Wie westliche Medien über den ukrainischen Terrorangriff auf Sewastopol berichten

Propaganda

Am Sonntag hat die Ukraine fünf aus den USA gelieferte Raketen auf Sewastopol abgefeuert, wobei zwei Kinder und drei Erwachsene getötet und 151 Menschen verletzt wurden. Westliche Medien schenken dem kaum Beachtung und verschweigen die Folgen.

Am 23. Juni hat Kiew die russische Stadt Sewastopol auf der Krim mit ballistischen ATACMS-Raketen aus US-amerikanischer Produktion angegriffen, die mit Streubomben bestückt waren. Nach aktuellen Angaben wurden dabei zwei Kinder und drei Erwachsene getötet, 151 Menschen wurden bei dem Terrorangriff verletzt. Das russische Untersuchungskomitee leitete wegen des Terroranschlags ein Strafverfahren wegen Terrorismus ein.

Moskau wirft Washington vor, den Terrorangriff initiiert zu haben, da die Flugdaten dieser Raketen „von amerikanischen Spezialisten auf der Grundlage von US-Satellitenaufklärungsdaten eingegeben wurden“, betonte das russische Verteidigungsministerium.

Das russische Außenministerium hat wegen des Vorfalls die US-Botschafterin in Moskau einbestellt und ihr eine Protestnote überreicht. In der Presseerklärung dazu hat das russische Außenministerium die USA zum ersten Mal offiziell als Konfliktpartei in der Ukraine bezeichnet , was eine neue Dimension in dem Konflikt zwischen den USA und Russland ist.

Deutsche Medien scheinen das aber nicht berichtenswert zu finden, jedenfalls habe ich darüber zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Meldungen in deutschen Medien gefunden.

Verbotene Streubomben gegen zivile Ziele

Der Einsatz von Streubomben ist durch eine UN-Konvention von 2008 verboten. Die Ukraine setzt diese Waffen bei ihren Angriffen häufig ein. Der Lieferant der verbotenen Waffen ist Washington, mit dem Argument , sowohl den USA als auch Kiew mangele es an konventionellen Geschossen. Da Streubomben verboten sind, hat die Lieferung der Waffen aus den USA an Kiew seinerzeit sogar im Westen für schüchterne Kritik gesorgt.

Tatsache ist, dass es in Sewastopol keine strategischen militärischen Einrichtungen gibt, die aus militärischer Sicht mit Streubomben beschossen werden könnten. Es gibt zwar einen Militärhafen und einen Militärflughafen, aber Streubomben sind für Angriffe auf diese Objekte ungeeignet, da man für effektive Angriffe auf sie schwere Munition braucht, um Anlagen, Schiffe oder Flugzeuge zu beschädigen. Die kleinen Sprengkörper von Streumunition sind dafür ungeeignet.

Streubomben sind für den Einsatz gegen “weiche Ziele”, also Menschen, konzipiert. Das können Soldaten auf dem Schlachtfeld sein, oder auch Zivilisten in besiedelten Gebieten. Daher war der ukrainische Angriff auf Sewastopol in jedem Fall ein gezielter Angriff auf die Zivilbevölkerung, auch wenn die Rakete wahrscheinlich durch die russische Luftabwehr abgelenkt wurde und nicht ihr geplantes Ziel, sondern einen Badestrand getroffen hat.

Sogar innerhalb der EU gab es Proteste gegen den Einsatz westlicher Waffen gegen Zivilisten. So sagte der ehemalige Staatsminister im griechischen Verteidigungsministerium, Kostas Isikhos, dass „die Aufrüstung des Selensky-Regimes durch die USA ständig durch immer mehr tödliche Waffen ergänzt” werde:

„Der Angriff auf Sewastopol richtete sich nach bisherigen Informationen vor allem gegen Zivilisten. Es handelt sich zweifellos um ein Verbrechen, das in den westlichen Medien kaum Beachtung gefunden hat. Der Westen misst systematisch mit zweierlei Maß.“

Die westlichen Medien stellen sich blind

Interessant war die Berichterstattung der westlichen Medien. Einige zogen es vor, den Vorfall überhaupt nicht zu erwähnen, darunter zum jetzigen Zeitpunkt The Guardian, The Economist, New York Times, Deutsche Welle, Handelsblatt und natürlich die BBC. Die BBC veröffentlichte am Sonntag drei Artikel, die in irgendeiner Weise mit Russland zu tun hatten: „Tödliche Angriffe auf Synagoge und Kirchen in Dagestan“; „Ein Jahr nach der Meuterei kontrolliert der Kreml Wagners sterbliche Überreste“ und „Die Ukraine will eine russische Drohnenbasis zerstört haben“ . Den Angriff auf Sewastopol hat die BBC am Sonntag hingegen nicht erwähnt.

Der Spiegel hat zwar in der Nacht auf Montag über den Angriff berichtet, aber der Artikel mit der Überschrift “ Annektierte Halbinsel – Russland sieht Schuld für tödlichen Krimbeschuss bei den USA ” strotzte vor Konjunktiven. Laut Spiegel sind die Raketen “mutmaßlich von der Ukraine abgefeuert” (wobei man sich fragt, von wem denn sonst sie abgefeuert werden konnten?), Zivilisten “sollen gestorben” sein und so weiter. Alle Formulierungen in dem Spiegel-Artikel sind so gewählt, dass sie beim Leser Zweifel daran suggerieren sollen, dass überhaupt etwas passiert ist.

Generell schenken die westlichen Medien ukrainischen Terrorangriffen nicht allzu viel Aufmerksamkeit. Ukrainische Terrorangriffe werden, egal wie viele tote Zivilisten es dabei gibt, im Westen kaum erwähnt. Stattdessen lenken die westlichen Medien davon ab, indem sie den Fokus schnell auf andere Ereignisse lenken.

Viele westliche Medien versuchen auch, die amerikanische Herkunft der beim Angriff auf Sewastopol verwendeten Waffen zu verschleiern. So bezeichnen viele die Raketen als „ukrainisch“, wie beispielsweise ein Artikel des Deutschlandfunks zeigt, in dem man erfährt:

„Die Opfer seien von Trümmern abgeschossener ukrainischer Raketen getroffen worden“.

Dass es sich dabei um von den USA gelieferte Raketen handelt, hat der Deutschlandfunk nicht erwähnt. Ist das wirklich ein so unwichtiges Detail, dass die Deutschen damit nicht behelligt werden sollten?

Und von der Brisanz des Angriffes, der dazu geführt hat, dass Russland die USA nun offiziell als Konfliktpartei bezeichnet, erfahren die Menschen im Westen auch nichts.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen