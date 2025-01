„Europa ist für die USA zu Verbrauchsmaterial geworden“

Geopolitik

Die ersten Tage von Trump als US-Präsident haben vor allem eines gezeigt, nämlich, dass die EU und ihre Mitgliedsstaaten nichts mehr zu melden, sondern nur noch zu zahlen haben. So lange, wie sie noch können. Europa wird regelrecht "verbraucht".

Nach Trumps Amtsantritt ist die Angst in Brüssel groß, denn es ist offensichtlich geworden, dass die Stimme Europas in der Ukraine-Frage nichts mehr gilt und dass die Meinung Brüssels niemanden mehr interessiert. Europa hat sich von den USA in den Krieg gegen Russland um den NATO-Beitritt der Ukraine ziehen lassen und sich damit jeder Chance beraubt, eine eigenständige Politik zu machen. Nun wird der EU die Rechnung präsentiert.

Das und noch einige andere Themen waren Inhalt des Berichtes des Deutschland-Korrespondenten, den das russische Fernsehen am Sonntagabend in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat und den ich wie jede Woche übersetzt habe, um zu zeigen, wie man außerhalb der deutschen Medienblase auf die Politik in Deutschland und der EU blickt.

Beginn der Übersetzung:

Die USA brauchen Europa nicht mehr als Verbündeten

Als eine seiner ersten Amtshandlungen hat Trump die Anordnung unterzeichnet, alle US-Hilfsprogramme für andere Länder für 90 Tage auszusetzen, bis geprüft wurde, ob sie mit den nationalen Interessen und den außenpolitischen Zielen der USA übereinstimmen. Das ist hart. So etwas hat es noch nie gegeben.

Wie wir bereits verstanden haben, geht es Trump mehr um Geld als um Ideologie. Und er selbst macht daraus keinen Hehl. Bislang war es üblich, dass die Mitgliedsstaaten zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für die NATO ausgeben. Von nun an wird Amerika verlangen, dass dieser Betrag um das Zweieinhalbfache erhöht wird, wie Trump erklärte: „Die NATO-Länder müssen fünf Prozent zahlen. Wir haben 200 Milliarden Dollar mehr als die NATO für den Krieg in der Ukraine ausgegeben. Das ist lächerlich, weil die Europäer das viel mehr betrifft. Es liegt ein Ozean zwischen uns, aber wir haben 200 Milliarden Dollar mehr für die Ukraine ausgegeben als die NATO.“

Tatsächlich hat das eine gewisse Logik. Trump bringt nach seinen eigenen Worten den gesunden Menschenverstand zurück. Der lettische Präsidenten Edgars Rinkeuvics, der sich vor nicht allzu langer Zeit damit brüstete, der weltweit erste offen schwule Mann an der Spitze eines Staates zu sein, bekommt Gänsehaut. Jetzt antwortet er auf dieses Thema ausweichend.

Ein Journalist erinnerte ihn gerade daran: „Sie sind als der erste offen schwule Präsident der Welt in die Geschichte eingegangen.“

„Das ist schon so lange her!“, winkte Rinkeuvics ab.

„OK, aber ich frage mich, was Sie von Trumps Worten über LGBT-Rechte halten?“, hakte der Journalist nach.

„Ich hoffe, dass wir keine Gegenreaktion erleben werden. Ich denke, das ist ein bisschen was anderes“, war die ausweichende Antwort.

Für diejenigen, die Trump nicht zu seiner Amtseinführung eingeladen hatte, hielt er auf dem Wirtschaftsforum in Davos eine mir Spannung erwartete Videoansprache. Der US-Präsident erschien wie aus einer düsteren Krypta vor dem Hintergrund des amerikanischen Wappens, auf dem der Kopf des Adlers zum ersten Mal seit 1945 nicht auf den Olivenzweig, sondern auf das Bündel Pfeile in seiner Klaue gerichtet war.

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bisher bestätigt, das Imperium ist sehr wütend. Auf den Rest der Welt, und insbesondere auf Europa.

