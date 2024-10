Wie und warum arabische Wähler in den USA die Wahlen entscheiden könnten

Die US-Wahl und der Krieg in Nahost

Der Krieg im Nahen Osten ist zu einem wichtigen Thema im US-Wahlkampf geworden und die eigentlich recht kleine Gruppe der arabischen US-Bürger könnte wahlentscheidend werden, was aktuell für die Demokraten zu einem Problem wird.

Um zu verstehen, warum eine so kleine Gruppe wie die arabischen US-Bürger bei dieser Präsidentschaftswahl entscheidend sein können, muss man sich an das Wahlsystem der USA erinnern. In den USA gewinnt nicht zwangsläufig der Präsidentschaftskandidat, der die meisten Stimmen bekommt, sondern der, der die meisten Wahlmänner gewinnt. In jedem US-Bundesstaat wird eine bestimmte Zahl an Wahlmännern gewählt, die dann den neuen US-Präsidenten wählen. Und weil dabei das Prinzip „The winner takes it all“ gilt, gehen in den meisten Bundesstaaten alle Wahlmänner an den Kandidaten, der in dem Bundesstaat die meisten Wählerstimmen bekommt. Die für seinen Gegner abgegebenen Stimmen fallen quasi unter den Tisch.

Es gibt US-Bundesstaaten, in denen traditionell (fast) immer ein und dieselbe Partei gewinnt. Kalifornien beispielsweise geht praktisch immer an die Demokraten, während die Republikaner beispielsweise in Texas in der Regel ein Heimspiel haben.

Daher werden die US-Wahlen fast immer in den sogenannten Swing States entschieden, die mal mehrheitlich für die eine, dann wieder für die andere Partei stimmen. Auf diese Staaten konzentrieren sich die Bemühungen der Kandidaten, denn wer die Swing States gewinnt, der gewinnt in der Regel die US-Präsidentschaftswahlen.

Und hier kommen die arabischen US-Bürger ins Spiel, die bisher treue Wähler der Demokraten waren, sich jetzt aber enttäuscht von den Demokraten abwenden, weil die Israels Vernichtungskrieg in Gaza und nun auch im Libanon unterstützen. Wenn der Unterschied zwischen den beiden Kandidaten in so einem Staat bei zwei Prozent liegt, in dem Staat aber fünf Prozent der Wähler arabische US-Bürger sind, können deren Stimmen die ganze US-Wahl entscheiden, wenn sie sich von den Demokraten abwenden.

Trump ist für sie zwar keine echte Alternative, weil er ein bedingungsloser Israel-Unterstützer ist, trotzdem wenden sich viele auch ihm zu. Aber selbst wenn die arabischstämmigen Wähler aus Ärger über die Demokraten einfach nur nicht zur Wahlen gehen, können diese fehlenden Stimmen die Wahl entscheiden.

In der russischen Nachrichtenagentur TASS ist darüber ein interessanter Artikel erschienen, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

„Sie werden uns mit einem Haufen Lügen füttern“: Die Demokraten verlieren vor der US-Wahl die arabischen Wähler

Arabische Amerikaner, die traditionell die Demokratische Partei unterstützt haben, wechseln zunehmend in das Lager des Republikaners Donald Trump. Vizepräsidentin Kamala Harris versucht nun, das Vertrauen der desillusionierten Wähler zurückzugewinnen. Warum sich die Araber von den Demokraten abgewandt haben und wie sich das einen Monat vor den Wahlen auf das Kräfteverhältnis auswirkt, erklärt die TASS in diesem Artikel.

Ein Schlag für die Demokraten

Die Eskalation des Nahostkonflikts vor einem Jahr, ausgelöst durch den Angriff militanter Hamas-Kämpfer am 7. Oktober und die anschließende israelische Militäroperation im Gazastreifen, hat vor der US-Wahl zwangsläufig die Position der US-Präsidentschaftskandidaten vor der US-Wahl beeinträchtigt.

Die politischen Präferenzen der arabischen Amerikaner wurden buchstäblich auf den Kopf gestellt. Wähler, die historisch die Demokratische Partei unterstützt haben, haben ihre Unterstützung auf den republikanischen Kandidaten Donald Trump verlagert. 46 Prozent der vom Arab American Institute Befragten gaben an, ihn zu unterstützen. Dabei sind nur 42 Prozent der arabischen Wähler bereit, für Vizepräsidentin Kamala Harris zu stimmen, die für die Demokratische Partei antritt.

Obwohl Trumps Vorsprung vor Harris nicht sehr groß ist und sogar innerhalb der Fehlermarge liegt, die 4,5 Punkte beträgt, zeigt diese Stimmenverteilung, dass sich die Position der Demokraten bei ihren arabischen Wählern deutlich verschlechtert hat. Bei der Wahl 2020 unterstützten 6 von 10 arabischen Amerikanern Biden. In Dearborn, Michigan, gewann er zum Beispiel mit einem Vorsprung von etwa 3 zu 1 vor Trump. Harris‘ aktuelle Werte liegen 18 Punkte hinter denen ihres Amtskollegen.

