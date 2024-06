Russisches Außenministerium: „Die USA sind faktisch zu einer Konfliktpartei geworden“

Nach Terrorangriff auf die Krim

Nach dem ukrainischen Terrorangriff mit aus den USA gelieferten Raketen auf Sewastopol hat das russische Außenministerium die US-Botschafterin in Moskau vorgeladen und ihr eine Protestnote übergeben, in der die USA als "faktische Konfliktpartei" bezeichnet werden, die einen "die einen hybriden Krieg gegen Russland führen".

Die ukrainischen Streitkräfte haben am Sonntag einen Terrorangriff auf die Krim durchgeführt, bei dem sie fünf aus den USA gelieferte ATACMS-Raketen mit Streumunition auf Sewastopol abgefeuert haben. Dabei wurden vier Menschen, darunter zwei Kinder, getötet und über 150 verletzt. Solche Langstreckenwaffen können ukrainische Soldaten nicht programmieren, weil sie die nötigen Zieldaten nicht haben. Die kommen in Form von Aufklärungsdaten von US-Drohnen und Satelliten aus den USA.

Daher ist die Mittäterschaft der USA an dem Terrorangriff offensichtlich, denn nur US-Soldaten können die Zielprogrammierung der ATACMS-Raketen vornehmen, wenn deren Ziele hunderte Kilometer entfernt sind.

Terrorangriff mit verbotener Munition

Der Einsatz von Streubomben ist durch eine UN-Konvention von 2008 verboten. Die Ukraine setzt sie bei ihren Angriffen häufig ein, was auch ich schon selbst erlebt habe. Washington hat mit dem Argument, sowohl den USA als auch Kiew mangele es an konventionellen Geschossen, im Jahr 2023 mit der Lieferung der international geächteten Munition an Kiew begonnen.

Tatsache ist, dass es in Sewastopol keine strategischen militärischen Einrichtungen gibt, die in militärisch sinnvoller Weise mit Streubomben beschossen werden könnten. Es gibt zwar einen Militärhafen und einen Militärflughafen, aber der Einsatz von Streubomben aus hunderten Kilometern Entfernung ist für Angriffe auf diese militärischen Objekte ungeeignet, da man für effektive Angriffe auf sie schwere Munition braucht, um Anlagen, Schiffe oder Flugzeuge zu beschädigen oder zu zerstören. Die kleinen Sprengkörper von Streumunition sind dafür ungeeignet.

Streubomben öffnen im Flug einen Behälter, aus dem sie hunderte kleine Sprengkörper großflächig verteilen. Streubomben sind daher für den wahllosen Einsatz gegen “weiche Ziele”, also Menschen, konzipiert. Das können Soldaten auf dem Schlachtfeld sein, oder auch Zivilisten in besiedelten Gebieten.

Daher war der ukrainische Angriff auf Sewastopol in jedem Fall ein gezielter Terrorangriff auf die Zivilbevölkerung, der zu allem Überfluss von US-Soldaten mindestens unterstützt, wenn nicht sogar geplant wurde. Das russische Außenministerium hat die US-Botschafterin in Moskau einbestellt und ihr eine Protestnote überreicht.

Die Protestnote ist deshalb so brisant, weil die russische Regierung die USA meines Wissens nun zum ersten Mal in einer offiziellen Erklärung als „Konfliktpartei“ bezeichnet hat. Das sind neue Töne, die auf eine neue Stufe der Eskalation hindeuten.

Ich habe die beiden offiziellen Erklärungen des russischen Außenministeriums übersetzt. Ich beginne mit der Erklärung über die Einbestellung der US-Botschafterin, danach folgt die offizielle Erklärung zu dem Terrorangriff auf Sewastopol.

Beginn der Übersetzung:

Zur Einbestellung der US-Botschafterin in Moskau Tracy ins russische Außenministerium

PRESSEMELDUNG

Während des Gesprächs im russischen Außenministerium am 24. Juni mit der vorgeladenen Leiterin der diplomatischen Vertretung der USA in Russland, Tracy, hat sie eine Demarche im Zusammenhang mit dem neuen blutigen Verbrechen des von Washington unterstützten und bewaffneten Kiewer Regimes bekommen, das einen gezielten Raketenangriff auf die Zivilbevölkerung von Sewastopol durchgeführt hat, der zahlreiche Opfer, darunter auch Kinder, gefordert hat.

Es wurde betont, dass die USA, die einen hybriden Krieg gegen Russland führen und faktisch zu einer Konfliktpartei geworden sind, indem sie die Streitkräfte mit den modernsten Waffen beliefern, darunter die ATACMS-Raketen mit Streusprengköpfen, die gegen die Einwohner von Sewastopol eingesetzt wurden und deren Ziele und Flugpläne von amerikanischen Militärspezialisten programmiert werden, die gleiche Verantwortung für diese Gräueltat tragen, wie das Kiewer Regime.

Der Botschafterin wurde mitgeteilt, dass solche Aktionen Washingtons, die die pro-nazistische Regierung in der Ukraine ermutigen sollen, den Kampf bis zum „letzten Ukrainer“ fortzusetzen, indem sie Angriffe bis tief in russisches Territorium hinein genehmigen, nicht ungestraft bleiben werden. Vergeltungsmaßnahmen werden mit Sicherheit folgen.

Ende der Übersetzung

Nun folgt die Übersetzung der offiziellen Erklärung des russischen Außenministeriums zu dem Terrorangriff auf Sewastopol.

Beginn der Übersetzung:

Erklärung des russischen Außenministeriums im Zusammenhang mit dem Terrorangriff auf Sewastopol

Am 23. Juni beging das Kiewer Regime mit Unterstützung der USA und ihrer Satelliten ein weiteres abscheuliches terroristisches Verbrechen gegen die russische Zivilbevölkerung. Sewastopol wurde beschossen. Für den Angriff wurde eigens einer der wichtigsten orthodoxen Feiertage, der Tag der Heiligen Dreifaltigkeit, ausgewählt.

Vier Menschen starben, darunter ein zweijähriges Kleinkind und ein neunjähriges Mädchen, das am Strand der Stadt spielte. 151 Menschen brauchten medizinische Hilfe, 82 von ihnen, 55 Erwachsene und 27 Kinder, wurden ins Krankenhaus eingeliefert, viele von ihnen in ernstem Zustand. Alle erhalten qualifizierte medizinische Hilfe.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums handelte es sich bei den eingesetzten Raketen um US-amerikanische ATACMS-Raketen für den operationell-taktischen Einsatz, die mit Streumunitionsköpfen ausgestattet waren, um ihre Zerstörungskraft zu erhöhen. Alle Flugeinsätze wurden von US-Spezialisten auf der Grundlage ihrer eigenen Satellitenaufklärungsdaten programmiert. Eine US-Aufklärungsdrohne des Typs Global Hawk war am Himmel nahe der Krim im Einsatz.

Das russische Ermittlungskomitee hat umgehend eine Untersuchung dieses Verbrechens eingeleitet. Alle, die für diesen und andere Terroranschläge auf dem Gebiet der Russischen Föderation verantwortlich sind, werden unweigerlich bestraft werden.

Es besteht kein Zweifel an der Verwicklung der USA in dieses finstere Verbrechen. Washington und seine Satelliten haben das Neonazi-Regime in Kiew geschaffen und genährt, hegen und unterstützen ihre ukrainischen Marionetten aktiv, führen mit ihren Händen Krieg gegen Russland und ermutigen sie, Akte des internationalen Terrorismus zu begehen, russische Zivilisten zu töten, auch durch den Einsatz von Streumunition, einer der schrecklichsten unmenschlichen Waffen. Eine Reaktion auf dieses Verbrechen wird mit Sicherheit folgen.

Die westlichen Hauptstädte verschweigen die barbarischen Taten des Selensky-Regimes weiterhin sträflich und internationale Organisationen verurteilen sie nicht. Die Russische Föderation appelliert erneut an sie, eine angemessene Bewertung der weiteren Gräueltat des Kiewer Regimes und des Westens vorzunehmen.

Russland bedankt sich aufrichtig für die Beileidsbekundungen von Vertretern befreundeter Staaten und der europäischen und amerikanischen Öffentlichkeit. Wir erhalten weiterhin Worte des Mitgefühls.

Wir trauern mit ganz Sewastopol, wo heute ein Trauertag ausgerufen wurde. Wir sprechen den Angehörigen der Opfer unser Beileid aus und wünschen den Verletzten eine baldige Genesung.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen