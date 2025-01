Am Sonntag gibt es bei Anti-Spiegel-TV eine weltweit exklusive Meldung

Freitagsgedanken

Am Mittwoch habe darüber berichtet, wie die russischen Prankster den engen Mitarbeiter Johann Wadephul in einem Telefonat reingelegt haben und auch das Telefonat selbst verlinkt. Aber die Geschichte hat noch eine Pointe, die uns die Prankster bei Anti-Spiegel-TV erzählt haben.

Die beiden russischen Prankster Vovan und Lexus haben sich darauf spezialisiert, westliche Politiker und andere Berühmtheiten unter falschem Namen anzurufen und oft gelingt es ihnen dabei, ihren Gesprächspartnern dabei, einiges Interessantes zu entlocken. Ich kenne die beiden persönlich, war schon einige Male als Experte in ihrer Fernsehshow und habe mit ihnen bei Anti-Spiegel-TV auch ein interessantes Interview geführt, dass Sie hier anschauen können.

Sollten Sie von den beiden noch nie gehört haben, finden Sie hier, hier, hier, hier und hier Beispiele dafür, was die Jungs machen. Mein Favorit war übrigens diese Geschichte, über die wir auch in dem Interview gesprochen haben.

Ende November ist es den beiden Prankstern gelungen, mit Johann Wadephul, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU und engem Mitarbeiter von Friedrich Merz, zu telefonieren, der glaubte, er würde mit Andrej Jermak, dem Büroleiter von Selensky sprechen. Darüber habe ich schon berichtet, meinen Artikel darüber, in dem auch das Telefonat selbst verlinkt ist, finden Sie hier.

Allerdings gibt es zu der Geschichte noch einen Zusatz, von dem uns die Prankster am Sonntag bei Anti-Spiegel-TV – meines Wissens sogar weltexklusiv – erzählen, jedenfalls wurde das in Russland noch nicht berichtet. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Telefonat mit Wadephul keine wirklichen Sensationen enthielt und in russischen Medien daher nur ein Randthema war, aber für die deutsche Politik könnte sich das, was die Prankster uns am Sonntag berichten, als nicht unwichtig erweisen.

Also schauen Sie sich am Sonntag unbedingt Anti-Spiegel-TV an, denn immerhin ist Johann Wadephul in der CDU-Fraktion für Sicherheitspolitik zuständig. Wie gerecht er dieser Rolle wird und wie sehr er dafür qualifiziert ist, können Sie nach der Sendung selbst beurteilen.

Da ich mir am Freitag die Bundestagsdebatte angeschaut habe, sind wieder einige Themen liegen geblieben, so dass es am Wochenende hier einige Artikel geben wird. Es wird hier also bis zum Erscheinen von Anti-Spiegel-TV noch einige andere Themen geben.

Jetzt bleibt mir nur noch, mich, wie bei den „Freitagsgedanken“ üblich, noch bei allen bedanken, die meine Arbeit unterstützen.

Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben!

Ich betreibe den Anti-Spiegel alleine und im Hauptberuf, aber meine Rechnungen muss ich, wie jeder andere, auch bezahlen, daher bin ich auf Unterstützung angewiesen.

Seit einige meiner Bücher wieder verfügbar sind, können Sie meine Arbeit unterstützen, indem sie hier auf das Cover eines meiner Bücher klicken. Dieser Link führt Sie in den Shop des Kopp-Verlages und wenn Sie über den Link hineingehen, bekomme ich für alle Ihre Einkäufe eine kleine Provision.

Außerdem können Sie mir auch spenden. Das geht entweder über Kryptowährungen oder über mein russisches Konto, denn ein deutsches Konto habe ich nicht.

Auf Telegram hat jeder User eine Wallet, die man kinderleicht aktivieren kann: Man gibt in die Telegram-Suche einfach „@Wallet“ ein und schon öffnet sich ein Chat mit einem Bot. Man kann sein Wallet dann mit nur wenigen Klicks aktivieren, was keine zehn Sekunden dauert. In diesem Video wird das sehr ausführlich und mit vielen Zusatzinformationen erklärt, allerdings kann man das auch ohne das Video kinderleicht selbst machen.

Im Telegram-Wallet stehen drei Coins zur Auswahl, die man kostenlos an andere User überweisen kann. Dazu braucht man nur den Namen des Users. Daher können Sie mich nun über Telegram unterstützen, indem Sie einfach Coins an @HelpingThomas oder an die unten angegebenen Wallets schicken.

Auch Coins zu bekommen, ist denkbar einfach, man kann sie mit seiner Kreditkarte kaufen. Das funktioniert wie auf einem Marktplatz. Man drückt auf einen Knopf und entscheidet, ob man Coins in eine normale Währung (in Deutschland wahrscheinlich Euro) tauschen oder umgekehrt für Euros Coins kaufen möchte. Dann erscheinen Angebote anderer User und wenn einem ein Angebot gefällt, klickt man es an und der Tausch wird eingeleitet. Wie das funktioniert, wird in diesem kurzen Video erklärt.

Für „Fortgeschrittene“ Coin-Benutzer sind hier meine Wallet-Nummern für diverse Coins:

USDT über TRC20: TTQAaVUiQe9tkMTBAqPKHNXAovXAXt4TfG

Für Bitcoin: bc1qn3vt5xeldttv7upujxhe6ahhs6gvvpx6knda89

Für Ethereum: 0xcCde54dDE64ad6F3a474BCCC519111127903d8CC

Meine Kartennummer, auf die Sie, wenn Sie ein russisches Bankkonto haben, überweisen können, lautet 2202 2029 4924 5256



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen