihnen wurden brutale Eroberungskriege westlicher Staaten in anderen Teilen der Welt als „Kampf für Freiheit und Demokratie“ verkauft, dabei ging es nur darum, in den betroffenen Ländern gehorsame Regime zu installieren, die den westlichen Aggressoren geben, was diese haben wollen. Auch das war und ist eine Form des Kolonialismus, denn auch die früheren Kolonialmächte haben in ihren Kolonien auch nicht selbst geherrscht, sondern gehorsame Marionettenregime eingesetzt.

Aus diesem Grund ist die Reaktion auf Trumps Ambitionen außerhalb des Westens auch nicht besonders groß, denn man ist an dieses Benehmen des Westens gewöhnt.

Europas wahre Rolle

Anders ist es in Europa, wo der Schock bei vielen tief sitzt. Bisher hielten die Europäer sich immer für einen Teil der die Welt beherrschenden Clique, die sich zwar dem Rest der Welt gegenüber so benehmen kann, wie es Trump nun gegenüber Grönland und Kanada tut, aber überhaupt nie auf die Idee gekommen ist, dass es sie auch mal selbst treffen könnte.

Für die USA ist Europa weit weg und es ist auch kein Geheimnis, dass man die europäischen Staaten in Washington als „tributpflichtige Vasallen“ ansieht, wie es beispielsweise Zbigniew Brzezińskis schon 1997 in seinem Buch „Die einzige Weltmacht“ formuliert hat. Und wie schon das alte Rom, so schubsen auch die USA ihre Vasallen herum und stellen nach Belieben Forderungen. Auch das ist keine Erfindung von Trump.

Schon im Sommer 2014, als die EU die ersten echten Wirtschaftssanktionen gegen Russland beschlossen hat, geschah das auf Druck der USA, denn die Europäer wollten diese Sanktionen gar nicht einführen, weil sie vor allem ihnen selbst geschadet hätten und dann auch haben. Das ist keine „russische Propaganda“, das hat der damalige Vizepräsiden Joe Biden schon im Oktober 2014 in einer Rede sehr offen gesagt:

„Dadurch konnten wir die bedeutendsten Industrienationen der Welt dazu bewegen, Russland echte Kosten aufzuerlegen. Es stimmt, dass sie das nicht wollten. Aber auch hier waren es die amerikanische Führung und der Präsident der Vereinigten Staaten, die darauf bestanden – und Europa oftmals beinahe in Verlegenheit bringen mussten –, sich zu wehren und die wirtschaftlichen Einbußen hinzunehmen, um Kosten aufzuerlegen.“

Dass die USA die Europäer nur benutzen, um die eigenen Ziele zu erreichen, ist nicht neu. Ich will das Fass hier nicht wieder aufmachen, aber der Konflikt mit Russland ist nicht im europäischen, sondern im amerikanischen Interesse, weil Russland sich dem Weltmachtanspruch der USA entgegenstellt. Da der Handel zwischen den USA und Russland immer gering war, mussten die USA die Europäer dazu zwingen, sich entgegen ihren Interessen gegen Russland zu stellen, und es sind die Europäer, nicht etwa die USA, die auch den wirtschaftlichen Preis dafür bezahlen.

Das war immer so. Und wenn ich oben gesagt habe, der einzige Unterschied ist, dass Trump das heute offen sagt, dann stimmt das nicht ganz, denn wie das Beispiel zeigt, hat auch Biden das offen gesagt. Und auch Brzeziński hat es schon 1997 offen gesagt und geschrieben. Und auch in Europa weiß man das, denn 2023 hat der EU-Thinktank European Council on Foreign Relations eine Analyse mit dem vielsagenden Titel „Die Kunst der Vasallisierung: Wie Russlands Krieg gegen die Ukraine die transatlantischen Beziehungen verändert hat“ veröffentlicht, die ich übersetzt habe und in der offen gesagt wurde, dass die EU und ihre Staaten nichts anderes als Vasallen der USA sind.

Der einzige Unterschied ist, dass die europäischen Medien breit über Trumps Drohungen gegen Grönland (oder genauer gesagt Dänemark) und Kanada berichten, während sie die eben genannten Beispiele verschwiegen haben. Es war den deutschen Medien nie eine Kampagne wert, dass ein führender US-Geostratege die Europäer als „tributpflichtige Vasallen“ bezeichnet oder, dass Biden stolz erklärt hat, die Obama-Regierung habe die Europäer zu den ersten Russland-Sanktionen zwingen müssen. Und das waren nur zwei Beispiele aus einer sehr, sehr langen Liste.

Die Europäer sind für die USA nur Instrumente zur Durchsetzung ihrer Ziele. Schon die NATO wurde eigens nur dafür geschaffen, denn die USA haben schon bei der Gründung der NATO festgeschrieben, dass die Europäer die USA nicht gegen deren Willen in einen großen Krieg ziehen können, die USA können die Europäer umgekehrt aber jederzeit in einen großen Krieg zwingen, bei dem es die Aufgabe der Europäer ist, die Soldaten zu stellen, die in so einem Krieg geopfert werden. Die Details dazu können Sie hier nachlesen.

Das böse Erwachen in Europa

Was wir gerade erleben, ist also nichts Neues. Daher reagiert die nicht-westliche Welt, im Gegensatz zu den europäischen Regierungen, auch so gelassen auf Trumps Drohungen gegen Dänemark und Grönland: Man ist vom Westen seit Jahrhunderten nichts anderes gewöhnt.

Aber für die Europäer ist das ein Schock, weil sie nun am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn man vollkommen offen als Vasall betrachtet wird, der nach Belieben ausgeraubt und herumgestoßen werden kann.

Dabei ist ja auch das nicht neu, ich erinnere nur daran, wie die USA Sanktionen gegen europäische Firmen verhängt haben, die sich am Bau von Nord Stream 2 beteiligt haben. Jedes souveräne Land hätte auf eine solche Unverschämtheit mit Gegensanktionen reagiert, nicht aber die Europäer, die haben das schweigend hingenommen und die europäischen Medien haben diesen Skandal, dass der angebliche Freund und Verbündete USA gegen die eigenen „Verbündeten“ so vorgeht, wie gegen je

Kurz und gut: Drohungen an andere Länder aus den USA – egal, wer in den USA gerade Präsident ist – sind nichts Ungewöhnliches, ungewöhnlich ist nur, dass die Drohungen sich dieses Mal nicht gegen Länder in Afrika, Asien oder Lateinamerika richten, sondern gegen ein Land in Europa.

Die Politiker und auch die Menschen in Europa sollten sich daran gewöhnen, dass sie von den USA nicht anders behandelt werden, als jedes andere Land der Welt. Dazu gehören bei Bedarf auch Drohungen mit Sanktionen oder gar Krieg.

Die Alternative wäre, dass die Politiker in Europa endlich begreifen, dass Europa nur dann frei und wohlhabend sein kann, wenn sie die USA und ihren Einfluss aus Europa vertreiben. Aber das ist bis auf Weiteres Wunschdenken. Also wird Trump (und auch jeder andere US-Präsident) tun, was er will, und die Europäer haben zu gehorchen – auch zum eigenen Schaden.



