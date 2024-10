Worum geht es beim Machtkampf innerhalb der AfD?

Basisdemokratie oder gelenkte Partei?

Bei der Wahl von Alice Weidel zur Spitzenkandidatin der baden-württembergischen AfD für die kommende Bundestagswahl wurden Handgelder an Parteimitglieder bezahlt, um Weidels Sieg zu sichern. Worum es dabei geht und warum es in der AfD rumort.

Die AfD ist zweifellos eine umstrittene Partei. Die Mainstream-Medien und die Politik in Deutschland verteufeln sie als regelrechte Nazis und fordern immer lauter ihr Verbot. Ihre Anhänger sehen in ihr eine Kraft, die für direkte Demokratie steht und die wohl einzige „echte“ Oppositionspartei in Deutschland ist, die in zentralen Punkten für eine andere Politik steht, als die „Blockparteien“ CDU/CSU, SPD, FDP und Grüne.

Ich habe immer wieder geschrieben, dass ich kein Unterstützer irgendeiner deutschen Partei bin, auch nicht der AfD. Ich habe meine Zweifel, dass die AfD, sollte sie an die Macht kommen, bei den entscheidenden Themen eine wirklich andere Politik machen würde, als die bisherigen Regierungen.

Und selbst wenn die AfD eine andere Politik machen wollte, wäre das gar nicht möglich, weil in Deutschland alle wichtigen Gesetze die Zustimmung des Bundesrates brauchen, wo die AfD kaum eine Mehrheit bekommen dürfte, weil sie dazu in der Mehrheit die Bundesländer die Regierung stellen müsste. Und selbst wenn ihr das gelänge, bleibt noch das Problem, dass EU-Staaten über viele zentrale Themen gar nicht entscheiden dürfen, weil sie so viele Kompetenzen an Brüssel übergeben haben.

Heute möchte ich erklären, woher meine Skepsis gegenüber der AfD rührt, denn ich werde seit einiger Zeit mit internen Informationen aus der Partei versorgt und über einen Teil davon will ich hier berichten. Um zu erklären, worum es dabei geht, muss ich weit ausholen, weshalb dies wieder ein sehr langer Artikel wird, aber anders kann man das komplexe Thema nicht verstehen.

Die Wurzel fast aller Probleme in Deutschland

Ich verstehe all jene Leser, die mich dafür kritisieren, dass ich an der AfD meine Zweifel habe, denn tatsächlich ist es so, dass die AfD lange Zeit die einzige Partei war, die bei zentralen Themen für eine andere Politik zu stehen scheint, als die „Altparteien“. Gerade in Ostdeutschland ist der transatlantische Kurs der „Altparteien“, also die bedingungslose Unterstützung der US-Interessen auch zum Schaden Deutschlands und Europas, wie beispielsweise bei den Russland-Sanktionen, die Russland kaum, aber Deutschland und Europa – und sogar der Weltwirtschaft – sehr schaden , einer der zentralen Kritikpunkte an der deutschen (Außen-) Politik.

Die Unterstützung des transatlantischen Kurses ist in meinen Augen eines der zentralen Probleme Deutschlands, aus dem die meisten anderen Probleme in Deutschland resultieren. Das will ich an einigen Beispielen aufzeigen.

Hätten die von den USA geführten Staaten nicht Afghanistan, den Irak, Syrien, Libyen und andere Länder in Kriegen zerstört, gäbe es das Problem mit den Flüchtlingen nicht, das inzwischen so groß geworden ist, dass selbst der deutsche Mainstream es nicht mehr ignorieren kann.

