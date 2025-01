Meine Bücher sind endlich wieder erhältlich

Endlich!

Nach langen Monaten, in denen meine Bücher nicht verfügbar waren, sind sie nun wieder erhältlich.

Nach einigem Hin und Her, das auf die Insolvenz meines alten Verlages folgte, habe ich die Rechte an meinen Büchern wieder zurückbekommen und sie nun an den Kopp-Verlag übertragen, der meine Bücher wieder herausbringen wird. Als erstes wurde mein Buch „Das Ukraine-Kartell“ über die Machenschaften des Biden-Clans in der Ukraine neu aufgelegt und ist wieder verfügbar.

Der Kopp-Verlag hat auch die Restbestände meines alten Verlages übernommen, weshalb auch diverse andere Bücher von mir wieder erhältlich sind, obwohl der Kopp-Verlag sie noch nicht neu aufgelegt hat. Besonders gut verkauft sich anscheinend mein Buch „Inside Corona“ über die Hintermänner der Pandemie.

Sie können das „Ukraine-Kartell“ über diesen Link und „Inside Corona“ über diesen Link bestellen.

Ich bin dem Partnerprogramm des Kopp-Verlages beigetreten, was bedeutet, dass ich eine kleine Provision verdiene, wenn Sie die Bücher über diese Links bestellen. Und wenn Sie dabei weitere Produkte aus dem Shop des Kopp-Verlages bestellen, bekomme ich auch dafür eine Provision. Wenn Sie also Bücher oder andere Produkte kaufen wollen, die es im Shop des Kopp-Verlages gibt, dann unterstützen Sie damit meine Arbeit, wenn Sie über diese Links in den Shop gehen, wofür ich mich herzlich bedanke.

Demnächst wird es hier auf der Seite auch wieder direkte Links zur Buchbestellung geben.