Eine solche Situation, die durch den Krieg im Gazastreifen beeinflusst wurde, hat es in den 30 Jahren, in denen diese Umfrage durchgeführt wurde, nicht gegeben, stellt das Institut fest.

„Da die Wahlen nur noch gut einen Monat entfernt sind, werden die arabischen Amerikaner und, wie unsere Umfragen unter US-Wählern gezeigt haben, diejenigen, die deren Sorgen teilen (junge Wähler und ethnische Minderheiten), genau beobachten, ob ihre tiefen Sorgen über die Situation im Gazastreifen und jetzt im Libanon berücksichtigt und respektiert werden und ob sie Versprechungen über Veränderungen erhalten werden“, heißt es.

Die Demokratische Partei verliert die arabischen Stimmen

Die Unterstützung für die Demokraten ist unter den arabischen Amerikanern in den letzten Jahren zurückgegangen und brach kurz nach der Eskalation des Nahostkonflikts durch die Politik der Regierung Biden, die sich auf die Seite der israelischen Führung stellte, buchstäblich zusammen. Am komfortabelsten war die Situation für die Demokraten im Jahr 2020, als Biden von 59 Prozent der Araber unterstützt wurde.

Aber die Demokraten konnten diese Zahlen während seiner Präsidentschaft nicht halten. Im April 2023, also noch vor der Eskalation im Nahen Osten, haben 40 Prozent der arabischstämmigen Wähler die Partei unterstützt, und nach der Eskalation zeigte eine Umfrage, deren Ergebnisse Reuters am 31. Oktober 2023 veröffentlichte, dass nur noch 17 Prozent Biden unterstützten.

Zu diesem Zeitpunkt bezeichnete sich die Mehrheit der arabischen Amerikaner nicht als Demokraten, was es seit 1997 nicht mehr gegeben hat. 32 Prozent bezeichneten sich als Republikaner und 31 Prozent als Unabhängige. 40 Prozent der Befragten gaben schon damals an, dass sie für Trump stimmen würden.

Nur 20 Prozent der arabischen Amerikaner bezeichneten Bidens Arbeit als gut, während 66 Prozent eine negative Haltung gegenüber dem US-Präsidenten angaben.

Nach den Ergebnissen der jüngsten Umfrage zu urteilen, könnte nicht nur die Unterstützung für die Demokraten unter arabischen Wählern zurückgehen, sondern auch die Wahlbeteiligung. Während sie traditionell im Bereich von 80 Prozent lag, sind diesmal nur 63 Prozent der Befragten motiviert, wählen zu gehen.

Man bittet um Rettung aus der Krise

Die Liste der Vorwürfe gegen die Demokratische Partei seitens des arabischen Teils der US-Bevölkerung ist recht umfangreich. 68 Prozent der Befragten sprachen sich im vergangenen Oktober dagegen aus, dass die USA Waffen und militärische Ausrüstung an Israel liefern. Sie waren der Meinung, dass Washington seinen Einfluss auf dieses Land nutzen sollte, um einen Waffenstillstand zu fordern.

Viele Befragte äußerten sich auch besorgt über die zunehmende anti-arabische Stimmung (78 Prozent) sowie über den Antisemitismus (67 Prozent). 59 Prozent sagten, sie würden diskriminiert, das sind 6 Prozent mehr als bei der letzten Umfrage, die im April durchgeführt wurde. Der israelisch-palästinensische Konflikt hat laut der Oktober-Umfrage dazu geführt, dass sich 45 Prozent der arabischen Amerikaner Sorgen um ihre persönliche Sicherheit machen.

Viele der Befragten gaben auch an, dass sie sich durch die Entscheidung der Regierung Biden, Israel beim Angriff auf den Gazastreifen finanziell, politisch und militärisch zu unterstützen, betrogen fühlten. Sie forderten den amerikanischen Präsidenten auf, mehr zu tun, um eine humanitäre Krise in Gaza zu verhindern. Viele waren verärgert, dass er nicht auf einer humanitären Waffenruhe bestand, obwohl Palästinenser bei dem Versuch, dem israelischen Bombardement zu entkommen, starben.

Ein Waffenstillstand könnte alles ändern

Der Konflikt im Nahen Osten ist nach wie vor der Hauptauslöser dafür, dass sich Araber und Muslime von der Demokratischen Partei abwenden. Sie fordern das Biden-Harris-Team auf, sich für einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas, für ein Waffenembargo, bis Israel die Bombardierung des Gazastreifens einstellt, und für verstärkte humanitäre Hilfe für den Gazastreifen einzusetzen.

Die politische Kraft, die bereit ist, all diese Bedingungen zu erfüllen, hat eine Chance, arabische Wähler zu gewinnen. Wenn Harris damit beginnt, einen sofortigen Waffenstillstand und ungehinderte humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu fordern, und Israel mit der Einstellung von Waffenlieferungen droht, könnte ihr Stimmenanteil unter den arabischen Amerikanern laut der jüngsten Umfrage auf 60 Prozent ansteigen. So könnte sie ein Drittel der Wähler von Trump und diejenigen, die jetzt für eine dritte politische Kraft stimmen wollen, für sich gewinnen.

Würde Trump ähnliche Schritte unternehmen, würde er die Stimmen von 55 Prozent der Befragten erhalten.

Harris hatte während des Parteitags der Demokraten die Chance, die Unterstützung der arabischen Wähler zu gewinnen. 55 Prozent der Befragten sagten, sie würden eher für sie stimmen, wenn sie einen palästinensischen Redner hätte sprechen lassen. In der Praxis wurde ihm eine Rede jedoch verweigert.

Die Parteien locken arabische Wähler an

Beide großen politischen Kräfte haben beschlossen, ihre Bemühungen um arabische Wähler zu verstärken. Harris hat einen Direktor ernannt, der sich um arabisch-amerikanische Wähler kümmert, während Trump zu diesem Zweck den im Libanon geborenen Geschäftsmann Massad Boulos, den Vater von Tiffany Trumps Ehemann, angeheuert hat.

Heutzutage kann selbst eine kleine Veränderung in der Unterstützung durch die arabische Gemeinschaft einen sehr großen Einfluss auf das Wahlergebnis haben, zitierte The Hill David Dulio einen Professor für Politikwissenschaften an der Oakland University in Michigan.

Die größte Konzentration von arabischen Amerikanern im Land befindet sich mit mehr als 200.000 Menschen in Michigan wo sie 5 Prozent der Stimmen ausmachen. In anderen US-Staaten mit einer großen Zahl solcher Wähler – Pennsylvania und Ohio – machen sie etwa 1,7 bis 2 Prozent aus. Im Jahr 2020 gewann Biden in Michigan mit 50,6 Prozent der Stimmen; Trump kam auf 47,8 Prozent. Auch in Pennsylvania wurde der Demokrat (50,01 Prozent) stärker unterstützt als der Republikaner (48,84 Prozent), ein Unterschied von weniger als 81.000 Stimmen.

Beide Parteien setzen auf Michigan, um arabische Wähler anzuziehen. Trumps Wahlkampfzentrale hat Medienberichten zufolge beschlossen, dort Werbung zu schalten, die die jüdische Herkunft von Kamala Harris‘ Ehemann Douglas Emhoff hervorhebt. Das meiste Geld für diese Werbung wurde in den Wahlbezirken des US-Staates mit den größten arabischen und muslimischen Bevölkerungsanteilen ausgegeben.

Vor dem Hintergrund der Ausweitung des Konflikts durch Israel auf den Libanon schlagen die Demokraten in Michigan Alarm und versuchen, mit einer aktiven Kampagne arabische und muslimische Wähler zu gewinnen. Am 4. Oktober traf sich Harris in dem US-Staat mit ihnen. Sie sprach auf einer Wahlkampfkundgebung in der Stadt Flint. Die dortige Wasserkrise im Jahr 2014 ist zu einem internationalen Symbol für die Missachtung der Grundbedürfnisse der schwachen Bürger durch die Regierung geworden, berichtet die Washington Post. „Als Präsidentin werde ich weiterhin mit Gemeinden wie denen in Flint zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Sie nicht nur sauberes Wasser haben, sondern auch die Möglichkeit, sich wirtschaftlich zu erholen und Wohlstand zu erlangen“, sagte die Vizepräsidentin.

Trotz der Versuche von Harris, die arabischen Wähler auf ihre Seite zu ziehen, ist deren Vertrauen deutlich gesunken. Wie Sudjud Hamadeh, Präsident der arabisch-amerikanischen Anwaltsvereinigung in Michigan, betonte, hat das Team der Vizepräsidentin einen Direktor für arabisch-amerikanische Wählerschaft, der für den Wahlkampf zuständig ist, aber keinen Platz in der eigentlichen Regierung hat.

„Die meisten von uns wissen jetzt, dass wir ihren Lügen besser nicht glauben sollten, denn sie werden uns mit einem Haufen Lügen füttern, um uns dazu zu bringen, für sie zu stimmen“, sagte Hamadeh.

Ende der Übersetzung

Wenn man nun noch weiß, dass der israelische Premierminister Netanjahu ganz und gar kein Freund der Demokraten ist, aber ein sehr gutes Verhältnis zum Trump-Clan hat, dann braucht es nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass Netanjahu den Krieg kurz vor den Wahlen noch einmal eskaliert, um Trump ins Weiße Haus zu bekommen, weil Netanjahu sich von Trump eine deutlich stärkere Unterstützung für Israel verspricht als von Harris.