Hätte der US-geführte Westen nicht seit den 1990er Jahren gefordert, dass die Ukraine sich zwischen dem Westen und Russland entscheiden müsse, wie Zbigniew Brzeziński schon 1997 in seinem Buch „Die einzige Weltmacht: Amerikas Strategie der Vorherrschaft“ geschrieben und gefordert hat, und hätte der US-geführte Westen nicht 2014 den Maidan orchestriert , der dieses Ziel erreichen sollte und dazu Nazis in der Ukraine an die Macht gebracht hat, gäbe es den Krieg in der Ukraine nicht, der schon im April 2014 begann, als der ukrainische Sicherheitsrat bei einer Sitzung zusammen mit dem CIA-Chef beschlossen hat , Truppen gegen die damals noch unbewaffneten Demonstranten im Donbass in Marsch zu setzen.

Die Ukraine hätte eine Brücke zwischen Ost und West sein können, wenn der Westen sie nicht mit aller Macht an sich gerissen hätte, um Russland zu schwächen. Dass es nur darum geht, Russland zu schwächen, wird in den USA ja auch schon lange ganz offen gesagt, siehe wieder Brzezińskis Buch von 1997, das heute fast schon prophetisch klingt, weil die folgenden US-Regierungen seine Forderungen weitgehend umgesetzt haben. Auch große US-Thinktanks haben aus den gleichen Gründen diese Ukraine-Politik gefordert und beispielsweise schon 2019 ganz offen gesagt , dass der Sinn des Krieges im Donbass die Schwächung Russlands war und dass es nie um Demokratie oder Menschenrechte ging.

Die meisten der Probleme, die Deutschland und Europa heute haben, sind Ergebnisse der transatlantischen, also USA-treuen Politik. Eine „echte“ deutsche Oppositionspartei müsste daher fordern, die transatlantische Politik zu beenden und sich auf die Interessen Deutschlands und Europas zu konzentrieren, anstatt den Interessen der USA zu folgen.

Die AfD und die US-Politik

Viele Anhänger der AfD erkennen das und sehen in der AfD eine Partei, die genau das, also eine Fokussierung auf deutsche Interessen, umsetzen möchte. Genau daran habe ich aber meine Zweifel, denn im Grundsatzprogramm der AfD ist zwar festgeschrieben, dass die AfD für eine Außenpolitik stehe, „die darauf verpflichtet ist, die Interessen Deutschlands zu wahren“, aber sofort danach steht da zu lesen:

„Die Mitgliedschaft in der Nato entspricht den außen- und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands, soweit sich die Nato auf ihre Aufgabe als Verteidigungsbündnis beschränkt.“

Das klingt gut, aber solange die USA die NATO dominieren, kann die NATO kein reines Verteidigungsbündnis sein, sondern bleibt ein Machtinstrument der USA, die notfalls auch Kriege gegen die von der US-Regierung zu Gegnern erklärten Länder führt, wie beispielsweise in Jugoslawien, Afghanistan und so weiter.

Ein deutscher Austritt aus der NATO löst übrigens kein Problem, denn die NATO würde ihre Politik deswegen nicht ändern und es ist besser, bei der NATO am Tisch zu sitzen und so vielleicht zumindest die schlimmsten Eskalationen verhindern oder abschwächen zu können, als aus der NATO auszutreten und damit jeden (auch nur minimalen) Einfluss auf ihre Politik zu verlieren.

Wer Frieden will, muss für die Auflösung der NATO und für ein europäisches Sicherheitskonzept sein, das die europäischen Probleme unter Ausschluss nicht-europäischer Staaten und deren Interessen regelt.

Es klingt ebenfalls toll, wenn die AfD schreibt:

„Die AfD setzt sich für den Abzug aller noch auf deutschem Boden stationierten alliierten Truppen und insbesondere deren Atomwaffen ein.“

Wie widersprüchlich (und daher unrealistisch) die Positionen der AfD in ihrem Grundsatzprogramm sind, zeigt die unmittelbar danach folgende Passage über Russland, in der wir erfahren:

„Der „Kalte Krieg“ ist vorbei. Die USA bleiben unser Partner. Russland soll es werden. Die AfD setzt sich deshalb für ein Ende der Sanktionen und eine Verbesserung der Beziehungen zu Russland ein.“

