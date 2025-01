USA

Die erste Woche von Trump im Amt des US-Präsidenten hat gezeigt, dass Trump teilweise fast ein den eigenen Versprechen Getriebener ist, der sich selbst unter großen Druck gesetzt hat. Entsprechend radikal waren seine ersten Amtshandlungen.

Die erste Woche von Trump im Amt des US-Präsidenten wurde auch in Russland genau beobachtet. In einem anderen Artikel habe ich bereits übersetzt, wie das russische Fernsehen am Wochenende über die russische Sicht auf Trump berichtet hat. Hier übersetze ich einen weiteren Beitrag aus dem wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens, in dem der russische USA-Korrespondent detailliert über Trumps erste Dekrete, Erklärungen und Amtshandlungen berichtet, denn der Bericht zeigt, wie viel sich Trump vorgenommen hat und wie schwer es für ihn werden dürfte, alles umzusetzen.

Beginn der Übersetzung:

Trump ist zur Geisel seiner eigenen Versprechen geworden

Amtseinführung, Unterzeichnung der ersten Dekrete und neue Ernennungen im Weißen Haus – so verlief die erste Woche der zweiten Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident. Der 47. Präsident hat seine Pläne bereits verkündet, doch wie sie umgesetzt werden, wird sich zeigen.

Nach Trumps Amtseinführung herrschte einen Tag lang allgemeine Euphorie und Hoffnung auf eine Wiederbelebung der amerikanischen Größe. Die Menschen auf den Straßen hielten ihre Emotionen nicht zurück, auch wenn der Umfang der Feierlichkeiten aufgrund des kalten Wetters und aus Sicherheitsgründen eingeschränkt werden musste. Trumps Reich auf Erden ist die Capital One Arena. Drinnen ist der Jubel riesengroß und Elon Musk rief von der Bühne: „So fühlt es sich an, zu siegen!“

Die Zeremonie in der Rotunde des Kapitols glich einer Krönung. Während er den Amtseid sprach, legte Trump seine Hand nicht auf die Bibel und sprach von einem „vorherbestimmten Schicksal“: „Wir werden von allen Nationen beneidet werden, und wir werden uns nicht länger ausbeuten lassen. Solange meine Regierung an der Macht ist, wird Amerika immer an erster Stelle stehen. Unsere Souveränität wird wiederhergestellt werden. Unsere Sicherheit wird wiederhergestellt werden.“

Das Strahlen der First Lady mit ihrem breitkrempigen Hut wurde vom Glitzern des geballten Reichtums überschattet. Das Gesamtvermögen der Trump-Anhänger auf der Veranstaltung wurde auf 1,5 Billionen Dollar geschätzt. Auf den Ehrenplätzen saßen die Chefs von IT-Konzernen.

Trump verspricht, künstliche Intelligenz und Big Data zu nutzen, um die staatliche Verwaltung zu reformieren. Auch die Medientechnokraten Mark Zuckerberg und Jeff Bezos, die ihm rechtzeitig die Treue geschworen haben, waren anwesend. Sie gehörten zu den ersten, die die neuen Spielregeln akzeptierten, und diejenigen, die den Ernst der Lage nicht verstanden, haben bereits Verluste erlitten. Unmittelbar nach Trumps Amtsantritt hat der liberale Sender CNN Hunderte von Mitarbeitern entlassen. Auch MSNBC, dem der 47. Präsident verspricht, den Sender zu schließen, ist bedroht. Einfache Lösungen für einfache Leute, das hat Trump den Wählern versprochen.

Zuerst kündigte er eine Säuberung des tiefen Staates an und entließ Tausende von illoyalen Beamten, zog sich aus der WHO und dem Klimaabkommen zurück und annullierte pompös Dutzende von Dekreten des ehemaligen Präsidenten Biden. „Sie alle werden innerhalb von fünf Minuten aufgehoben“, erklärte Trump.

Im Vorgehen unterzeichnete Trump 200 Dekrete. Er schafft die Zensur in den Medien ab und führt ein Verbot des Einsatzes der Justiz zur Abrechnung mit politischen Gegnern ein, alles Dinge, die er in den letzten vier Jahren an sich selbst zu spüren bekommen hatte.

Das Ehepaar Trump zog als vollwertige Hausherren ins Weiße Haus ein, wo der 47. Präsident im Oval Office von einem Journalisten sofort an ein weiteres seiner Wahlversprechen erinnert wurde: „Sie sagten, Sie würden den Krieg in der Ukraine an Ihrem ersten Tag im Amt beenden?“

„Es ist erst ein halber Tag vergangen. Ich habe noch einen halben Tag vor mir. Wir werden sehen“, war seine Antwort.

Als Geisel seiner eigenen Versprechen ist Trump gezwungen, auch am zweiten und am dritten über den Konflikt in der Ukraine zu sprechen. So sagte er: „Ich habe ein tiefes Verständnis mit Putin. Das wäre nie passiert. Er hat Biden einfach nicht respektiert. Die ganze Sache ist sehr einfach. Er ist klug, er versteht alles.“

Trumps tägliche Erklärungen zur Ukraine werden von einem Beitrag in seinem eigenen sozialen Netzwerk begleitet. Es sind widersprüchliche Signale. Beginnend mit einer Liebeserklärung an das russische Volk, droht Trump Russland sofort mit neuen Sanktionen: „Ich werde eine Menge Zölle und Sanktionen gegen Russland verhängen, aber das will ich nicht tun, ich liebe das russische Volk, es ist eine große Nation, aber der Krieg muss beendet werden.“

Der Zeitplan für die Lösung des Konflikts, so Trump, hänge von den Ergebnissen der ersten Kontakte mit Moskau ab. Die Variable in Form der Meinung Kiews wird in dieser Gleichung nicht mehr benötigt. Trump spricht nun selbst für Selensky und versichert, der sei zu einem „Deal“ bereit. Und daran, dass die demokratische Regierung aus der Ukraine ein Kamikaze-Land gemacht hat, sei die Biden-Marionette Selensky nicht weniger schuld als der Puppenspieler Biden.

Bei Trump klang das so: „Selensky kämpft gegen eine riesige Armee, er hätte das nicht anfangen sollen. Wir hätten einen Deal machen können, und zwar den einfachsten Deal, aber Selensky hat sich entschieden: ‚Ich will Krieg führen.‘ Russland hat eine Armee mit 30.000 Panzern, Selensky hat nichts.“

Auch die Reaktionen der liberalen Medien haben sich merklich verändert, auch wenn die Moderatoren noch die Stirn in Falten ziehen, wenn sie Nachrichten über mögliche Verhandlungen zwischen Russland und den USA verlesen. So wurde dort berichtet: „In einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen sagte Putin, er stimme zu, dass der Krieg hätte vermieden werden können, wenn Trump Präsident im Weißen Haus gewesen wäre. Er sagte auch, er sei bereit, mit den USA über nukleare Rüstungskontrolle und wirtschaftliche Fragen zu sprechen.“

Es gibt viel zu besprechen, auch über die Ursachen des Konflikts. Die 24 Stunden, die Trump für eine Lösung versprochen hatte, haben sich fast sofort auf 100 Tage verlängert. So viel Zeit hat der neue US-Präsident dem Sondergesandten für die Ukraine, Keith Kellogg, gegeben. Der Veteran des Kalten Krieges beginnt seine Mission mit der Drohung, die Ölpreise zu senken, um die Einnahmen Russlands zu schmälern, wie er erklärte: „Russland erhält Milliarden von Dollar aus dem Ölverkauf. Was wäre, wenn man die Preise auf 45 Dollar pro Barrel senkt, was im Grunde der Selbstkostenpreis ist?“

Trumps Strategie, Russland unter Druck zu setzen, wirkt von Beginn an sinnlos, schließlich würde ein Einbruch der Ölpreise auch die USA selbst schmerzhaft treffen. Der Diebstahl russischer Vermögenswerte, den die neue Regierung als Mittel zur Beeinflussung Moskaus ansieht, wäre ebenfalls ein Schuss ins eigene Knie. Die sichere Lösung scheint zu sein, die Kosten des Krieges auf die Europäer abzuwälzen.

Trump wurde gefragt: „Werden Sie die Waffenlieferungen an die Ukraine fortsetzen oder werden Sie sie stoppen?“

„Das prüfen wir gerade. Wir stehen in Kontakt mit Selensky. Aber ich denke, die EU sollte viel mehr zahlen als jetzt. Unter Biden haben wir 200 Milliarden mehr ausgegeben als sie. Und wer ist von dieser Situation mehr betroffen? Wir oder sie? Sind wir etwa dumm? Die Antwort scheint ja zu sein“, antwortete Trump.