Trump empörte sich in seiner Rede: „Sie kaufen unsere landwirtschaftlichen Produkte nicht, sie kaufen unsere Autos nicht, während sie uns ihre Autos millionenfach verkaufen. Sie erheben Zölle auf das, was wir tun wollen. Sie wollen 15 bis 16 Milliarden von Apple, sie wollen Milliarden von Google, sie sind hinter Facebook her und rechnen mit Milliarden. Das sind alles amerikanische Unternehmen, ob das jemandem gefällt oder nicht. So etwas darf nicht sein.“

Und wie sollte es sein? Ganz einfach: Europa soll das kaufen, was die Amerikaner anbieten, also Öl, Gas und Waffen. Europa soll für Amerikas neue Größe bezahlen und fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben, während die USA sich um etwas Angenehmes kümmern, wie die Abwerbung großer Unternehmen, und um etwas Fortschrittliches, wie Marsmissionen und künstliche Intelligenz. Es ist an der Zeit, die Schulden von 80 Jahren unter den Fittichen der USA zurückzuzahlen, und Trump will alles aus ihnen rausholen, und zwar mit Zinsen.

Der französische Verteidigungsminister Sebastien Lecornu gestand ein: „Die Wahrheit ist, dass dies für die europäischen Hauptstädte, um es grob auszudrücken, ein ernsthafter Tritt in den Hintern war, schließlich geht das schon seit Jahrzehnten so. Selbst in den 1960er Jahren, zu Beginn des Kalten Krieges, gab es immer die Versuchung, sich unter den amerikanischen Nuklearschirm zu flüchten.“

Wird der Tritt in den Hintern sie in Bewegung bringen? Die Militärbürokratie und die Speichellecker waren die ersten, die sich rührten. NATO-Generalsekretär Mark Rutte macht psychologischen Druck und meinte, wenn die Ukraine verliert, müsse die NATO nicht Milliarden, sondern Billionen für die Verteidigung ausgeben. Also sollte man nicht rumzicken und alles in Trumps Dienste stellen, einschließlich der europäischen Geldbörsen.

Das meinte Rutte, als er sagte: „Ich kann den Europäern sagen, dass die Europäer die Rechnung bezahlen werden, wenn die neue Trump-Administration die Ukraine weiterhin mit Rüstungsgütern aus ihrer industriellen Basis beliefert.“

Bekanntlich sind Europäer nicht gleich Europäer, sie unterscheiden sich durch die Höhe des nationalen Beitrags zum EU-Haushalt. Es gibt Geber, wie die Deutschen, und es gibt Parasiten. Die größten von ihnen sind die Polen, zum Beispiel der polnische Ministerpräsident Donald Tusk. Immerhin hat er vor kurzem unter Berufung auf die professionelle Meinung der Geheimdienste über Trump verbreitet, der sei „ein Agent des Kremls“, und jetzt kriecht er nach dem Motto, der neue US-Präsident könne Europa nichts Schlechtes wünschen, er tue all das nur aus guten Gefühlen und herzlicher Großzügigkeit.

Bei Tusk klang das so: „Die Party ist vorbei. Die Zeit der Bequemlichkeit ist vorbei. Heute sagt der neue US-Präsident, dass Europa seinen eigenen Anteil an der Verantwortung für unsere Sicherheit übernehmen muss. Nur ein Verbündeter kann sich wünschen, dass ein anderer Verbündeter stärker wird.“

Polen hat jedoch einen Verbündeten, dem es niemals wünschen wird, dass er stärker wird. Überhaupt beobachten viele in Europa die Erschütterungen der scheidenden deutschen Regierung mit gemischten Gefühlen aus Bestürzung und Schadenfreude. Die Prahlerei von Bundeskanzler Olaf Scholz, Deutschland stehe bei der Hilfe für die Ukraine an zweiter Stelle, geht für ihn nun nach hinten los. Es gibt keinen Haushalt, aber man muss auf Kurs bleiben, insbesondere wenn die USA ihr Engagement in der Ukraine-Krise kürzen oder aussetzen. Die Frage der Ausgaben für die Ukraine und die Aufrüstung der Bundeswehr ist ein zentrales Thema im aktuellen Wahlkampf.

Scholz sagte kürzlich: „Ich habe das Gefühl, ich sage es hier so offen: Das deutsche Volk wird im Moment mit größter Intensität und großer Raffinesse belogen.“

Ein Journalist fragte: „Wer tut das?“

„Alle, die versuchen, die Frage, wie wir das bezahlen sollen, auszublenden. Es ist nicht einfach, dafür zu sorgen, dass sich niemand ärgert, weil es jeden irgendwie betrifft. Und die Lügen gehen weiter, und sie werden nicht öffentlich diskutiert, obwohl das vielleicht die entscheidende Debatte in Deutschland sein könnte: Wer zahlt die Rechnung?“, antwortete Scholz.

Die Deutschen bezahlen, aber Scholz gibt sich jetzt alle Mühe, die Sache anders darzustellen: Er weiß angeblich, wie man das Bankett für das soziale Wohlergehen der Wähler nicht allzu vernichtend gestaltet. In Wirklichkeit lügt auch er, denn sein Rezept – Schulden machen – bedeutet, das Problem in die Zukunft zu verschieben. In eine vage Zukunft, um es gelinde auszudrücken.

Trumps persönliche Vorwürfe gegen Deutschland, das er beschuldigte, die amerikanische Autoindustrie fast in den Bankrott getrieben zu haben, haben sich nicht in Luft aufgelöst. Im Gegenteil, sie wurden durch die konkrete Drohung ergänzt, europäische Importe mit Strafzöllen zu belegen.

Von Davos, wo ihm kaum jemand zugehört hat, zog Scholz nach Paris, zum französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Egal, was sie besprochen haben, die Öffentlichkeit erfuhr nichts, es war eine klingende Leere.

Macron sagte nach seinem Gespräch mit Scholz: „Die Priorität der Europäer muss heute unser Europa und vor allem unsere Wettbewerbsfähigkeit, unser Wohlstand und unsere Sicherheit sein, sowie die Stärkung unserer Demokratien und die Bewahrung unseres Wirtschafts- und Sozialmodells.“

Nur eine Frage an Macron: Hatte Europa vorher etwa andere Prioritäten?

Der Spiegel nannte das Treffen einen „Gipfel der lahmen Enten“, denn Scholz steht mit einem Bein außerhalb des Bundeskanzleramtes, während Macrons Meinung, wie Quellen aus der französischen Regierung durchstechen, niemanden mehr interessiert. Es ist ein deutsch-französisches Tandem mit platten Reifen. Und mit wen auch immer man hinzufügt, es wird nicht viel besser.

Der britische Premierminister Starmer, der gerade erst seinen Wahlsieg gefeiert hat, steckt mit seiner Labour-Partei bereits in einer Krise, unter anderem, weil er offen auf Harris gesetzt hat. Also musste er seine Glückwünsche an Trump herauswürgen, obwohl er zuvor offen versprochen hatte, sich nicht mit ihm an einen Tisch zu setzen. Das war peinlich. Das bedeutet jedoch nicht, dass London aufhören wird zu versuchen, Trump sein Spiel aufzuzwingen, in dem der Hauptpreis die weitere Beteiligung der USA am Krieg mit Russland ist.

Die ersten Helfer der Briten sind, wie immer, die Polen, denn der polnische Präsident Andrzej Duda sagte: „Wir müssen so entschiedene Maßnahmen ergreifen, dass sie Wladimir Putin zwingen, um Friedensgespräche zu bitten.“

Herr Duda sieht sich natürlich, wenn nicht am Kopfende, so doch auf einem Ehrenplatz am Verhandlungstisch. Und so sehen sich auch alle anderen. Aber sicher sind sie nicht.