Die anti-russische Politik ist ein zentraler Eckpfeiler der US-Außenpolitik. Das kann man gut oder schlecht finden, aber es ist eine Tatsache. Daher ist es vollkommen illusorisch, wenn die AfD in ihrem Grundsatzprogramm schreibt, sie wolle dass die USA und Russland Partner Deutschlands würden, denn das werden die USA nie zulassen, die von der ganzen Welt fordern, sie müsse sich zwischen Russland und den USA als Partner entscheiden. Eine Partnerschaft Deutschlands mit den USA und Russland ist unmöglich, weil die USA Europa dominieren und gegen Russland instrumentalisieren wollen, weshalb sie die Spaltung zwischen Europa und Russland mit allen Mitteln fördern.

Sollte die AfD also tatsächlich einmal an die Regierung kommen, würde sie sich schnell zwischen Russland und den USA als Partner entscheiden müssen, weil die USA (und übrigens auch die westlichen Medien) in dieser Frage keine Neutralität und keinen Mittelweg zulassen, wie die Beispiele von Orban in Ungarn und Fico in der Slowakei zeigen, die für ihre Versuche, sich im Konflikt der USA mit Russland neutral zu verhalten, von westlichen Politikern und Medien angefeindet werden.

Die Frage ist also, wie sich die AfD verhalten würde, wenn sie tatsächlich an die Regierung käme. Würde sie, wie in ihrem Grundsatzprogramm geschrieben, eine Außenpolitik betreiben, „die darauf verpflichtet ist, die Interessen Deutschlands zu wahren“? Dann müsste die AfD sich in zentralen Punkten gegen die US-Regierung stellen. Aber ist das realistisch?

Wer die Reden führender AfD-Politiker hört, muss daran zweifeln. Sie kritisieren zwar die Unterstützung der Ukraine und die anti-russischen Sanktionen, aber wer hat aus deren Munde gehört, dass sie das Kind beim Namen nennen und die US-Regierung und die transatlantische Politik genauso heftig kritisieren? Sie kritisieren die Bundesregierung – und am liebsten die Grünen – in aller Deutlichkeit, aber vermeiden es, die transatlantische Politik als Wurzel dieses Übels genauso deutlich beim Namen zu nennen.

Basisdemokratie, oder gelenkte Partei?

In der AfD ist der nach meinen Informationen wohl zentrale Streitpunkt, wie die Partei ihre Entscheidungen trifft. Mit Entscheidungen meine ich, für welche politischen Programme sich die Partei entscheidet und welche Kandidaten sie aufstellt. Diese Entscheidungen werden auf Parteitagen getroffen und da wird es kompliziert.

Ich habe mir von meinen Quellen erklären lassen, was die Streitfragen beim letzten Bundesparteitag waren. Das hier im Detail auszuführen, wird zu kompliziert, aber mir wurde es haarklein anhand des Protokolls des Parteitages erklärt. Schon so ein Parteitagsprotokoll mit all seinen Abkürzungen ist für Laien vollkommen unverständlich.

Es geht bei den Streitfragen um Juristerei und Verfahrensfragen bei der Wahl für wichtige Posten, wie beispielsweise die Besetzung der Schiedsgerichte der Partei. Die Schiedsgerichte sind wichtig, weil man mit ihnen aufmüpfige Parteimitglieder aus der Partei werfen und Kritiker der Parteiführung damit mundtot machen kann. Dazu kommen wir am Ende dieses Artikels noch konkreter.

Ein zentraler Streitpunkt in der AfD ist die Frage, ob die Partei Delegiertenparteitage oder Mitgliederparteitage hat. Delegiertenparteitage sind sind leichter lenkbar, weil dabei nicht die Mehrheit der Parteimitglieder die Entscheidungen über das Programm der Partei und die Wahl der Parteiführung trifft, sondern von den Kreisverbänden entsandte Delegierte. Bei so einem System ist es unvermeidbar (das gilt für jede Partei, nicht nur für die AfD), dass die Parteiführung Einfluss ausüben und die Wahl von Delegierten, die der Parteiführung genehm sind, fördern kann.