Die USA haben selbst bereits damit begonnen, den Geldhahn für die Ukraine zuzudrehen. Der neue Außenminister Marco Rubio hat auf Anweisung des Präsidenten die Auslandshilfe des Außenministeriums für alle Länder außer Israel und Ägypten eingestellt, wie Politico berichtet: „Außenminister Marco Rubio hat eine neue Verfügung erlassen, die die Finanzierung der meisten laufenden Auslandshilfeprogramme für 90 Tage stoppt. Die Anordnung, die für Beamte des Außenministeriums überraschend kam, erstreckte sich auf die Militärhilfe für die Ukraine.“

Trump sagt, er wolle mit Moskau über die globale Sicherheit sprechen. Der US-Präsident will mit den Präsidenten Russlands und Chinas über eine Reduzierung der Atomwaffen verhandeln. Russland steht, was die Stärke des Atomwaffenarsenals angeht, weltweit an erster Stelle und verfügt zudem über Hyperschallwaffen, die im realen Kampfeinsatz getestet wurden.

Dazu sagte Trump: „Russland hat die Blaupausen für Hyperschallwaffen gestohlen, sie haben sie von uns bekommen. Irgendein böser Mensch hat ihnen den Entwurf gegeben. Das war unsere Arbeit. Jetzt habe ich den Bau von Hyperschallwaffen genehmigt und wir bauen sogar eine Super-Hyperschallwaffe, die sogar noch einen Schritt besser ist, und wir werden sie ziemlich bald bauen. Tatsächlich hat Russland sie bereits. Sie haben sie während der Obama-Regierung gestohlen. Nicht unter Obama, sondern unter Biden. Wahrscheinlich haben sie eine Menge davon unter Biden gestohlen.“

Trumps unerschütterlicher Glaube an den amerikanische Exzeptionalismus hat ihn hier in die Irre geführt. Der 47. Präsident kann immer noch nicht akzeptieren, dass die USA bei der Hyperschalltechnologie hinter Russland zurückbleiben. Dabei wurde sogar in der Presse die Information veröffentlicht, dass die Erprobung von Elementen von Hyperschallwaffen in Russland bereits vor 20 Jahren begann.

Darum ging es Anfang 2022 in einem Interview des Fernsehsenders RBC mit Juri Balujewski, dem Chef des Generalstabs der russischen Streitkräfte, in dem er sagte: „Ich erinnere an das Jahr 2018. Wladimir Putins Aussage, dass Russland über Waffen verfügt, die unsere Gegner nicht haben und in naher Zukunft wohl auch nicht haben werden. Ich kann Ihnen sogar das Datum nennen, wir können es heute schon sagen, Februar 2004. Ihr bescheidener Diener hat an dem Tag einen Prototyp dieses fliegenden Blocks, den man heute als Hyperschallwaffe bezeichnet, auf dem Testgelände in Plesetsk getestet.“

Die Überlegenheit der russischen Waffentechnik ist ein Bereich, in dem Trump und sein Team noch viele weitere Überraschungen erwarten können.

Innenpolitische Siege hingegen waren bisher leichter zu erringen. Amerika wartete mit Bangen auf die Erfüllung des wichtigsten Wahlversprechens: den Kampf gegen illegale Einwanderer. Der erste Schritt war die Ausrufung des Ausnahmezustands an der Südgrenze, gefolgt von der Entsendung der Armee und der Nationalgarde zur Verstärkung der Absperrungen durch Trump. Gleichzeitig schränkt er das Geburtsrecht auf Staatsbürgerschaft ein, wogegen er von zwei Dutzend Staaten verklagt wird. Indem er die Grundlagen, den 14. Zusatzartikel der Verfassung, angreift, sät Trump Schrecken unter Millionen von Migranten.

Bei CBS-News hieß es dazu: „Eine Verfassungsänderung erfordert die Unterstützung von 2/3 der beiden Häuser des Kongresses und 3/4 der Bundesstaaten. Das ist eine hohe Hürde, wie es die Gründerväter beabsichtigt haben. Angesichts der Polarisierung des politischen Umfelds wird es fast unmöglich sein, dies zu erreichen.“

Bislang hat Trumps Druck auf den Kongress jedoch Erfolg. Pete Hegseth, der scheinbar aussichtslose Kandidat für die Leitung des Pentagons, wurde mit nur einer Stimme Vorsprung angenommen. Nach Trumps Plan wird er es nun sein, der den sprichwörtlichen Frieden durch Stärke sichern soll. Hegseth selbst erklärte: „Wenn wir gegen sie kämpfen müssen, werden wir mit überwältigender und entscheidender Kraft an den Feind herangehen, ihn vernichten und unsere Jungs nach Hause bringen.“

Auch Außenminister Marco Rubio hat sich in sein neues Amt eingearbeitet. Sein erster Besuch gilt Panama, wo sich der Kanal befindet, den Trump wieder unter die Kontrolle der USA bringen möchte. Mexiko und Kanada wird geraten, sich vorzubereiten, denn die neue Regierung droht den Nachbarn für den Anfang mit „drakonischen“ Zöllen.

