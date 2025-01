Veränderungen beim Anti-Spiegel 2025

Freitagsgedanken (mal wieder am Samstag)

Ich plane derzeit die Veränderungen beim Anti-Spiegel für 2025 und will hier über erste Ideen sprechen.

2024 war für mich das bisher anstrengendste Jahr seit ich den Anti-Spiegel 2018 eröffnet habe. In den ersten Jahren saß ich entspannt in meiner Küche und habe Artikel und Bücher geschrieben. Außer Tacheles hatte ich kein Video-Format und Interviewanfragen waren sehr selten. Ich hatte ein sehr ruhiges Leben und konnte jeden Tag Artikel schreiben.

Das hat sich 2022 schlagartig geändert, denn als ich begann, in das Kriegsgebiet zu fahren, um mit eigenen Augen zu sehen, was dort vor sich geht und wie die Menschen die Vorgänge sehen, begann ich, die Aufmerksamkeit russischer Medien erregen. Damit kamen zu meiner normalen Arbeit, einfach nur zu schreiben, immer mehr Reisen hinzu. Das waren Reisen ins Kriegsgebiet, das waren Reisen nach Moskau, um im russischen Fernsehen als Experte aufzutreten, das waren Reisen zu Konferenzen in allen möglichen Städten Russlands und so weiter.

2023 habe ich dann auch noch beschlossen, Anti-Spiegel-TV zu machen, und eine russische Version des Anti-Spiegel zu veröffentlichen, auf der ich meine auch für Russen interessanten Artikel auf Russisch veröffentlicht habe. Außerdem habe ich beim Anti-Spiegel den Newsticker mit aktuellen Kurzmeldungen eingeführt.

Dabei hat der Tag aber immer noch nur 24 Stunden und die einzige Hilfe, die ich habe, ist eine Übersetzerin, die vor allem meine deutschen Artikel ins Russische und die Tickermeldungen russischer Nachrichtenagenturen ins Deutsche übersetzt. Ich habe daher in den letzten Monaten einsehen müssen, dass ich mir ein wenig zu viel zugemutet habe und habe die letzten Tage und Wochen daher genutzt, ein wenig kürzer zu treten und darüber nachzudenken, was ich verändern kann.

Durch all die zusätzlichen Projekte habe ich im letzten Jahr keine mehr Zeit gehabt, mal wieder wirklich tiefgehend zu einem Thema zu recherchieren, wie ich es beispielsweise bei der Arbeit an meinem Buch „Inside Corona“ getan habe. Ich war mehr und mehr in einem Rhythmus und Stress gefangen, der mir die nötigen Freiräume genommen hat, die ich brauche, um mich intensiv in ein neues Thema einzuarbeiten.

Ich habe noch nicht endgültig entschieden, was ich ändern werde, aber die Tendenz ist, dass ich wieder mehr zu den Wurzeln des Anti-Spiegel zurück will. Das sind Analyse und Kritik an der Arbeit der westlichen Medien, geopolitische Analysen und Berichte aus Russland, und weniger der Versuch, eine Art „echte“ Nachrichtenseite sein zu wollen. Ich werde den Newsticker jedoch nicht abschalten, ich werde dort aber wohl weniger Meldungen bringen und das weitgehend auf Meldungen begrenzen, die in den internationalen Nachrichtentickern kommen, aber im Westen eher verschwiegen werden.

Kurz und gut, ich habe in den letzten Wochen darüber nachgedacht, was meine größten „Zeitfresser“ sind, und die werde angehen, denn ich möchte auch mal wieder neue Bücher schreiben und habe dafür auch schon Ideen. Es wird 2025 also sicher mindestens ein neues Buch von mir geben, aber darüber werde ich ein anderes Mal berichten.

Was bleiben wird, sind ganz sicher Tacheles und auch Anti-Spiegel-TV, denn beide Formate machen mir großen Spaß, auch wenn sie mich viel Zeit kosten.

Wie gesagt, habe ich noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen, der Prozess wird sich noch bis Februar hinziehen, aber die Richtung, in die es geht, wird mir langsam klarer: Ich will zurück zu den Wurzeln des Anti-Spiegel.