Bei Mitgliederparteitagen kann jedes Parteimitglied anreisen, am Parteitag teilnehmen und abstimmen. Das klingt in der Theorie sehr basisdemokratisch, ist in der Praxis aber ebenfalls schwierig, denn welches einfache Mitglied einer Partei, das beispielsweise in Kiel wohnt, fährt auf eigene Kosten zu einem Bundesparteitag beispielsweise nach Dresden? Es würden an einem Mitgliederparteitag also vor allem die Parteimitglieder teilnehmen, die in der Nähe des Veranstaltungsortes wohnen, weil für die anderen die Kosten und der Zeitaufwand der Anreise abschreckend wären.

Daher sind auch Mitgliederparteitage in der Praxis nicht wirklich basisdemokratisch, weil die gleichberechtigte Teilnahme aller Parteimitglieder kaum gewährleistet werden kann. Und hinzu kommt, dass man einen Parteitag in einem großen Stadion abhalten müsste, wenn zehntausende Parteimitglieder anreisen und teilnehmen würden.

Allerdings ließe sich diese organisatorische Frage dank der Blockchaintechnologie heutzutage wohl lösen, wenn man Parteimitgliedern die Möglichkeit bieten würde, an einem Parteitag online teilzunehmen und auch namentlich abzustimmen, was „elektronische Wahlfälschungen“ bei der Auszählung verhindern würde. Aber das nur nebenbei.

Die AfD wurde als basisdemokratische Partei mit Mitgliederparteitagen gegründet. Die meisten Landesverbände sind, als die Partei gewachsen ist, mit der Zeit von Mitgliederparteitagen zu Delegiertenparteitagen übergegangen. Und auch die Bundesparteitage werden als Delegiertenparteitage abgehalten.

Die gespaltene Partei

Die Leute, die mir interne Informationen über den Streit in der AfD zukommen lassen, sind Anhänger der direkten Demokratie und Kritiker der Parteiführung. Das muss ich zum Verständnis dazu sagen, denn natürlich ist deren Meinung subjektiv.

Aber der Streit in der Partei über dieses Thema ist real und die Kritiker der Parteiführung werfen dieser vor, sie mache die AfD zu einer „gelenkten Opposition“ in Deutschland, die Basisdemokratie nur vorspielt und den Wählern nur vorgaukelt, die AfD stehe für eine in wichtigen Fragen andere Politik als die etablierten Parteien. Das sei im Grund nur Show, ist der Vorwurf.

Die Spaltung der AfD ist demnach eine andere als die, von der man in den Mainstream-Medien erfährt, die den Eindruck erwecken, in der AfD gehe es um eine Spaltung in „gemäßigte“ Kräfte und „radikale“ Kräfte, die abwertend auch als „rechtsextrem“ oder „völkisch“ bezeichnet werden.

Tatsächlich geht es nach meinen Informationen bei der Spaltung der AfD um die Frage, wie basisdemokratisch die AfD sein soll. Darum wurde sowohl beim letzten Bundesparteitag (beispielsweise bei der Frage der Besetzung der Schiedsgerichte) als auch bei der Nominierung von Alice Weidel zur Spitzenkandidatin der baden-württembergischen AfD für die Bundestagswahl und damit zur wahrscheinlichen Kanzlerkandidatin der AfD hart gekämpft, wobei Weidel vorgeworfen wird, die Entscheidungen in der AfD kontrollieren zu wollen, während ihre Gegner, die in den Medien als „Rechtsextreme“ beschrieben werden, für Basisdemokratie kämpfen.

Ich habe von diesem Streit in der AfD und vielen Details schon vor langer Zeit erfahren, aber da meine Informationen vor allem von einer Seite gekommen sind, habe ich darüber bisher nicht berichtet, weil die Gefahr besteht, dass ich dabei allzu einseitig informiert werde. Dass ich nun darüber berichte, liegt daran, dass sich in den letzten Tagen einiges von dem, was mir zugetragen wurde, bestätigt hat.

Gekaufte Stimmen bei der Wahl von Alice Weidel

Bei der Wahl von Alice Weidel zur Spitzenkandidatin der baden-württembergischen AfD für die Bundestagswahl hat sich gezeigt, wie Weidel in der Partei die von ihr gewollten Entscheidungen herbeiführt. Vor dem Landesparteitag berichtete bereits t-online darüber und bestätigte, was auch meine Quellen mir berichtet hatten:

„Dokumente, die t-online vorliegen, zeigen: Weidel-Gegner werden kaltgestellt und unter Druck gesetzt, es werden Parteiausschlussverfahren gegen sie angestrengt oder mit Ordnungsmaßnahmen gedroht. Kandidaten hingegen, denen Weidel wohl gesonnen ist, werden vorab von ihren Kreisvorständen in großen Verteilern beworben. Mitgliedern werden kostenlose Busfahrten, Hotelübernachtungen und zum Teil zusätzliches „Handgeld“ von bis zu 150 Euro geboten, um bei der Aufstellungsversammlung in Ulm abzustimmen.“

Dieser Absatz enthält einen entscheidenden Hinweis darauf, was mir schon vor einiger Zeit über den Bundesparteitag und die Besetzung der Schiedsgerichte der AfD berichtet wurde: Indem die Schiedsgerichte der AfD durch komplizierte Verfahrenstricks mit Weidel-treuen AfD-lern besetzt werden, kann sie den Druck ausüben, von dem t-online berichtet, und Parteiausschlussverfahren gegen ihre Kritiker anstrengen oder ihnen mit Ordnungsmaßnahmen drohen.

Die AfD in Baden-Württemberg ist einer wenigen Landesverbände der Partei, die ihre Landesparteige noch als Mitgliederparteitage organisieren. Also musste das Team von Weidel sicherstellen, dass vor allem Mitglieder anreisen, die sie unterstützen. Dazu hat sie offenbar gezielt Gelder der Partei genutzt, um ihren Anhängern die Anreise und die Teilnahme am Parteitag zu finanzieren, wie t-online schreibt:

„Denn in den Chatgruppen ist immer wieder von Vorwürfen Einzelner aus dem Anti-Weidel-Lager aus den Kreisverbänden zu lesen: Man habe sich rasch beim Vorstand für ein Hotelzimmer oder einen Platz im Bus gemeldet, seltsamerweise allerdings seien die schon alle ausgebucht gewesen. Der Verdacht: Wer nicht als Weidel-Fan bekannt ist, erhält die Vergünstigungen nicht und ist eher nicht gewollt.“

Nach dem für Weidel erfolgreichen Parteitag hat auch der Spiegel darüber berichtet :

„Anders als auf Bundesebene oder in vielen anderen AfD-Landesverbänden stimmen in Baden-Württemberg nicht Delegierte, sondern Mitglieder ab. Im Südwesten sind es nach Parteiangaben rund 6200. Wie es aussieht, wurde Einfluss darauf genommen, dass möglichst viele Weidel-Unterstützer zu dem ersten von zwei geplanten Nominierungsparteitagen nach Ulm reisen. (…) Um die Teilnahme in Ulm »zu erleichtern«, so steht es in der Mail, wird eine Art Allround-Paket angeboten. Ein kostenloser Bus, ein »Reisekostenzuschuss in Höhe von 50 Euro pro Parteitag«, auch bei der Hotelzimmerorganisation werde geholfen, heißt es. Noch großzügiger zeigte sich der Vorstand des Kreisverbands Konstanz, der ebenfalls per Mail über finanzielle Anreize informierte. Wer nach Ulm fahre, erhalte eine Übernachtungspauschale von 50 Euro und pro Tag weitere 50 Euro »pauschale Unkostenvergütung«, also insgesamt 150 Euro für das Wochenende.“