Als sie Wladimir Selensky nach Davos brachten, fing er an zu jammern und zu fordern: Gebt ihm 200.000 Friedenstruppen, füttert seine Millionenarmee. Doch zunächst machte er den Europäern Angst, dass sie vielleicht nicht einmal die Türschwelle des Verhandlungssaals betreten dürften, denn er sagte in Davos: „In Kriegszeiten sorgt sich jeder darum, dass die USA bei ihm bleiben. Aber macht sich irgendjemand in den USA Sorgen, dass Europa sie eines Tages im Stich lassen oder nicht mehr ihr Verbündeter sein könnte? Die Antwort ist nein.“

Ein seltener Fall: Der Abgelaufene hat nicht gelogen. Die USA brauchen Europa nicht mehr als Verbündeten, es ist zu Verbrauchsmaterial geworden. Und es hat keinen Sinn, sich darüber zu ärgern, denn Europa braucht die Ukraine in genau der gleichen Eigenschaft, wie der europäische Verteidigungskommissar Andrius Kubilius sagte: „Jeder Tag, an dem die Ukraine weiter kämpft, ist ein Tag, an dem Europa und die NATO stärker werden können.“

Das Eingeständnis des Beamten deutet darauf hin, dass die politische Klasse der EU ihre eigene Schwäche und Unfähigkeit erkennt, den Krieg ohne die Amerikaner lange fortzusetzen, dessen Ende eine Niederlage für die EU wäre. Sie haben sich sehr bemüht, es so aussehen zu lassen, aber dann kamen unangenehme Begegnungen mit den Wählern und die Frage: wofür war das alles?

Aber sie müssen weitermachen und zu diesem Zweck Trump überzeugen, dass Russland nicht verhandeln wird. Selensky erinnerte in Davos immerhin nicht an die Grenzen von 1991, sondern sagte, dass ein gerechter Frieden eine Rückkehr zum Zustand vom 24. Februar 2022 sei, wohl wissend, dass Russland über so einen Frieden nicht einmal reden wird.

Oder das: Die Schweden haben sich verpflichtet, in der Ukraine in die Produktion von Langstreckenwaffen zu investieren, bei denen es sich höchstwahrscheinlich um eben die Taurus-Raketen mit einer Reichweite von 500 Kilometern handelt, die Bundeskanzler Scholz nicht an Kiew liefern will. Allerdings sind die eine deutsch-schwedische Entwicklung, und es ist zu bezweifeln, dass Moskau einem Frieden mit einer mit derartigen Systemen bewaffneten Ukraine zustimmen würde.

Der militärisch-industrielle Komplex und die europäischen Satelliten wollen den 47. US-Präsidenten geradewegs in dieselbe Falle führen, in die schon seine Vorgänger gelaufen sind, erinnert Steve Bennett, ein einflussreicher Mann aus Trumps ehemaligem Team, im Interview mit Politico: „Wenn wir nicht aufpassen, wird dies zu Trumps Vietnam werden. Das ist genau das, was Richard Nixon passiert ist. Am Ende war es sein Krieg, es wurde sein Krieg, nicht der von Lyndon Johnson

Die Aufgabe, Trump in Nixon zu verwandeln, könnte sehr erleichtert werden, wenn man Trumps fünfte Kolonne in Europa besiegt, die dreist auf sich aufmerksam macht. Die italienische Ministerpräsidentin Meloni beweist außergewöhnliche Prinzipientreue. Sie war mit allem einverstanden, was vor dem 20. Januar aus Washington kam, und ist mit allem einverstanden, was jetzt aus Washington kommt.

Sie ist die einzige der europäischen und der G7-Staats- und Regierungschefs, die Trump zur Amtseinführung eingeladen hat, und sie war davon so begeistert, dass Meloni Rom in einer Rede zum Zentrum des europäischen Universums ausrief: „Rom ist die Hauptstadt von Italien! Rom! Aber ich sage Ihnen noch mehr: Rom sollte nicht nur die Hauptstadt Italiens sein, sondern auch die Hauptstadt der Europäischen Union. Und ich werde dem Europäischen Parlament das zur Diskussion vorlegen, denn die Hauptstadt der EU sollte nicht dort sein, wo es bequemer ist, sondern dort, wo die jahrtausendealte europäische Identität bewahrt wird!“

Identität, Tradition, sie hätte fast gesagt, dass die Ehe die Vereinigung von Mann und Frau ist. Sie können Meloni nicht mehr kontrollieren. Und Italien ist immer noch eine Macht in Europa. Andererseits hat sie noch nicht gesagt, dass die Beziehungen zu Russland irgendwie wiederhergestellt werden müssen – es ist also erträglich.

Aber die Ministerpräsidenten Ungarns, Viktor Orban, und der Slowakei, Robert Fico, sind eindeutig gefährliche Trumpisten, denn sie sind nicht bereit, nationale Interessen zugunsten der Ukraine zu opfern. Das antirussische Sanktionsregime läuft am 31. Januar aus. Orban hat deutlich gemacht, dass es keine automatische Verlängerung mehr geben wird und auch kein Einfrieren von russischen Vermögenswerten mehr.

Orban stellt Bedingungen, unter denen Ungarn erneut grünes Licht geben würde. Er sagte: „Was jetzt geschlossen ist, muss wieder geöffnet werden. Das ist keine Frage für die Ukraine, das ist eine Frage für Europa, eine Frage für Mitteleuropa. Und wenn die Ukrainer Hilfe wollen, zum Beispiel die Einführung von Sanktionen gegen die Russen, dann müssen sie den Gastransit wieder öffnen und den Ländern Mitteleuropas, einschließlich Ungarn, erlauben, das Gas, das wir brauchen, über die Ukraine zu beziehen.“

Es ist klar, dass Kiew die Wiederaufnahme des Transits nicht zulassen wird. Ob das bedeutet, dass Orban sein Versprechen einhalten wird, ist nicht sicher, aber die Verhandlungsposition von Brüssel ist äußerst schwierig.

Fico steht dem nicht nach. Der slowakische Ministerpräsident sagte, dass er im Falle von Trumps Weigerung, die Ukraine zu unterstützen, die Waffenlieferungen der EU an die Ukraine blockieren werde. Und das, während die Forderungen Orbans in Bezug auf den Gastransit nur seine glühendste Unterstützung hervorrufen können. Alles in allem werden diese beiden zu einer immer deutlicheren Bedrohung für den „gesamteuropäischen Konsens“ über die Ukraine und Russland.

Daher die Versuche, die Opposition zu stärken. In Ungarn ist es die Brüssel-treue Mitte-Rechts-Partei von Peter Magyar, in der Slowakei sind es die Liberalen und westliche NGOs. Am Freitag forderten 50.000 Menschen in Bratislava den Rücktritt des Ministerpräsidenten und nächste Woche wird die parlamentarische Opposition versuchen, ein Misstrauensvotum gegen die Regierung durchzusetzen. Doch Robert Fico kümmert das wenig. Vielleicht, weil eine Petition für die Aufhebung der antirussischen Sanktionen bereits von 210.000 seiner Landsleute unterzeichnet wurde.

In Deutschland fällt eine Partei, die Alternative für Deutschland, unter die Definition der „Trumpisten“. Schließlich ist der einzige deutsche Politiker, der offiziell zu Trumps Amtseinführung eingeladen wurde, der Co-Vorsitzende der „Alternative“ Tino Chruppala. Und es ist die „Alternative“, für die der die Liberalen hassende Elon Musk verzweifelte PR betreibt. Verbieten können sie ihn nicht, aber es gibt eine Möglichkeit, die AfD aus dem Spiel zu nehmen. Nächste Woche könnte der Bundestag über den Antrag vom November von mehr als hundert Abgeordneten zu diesem Thema beraten.

Sollte es zu einer Debatte kommen, wäre es der erste Versuch, eine im Parlament vertretene Partei zu verbieten, seit die Nazis dies getan haben.

Ende der Übersetzung