Die dänische Ministerpräsidentin hat von Trump bereits was abbekommen. Die dänische Seite nannte das Telefongespräch über die Zukunft Grönlands „erschreckend“. Das laute Gespräch dauerte 45 Minuten. Trump drohte mit hohen Zöllen und schloss am Ende auch eine militärische Übernahme der Insel nicht aus.

Der dänische Abgeordnete Anders Vistisen sagte dazu: „Das ist ein völlig inakzeptabler Angriff auf die dänische Ruhe, Gebiete zu beanspruchen, die seit dem 10. Jahrhundert zu Dänemark gehören, also dreimal länger, als die USA existieren. Wir sind auch unglücklich darüber, dass die dänische Regierung keine klarere Haltung zu diesen Signalen von Trump eingenommen hat. Kanada und Panama haben entschiedener reagiert.“

Trump hat den neuen CIA-Direktor John Ratcliffe angewiesen, das verbleibende Material über den Fall der Ermordung von John F. Kennedys freizugeben. Amerika steht ein Umbruch bevor. Und der neue Geheimdienstchef des Präsidenten enttäuscht nicht. Ein gerade veröffentlichter offizieller Bericht behauptet, dass das Sars-Cov-2- oder COVID-19-Virus aus dem Labor stammt. Und die CIA macht direkt das Labor in Wuhan in China für das Leck verantwortlich. Die Trump-Administration hat vom ersten Tag an Druck auf Peking ausgeübt.

Der Journalist Nick Schifrin schrieb auf X: „Die CIA geht mit geringer Sicherheit davon aus, dass der Ursprung des COVID-19-Virus auf der Grundlage der verfügbaren Informationen eher auf ein Labor als auf einen natürlichen Ursprung zurückzuführen ist.“

Die ehemalige Gouverneurin von North Dakota, Kristi Noem, wird nun als Heimatschutzministerin für die Sicherheit der Grenze zuständig sein.

Was das Gender-Thema anbelangt, so enden die Nachrichten nicht. Gleich am ersten Tag seines Amtsantritts ordnete Trump ein hartes Durchgreifen in Sachen Diversität an. Und das Außenministerium hat den US-Botschaften bereits verboten, Regenbogenflaggen und BLM-Flaggen zu zeigen. Jetzt ist nur noch eine, das Sternenbanner, erlaubt. Die Mitarbeiter der Abteilungen für Gleichstellung und Integration wurden in den bezahlten Urlaub geschickt und werden auf eine bevorstehende Entlassung vorbereitet. Die radikalen Minderheiten versuchen zu protestieren.

In seiner ersten Woche sitzt Trump nicht im Weißen Haus, sondern reiste durch das Land. Nach North Carolina, das vor vier Monaten von Hurrikan Helen heimgesucht wurde und wo die Menschen immer noch in Zelten leben. Dann ging es weiter nach Kalifornien, wo die Brände rund um Los Angeles nun schon in der dritten Woche wüten. Die letzte Station ist Nevada, ebenfalls ein Staat der Demokraten. Dort, in Las Vegas, betrat Trump das Casino seines eigenen Hotels und setzte sich an einen Craps-Tisch.

Der 47. Präsident wagte es jedoch nicht, das Schicksal auf die Probe zu stellen. Von Fortuna hat er schon viel bekommen, und für Trump selbst steht zu viel auf dem Spiel.

Es sind große Pläne für ein großes Amerika. Trump will schließlich auch das Land vergrößern. Wie lange diese triumphale Stimmung hält, wird man sehen, da der 47. Präsident an allen Fronten gleichzeitig behindert wird. Deshalb hat es Trump eilig, denn er weiß, dass er nicht viel Zeit hat. Die ersten 100 Tage im Weißen Haus werden schnell vorbei sein, und die überzogenen Erwartungen der Wähler und der Welt werden beginnen, gegen Trump zu arbeiten.

Ende der Übersetzung