Diese Meldungen bestätigen das, was mir meine Quellen berichten: Die Führung der Bundes-AfD lenkt die Partei und sorgt mit Tricks dafür, dass ihre Politik durchgesetzt wird. Das mag in der Politik normal sein, aber es stellt sich sofort die Frage, wie es zu der offiziellen Forderung der AfD nach Basisdemokratie passt, wenn die Führung der Bundes-AfD ihre Ziele mit Tricks und sogar Handgeldern durchsetzt, anstatt der Basisdemokratie ihren Lauf zu lassen.

Wie die Wahl von Alice Weidel zur Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl abgelaufen ist, hat einen der Vorwürfe bestätigt, von denen mir meine Quellen aus der AfD seit langem berichten.

„Die AfD verkauft sich als Partei, die die Demokratie achtet“

Die Mainstream-Medien haben zwar über Handgelder berichtet, mit denen Weidel offenbar ihre Wahl durchgesetzt hat, aber sie haben verschwiegen, welche Hintergründe es dabei gibt und dass es um das prinzipielle Thema geht, ob die AfD eine basisdemokratische oder eine Kaderpartei sein soll.

Der Streit ist keineswegs aus der Welt, denn nach dem Landesparteitag in Ulm hat der AfD-Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel angekündigt, die Partei zu verlassen. Der Spiegel, dessen Leser die Hintergründe des Streits in der Partei nicht kennen und die AfD für eine faschistische Partei halten, dürften kaum verstehen, was der Spiegel über Spaniels Beweggründe berichtet:

„Dirk Spaniel, verkehrspolitischer Sprecher der AfD im Bundestag, hat seinen Austritt aus der Partei angekündigt. »Mir reicht es, ich bin glücklich, all das hinter mir lassen zu können«, sagte der 52-jährige Ingenieur dem SPIEGEL und spricht von Jahren des Machtgerangels sowie »parteiinternen Schweinereien« seiner Person gegenüber. »Die AfD verkauft sich als Partei, die die Demokratie achtet, aber da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht.« Zuletzt musste Spaniel bei der Aufstellungsversammlung für die Bundestagswahl am Wochenende in Ulm eine Niederlage einstecken. Der erbitterte und langjährige Gegner von Alice Weidel im baden-württembergischen Landesverband konnte sich keinen Listenplatz sichern. Er wurde auf der Bühne der Donauhalle ausgebuht. Weidel dagegen geht mit Rückenwind aus ihrem Heimatverband in die Bundestagswahl 2025. Für Listenplatz eins erhielt sie 86,5 Prozent der Mitgliederstimmen, einen Gegenkandidaten gab es nicht.“

Solche Aussagen, die AfD verkaufe sich nur als Partei, die Demokratie achtet, habe ich von einigen Quellen gehört und auch im Spiegel erfährt man, dass Spaniel nicht der einzige ist, der das so sieht:

„Zuletzt hatte der baden-württembergische AfD-Bundestagsabgeordnete Thomas Seitz seinen Austritt aus der Partei und Bundestagsfraktion erklärt. Ende März kehrte er der AfD den Rücken. Er kritisierte in einer Erklärung den »blauen Filz«, »das System Günstlingswirtschaft« und zog über den »Weidel-Clan« und seine Abgründe her.“

Genau das ist der Kern der Streitigkeiten in der AfD: Die angeblich für Basisdemokratie stehende AfD-Führung lenkt die Partei mit fragwürdigen Methoden in die von ihr gewollte Richtung und geht gezielt und mit aller Härte gegen ihre Kritiker vor.

Natürlich ist das nur die Meinung der Kritiker der AfD-Führung, aber diese Kritik ist in der Partei sehr weit verbreitet.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen